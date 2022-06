40 La migliore sirona cybex del 2022 – Non acquistare una sirona cybex finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore sirona cybex? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi sirona cybex venduti nel 2022 in Italia.

Cybex Sirona S2 i-Size Seggiolino auto, 3 Mesi - 4 Anni, Grigio (Soho) 399,95 €

359,95 € disponibile 2 new from 359,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stabile seggiolino auto di qualità, Per neonati e bambini da 3 mesi a 4 anni circa, Max. 18 kg, 61 - 105 cm (da 45 cm con riduttore per neonati)

Massima sicurezza: Protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), Scocca ad alto assorbimento d'urto, Tecnologia di riduzione dell'energia per proteggere il collo del bambino, Standard di sicurezza UN R129/03

Entrata e uscita dall'auto agevolate e non dannose per la schiena grazie al meccanismo di rotazione a 360°, Riduttore per neonato rimovibile, Poggiatesta regolabile in 12 posizioni, Reclinabile con una sola mano, Pratico ferma-cinture

Facile installazione con un clic grazie a ISOFIX, Contrario al senso di marcia fino a 15 mesi/76 cm, Utilizzabile anche nel senso di marcia, Accessori disponibili: sensore di sicurezza SensorSafe 4in1 Kit, Riduttore per neonati, Rivestimento estivo, Portabevande

Contenuto: 1 Seggiolino auto S2 i-Size, Dimensioni (LxPxH): 71 x 44 x 68 cm, Peso: 13,9 kg, Colore: Soho Grey

CYBEX Gold Rivestimento estivo, Per seggiolino auto Sirona S2 & SX2, Grigio 59,95 €

49,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rivestimento estivo di qualità per seggiolino Cybex Sirona S2 & SX2, Per una piacevole sensazione di freschezza nelle giornate calde

Piacevole mix di cotone 85% e poliestere 15%: per evitare l'elevata sudorazione del bambino nel seggiolino auto

Facile e veloce da mettere sopra il seggiolino auto Sirona S2 e SX2

Facile da pulire: Lavabile a 30°

Contenuto: 1 Rivestimento estivo, Per seggiolino auto Sirona S e SX2, Materiale: 85% cotone/15% Poliestere, Dimensioni (LxPxA): 8,5 x 20 x 18 cm, Peso: 0,4 kg, Colore: Grigio

CYBEX Gold Seggiolino Auto Sirona M2 i-Size, per Bambini da 45 cm a 105 cm, Max. 19 kg, Include Base M, Navy Blue 449,95 €

386,58 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto stabile e di qualità (Reboard); per bambini dalla nascita fino a ca. 105 cm (4 anni ca.)

Protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), scocca ad alto assorbimento d'urto, omologato per il trasporto nel senso contrario di marcia fino a un'altezza di 105 cm (norma UN R 129)

Riduttore per neonato rimovibile, poggiatesta regolabile in altezza in 12 posizioni, reclinabile con una sola mano, pratico ferma-cinture

Facile installazione con un clic grazie a ISOFIX, contrario al senso di marcia fino a 105 cm (4 anni ca.), nel senso di marcia da 76 cm e 16 mesi, acc. disponibili: rivestimento estivo, portabicchieri

Contenuto: 1 Seggiolino auto Sirona M2 i-Size, incl. guide ISOFIX e riduttore per neonato, materiale rivestimento: 100 % Poliestere, dimensioni (LxPxA): 72 x 44 x 66 cm, peso: 14 kg, colore: Navy Blue

Cybex Gold Sirona M2 i-Size Seggiolino Auto, senza SensorSafe, dalla Nascita fino a 4 Anni Circa, da 45 cm a Circa 105 cm, Massimo 19 kg, Include Base M, Manhattan Grey 427,41 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto stabile e di qualità (Reboard), per bambini dalla nascita fino a ca. 105 cm (ca. 4 anni)

Sicurezza: protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), scocca ad alto assorbimento d'urto, omologato per il trasporto nel senso contrario di marcia fino a un'altezza di 105 cm secondo la norma UN R 129

