40 La migliore smartphone black friday del 2022 – Non acquistare una smartphone black friday finché non leggi QUESTO!

Motorola moto g60s (Quad Camera 64 MP, Display FullHD+ 6.8" 120 Hz, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 11), Ink Blue, cover inclusa 279,90 €

199,90 € disponibile 1 used from 185,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quad camera da 64 MP - Scatta foto nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione, immagini ultra grandangolari mozzafiato, primi piani dettagliati, splendidi ritratti e molto altro ancora

Batteria 5000 mAh con ricarica rapida - Ottieni fino a due giorni di durata della batteria e 12 ore di autonomia in soli 12 minuti. con la ricarica rapida TurboPower 50

Display FullHD+ a 120 Hz ultra fluido - Visualizza I tuoi contenuti con colori realistici sull'ampio display Max Vision 6.8" con una frequenza di aggiornamento rapidissima a 120 Hz

Processore rapido ed efficiente - Ottieni tutta la velocità di cui hai bisogno con il supporto del display a 120 Hz e del processore MediaTek Helio G95 per giocare, riprodurre video in streaming e chattare con gli amici senza interruzioni

Memoria 6/128 GB espandibile - Spazio in abbondanza e accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti con la RAM 6 GB e con l'ampia memoria da 128 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB

Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Black (IT + Garanzia 2 anni) Alexa mani libere 399,90 €

269,90 € disponibile 52 used from 232,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W; lasciati catturare dalle prestazioni veloci rese possibili dal processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G; questo potente chip della serie 7 è dotato del motore ai Qualcomm di sesta generazione, che offre prestazioni ai fino a 12 TOPS e supporta Dual SIM Dual 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55" e fornisce supporto Dolby Vision per un'esperienza visiva di alto livello; dotato di un'ampia gamma cromatica DCI-P3 e di una profondità di colore TrueColor a 10 bit, Xiaomi 11 Lite 5G NE riproduce ben 1,07 miliardi di colori sullo schermo per un alto grado di precisione del colore; inoltre, lo schermo presenta un'elevata frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 240Hz, riducendo ogni tipo di ritardo

Il corpo sottile da 6,81mm e ultraleggero da 158g di Xiaomi 11 Lite 5G NE offre un aspetto pulito e rinfrescante, tanto accattivante quanto comodo da impugnare; lo smartphone 5G più sottile e leggero di Xiaomi, Xiaomi 11 Lite 5G NE è sottile, con uno spessore di soli 1,88 mm, e raggiunge un ottimo equilibrio tra capacità e forma

Alexa mani libere capaci: Scarica l’app Amazon Alexa per utilizzare Alexa mani libere. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Senza toccare nulla. Basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante

Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di una tripla fotocamera, con obiettivo principale da 64 MP, ultra grandangolo da 8 MP e una telemacro SMP che ottimizza la portata degli scatti e può catturare il ampi panorami; di notte, la modalità notturna di Xiaomi 11 Lite 5G NE cattura scatti nitidi utilizzando sia la fotocamera grandangolare sia la fotocamera frontale in condizioni di scarsa illuminazione

realme C21Y Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Display mini-drop da 6,5", Tripla fotocamera da 13 MP con AI, Processore UNISOC T610, Dual Sim, 4+64GB, Cross Black 149,99 €

123,99 € disponibile 39 new from 123,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mega batteria da 5.000 mAh: La mega batteria a lunga durata da 5000 mAh ti permette di fare affidamento sul tuo smartphone in ogni situazione, garantendo un'autonomia eccezionale anche durante le giornate più intense

Tripla fotocamera da 13 MP con AI: Grazie alla tripla fotocamera con AI da 13 MP puoi catturare i dettagli del mondo attorno a te. La fotocamera principale da 13 MP scatta foto nitide e luminose, mentre l’obiettivo macro da 2 MP è perfetto per primi piani dettagliati. Paesaggi, ritratti, macro... Le possibilità sono infinite

Display mini-drop da 16,5 cm (6,5") : L’ampio display HD+ è uno dei tanti motivi per amare questo smartphone. Sia che tu stia giocando o guardando dei video, il display mini-drop regala un’esperienza sempre coinvolgente

