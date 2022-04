40 La migliore smartphone fotocamera 2 del 2022 – Non acquistare una smartphone fotocamera 2 finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore smartphone fotocamera 2? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi smartphone fotocamera 2 venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa smartphone fotocamera 2. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

4G Smartphone Offerta del Giorno,2GB RAM/32GB ROM,6.0 Pollici Waterdrop Android 10 Cellulari e Smartphone 8MP Fotocamera Telefono Cellulare con Wifi Dual SIM 4800mAh Cellulare Offerta (bianco) 85,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dual standby dual card 4G: Telefonia mobile supporta dual standby dual card, ha 3 slot (2 Sim + 1 Tf card), può inserire due schede SIM e supporta più bande di frequenza, il che può migliorare notevolmente l'efficienza del lavoro e risparmiare denaro Mi sono preso la briga di sostituire la scheda SIM per i viaggi di lavoro. Non importa dove ti trovi, puoi provare Internet veloce, che raddoppierà il comfort della tua vita e del tuo lavoro.

Memoria sufficiente: Cellulare Offerta di 2GB di RAM + 32 GB di ROM. Dopo aver inserito la scheda di memoria, la memoria può essere espansa fino a 128GB. Supporta l'esecuzione di più applicazioni contemporaneamente. Dotato dell'ultimo Android 10, funziona in modo più fluido e con maggiore risparmio energetico e può utilizzare facilmente più programmi contemporaneamente. È compatibile con Play e puoi scaricare ciò di cui hai bisogno. Applicazioni, come: YouTube, Facebook, ecc.

Fotocamera: Smartphone offerta del giorno lo smartphone da 6.0 pollici ha colori più luminosi e un contrasto più elevato, offrendo una nuova esperienza visiva. È dotato di doppia fotocamera posteriore da 8 MP e fotocamera frontale da 5 MP, che può regolare automaticamente la messa a fuoco e catturare rapidamente la scena.Utilizzato per scattare foto o registrare video. La fotocamera frontale da 5 MP è ideale per effettuare videochiamate con la famiglia e gli amici.

Batteria efficiente e durevole: Cellulare in offerta è uno smartphone 4G economico ma efficiente. È dotato di una batteria da 4800 mAh in grado di soddisfare la modalità standby a lungo termine. Adotta la modalità di risparmio energetico e non richiede ricariche frequenti. Supporta anche più metodi di sblocco come sblocco facciale e modelli. Per rendere la tua privacy più sicura.

Accessori e post-vendita: 1 * telefono cellulare, 1 * custodia per cellulare, 1 * pellicola in vetro temperato, 1 * sacchetto di alcol per la pulizia dello schermo, 1 * auricolare, 1 * caricatore europeo, 1 * cavo dati, 1 * istruzioni, se lo stai usando Se hai domande durante il processo, ti preghiamo di contattarci prima, risponderemo alle tue domande entro 12 ore.

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey) 129,90 €

119,99 € disponibile 10 new from 111,29€

1 used from 121,13€

Akozon Mini Treppiede per Fotocamera Treppiede per Smartphone Treppiede da Tavolo Portatile Mini Treppiede per Fotocamera a Due Fasi per Fotocamera per Smartphone 12,43 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Applicazione】 Il treppiede da tavolo con mini treppiede per fotocamera con ampia compatibilità e ampia gamma di usi, può essere collegato a telefoni cellulari, fotocamere e altre apparecchiature.

【Materiale di alta qualità】 Il mini treppiede è realizzato in materiale ABS, superficie liscia, forte e resistente all'usura, lunga durata. Il pad antiscivolo è installato per migliorare la stabilità e proteggere l'attrezzatura dai graffi.

【La buona stabilità】 Questo treppiede offre la massima stabilità per i tuoi dispositivi e ti aiuta a scattare foto impressionanti da qualsiasi luogo.

【Facile da trasportare】 Il mini treppiede adotta un design semplice, leggero e compatto, facile da trasportare, non occupa troppo spazio nella borsa, può essere utilizzato.c

【Cosa otterrai】 L'elenco include 1 treppiede da tavolo, se hai dubbi su questo prodotto, inviaci un messaggio o un'e-mail. e abbiamo un team post-vendita professionale per rispondere alle tue domande entro 24 ore.