Riduttore per neonato rimovibile, poggiatesta regolabile in altezza in 12 posizioni, reclinabile con una sola mano, pratico ferma-cinture

Facile installazione con un clic grazie a ISOFIX, contrario al senso di marcia fino a 105 cm (4 anni ca.), utilizzabile anche nel senso di marcia da 76 cm e 16 mesi, accessori disponibili: rivestimento estivo, portabicchieri

Contenuto: 1 seggiolino auto Sirona M2 i-Size con base ISOFIX, Incl. guide ISOFIX e riduttore per neonato, materiale rivestimento: 100% Poliestere, dimensioni (LxPxA): 72 x 44 x 66 cm, peso: 14 kg, colore: Manhattan Grey

CYBEX Gold Seggiolino Auto Sirona M2 i-Size, per Bambini da 45 cm a 105 cm, Max. 19 kg, Senza Base M, Classic Beige 269,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto stabile e di qualità (Reboard), Senza base M; per bambini dalla nascita fino a ca. 105 cm (4 anni ca.)

Protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), scocca ad alto assorbimento d'urto, omologato per il trasporto nel senso contrario di marcia fino a un'altezza di 105 cm (norma UN R 129)

Riduttore per neonato rimovibile, poggiatesta regolabile in altezza in 12 posizioni, reclinabile con una sola mano, pratico ferma-cinture

Per installazione con un clic è necessaria la base M ISOFIX, contrario senso marcia fino a 105 cm/4 anni ca., nel senso marcia da 76 cm/16 mesi, acc. disponibili: rivestimento estivo, portabicchieri

Contenuto: 1 Seggiolino auto Sirona M2 i-Size, incl. riduttore per neonato, materiale rivestimento: 100 % Poliestere, dimensioni (LxPxA): 66 x 44 x 45.5 cm, peso: 8 kg, colore: Classic Beige

CybexGold Sirona S i-Size Seggiolino Scuderia Ferrari, per Bambini da 45 cm a 105 cm, Massimo 18kg, Racing Red 492,76 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore pannolini economici del 2022 - Non acquistare una pannolini economici finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto stabile e di qualità (Reboard) con innovativo meccanismo di rotazione a 360° - Per bambini dalla nascita fino a ca. 105 cm (ca. 4 anni)

Massima sicurezza: Protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), Scocca ad alto assorbimento d'urto, Tecnologia di riduzione dell'energia per proteggere il collo del bambino, Controllo della direzione di marcia (DDC)

Processo di entrata e uscita dall’auto agevolato e non dannoso per la schiena grazie al meccanismo di rotazione a 360°, Riduttore per neonato rimovibile, Poggiatesta regolabile in altezza, Reclinabile con una sola mano, Pratico ferma-cinture

Facile installazione con un clic grazie a ISOFIX, Contrario al senso di marcia fino a 105 cm (4 anni ca.), Utilizzabile anche nel senso di marcia da 76 cm e 16 mesi, Accessori disponibili: Rivestimento estivo, Portabicchieri

Contenuto: 1 Seggiolino auto Sirona S i-Size Scuderia Ferrari con base ISOFIX, incl. riduttore per neonato, Materiale rivestimento: 100% Poliestere, Dimensioni (LxPxA): 71 x 43 x 64 cm, Peso: 15 kg, Colore: Racing Red

CYBEX SIRONA Z I-Size Plus Mustard Yellow 563,93 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color giallo.

Seggiolino auto Sirona più Manhattan Grey – Cybex Platinum 548,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lunghezza/larghezza/altezza 69 x 44 x 53 – 58 cm

Peso: 15 kg

Dalla nascita a circa 4 anni (0 a 18 kg).