Il primo dispositivo del settore a ottenere la Certificazione TÜV Rheinland di alta affidabilità per smartphone

Lettore istantaneo di impronte digitali: Il lettore di impronte digitali sblocca lo smartphone in modo rapido e sicuro, ogni volta che ne hai bisogno

Samsung Galaxy A03s Smartphone Android, Display Infinity-V HD+ da 6,5 Pollici, 3 GB di RAM e 32 GB di Memoria Interna Espandibile, Batteria da 5.000 mAh, Nero [Versione Italiana] 159,90 €

145,00 € disponibile 38 new from 145,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display da 6,5 pollici: grazie alla tecnologia HD+, i tuoi contenuti saranno sempre al top: nitidi, brillanti e cristallini.

Finitura moderna: Galaxy A03s combina una selezione di colori classici a una texture piacevole al tatto. Le linee affusolate favoriscono una presa confortevole e facilitano la navigazione.

Tripla fotocamera: la fotocamera principale da 13 MP ti consente di immortalare momenti memorabili in maniera nitida, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani estremamente definiti con la fotocamera macro.

Batteria a lunga durata: la batteria da 5.000 mAh dello smartphone Android non rallenta i tuoi ritmi e ti consente di andare avanti per ore e ore.

Sensore di impronte digitali: il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione dello smartphone dual sim consente di accedere al telefono con un semplice tocco.

Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Black 2021 [Versione Italiana] 299,00 € disponibile 32 used from 198,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display Infinity-U: grazie alla tecnologia Super AMOLED Full HD+, i tuoi contenuti vengono riprodotti sempre al massimo della qualità: nitidi, chiari e dai colori brillanti.

Sistema multicamera: goditi l’alta risoluzione della fotocamera principale da 64MP. Espandi la visuale con la fotocamera ultragrandangolare, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e cattura i dettagli con la fotocamera macro.

Ricarica batteria Ultra-Rapida: la batteria da 5.000 mAh1 ti consente di continuare le tue attività per ore. E con una ricarica Ultra-Rapida fino a 25W2, i telefoni cellulari Galaxy M32 tornano alla loro piena potenza e sono pronti per ripartire.

Samsung Knox: la sicurezza multilivello integrata di questo smartphone Android difende le tue informazioni più sensibili da malware e altre minacce pericolose.

Processore Octa-core: 6GB di RAM per prestazioni rapide ed efficienti, che supportano tutte le tue attività. Sfrutta i 128 GB3 di memoria interna o aggiungi ancora più spazio con una scheda microSD fino a 1 TB4.

Xiaomi Mi 11 Lite - Smartphone 6+64GB, 6,55" AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Nero (Boba Black) 430,20 € disponibile 3 used from 222,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 6.55 Pollici DotDisplay AMOLED 10-bit con colori vibranti- Mi 11 Lite 4G e' dotato di un display AMOLED da 6,55 " a 90 Hz con protezione in Corning Gorilla Glass 5

Design superleggero, elegante e ergonomico-Il Mi 11 Lite crea una sensazione super confortevole e leggera con 6,81 mm di spessore e 157 grami di peso.

Qualcomm Snapdragon 732G- Mi 11 Lite include l'ultimo processore Qualcomm Snapdragon 732G, perfetto bilanciamento tra potenza ed efficienza

64mp fotocamera – Mi 11 Lite integra una tripla-fotocamera con un sensore principale da 64 MP e può scattare foto ultra grandangolari in modalità landscape, ritratto e macro

Batteria da 4250 mAh e 33W ricarica rapida- Mi 11 Lite include una batteria da 4250 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 33W READ 40 La migliore wifi casa del 2022 - Non acquistare una wifi casa finché non leggi QUESTO!