WileyFox Swift 2 Smartphone 4G LTE, Dual SIM, Schermo HD 5 pollici, Fotocamera da 13 MP, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile fino a 64 GB, Cyanogen 13.1, Oro 89,99 € disponibile 1 used from 89,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Processore Qualcomm Snapdragon 430 1.4 GHz

2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 64 GB

Display HD da 5 pollici con tecnologia 2.5d Corning Gorilla Glass 3

Fotocamera da 13 MP e fotocamera anteriore da 8 MP

Batteria da 2700 mAh

OnePlus Nord CE 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con tripla fotocamera con IA da 64MP e Ricaria veloce a 65W - 2 anni di garanzia - Gray Mirror 359,00 € disponibile 4 new from 359,00€

2 used from 330,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tripla fotocamera con IA: sensore principale da 64 MP, obiettivo ultragrandangolare da 8 MP e obiettivo macro da 2 MP, combinato con un'apertura f/1.79 per catturare più luce, colore e nitidezza durante le riprese di foto o video

Ricarica veloce a 65W SUPERVOOC carica la batteria da 4500 mAh con un giorno di potenza in soli 15 minuti

Che scorrendo, toccando o giocando, il display Fluid AMOLED da 6,43" e 90 Hz rende tutto fluido e bello senza sforzo con una risoluzione Full HD+

OxygenOS 11 + Un chipset MediaTek Dimensity 900 5G che consente prestazioni sovralimentate e una migliore personalizzazione

Nord CE 2 è dotato di due slot per schede SIM e di uno slot per scheda micro SD per espandere la memoria fino a 1 TB + di jack audio da 3,5 mm ed è uno dei nostri telefoni più sottili di sempre, con soli 7,8 mm di spessore

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Blue Haze 399,00 €

387,99 € disponibile 12 new from 386,00€

36 used from 320,81€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fotocamera top di gamma più potente - Tripla fotocamera AI da 50MP con 119° Fotocamera con ultra grandangolo e Stabilizzazione Ottica delle Immagini (OIS) - La fotografia da flagship è diventata più facile e più conveniente che mai.

Warp Massimo - La carica di un giorno in 15 minuti; Warp Charge 65W porta la batteria da 4500 mAh di Nord 2 da 1 a 100% in appena 30 minuti.

Più veloce e più fluido - MediaTek Dimensity 1200-AI offre foto e video più nitidi, e giochi più veloci.

Una scorpacciata di Hertz - un display Fluid AMOLED da 6,43” con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il display Smart Ambient utilizza l'intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo.

OxygenOS - Una OxygenOS 11.3 veloce e fluida con una migliore personalizzazione, un'app per i giochi e un Always On Display ottimizzato basato su Android 11.

OnePlus 10 Pro 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Hasselblad di seconda generazione per smartphone - 2 anni di garanzia - Volcanic Black 919,00 € disponibile 3 new from 919,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fotocamera principale da 48MP, Ultra-Grandagolare da 50MP, Fotocamera teleobiettivo da 8MP - Soluzione OnePlus un miliardo di colori sviluppato in collaborazione con Hasselblad consente uno uso del colore leader nel settore. 64 volte più dettagli sul colore, le splendide immagini a 10 bit riducono significativamente il banding, per colori più ricchi e dinamici

Storie che ti commuovono - Il potente sensore Sony IMX789 è in grado di registrare in 4K fino a 120 fps e in 8K a 24 fps

Il display Fluid AMOLED da 6,7" QHD+ 120 Hz con LTPO 2.0 - Certificazione classe A con meno latenza di risposta. Progettato per garantire una frequenza fotogrammi ultra stabile e fluida

Un giorno di potenza in 15 minuti - Con SUPERVOOC 80 W , AIRVOOC 50 W e la nostra batteria più grande di sempre (5.000 mAh3), la tua vita digitale supererà ogni limite

Piattaforma mobile 5G Snapdragon 8 Gen 1 di nuova generazione: x4 più veloce del suo predecessore. OxygenOS 12.1 basato su Android 12

POCO M4 Pro - Smartphone 8+256GB, 6.43” 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, POCO Giallo (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) 279,90 €

249,90 € disponibile 1 used from 232,41€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POCO M4 Pro - Smartphone 8+256GB, 6.43” 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, POCO Giallo (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) con Alexa mani libere

POCO M4 Pro utilizza un display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, che offrono una grafica straordinariamente fluida. È la prima volta che la serie POCO M utilizza il display AMOLED, ulteriormente rafforzato dal supporto dell'ampia gamma di colori DCI—P3 e con una luminosità nominale di 1000 nit al suo picco.

Il display è certificato da SGS come bagno "Eye Care Display" e "Seamless Display" e consente allo schermo di essere leggibile automaticamente in ambienti luminosi. Nella modalità di lettura 3.0, passa a una temperatura del colore più calda per ridurre l'affaticamento degli occhi e aggiunge la trama della carta agli sfondi per massimizzare il divertimento di lettura

POCO M4 Pro è dotato di una configurazione a tripla fotocamera: una fotocamera principale da 64 MP accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro. È anche la prima fotocamera da 64 MP in assoluto nei dispositivi della serie POCO M. La tripla fotocamera offre anche più modalità per aumentare il tuo divertimento visivo, con video al rallentatore, video time-lapse e modalità notturna. Sulla parte anteriore, è dotato di un carnero da 16 MP per catturare la versione migliore di te.

POCO M4 Pro, senza dubbio, possiede tutta la potenza di cui hai bisogno grazie alla velocissima CPU octa-core da 2,05 GHz e ARM Mali-G57 READ 40 La migliore convertitore mp3 del 2022 - Non acquistare una convertitore mp3 finché non leggi QUESTO!