CYBEX Base ISOFIX, Base M, Per Aton M, Aton M i-Size, Sirona M2 i-Size, Nero 199,95 € disponibile 2 new from 199,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stabile base ISOFIX per il fissaggio all'auto dei seggiolini per neonati e bambini con ISOFIX

Massima sicurezza e stabilità: Collegando i connettori ISOFIX con il dispositivo ISOFIX dell'auto e tramite il piede di supporto regolabile in altezza, Indicatori per evitare errori di installazione, Aggancio a scatto del seggiolino sulla base ISOFIX

Massimo comfort grazie all'installazione semplice e sicura

Compatibilità con i seggiolini CYBEX Aton M, Aton M i-Size e Sirona M2 i-Size

Contenuto: 1 Base M ISOFIX, Incl. guide ISOFIX, Materiale rivestimento: 100% Poliestere, Dimensioni (LxPxA): 66,5 x 38 x 36,5 cm, Peso: 6,3 kg, Colore: Nero

CYBEX Gold Riduttore per neonato, Per seggiolini della linea Sirona S2, Grigio 49,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Riduttore per neonati di qualità, Per seggiolini auto della linea Sirona S2

Per permettere al vostro bambino di rimanere disteso in una posizione sicura

Per sonni tranquilli: per evitare che la testa del neonato cada in avanti mentre dorme

Posizione comoda e ergonomica per una sensazione di benessere ottimale

Contenuto: 1 Riduttore per neonato, Per la linea Sirona S2, Colore: Grigio

Cybex 521002086 SIRONA M2 I-SIZE Telo estivo bianco 49,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rivestimento estivo di qualità per seggiolino Cybex Sirona M2 i-Size, Per una piacevole sensazione di freschezza nelle giornate calde

Piacevole mix di cotone 85% e poliestere 15%: per evitare l'elevata sudorazione del bambino nel seggiolino auto

Facile e veloce da mettere sopra il seggiolino auto Sirona M2 i-Size

Facile da pulire: Lavabile a 30°

Contenuto: 1 Rivestimento estivo, Per seggiolino auto Sirona M2 i-Size, Materiale: 85% cotone/15% Poliestere, Dimensioni (LxPxA): 8,5 x 20 x 18 cm, Peso: 0,35 kg, Colore: Bianco

Cybex Sirona Z I-Size - Custodia protettiva per Cybex Sirona 64,90 € disponibile 2 new from 64,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 521002052

Cybex SIRONA Z I-Size Plus Nautical Blue - Navy Blue 563,93 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Blu

BASE Z PER CLOUD Z E SIRONA Z 460,46 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 518000992 Color Nero Size 1 Unità (Confezione da 1)

Cybex Gold Base M Isofix Station per Aton M Isize e Sirona M Isize, Nero 199,95 €

189,99 € disponibile 2 new from 189,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protegge Aton M e Sirona M2 nella vostra auto.

Protegge ATon M I size e Sirona M2 I-size nella vostra auto.

Connettori Isofix regolabili individualmente.

Supporto regolabile in altezza.

Gli indicatori indicano la corretta installazione.

CYBEX Sensore di sicurezza SensorSafe 4in1 Safety Kit Infant, Per bambini piccoli, Compatibile con tutti i seggiolini Cybex Sirona, Grigio 92,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Clip intelligente per monitorare la sicurezza e il benessere del bambino, Compatibile con tutti i seggiolini Cybex Sirona

Per impedire al bambino di sgusciare via dalle cinture, Sistema di avviso al raggiungimento di temperature troppo basse o troppo elevate in auto

Check-list di installazione per un montaggio sicuro con L.S.P. o ISOFIX, Avvisa per ricordare di fare una pausa quando il bambino è rimasto seduto troppo a lungo nella stessa posizione

Avviso in situazioni critiche, Clip collegabile allo smartphone tramite Bluetooth, App facile da usare

Contenuto: 1 Sensore di sicurezza SensorSafe 4in1 Safety Kit Toddler, Dimensioni: 6,7 x 2,9 x 22,2 cm, Peso: 0,059 kg, Colore: Grigio

CYBEX Gold Sirona S i-Size Seggiolino, Meccanismo di Rotazione a 360°, Reboard, dalla Nascita fino a ca. 4 Anni, fino a 105 cm di Altezza, Classic Beige 509,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto stabile e di qualità (Reboard) con innovativo meccanismo di rotazione a 360°; per bambini dalla nascita fino a ca. 105 cm (4 anni ca.)

Protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), scocca ad alto assorbimento d'urto, tecnologia riduzione energia per proteggere il collo del bambino, controllo direzione marcia (DDC)

Entrata/uscita dall'auto agevolate e non dannose per schiena grazie al meccanismo 360°, riduttore per neonato rimovibile, poggiatesta regolabile, reclinabile con una sola mano, pratico ferma-cinture

Facile installazione con un clic grazie a ISOFIX, contrario al senso di marcia fino a 105 cm (4 anni ca.), nel senso di marcia da 76 cm e 16 mesi, acc. disponibili: rivestimento estivo, portabicchieri

Contenuto: 1 Seggiolino auto Sirona S i-Size, incl. riduttore per neonato, materiale rivestimento: 100 % Poliestere, dimensioni (LxPxA): 71 x 43 x 64 cm, peso: 14.3 kg, colore: Classic Beige

CYBEX Gold Sirona S i-Size Seggiolino, Meccanismo di Rotazione a 360°, Reboard, dalla Nascita fino a ca. 4 Anni, fino a 105 cm di Altezza, Navy Blue 570,52 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto stabile e di qualità (Reboard) con innovativo meccanismo di rotazione a 360°; per bambini dalla nascita fino a ca. 105 cm (4 anni ca.)

Protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), scocca ad alto assorbimento d'urto, tecnologia riduzione energia per proteggere il collo del bambino, controllo direzione marcia (DDC)

Entrata/uscita dall'auto agevolate e non dannose per schiena grazie al meccanismo 360°, riduttore per neonato rimovibile, poggiatesta regolabile, reclinabile con una sola mano, pratico ferma-cinture

Facile installazione con un clic grazie a ISOFIX, contrario al senso di marcia fino a 105 cm (4 anni ca.), nel senso di marcia da 76 cm e 16 mesi, acc. disponibili: rivestimento estivo, portabicchieri

Contenuto: 1 Seggiolino auto Sirona S i-Size, incl. riduttore per neonato, materiale rivestimento: 100 % Poliestere, dimensioni (LxPxA): 71 x 43 x 64 cm, peso: 14.3 kg, colore: Navy Blue

CYBEX Gold Seggiolino Solution S2 i-Fix, Per auto con e senza ISOFIX, 100 - 150 cm, Da circa 3 a 12 anni (15 - 50 kg), Blu (River Blue) 199,95 €

179,00 € disponibile 2 new from 179,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino per bambini stabile e di elevata qualità a lunga durata; per bambini dai 3 ai 12 anni circa (15-50 kg), ultima generazione della Line Solution S i-Fix

Elevata sicurezza: Protezione integrata contro gli impatti laterali (sistema L.S.P.), poggiatesta reclinabile, scocca assorbi-energia

Poggiatesta regolabile in altezza in 12 direzioni, schienale regolabile, cuscino di seduta extra largo e profondo, sistema di circolazione dell'aria per mantenere temperatura di comfort

Facile da installare al sedile dell’auto con la cintura di sicurezza e opzionalmente con il sistema ISOFIX per un'elevata stabilità, rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice (30°C), accessori disponibili: rivestimento estivo e portabicchieri

Contenuto: 1 Seggiolino Auto Solution S2 i-Fix, materiale: 100% poliestere, dimensioni: 40.5 x 50.0 x 61.0 cm, peso: 6.2 kg, colore: Blu (River Blue) READ 40 La migliore latte in polvere neonati del 2022 - Non acquistare una latte in polvere neonati finché non leggi QUESTO!

Cybex Gold Pallas G i-Size Seggiolino Auto, Nero (Deep Black), 15 mesi - 12 anni 299,00 € disponibile 6 new from 299,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino per bambini stabile e di elevata qualità con una lunga durata; per bambini da circa 15 mesi a circa 12 anni (9-50 kg)

Poggiatesta regolabile in 3 posizioni brevettato, protezione contro impatti laterali integrata (sistema L.S.P.)