POCO X3 Pro - Smartphone 8GB RAM, 256GB ROM, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Nero (Phantom Black) [Versione Italia] 299,90 €

209,18 € disponibile 85 used from 209,18€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche In comparazione con POCO X3 NFC, POCO X3 Pro aumenta le proprie performace grazie alla Piattaforma Mobile Qualcomm Snapdragon 860, un ottimo processore 4G; una piattaforma potente permette di goderti ottimo il gaming mobile ad alta velocità, anche quando i giochi richiedono alte prestazioni grafiche

Con la tecnologia evoluta UFS 3.1, POCO X3 Pro offre una velocità di lettura e scrittura su disco immediate, caricamento giochi e app senza fastidiose attese

Con un refresh rate da 120Hz come un top di gamma con 240Hz di frequenza di campionamento del tocco, POCO X3 Pro ha un display tagliato su misura per il gaming mobile; con una frequenza di aggiornamento a 120Hz avrai movimenti fluidi anche con giochi di azione e potrai gestire meglio la competizione, mentre l’alta frequenza del tocco a 240Hz riduce la latenza del tuo comando

Protezione ottima per il tuo schermo; resiste anche a cadute fino da 1.6m su superficie rigide e sconnesse; ottimizzata anche la resistenza ai graffi, fino a 2 volte rispetto alle alternative in alluminio silicato

Un’esperienza di suono immersive, puoi sentire tutti i dettagli e i lati dei suoni mentre giochi come se tu fossi all’interno dello schermo; il doppio speaker produce un suono di qualità professionale sia che tu stia giocando, ascoltando musica o guardando un film; sempre al massimo della potenza; con 5.160 mAh puoi giocare per ore; con 33W di potenza di ricarica, POCO X3 Pro si ricarica velocemente, in modo da essere sempre pronto all’uso; non tornerai pià indietro alle ricariche lente

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO 449,00 €

302,49 € disponibile 20 new from 302,49€

9 used from 278,07€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qualcomm Snapdragon 870 5G. Costruito sfruttando una tecnologia di processo da 7 nm a efficienza energetica, il processore top di gamma introduce nuovi livelli di prestazioni ed efficienza. Grazie alla combinazione con un core principale A77 da 3,2 GHz.

Il nuovo sistema di raffreddamento del vapore in acciaio inox Plus garantisce un controllo della temperatura e una velocità di dissipazione del calore efficaci ed efficienti. 30% Ottimizzazione della superficie, 18° Picco di riduzione della temperatura interna, 20% Aumento dell’efficienza.

Con un’incredibile capacità di 5.000 mAh, la batteria durerà tutto il giorno e oltre. 33H Chiamate/ 88H Riproduzione musicale/ 8H Gioco/ 24H Riproduzione video

Carica SuperDart a 65 W. Carica che dura tutto il giorno in meno di 36 minuti.

Splendido display dai colori brillanti. Display AMOLED E4 120 Hz, 1.300 nit Luminosità massima, 5.000.000:1 Rapporto di contrasto, 100% DCI-P3 Spazio colore nativo, HDR 10+ Migliora colore e contrasto.

realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera principale da 64MP, Dual Sim, NFC, 8+256GB, Cosmos Black 285,33 €

273,00 € disponibile 28 new from 273,00€

3 used from 240,24€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La CPU dello Snapdragon 778G 5G contiene un core principale Cortex-A78 con velocità di clock di 2,4 GHz, aumentando le prestazioni del 40%.

Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz: Può presentare colori vivaci proprio come li vedi nel mondo reale e fornire uno scorrimento ultra fluido in ogni fotogramma. Te ne innamorerai a prima vista.

Carica SuperDart a 65W: riesce a ricaricare il tuo telefono al 100% in 33 minuti.

La fotocamera principale da 64MP può scattare foto ad alta risoluzione 9248x6936 che possono soddisfare i requisiti delle pubblicità per esterni e delle copertine per riviste ad alta definizione..

Auricolari in omaggio all'interno della confezione.