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO 449,00 €

299,99 € disponibile 24 new from 299,99€

13 used from 263,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qualcomm Snapdragon 870 5G. Costruito sfruttando una tecnologia di processo da 7 nm a efficienza energetica, il processore top di gamma introduce nuovi livelli di prestazioni ed efficienza. Grazie alla combinazione con un core principale A77 da 3,2 GHz.

Il nuovo sistema di raffreddamento del vapore in acciaio inox Plus garantisce un controllo della temperatura e una velocità di dissipazione del calore efficaci ed efficienti. 30% Ottimizzazione della superficie, 18° Picco di riduzione della temperatura interna, 20% Aumento dell’efficienza.

Con un’incredibile capacità di 5.000 mAh, la batteria durerà tutto il giorno e oltre. 33H Chiamate/ 88H Riproduzione musicale/ 8H Gioco/ 24H Riproduzione video

Carica SuperDart a 65 W. Carica che dura tutto il giorno in meno di 36 minuti.

Splendido display dai colori brillanti. Display AMOLED E4 120 Hz, 1.300 nit Luminosità massima, 5.000.000:1 Rapporto di contrasto, 100% DCI-P3 Spazio colore nativo, HDR 10+ Migliora colore e contrasto.

Victiv Treppiede Smartphone e Fotocamera 172cm, 2 in 1 Treppiede per Selfie Stick, Con Telecomando Senza Fili e Supporto Telefonico,Treppiede Smartphone compatibile con iPhone 13 12 11 pro Xs Max Xr 24,98 €

22,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【2 in 1 Treppiede per Selfie Stick 】 Il treppiede può essere utilizzato da solo come stick per selfie o treppiede, fornendo una combinazione professionale all-in-one. Modalità stand + modalità portatile, cambia a piacimento. Molto adatto per selfie, trasmissioni in diretta, video di YouTube, foto di gruppo delle vacanze, attività genitore-figlio.

【Stabile e Leggero】 Il treppiede pesa solo 580 g e l'altezza piegata è di soli 47 cm, il che lo rende facile da mettere in una borsa da viaggio. Il treppiede è realizzato in lega di alluminio e plastica resistente. I chiodi di fissaggio sul telaio di supporto inferiore impediscono la rottura del telaio di supporto e il pad antiscivolo impedisce lo scuotimento o l'inclinazione su terreni irregolari, prolungando efficacemente la vita del treppiede.

【Estendibile e Regolabile】 Il treppiede può essere esteso fino a 172 cm e il selfie stick può essere fino a 165 cm (se il dispositivo supera i 417 g, non estendere il selfie stick per proteggere il dispositivo). Con la rotazione della testa di 360 ° e la rotazione del collo di 180 °, il tuo telefono può essere orientato a qualsiasi angolo di vista orizzontale, verticale o dall'alto, assicurandoti di trovare l'angolo di ripresa migliore e bello.

【Accessori Aggiuntivi】 Il telecomando in dotazione può connettersi al telefono cellulare entro 3 secondi e accettare con precisione i comandi. Consente di scattare foto entro un raggio di circa 5 metri. Scatta foto/video con un'eccellente stabilità mentre liberi le mani. Il supporto del telefono può essere aperto rapidamente con una mano e la guarnizione antiscivolo assicura che il telefono non cada dal supporto del telefono.

【Che Tipo di Attrezzatura è Compatibile】 La vite 1/4 internazionale può essere collegata alla maggior parte delle fotocamere digitali, fotocamere sportive, webcam e videocamere, ecc. Il supporto per telefono in dotazione è compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari. Come iPhone 13/13 Pro Max / 12 Pro Max / 11 Pro Xs Max Xr X 8 Plus, Samsung Galaxy S21 Ultra S20 Note 20 e così via.

CUBOT Note 7 - Smartphone 5.5" HD+, 2GB e 16GB, Tripla Fotocamera da 13 MP con AI, Batteria 3100mAh, Android 10, Processore Mediatek MT6737, Colore Verde 85,95 € disponibile 1 used from 73,54€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Cubot Note 7 ha progettato uno schermo da 5,5 pollici, offre divertimento visivo con risoluzione dello schermo HD

Il processore MT6737 con 2 GB di RAM e 16 GB di ROM, offre un'esperienza multitasking fluida senza ritardi

Dotato di una fotocamera Samsung S5K3L8 da 13 MP con al sul retro che funziona insieme per migliorare le tue foto

Batteria ad alta capacità da 3100 mAh, puoi goderti una lunga durata senza preoccuparti di rimanere senza batteria

Android 10, Cubot Note 7 ti offre un'esperienza operativa più semplice, intelligente e veloce

Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere 249,99 €

188,50 € disponibile 60 new from 188,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con particolare attenzione alle performance, Redmi Note 11 è dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm, per offrire prestazioni superiori risparmiando energia