La posizione distesa può essere regolata con una sola mano, sistema di circolazione dell'aria per mantenere temperatura di comfort

Facile installazione in auto con ISOFIX e Top Tether, sistema di cinture di sicurezza facile da usare, copertura rimovibile; lavabile in lavatrice (30°C), accessori opzionali: copertura estiva e portabicchieri

Contenuto: 1 Seggiolino Auto Pallas G i-Size, materiale: 100% poliestere, dimensioni: 40.5 x 59.5 x 59.0 cm, peso: 8.9 kg, colore: Nero (Deep Black)

Cybex Gold Pallas S Fix Seggiolino Auto 2 in 1 con e senza ISOFIX, Bambini Gruppo 1/2/3/9-36 kg, dai 9 Mesi ai 12 Anni, Nero (Deep Black) 329,95 €

229,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto di qualità stabile e durevole; per bambini dai 9 mesi ai 12 anni ca. (9-36 kg), adatto per auto con e senza ISOFIX

Cuscino di sicurezza ad ampiezza regolabile, poggiatesta reclinabile in 3 posizioni, protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), scocca ad alto assorbimento d'urto

Poggiatesta regolabile in 12 posizioni, reclinabile con una sola mano, trasformabile nel seggiolino auto Solution S-Fix per bambini dai 3 anni (Gruppo 2/3) rimuovendo il cuscino di sicurezza e la base

Facile da fissare con la cintura di sicurezza, opzionalmente con il sistema ISOFIX; rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice (30°C)

ATTENZIONE! Verifica la compatibilità di questo prodotto con la tua machina sul sito ufficiale del produttore prima di acquistarlo!

CYBEX Seggiolino Per Auto Con E Senza Isofix, Da Circa Nove Mesi A Circa 12 Anni, Nero, 43.5 x 47 x 71.5 Cm 289,95 €

245,86 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto 2 in 1 stabile e di alta qualità, per bambini da circa 9 mesi a circa 12 anni (configurazione Pallas: 9-18 kg, configurazione soluzione: 15-36 kg), adatto per auto con e senza ISOFIX

Massima sicurezza: protezione antiurto regolabile in profondità, poggiatesta regolabile in 3 direzioni, protezione dagli impatti laterali integrata (sistema L.S.P.)

Poggiatesta comfort regolabile in 11 posizioni, posizione reclinabile regolabile con una mano, facile conversione al seggiolino auto Solution X-Fix per bambini a partire dai 3 anni di età (gruppo 2/3) rimuovendo la protezione antiurto e la base, schienale regolabile

Facile da attaccare in macchina con una cintura di sicurezza del veicolo e opzionalmente con ISOFIX per una maggiore stabilità, rivestimento rimovibile - adatto per lavatrici (30 ° C), accessori opzionali: copertura estiva

Fornitura: 1 seggiolino auto Pallas-Fix con sistema ISOFIX Connect, incl. Ausili per l'installazione ISOFIX

Cybex Silver Pallas-Fix Seggiolino Auto 2 in 1 per Bambini, Gruppo 1/2/3/9-36 kg, 9 Mesi, 12 Anni, Con Isofix, Grigio (Cobblestone) 309,95 € disponibile 3 new from 309,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Su questo seggiolino Cybex prevede l’utilizzo del dispositivo antiabbandono Tippy Pad per minori da 0 a 4 anni

Seggiolino auto di qualità durevole e moderno design versatile per bambini dai 9 mesi ai 12 anni circa. (9 36 kg) nel senso di marcia, adatto per auto senza e con ISOFIX, ottimo per città e lunghi viaggi

Cuscino di sicurezza ad ampiezza regolabile, poggiatesta reclinabile in 3 posizioni, protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.)