HONOR 50 5G Smartphone 6+128 GB, con fotocamera da 108 MP, display OLED da 6,57'' a 120 Hz, Qualcomm SnapdragonTM 778G, 4300 mAh, Android 11 GMS, Versione EU+, Dual SIM, Midnight Black 529,90 €

318,00 € disponibile 9 new from 318,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Uno schermo fantastico】è tutto ottimo nel display curvo OLED con bordi curvi a 75°. Lo schermo da 6,57" offre 1,07 miliardi di colori e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che rendono le immagini e i video più simili alla realtà

【Registrazioni Multi-video】la funzione selfie grandangolare AI accoppiata al riconoscimento automatico multi-viso e l'angolo di ripresa ampliato cattura ogni momento. Usa la fotocamera anteriore e quella posteriore simultaneamente per acquisire il tuo vlog

【Design della fotocamera unico】HONOR 50 è dotato di una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera selfie grandangolare da 8 MP, una microcamera da 2 MP, una fotocamera bokeh da 2 MP con messa a fuoco completa e una fotocamera anteriore da 32 MP. Le fotocamere posteriori riflettono il nostro design a doppia lente e doppia apertura

【SuperCharge da 66 W】la batteria da 4300 mAh e SuperCharge funzionano in modo ottimo, caricando la batteria al 70% in 20 minuti. Approfitta di ogni momento libero per caricare e continua la tua giornata

【Qualcomm Snapdragon (TM) 778G】il potente processore quad-core A78 con velocità di clock di 2.4 GHz migliora gli standard di riferimento della CPU e del processore visivo del 45%, offrendo prestazioni visive fantastiche durante il gioco mantenendo un basso consumo di energia, supportando così più giochi con rigorosi requisiti di velocità fotogrammi

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte 939,00 €

912,76 € disponibile 2 used from 770,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 128 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh, Nero (Black) [Versione Italiana] 197,20 € disponibile 34 used from 147,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display smartphone Infinity-V 6,5 pollici: la tecnologia HD+ ti regala un’esperienza visiva di livello superiore

Telefono cellulare dal design raffinato: grazie alle curve morbide e alle micro fantasie, il Galaxy M12 offre una presa agevole

Sistema Quad Camera: dai sfogo alla tua creatività con la fotocamera principale da 48MP dello smartphone Android. Grazie all’ampio angolo di visione e alla fotocamera ultra-grandangolare, puoi aggiungere più prospettiva ai tuoi scatti

Batteria 5,000 mAh: con questa batteria dalla carica inesauribile puoi andare avanti per ore, sfruttando il cellulare al massimo del suo potenziale

Prestazioni solide: con una RAM da 4 GB e il processore Octa Core, il tuo smartphone è in grado di eseguire qualsiasi compito; memoria espandibile: sfrutta una capacità interna di 128 GB o aggiungi spazio extra con la Micro SD da 1TB

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void) 399,00 €

316,61 € disponibile 14 new from 316,61€

5 used from 301,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Punta Alla Perfezione con Nord CE di Tripla fotocamera - 64MP Fotocamera principale con Il rilevamento della scena con intelligenza artificiale e Nightscape, 119° Fotocamera con ultra grandangolo e 2MP Obiettivo mono

Piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 750G - IA basata sulle prestazioni che alimenta una grafica incredibile e il cloud gaming 5G.

Warp Charge 30T Plus, Batteria 4500 mAh - Il trasferimento di potenza migliorato carica la batteria del Nord CE da 0 a 70% in appena 30 minuti.

Display AMOLED da 90 Hz - la frequenza d'aggiornamento da 90 Hz fornisce il 50% in più di informazioni visive ogni secondo per un'esperienza esageratamente fluida.

OxygenOS 11 - Preinstallata con Google Communication Apps, inclusi Messaggi, Telefono e Duo.

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia) 599,90 €

399,90 € disponibile 25 used from 356,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Xiaomi 11T 5G promuove le acclamate tecnologie della fotocamera di Xiaomi in grande stile. Dotato di una fotocamera grandangolare da 108 MP, telemacro 2x e ultra grandangolare da 120 °, ti consente di catturare sia clip veloci che film cinematografici dal palmo della tua mano.