Un ampio display AMOLED FHD da 6.43 pollici con gamma di colori DCI-P3 fornisce colori e dettagli più vivaci, raggiungendo fino a 1000nit per garantire la visibilità dello schermo anche in pieno giorno; inoltre, con i due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore, Redmi Note 11 offre un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video

Dotato di una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, Redmi Note 11 migliora l'esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all'istante

Alexa mani libere capaci: Scarica l’app Amazon Alexa per utilizzare Alexa mani libere. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Senza toccare nulla. Basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante

Redmi Note 11 è dotato di una configurazione con quadrupla fotocamera da 50MP per catturare foto e video fantastici, garantendo massima chiarezza alle tue foto; la fotocamera ultra grandangolare da 8MP espande la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; la fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini e ravvicinati; il sensore di profondità da 2MP per permette di catturare ritratti dall'aspetto più naturale

Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, White (IT + garanzia 2 anni) Alexa mani libere 399,90 €

269,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W; lasciati catturare dalle prestazioni veloci rese possibili dal processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G; questo potente chip della serie 7 è dotato del motore ai Qualcomm di sesta generazione, che offre prestazioni ai fino a 12 TOPS e supporta Dual SIM Dual 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6.55" e fornisce supporto Dolby Vision per un'esperienza visiva di alto livello; dotato di un'ampia gamma cromatica DCI-P3 e di una profondità di colore TrueColor a 10 bit, Xiaomi 11 Lite 5G NE riproduce ben 1.07 miliardi di colori sullo schermo per un alto grado di precisione del colore; inoltre, lo schermo presenta un'elevata frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 240Hz, riducendo ogni tipo di ritardo

Il corpo sottile da 6.81 mm e ultraleggero da 158g di Xiaomi 11 Lite 5G NE offre un aspetto pulito e rinfrescante, tanto accattivante quanto comodo da impugnare; lo smartphone 5G più sottile e leggero di Xiaomi, Xiaomi 11 Lite 5G NE è sottile, con uno spessore di soli 1.88 mm, e raggiunge un ottimo equilibrio tra capacità e forma

Alexa mani libere capaci: Scarica l’app Amazon Alexa per utilizzare Alexa mani libere. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Senza toccare nulla. Basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante

Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di una tripla fotocamera, con obiettivo principale da 64 MP, ultra grandangolo da 8 MP e una telemacro SMP che ottimizza la portata degli scatti e può catturare il ampi panorami; di notte, la modalità notturna di Xiaomi 11 Lite 5G NE cattura scatti nitidi utilizzando sia la fotocamera grandangolare sia la fotocamera frontale in condizioni di scarsa illuminazione

OPPO Reno7 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4” 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Cosmic Black 329,99 €

299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fotocamere: Tripla fotocamera IA 64MP, fotocamera frontale Sony 32MP, Flash posteriore

Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Video, HDR, Nightscape Mode, AI Beautification

Display: 6.4” 90HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva

Batteria: 4500mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SuperVOOC33W

Sblocco schermo: Sblocco integrato nel display

Ulefone Armor X6 2021 Smartphone Rugged, impermeabile IP68 / IP69K, Quad-core, ROM da 2 + 16 GB, Fotocamera Principale da 8 MP, Fotocamera Frontale da 5 MP, Android 9.0, 5,0 Pollici, 4000 mAh - Nero 99,99 € disponibile 1 used from 92,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Smartphone esterno 3G più economico e protezione contro acqua e polvere secondo IP68 / IP69K】Il robusto telefono cellulare Ulefone Armor X6 3G è la prima scelta per Ski Snowboard Hike & Camp Bike Climb Run & Training Paddle Surf Fly. Armor X6 Smartphone impermeabile, protezione se immerso a 1,2 m di profondità d'acqua per 30 minuti. Custodia robusta in fibra di vetro e plastica per una protezione a 360 gradi dagli impatti.

【Pulsante intelligente per SOS, PTT, torcia】 Tramite il pulsante definito dall'utente a sinistra, è possibile impostare facoltativamente un accesso rapido alla registrazione video, alla torcia, allo screenshot, alla fotografia subacquea e alla chiamata di emergenza SOS. Inoltre, è possibile attivare tutte le app integrate o scaricate nel telefono. Puoi anche configurarlo come pulsante PTT (spingere per parlare).

【Android 9 e 16 GB e 5 pollici】 Il nuovo telefono cellulare Android 9 con 2 GB di RAM + 16 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB), è dotato del sistema operativo Pure Android Pie. Il display touch + HD da 5 pollici è perfetto per l'utilizzo con una sola mano.

【Scatta foto o video sott'acqua】 Fotocamera principale da 8 MP con apertura F / 2.2 incluso doppio flash LED, fotocamera frontale da 5 MP (interpolazione) con apertura F / 2.2. Supporto registrazione video 1080P.