Schienale regolabile in altezza con 11 posizioni e reclinabile con una mano, facilmente trasformabile nella soluzione x seggiolino auto fisso per bambini da 3 anni (gruppo 2/3) durante la rimozione del cuscino sicurezza e base, schienale reclinabile

Facile da fissare al seggiolino con la cintura di sicurezza e con il sistema ISOFIX (opzionale) per una maggiore stabilità, fodera lavabile in lavatrice (30 ° C), accessori disponibili non inclusi: fodera estiva

Cybex Seggiolino Per Auto Con E Senza Isofix, Da Circa Nove Mesi A Circa 12 Anni, Grigio, 46.8 x 44.3 x 74 Cm 309,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto 2 in 1 stabile e di alta qualità, per bambini da circa 9 mesi a circa 12 anni (configurazione Pallas: 9-18 kg, configurazione soluzione: 15-36 kg), adatto per auto con e senza ISOFIX

Massima sicurezza: protezione antiurto regolabile in profondità, poggiatesta regolabile in 3 direzioni, protezione dagli impatti laterali integrata (sistema L.S.P.)

Poggiatesta comfort regolabile in 11 posizioni, posizione reclinabile regolabile con una mano, facile conversione al seggiolino auto Solution X-Fix per bambini a partire dai 3 anni di età (gruppo 2/3) rimuovendo la protezione antiurto e la base, schienale regolabile

Facile da attaccare in macchina con una cintura di sicurezza del veicolo e opzionalmente con ISOFIX per una maggiore stabilità, rivestimento rimovibile - adatto per lavatrici (30 ° C), accessori opzionali: copertura estiva

Fornitura: 1 seggiolino auto Pallas-Fix con sistema ISOFIX Connect, incl. Ausili per l'installazione ISOFIX, materiale di copertura: 100% poliestere, dimensioni: 44.3 x 46.8 x 74 cm, peso: 11 kg, colore: coniglio grigio

Cybex Silver Pallas 2 Seggiolino Auto, 9 Mesi-12 Anni, Grigio (Gray Rabbit) 309,95 €

270,92 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Su questo seggiolino Cybex prevede l’utilizzo del dispositivo antiabbandono Tippy Pad per minori da 0 a 4 anni

Seggiolino auto di qualità stabile e durevole, per bambini dai 9 mesi ai 12 anni ca. (9-36 kg), adatto per auto con e senza ISOFIX

Sicurezza: cuscino di sicurezza ad ampiezza regolabile, poggiatesta reclinabile in 3 posizioni, protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P. Plus)

Poggiatesta regolabile in altezza in 11 posizioni, reclinabile con una sola mano, facilmente trasformabile nel seggiolino auto Solution X2-Fix per bambini dai 3 anni (Gruppo 2/3) rimuovendo il cuscino di sicurezza e la base, schienale reclinabile

Facile da fissare al sedile dell’auto con la cintura di sicurezza e opzionalmente con il sistema ISOFIX per una maggiore stabilità, rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice (30°C), accessori disponibili: rivestimento estivo

CYBEX Gold Rivestimento estivo, Per seggiolino auto Sirona S2 & SX2, Bianco 54,54 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rivestimento estivo di qualità per seggiolino Cybex Sirona S2 & SX2, Per una piacevole sensazione di freschezza nelle giornate calde

Piacevole mix di cotone 85% e poliestere 15%: per evitare l'elevata sudorazione del bambino nel seggiolino auto

Facile e veloce da mettere sopra il seggiolino auto Sirona S2 e SX2

Facile da pulire: Lavabile a 30°

Contenuto: 1 Rivestimento estivo, Per seggiolino auto Sirona S e SX2, Materiale: 85% cotone/15% Poliestere, Dimensioni (LxPxA): 8,5 x 20 x 18 cm, Peso: 0,4 kg, Colore: Bianco

Cybex Silver Seggiolino Auto Per Bambini, Per Auto Con E Senza Isofix, Nero, 52.5 x 39 x 63 cm 179,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seggiolino auto di qualità per bambini dai 9 mesi ai 12 anni (9-36 kg), Vincitore di test tenuti dall'organizzazione Stiftung Warentest e da ADAC su seggiolini di fascia 9 (18/25/36 kg)