Xiaomi 11T 5G è dotato di display piatto AMOLED da 6,67 '' 120Hz dotato di TrueColor, che consente agli utenti di riscoprire la magia del film da uno smartphone. La sua luminosità di picco di 1000 nits significa che i tuoi contenuti saranno sempre chiari. Il display AdaptiveSync a 120Hz può raggiungere una frequenza di campionamento del tocco ultraelevata di 480Hz, adatta per darti un vantaggio competitivo durante il gioco.

Un dispositivo premium che supporta tutte le tue esigenze cinematografiche e multimediali, Xiaomi 11T 5G è costruito sulla più potente piattaforma mobile Mediatek Dimensity 1200-Ultra 6nm, che consente il doppio standby 5G e vanta una CPU da 3,0 GHz ad alta efficienza energetica, che lo colloca tra i migliori chipset di punta attualmente sul mercato.

Xiaomi 11T 5G fa in modo di non perdere mai un momento. Alimentato da una ricarica cablata da 67 W, la sua enorme batteria da 5000 mAh si ricarica al 100% in soli 36 minuti, mantenendolo carico tutto il giorno per una creazione senza limiti.

Con la fotografia computazionale AI e il cinema AI con un clic, Xiaomi 11T 5G è completamente attrezzato per catturare immagini o video mozzafiato in movimento. Audio Zoom aggiungerà una dimensione completamente nuova ai tuoi video, permettendoti di ingrandire gli oggetti e goderti un'esperienza uditiva coinvolgente.

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 128 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Light Blue 199,00 € disponibile 8 used from 164,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display smartphone Infinity-V 6,5 pollici²: la tecnologia HD+ ti regala un’esperienza visiva di livello superiore

Telefono cellulare dal design raffinato: grazie alle curve morbide e alle micro fantasie, il Galaxy M12 offre una presa agevole

Sistema Quad Camera: dai sfogo alla tua creatività con la fotocamera principale da 48MP dello smartphone Android. Grazie all’ampio angolo di visione e alla fotocamera ultra-grandangolare, puoi aggiungere più prospettiva ai tuoi scatti

Batteria 5,000 mAh⁶: con questa batteria dalla carica inesauribile puoi andare avanti per ore, sfruttando il cellulare al massimo del suo potenziale

Prestazioni solide: con una RAM da 4 GB e il processore Octa Core, il tuo smartphone è in grado di eseguire qualsiasi compito READ 40 La migliore cavo coassiale per radioamatori del 2022 - Non acquistare una cavo coassiale per radioamatori finché non leggi QUESTO!

Nokia C20 - Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+, 32GB, 2GB RAM, Camera, Android 11 Go, Batteria 3000mAh, Blu (Dark Blue) [Italia] 119,99 €

97,80 € disponibile 49 new from 97,00€

31 used from 84,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie al design scandinavo e la qualità costruttiva della resistente scocca in policarbonato, Nokia C20 è progettato per accompagnarti in tutte le tue attività quotidiane; non è solo bello da vedere, l’ampia durata della batteria ti consente di fare ciò che ami ancora più a lungo, che si tratti di ascoltare musica o guardare video attraverso il suo grande display

Sistema Operativo: Android 11 Go Edition; nokia C20 ti garantisce 2 anni di aggiornamenti software per essere sempre aggiornato e in piena sicurezza

Display HD+ da 6.5” 1600 x 720, Processore Octa-Core, RAM da 2 GB e memoria interna da 32 GB espandibile con MicroSD fino a 256 GB

Camera posteriore con sensore da 5mp con flash LED e HDR, camera frontale da 5mp con flash LED

Tipo di connetore: Micro-USB

Samsung Galaxy M52 5G Telefono Cellulare SIM Free Smartphone Batteria 5.000 mAh Android 11 Schermo FHD+ Super AMOLED Plus da 6.7” RAM 6GB Memoria interna 128 GB Blu [Versione italiana] 399,00 €

272,99 € disponibile 14 new from 272,99€

9 used from 240,23€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il potere della velocità di trasferimento dati 5G di nuova generazione ti dona un’esperienza d’utilizzo completamente nuova.¹

Galaxy M52 5G è dotato di un potente processore Octa-core e dispone di 6 GB di RAM², per offrirti tutta la potenza di cui hai bisogno nel multitasking e nell’esperienza di gioco.