【Batteria da 4000 mAh e rete 3G globale】 Ulefone Armor X6 Robusto telefono cellulare esterno impermeabile con grande capacità della batteria da 4.000 mAh, questo telefono IP68 / IP69K porta e una lunga durata della batteria per 3 giorni ogni volta che lo usi. Design Dual SIM per scheda nano, entrambi con rete 3G globale (Europa, Asia, Africa, America).

DOOGEE S96 Pro Rugged Smartphone 8GB RAM + 128GB ROM, Visione Notturna 20MP, 48MP Quad Fotocamera, IP68 Antiurto Smartphone Robusto, 6.2 Pollici HD+, 6350mAh, 4G Dual SIM Android 10 Telefono Cellulare 319,99 €

254,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【⚡ HELIO G90 SUPER CHIP & 8 GB+128 GB ⚡】: Alimentato dal sistema incentrato sul gioco Mediatek Helio G90, le prestazioni di questo rugged smartphone sono del 20% superiori rispetto agli telefono generici con Helio P90. Con 8GB di memoria e 128GB di spazio di archiviazione UFS, questi smartphone robusto possono gestire più attività pesanti senza ritardi. Utilizzando l'ultimo sistema operativo Android 10.0, puoi goderti un'esperienza utente più intelligente, sicura ed efficiente.

【⚡ FOTOCAMERA AI QUAD: 48MP + 20MP + 8MP + 2MP ⚡】: Il DOOGEE S96 Pro Smartphone Rugged ha 4 fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore: la fotocamera principale da 48 MP con tecnologia 3D HDR può scattare foto nitide ad altissima risoluzione; La fotocamera per visione notturna da 20 MP può scattare foto nitide della scena a 20 m dal telefono robusto anche in condizioni di oscurità totale; Fotocamera grandangolare da 8 MP; Fotocamera macro da 2 MP; Fotocamera selfie anteriore da 16 MP.

【⚡ TELECAMERA A INFRAROSSI PER VISIONE NOTTURNA DA 20MP ⚡】: Dotato di un sensore ultra-sensibile alla luce, 4 luci a infrarossi e 4 luci LED sul retro, DOOGEE S96 Pro è il primo telefono cellulare in offerta al mondo per la visione notturna a infrarossi, che ti consente di acquisire immagini in bianco e nero nitide anche in completa oscurità. E se stai osservando la fauna selvatica o hai bisogno di trovare qualcosa nella tua borsa in una situazione buia, attiva la visione notturna.

【⚡ BATTERIA GRANDE DA 6350 mAh E RICARICA VELOCE DA 24 W ⚡】: Dotato di una batteria di grande capacità da 6350 mAh, ricarica rapida da 24 W e ricarica wireless da 10 W, questo DOOGEE S96 Pro cellulare antiurto militare può soddisfare tutte le tue esigenze di lavoro e intrattenimento quotidiane, particolarmente ideale per gli appassionati di outdoor. Supporta una vasta gamma di bande 4G, puoi connetterti facilmente alla rete 4G, non importa dove ti trovi.

【⚡ STANDARD MILITARE IP68 IMPERMEABILE ANTIGOCCIA ANTIPOLVERE ⚡】: Costruito in metallo in lega di alluminio e TPU morbido, DOOGEE S96 Pro smartphone antiurto ha una protezione completa che offre una durata e una robustezza senza rivali a 360 °, questo cellulare in offerta può proteggersi totalmente da urti violenti, cadute accidentali, rotolamento e torsione. L'immersione in acqua a una profondità di 1,5 m per 30 minuti o la caduta da un'altezza di 1,5 m non causerà alcun malfunzionamento. READ 40 La migliore rilevatore autovelox android del 2022 - Non acquistare una rilevatore autovelox android finché non leggi QUESTO!

CUBOT King Kong Mini 2 - Smartphone 4.0"QHD+, 3GB e 32GB, Fotocamera da 13 MP, Batteria 3000mAh, Android 10, Processore QuadCore, Colore Rosso 139,30 € disponibile 7 new from 126,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cubot King Kong Mini 2 progettato con schermo da 4.0 pollici, ti offre divertimento visivo con risoluzione dello schermo QHD +

Il processore QuadCore MT6761 con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM, offre un'esperienza multitasking fluida senza ritardi

Dotato di una fotocamera da 13 MP sul retro che lavora insieme per migliorare le tue foto

Batteria ad alta capacità da 3000 mAh, puoi goderti una lunga durata senza preoccuparti di rimanere senza batteria

Android 10, Cubot King Kong Mini 2 ti offre un'esperienza operativa più semplice, intelligente e veloce

Treppiede Fotocamera e Smartphone(45-185 cm), Victiv Treppiede Leggero in Alluminio con Rimovibile Testa Girevole a 3 Vie, Treppiede Videocamera per Live Stream/YouTube (Nuovo Design) 42,99 € disponibile 2 new from 42,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number NT70 Color Black Size 185cm

4G Smartphone Offerta del Giorno,3GB RAM/16GB ROM,5.5 Pollici Waterdrop Android 9.0 Cellulari e Smartphone 8MP Fotocamera Telefono Cellulare con Wifi Dual SIM 3600mAh Cellulare Offerta (Blu 2) 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dual standby dual card 4G: Telefonia mobile supporta dual standby dual card, ha 3 slot (2 Sim + 1 Tf card), può inserire due schede SIM e supporta più bande di frequenza, il che può migliorare notevolmente l'efficienza del lavoro e risparmiare denaro Mi sono preso la briga di sostituire la scheda SIM per i viaggi di lavoro. Non importa dove ti trovi, puoi provare Internet veloce, che raddoppierà il comfort della tua vita e del tuo lavoro.