Massima sicurezza: Protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.), Cuscino di sicurezza rimovibile per bambini del peso dai 9 ai 18 kg per ridurre il rischio di gravi lesioni alla zona cervicale

Poggiatesta regolabile in 12 posizioni per adattarsi all'anatomia in crescita del bambino, Schienale regolabile e adattabile al sedile dell'auto per più sicurezza

Stabile, sicuro e facile da fissare al sedile dell’auto grazie al sistema Latch Connect, Molto leggero per permettere un facile spostamento del seggiolino su altri veicoli

Contenuto: 1 Seggiolino auto Cybex Silver Pallas B-Fix, Dimensioni (LxPxH): 52,5 x 39 x 63 cm, Peso: 5,03 kg, Colore: Volcano Black

Cybex Silver Seggiolino Auto 2 in 1 per Bambini Pallas M-Fix SL, per Auto con e senza ISOFIX, Gruppo 1/2/3/9-36 kg, dai 9 Mesi ca. ai 12 Anni ca., Nero/Pure Black 279,95 €

257,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Su questo seggiolino Cybex prevede l’utilizzo del dispositivo antiabbandono Tippy Pad per minori da 0 a 4 anni

Seggiolino auto di qualità stabile e durevole: per bambini dai 9 mesi ai 12 anni circa 9-36 kg, adatto per auto con e senza ISOFIX, verificare compatibilità sul sito Cybex

Sicurezza: cuscino di sicurezza ad ampiezza regolabile, protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.)

Poggiatesta regolabile in altezza in 12 posizioni, facilmente trasformabile nel seggiolino auto Solution M-Fix SL per bambini dai 3 anni (Gruppo 2/3) rimuovendo il cuscino di sicurezza e la base, schienale reclinabile, sistema di aerazione, Inserto rimovibile

Facile da fissare al sedile dell'auto con la cintura di sicurezza e opzionalmente con il sistema ISOFIX per una maggiore stabilità, rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice (30°C) READ 40 La migliore vaschetta bagnetto neonato del 2022 - Non acquistare una vaschetta bagnetto neonato finché non leggi QUESTO!

CYBEX Gold Rivestimento estivo, Per seggiolino auto Sirona S2 & SX2, Beige 52,76 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rivestimento estivo di qualità per seggiolino Cybex Sirona S2 & SX2, Per una piacevole sensazione di freschezza nelle giornate calde

Piacevole mix di cotone 85% e poliestere 15%: per evitare l'elevata sudorazione del bambino nel seggiolino auto

Facile e veloce da mettere sopra il seggiolino auto Sirona S2 e SX2

Facile da pulire: Lavabile a 30°

Contenuto: 1 Rivestimento estivo, Per seggiolino auto Sirona S e SX2, Materiale: 85% cotone/15% Poliestere, Dimensioni (LxPxA): 8,5 x 20 x 18 cm, Peso: 0,4 kg, Colore: Beige

CYBEX Aton Base 2-Fix, Base ISOFIX per seggiolini Aton e Aton 5, Nero 119,79 € disponibile 4 new from 118,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stabile base ISOFIX per il fissaggio dei seggiolini in auto con e senza ISOFIX - Per il massimo comfort senza allacciature complesse

Maggiore sicurezza e stabilità: Collegando i connettori ISOFIX con il dispositivo ISOFIX dell'auto, Adatta anche per auto senza ISOFIX (fissaggio tramite cintura di sicurezza del veicolo)

Massimo comfort: Installazione facile e sicura, Basta inserire e sganciare il seggiolino con un clic senza allacciature complicate

Compatibilità con i seggiolini CYBEX Aton e Aton 5

Contenuto: 1 Base 2-Fix ISOFIX, Incl. guide ISOFIX, Materiale: Plastica e metallo, Dimensioni (LxPxA): 51,5 x 38 x 19,5 cm, Peso: 5,6 kg, Colore: Nero