Galaxy M52 5G rileva in modo intelligente l’uso del tuo dispositivo per fornirti fino a 4GB di RAM virtuale extra, consentendoti di eseguire le app senza problemi e goderti il multitasking.³

Con 128 GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto espandibile fino a 1 TB della scheda microSD, avrai tanto spazio per archiviare i tuoi momenti più preziosi.⁴

Espandi la tua visuale sul display Infinity-O da 6,7 ​​pollici del Galaxy M52 5G e scopri un orizzonte tutto nuovo.⁵

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida, Awesome Black [Versione Italiana] 469,90 €

276,90 € disponibile 54 new from 276,90€

2 used from 299,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display 6,5 pollici¹ Infinity-O: schermo con tecnologia FHD+ Super AMOLED

Splendido design: smartphone Android dalle curve sottili e dal idesign aerodinamico. L’alloggiamento ridotto della fotocamera si fonde alla perfezione con la finitura opaca, donando al telefono un look emblematico.

Sistema multicamera: foto di qualità superiore grazie alla fotocamera principale da 64MP che realizza scatti chiari e nitidi.

Batteria 4.500mAh²: dedica più tempo a ciò che ami grazie alla batteria di lunga durata dei telefoni cellulari Samsung, e ricaricati velocemente con 25W di ricarica Ultra-Rapida adattiva³.

Vivi le tue giornate all’insegna del multitasking grazie ad una potenza di elaborazione fino a 6 GB di RAM⁴ e a 128 GB di memoria interna espandibile⁵.

Rugged Smartphone 2021, Ulefone Power Armor 13 & Endoscopio, 13200mAh mAh Batteria, 6.81" Pollici FHD+, 8GB+256GB, 48MP Fotocamera, Android 11 Telefono Robusto, OTG/NFC/Face ID 499,99 €

449,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Batteria enorme da 13200 mAh】Ulefone Power Armor 13 rugged smartphone è dotato di un'enorme batteria da 13200mAh all'interno. La ricarica veloce della velocità con cablata 33W e la ricarica wireless da 15W sono sempre pronte per il rifornimento.

【8 GB RAM + 256 GB ROM e Android 11.0】Power Armor 13 Smartphone Esegue l'ultimo sistema operativo Android 11, è facile visualizzare informazioni importanti e gestire le conversazioni. 256 GB lo storage interno consente a una massa di video, musiche, le app memorizzate, giocato o correre senza impedimento.

【Endoscopio supportato e quattro telecamere posteriori】Power Armor 13 telefono rugged con Dispone di un'interfaccia di espansione per il collegamento con endoscopio flessibile a sinistra. Power Armor 13 con una fotocamera ad alta definizione da 48MP, una fotocamera grandangolare da 8MP, una fotocamera a macroistruzione da 2MP e una fotocamera 2MP.

【IP68, IP69K e MIL-STD-810G e display da 6.81 pollici】Il telefono robusto leader del settore soddisfa un'intera lista di norme avanzate di prestazioni, tra cui IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Schermata FHD + da 6,81 pollici Portare un elevato rapporto screen-to-body è un piacere per l'occhio, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente, un'esperienza visiva, sbalorditivi e immagini croccanti.

【Bande di frequenza globali e tasto personalizzato】Supporta Dual SIM Dual Standby, 2,4 / 5GHZ WiFi a doppia banda e bande di frequenza globali. Un tasto personalizzato sul lato sinistro che è stato configurato sull'app push-to-talk attivo (Zello) a lungo pressatura. È inoltre possibile impostare il pulsante per accedere rapidamente alla registrazione e a molte altre app.