Memoria sufficiente: Cellulare Offerta di 2 GB di RAM + 16 GB di ROM. Dopo aver inserito la scheda di memoria, la memoria può essere espansa fino a 128GB. Supporta l'esecuzione di più applicazioni contemporaneamente. Dotato dell'ultimo Android 9.0, funziona in modo più fluido e con maggiore risparmio energetico e può utilizzare facilmente più programmi contemporaneamente. È compatibile con Play e puoi scaricare ciò di cui hai bisogno. Applicazioni, come: YouTube, Facebook, ecc.

Fotocamera: Smartphone offerta del giorno lo smartphone da 5.5 pollici ha colori più luminosi e un contrasto più elevato, offrendo una nuova esperienza visiva. È dotato di doppia fotocamera posteriore da 8 MP e fotocamera frontale da 5 MP, che può regolare automaticamente la messa a fuoco e catturare rapidamente la scena.Utilizzato per scattare foto o registrare video. La fotocamera frontale da 5 MP è ideale per effettuare videochiamate con la famiglia e gli amici.

Batteria efficiente e durevole: Cellulare in offerta è uno smartphone 4G economico ma efficiente. È dotato di una batteria da 3600 mAh in grado di soddisfare la modalità standby a lungo termine. Adotta la modalità di risparmio energetico e non richiede ricariche frequenti. Supporta anche più metodi di sblocco come sblocco facciale e modelli. Per rendere la tua privacy più sicura.

Accessori e post-vendita: 1 * telefono cellulare, 1 * custodia per cellulare, 1 * pellicola in vetro temperato, 1 * sacchetto di alcol per la pulizia dello schermo, 1 * auricolare, 1 * caricatore europeo, 1 * cavo dati, 1 * istruzioni, se lo stai usando Se hai domande durante il processo, ti preghiamo di contattarci prima, risponderemo alle tue domande entro 12 ore.

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Grigio (Morning Mist) 919,00 €

659,58 € disponibile 18 new from 659,00€

54 used from 565,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fotocamera principale daa 48MP, Ultra-Grandagollare da 50MP, Telephoto e Monochrome - Sviluppata in collaborazione con Hasselblad, la fotocamera esclusiva Hasselblad per mobile offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale.

Perfezione in movimento - Registrazione video in 8K + 4K 120 fps slow-motion.

Display Fluid 2.0 - 6.7" Smart AMOLED Display con tecnologia LTPO, consumo di energia è ridotti di oltre il 50% garantendo allo stesso tempo un'esperienza visiva a 120 Hz fluida.

L'energia di un giorno in 15 minuti - Batteria da 4500 mAh, Warp Charge 65T e Warp Charge Wireless 50; nostra tecnologia di carica wireless più veloce di sempre - dall'1 al 70% in soli 30 minuti.

Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G - Prestazionale cresce complessivamente del 25% con Snapdragon 865. OxygenOS 11.

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia) 599,90 €

399,90 € disponibile 53 used from 356,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Xiaomi 11T 5G promuove le acclamate tecnologie della fotocamera di Xiaomi in grande stile. Dotato di una fotocamera grandangolare da 108 MP, telemacro 2x e ultra grandangolare da 120 °, ti consente di catturare sia clip veloci che film cinematografici dal palmo della tua mano.

Xiaomi 11T 5G è dotato di display piatto AMOLED da 6,67 '' 120Hz dotato di TrueColor, che consente agli utenti di riscoprire la magia del film da uno smartphone. La sua luminosità di picco di 1000 nits significa che i tuoi contenuti saranno sempre chiari. Il display AdaptiveSync a 120Hz può raggiungere una frequenza di campionamento del tocco ultraelevata di 480Hz, adatta per darti un vantaggio competitivo durante il gioco.

Un dispositivo premium che supporta tutte le tue esigenze cinematografiche e multimediali, Xiaomi 11T 5G è costruito sulla più potente piattaforma mobile Mediatek Dimensity 1200-Ultra 6nm, che consente il doppio standby 5G e vanta una CPU da 3,0 GHz ad alta efficienza energetica, che lo colloca tra i migliori chipset di punta attualmente sul mercato.

Xiaomi 11T 5G fa in modo di non perdere mai un momento. Alimentato da una ricarica cablata da 67 W, la sua enorme batteria da 5000 mAh si ricarica al 100% in soli 36 minuti, mantenendolo carico tutto il giorno per una creazione senza limiti.

Con la fotografia computazionale AI e il cinema AI con un clic, Xiaomi 11T 5G è completamente attrezzato per catturare immagini o video mozzafiato in movimento. Audio Zoom aggiungerà una dimensione completamente nuova ai tuoi video, permettendoti di ingrandire gli oggetti e goderti un'esperienza uditiva coinvolgente.

CUBOT King Kong Mini 2-4.0"QHD + Smartphone, 3GB e 32GB, Fotocamera da 13 MP, Batteria 3000mAh, Android 10, Processore QuadCore, Colore Arancione 126,95 €

110,90 € disponibile 5 new from 110,90€

5 used from 91,21€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cubot King Kong Mini 2 progettato con schermo da 4.0 pollici, ti offre divertimento visivo con risoluzione dello schermo QHD +.

Il processore QuadCore MT6761 con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM, offre un'esperienza multitasking fluida senza ritardi.

Dotato di una fotocamera da 13 MP sul retro che lavora insieme per migliorare le tue foto.

Batteria ad alta capacità da 3000 mAh, puoi goderti una lunga durata senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Android 10, Cubot King Kong Mini 2 ti offre un'esperienza operativa più semplice, intelligente e veloce.

OPPO A16, Tripla Fotocamera I.A. 13+2+2MP, Display da 6.52” 60HZ, Batteria 5000mAh, Ricarica Rapida 10W, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Pearl Blue 179,99 €

148,14 € disponibile 1 used from 127,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fotocamera: Tripla Fotocamera da 13MP AI, Fotocamera frontale da 8MP, LED posteriore con sensore di temperatura

Highlight: Foto modalità Ritratto, Panorama, Video, Time-lapse

Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida 10W

Sblocco: Riconoscimento facciale, sblocco con impronta laterale

Esclusiva Extra Garanzia 24 6 Mesi Versione Italiana

POCO M4 Pro - Smartphone 6+128GB, 6.43” 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Power Black (versione IT + 2 anni di garanzia) 229,90 €

199,90 € disponibile 2 used from 185,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POCO M4 Pro - Smartphone 6+128GB, 6.43” 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Power Black (versione IT + 2 anni di garanzia) con Alexa mani libere

POCO M4 Pro utilizza un display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, che offrono una grafica straordinariamente fluida. È la prima volta che la serie POCO M utilizza il display AMOLED, ulteriormente rafforzato dal supporto dell'ampia gamma di colori DCI—P3 e con una luminosità nominale di 1000 nit al suo picco.

Il display è certificato da SGS come bagno "Eye Care Display" e "Seamless Display" e consente allo schermo di essere leggibile automaticamente in ambienti luminosi. Nella modalità di lettura 3.0, passa a una temperatura del colore più calda per ridurre l'affaticamento degli occhi e aggiunge la trama della carta agli sfondi per massimizzare il divertimento di lettura

POCO M4 Pro è dotato di una configurazione a tripla fotocamera: una fotocamera principale da 64 MP accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro. È anche la prima fotocamera da 64 MP in assoluto nei dispositivi della serie POCO M. La tripla fotocamera offre anche più modalità per aumentare il tuo divertimento visivo, con video al rallentatore, video time-lapse e modalità notturna. Sulla parte anteriore, è dotato di un carnero da 16 MP per catturare la versione migliore di te.

POCO M4 Pro, senza dubbio, possiede tutta la potenza di cui hai bisogno grazie alla velocissima CPU octa-core da 2,05 GHz e ARM Mali-G57

realme GT Neo 2 Smartphone 8GB+128GB, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G Cellular Phone, Display AMOLED E4 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, NFC Dual Sim, Ombra Nero 449,00 €

360,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【realme Europa】Siamo il miglior venditore online di smartphone realme in Europa, siamo responsabili di ogni transazione e samrtphone acquistato e forniamo 2 anni di garanzia presso il luogo di riparazione in Europa.

【Prestazioni Massime Implacabili】realme GT Neo 2 smartphone aumenta le proprie performace grazie alla Piattaforma Mobile QualcommSnapdragon 870 5G , il miglior processore 5G del 2021. e processo lavorazione a 7nm.Il processore top di gamma 870 supera il precedente 865 sotto ogni aspetto, incluso un incremento del 10% nelle prestazioni sia della CPU che della GPU. La combinazione di potenza potente e basso consumo energetico porta un impulso duraturo all'esperienza di gioco rapida e violenta.