OPPO A74 Smartphone, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Prism Black 219,00 €

198,77 € disponibile 41 used from 198,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goditi il design in 3D curvo, leggero e sottile, tanto bello da utilizzare quanto da guardare. Solo 175g di peso e lo spessore di una penna

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 662, unito ai 6GB di RAM e i 128 GB di memoria, OPPO A74 permette di sfruttare al massimo il dispositivo in ogni condizione: lavoro, messaggi, video giochi, ecc

La batteria da 5000mhA con ricarica rapida da 33W unita alle tecnologie Battery Guard, Modalità Super risparmio energetico e Modalità Super Standby notturno, non vi faranno preoccupare di rimanere senza energia, anche nelle giornate più impegnative

L’ambiente operativo ColorOS 11 basato su Android 11 è ancora più fluido e intuitivo nell’utilizzo quotidiano. L’incredibile possibilità di personalizzazione consente infinite modifiche e la crittografia avanzata tiene i dati personali sempre al sicuro

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Nero (Stellar Black) 999,00 €

805,00 € disponibile 4 new from 805,00€

57 used from 626,08€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fotocamera principale daa 48MP, Ultra-Grandagollare da 50MP, Telephoto e Monochrome - Sviluppata in collaborazione con Hasselblad, la fotocamera esclusiva Hasselblad per mobile offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale.

Perfezione in movimento - Registrazione video in 8K + 4K 120 fps slow-motion.

Display Fluid 2.0 - 6.7" Smart AMOLED Display con tecnologia LTPO, consumo di energia è ridotti di oltre il 50% garantendo allo stesso tempo un'esperienza visiva a 120 Hz fluida.

L'energia di un giorno in 15 minuti - Batteria da 4500 mAh, Warp Charge 65T e Warp Charge Wireless 50; nostra tecnologia di carica wireless più veloce di sempre - dall'1 al 70% in soli 30 minuti.

Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G - Prestazionale cresce complessivamente del 25% con Snapdragon 865. OxygenOS 11.

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey) 129,90 €

119,99 € disponibile 10 new from 119,99€

1 used from 121,13€

Samsung Galaxy A32 5G - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Black 244,99 €

219,00 € disponibile 33 new from 219,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Samsung Smartphone

realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4”, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria da 5.000mAh, Dual Sim, NFC, 8+128GB, Cyber Silver (6941399044760) 259,00 €

236,56 € disponibile 1 used from 195,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quad camera da 64 mp con ai: modalità starry e tilt-shift

Display Super AMOLED da 16.3 cm 6.4”: Lettore ultrarapido di impronte digitali integrato nel display

Ricarica rapida da 30W Batteria carica al 100% in 65 minuti

Grande batteria da 5.000 mAh: 40 giorni in standby

Processore per il gaming Helio G95: Giochi più fluidi

realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4”, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria da 5.000mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Nero (Punk Black) 229,00 €

183,00 € disponibile 24 new from 179,00€

1 used from 350,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quad camera da 64 MP con AI: Modalità Starry e Tilt-shift

Display Super AMOLED da 16,3 cm 6,4": Lettore ultrarapido di impronte digitali integrato nel display

Ricarica rapida da 30W Batteria carica al 100% in 65 minuti

Grande batteria da 5.000 mAh: 40 giorni in standby

Processore per il gaming Helio G95: Giochi più fluidi

OPPO A74 5G Smartphone 128GB TIM Open Market, Fluid Black 233,00 € disponibile 11 new from 233,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Android 11

Fotocamera: 48 MP, (wide) + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth)

Batteria 5000 mAh

Display 6.5 Pollici IPS, FHD+, 20:9, 90 Hz

Memoria: 128 GB espandibile con MicroSD da 256 GB; tipo di connetore: USB-c

OPPO A16, Tripla Fotocamera I.A. 13+2+2MP, Display da 6.52” 60HZ, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida 10W, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Crystal Black 179,99 €

143,08 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fotocamera: Tripla Fotocamera da 13MP AI, Fotocamera frontale da 8MP, LED posteriore con sensore di temperatura

Highlight: Foto modalità Ritratto, Panorama, Video, Time-lapse

Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida 10W

Sblocco: Riconoscimento facciale, sblocco con impronta laterale

Esclusiva Extra Garanzia 24 6 Mesi Versione Italiana READ 40 La migliore sito per biglietti da visita del 2022 - Non acquistare una sito per biglietti da visita finché non leggi QUESTO!

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Smartphone, 4GB+128GB, 6,53” FHD+ DotDisplay 90Hz, MediaTek Dimensity 800U, 48MP Triple Camera, 5000mAh, NFC, Nightfall Nero 259,99 €

249,98 € disponibile 6 new from 245,00€

4 used from 159,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il processore octa-core MediaTek Dimensity 800U supporta le tue esigenze quotidiane, sia che tu stia chattando con gli amici, trasmettendo video in streaming o partecipando a riunioni online

Supportata da hardware e algoritmi di elaborazione ottimi, la fotocamera principale da 48 MP ti consente di catturare i tuoi ricordi in dettaglio, giorno e notte

Il luminoso display offre un ampio campo visivo, permettendoti di guardare comodamente i video o di navigare sui social media

La batteria da 5000 mAh (typ) non ti deluderà con le sue 15 ore di navigazione, 18 ore di riproduzione video o 11 ore di gioco

La doppia SIM 5G + 5G ti consente di vivere un'esperienza 5G completa, sia per il lavoro che per l'intrattenimento; Redmi Note 9T include NFC, che consente il pagamento contactless tramite Google Pay

a94 369,99 €

214,10 € disponibile 62 new from 214,10€

DOOGEE V10 Dual 5G Rugged Smartphone, Supper Batteria 8500mAh 33W Ricarica Rapida, 8GB+128GB Dimensity 700 Octa-Core, Fotocamera AI da 48MP, Android 11 Telefoni Cellulari in Offerta, IP68/IP69K Nero 349,99 € disponibile 2 new from 349,99€

1 used from 290,52€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Doppia Banda di Frequenza 5G + Dimensity 700】 DOOGEE V10 rugged smartphone 5g è dotato di un chip octa-core Dimensity 700 recentemente aggiornato, adotta un processo di produzione a 7 nm, supporta la modalità doppia scheda doppia standby integrata e progettato per offrirti un'esperienza 5G avanzata. V10 smartphone supporta più bande di frequenza di rete e operatori e ti porta a goderti l'era della velocità estrema e l'intera linea di navigazione in Internet è super stabile.

【8500mAh Batteria Eccellente + Ricarica Rapida da 33W】DOOGEE V10 rugged smartphone super batteria integrata da 8500 mAh, che supporta 27 giorni di lunga attesa, 47 ore di conversazione e elimina facilmente l'ansia della batteria. Smartphone V10 è dotato di un dispositivo di ricarica rapida di tipo C da 33 W, che può caricare completamente il tuo smartphone immediatamente. Ricarica rapida wireless da 10 W, ricarica il tuo cellulare sempre e ovunque.

【8 GB di RAM, 128 GB di ROM e Android 11.0 】 DOOGEE Android 11.0 cellulare ha un'interfaccia operativa più concisa e protegge meglio la tua privacy. V10 rugged smartphone è dotato di una configurazione di memoria ultra-lussuosa da 8 GB di RAM, che può eseguire più applicazioni senza problemi contemporaneamente. Con 128 GB di spazio di archiviazione, foto, video e vari software, puoi installarlo a piacimento.

❄【Fotocamera AI da 48MP+ 6.39'' Schermo】DOOGEE V10 telefoni cellulari in offerta fotocamera principale AI da 48MP, che cattura più luce e dettagli e mostra la magnificenza del paesaggio. La fotocamera frontale da 16 MP cattura perfettamente il momento dei selfie. Registra facilmente la vita ed esegui meravigliosamente in qualsiasi momento. V10 rugged smartphone attrezzato schermo corning gorilla Glass da 6,39",offre divertimento visivo coinvolgente proteggendo meglio il telefono.

⛄【Termometro a Infrarossi + IP68 Impermeabile e Antiurto】DOOGEE V10 rugged smartphone offerti funzione di misurazione della temperatura a infrarossi senza contatto per proteggere meglio la salute di te e della tua famiglia. Telefoni cellulari in offerti certificazione IP68 / IP69K e ha un'eccellente resistenza all'acqua, alla polvere, agli urti e alle alte temperature. Certificazione militare MIL-STD-810G, progettata per ambienti estremi.