【Una scorpacciata di Hertz】Dotato di uno straordinario display piatto E4 AMOLED da 6,62 pollici a 120 Hz con e luminosità di picco di 1300 nit, realme GT Neo 2 5G smartphone consente ai contenuti di saltare fuori dallo schermo con una brillantezza cinematografica. il suo frequenza di aggiornamentoa 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 600Hz. Offre un'esperienza di manipolazione a livello di gioco e un'agilità senza precedenti, fluidità

【Fotocamera top di gamma più potente】realme GT Neo 2 telefono realme GT Neo 2 integra una tripla-fotocamera con un sensore principale da 64 MP e può scattare foto ultra grandangolari in modalità landscape, ritratto e macro. Realme è stato creato in collaborazione con il famoso software per fotocamere analogiche NOMO. Lo stile ricco di colori di Eric Kim è una copertina del CD ogni volta che scatti.、

【Batteria Ad Alta Potenza】realme GT Neo 2 telefono cellulare 65W offre dotato di ricarica flash intelligente da 65 W estremamente veloce, caricando completamente il telefono al 100% in 36minuti. Inoltre, questa tecnologia di ricarica rapida è supportata da un'enorme batteria a doppia cella da 5000 mAh, che rappresenta la migliore combinazione di batteria e tecnologia di ricarica che realme ha introdotto fino ad oggi. READ 40 La migliore micro hi fi del 2022 - Non acquistare una micro hi fi finché non leggi QUESTO!

Fujifilm instax SHARE SP-2 Stampante Istantanea per Smartphone e Fotocamera, Oro 182,52 € disponibile 2 new from 182,52€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante portatile di foto istantanee per smartphone e fotocamera digitale

Stampa wireless, tramite l'applicazione proprietaria per iOS e Android

Vari template: Split, Collage, Real Time, Limited Edition, Social Network, SQUARE, Stagionale, Standard

Batteria al litio ricaricabile NP-45S

Stampante instaxSHARE SP-2, batteria al litio NP-45S, cavo USB

Blackview A55 4G Cellulare Offerte, Schermo HD+ 6,53’’, MT6761V 2.0Ghz 3GB+16GB, Fotocamera 5MP+8MP, Batteria 4780mAh, Spessore 9,1 mm, Android 11 DUAL SIM Smartphone GPS Sblocco Facciale Blu 109,99 € disponibile 2 new from 109,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★【Vista Mozzafiato su uno Schermo più Grande】Intraprendi il tuo prossimo viaggio visivo incredibile e coinvolgente sull'ampio display waterdrop da 6.528" con morbidezza setosa e reattività rapida. La risoluzione ad alta definizione ti offre una vividezza del mondo reale che ti affascina molto. (720 * Risoluzione 1600 HD+, rapporto schermo-corpo dell'89%)

★【Batteria da 4780 mAh, dura più a lungo, si carica di meno】Sotto il cofano, l'A55 incorpora una batteria superiore alla media e risulta essere una potente centrale elettrica che ti alimenta continuamente, vivendo fino a più di un giorno di uso regolare. Anche se sei un utente pesante di smartphone, dura comunque più a lungo di quanto ti aspetti. (18 ore di telefonate, 26 ore di musica, 552 ore di standby)

★【Accattivante per gli occhi, Comodo per le Mani】Ispirato all'increspatura dell'acqua risultante dalle gocce di pioggia che gocciolano nel lago calmo, realizzato in materiale resistente e trattato con raffinata lavorazione artigianale, A55 presenta una cover posteriore minimalista in colori giovani e vivi. Con la trama della finitura opaca e le curve ergonomiche arrotondate, è comodo da tenere in mano.

★【Processore Quad-Core, Fluido e Reattivo All'elaborazione】Con clock fino a 2,0 GHz, il MediaTek MT6761V quad-core con architettura di elaborazione a 12 nm esegue più app e multitasking con fluidità, reattività ed efficienza sufficienti per soddisfare le tue esigenze di produttività e intrattenimento . (3 GB di RAM + 16 GB di ROM, supporta una scheda SD esterna da 64 GB)

★【Fotocamera da 5 MP + 8 MP, non Perdere mai una Scena】Fai selfie, gira video creativi e scatta foto per momenti meravigliosi sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore. Modifica ulteriormente le tue foto con filtri, emoji o altre tecniche e condividile sui social media per ottenere più Mi piace e fan.

Samsung Smartphone Galaxy S21+ 5G, Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 3 fotocamere posteriori, 128 GB, RAM 8GB, Batteria 4800mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Argento (Phantom Silver) 1.079,00 €

683,00 € disponibile 29 new from 683,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Teleobiettivo mobile 64 MP; Fotocamera frontale mobile 10 MP; Ultra-Grandangolare Camera mobile 12 MP; Il potere di fare i migliori scatti con il tuo smartphone

Godi di un'esperienza visiva vivida e immersiva con l'Infinity-O Display da 6.2" con HDR10+. I tuoi contenuti saranno più fluidi grazie al refresh rate adattivo a 120Hz del display Dynamic AMOLED 2x

La batteria del telefono cellulare Galaxy S21+ è 4.800 mAh¹ così resta carico tutto il giorno²

Il processore Exynos 2100 5nm offre tutte le prestazioni di cui hai bisogno. Dotato di oomph per gestire il social feed e per stare facilmente al passo con l'editing video 8K

Con il resistentissimo vetro Gorilla Glass Victus e telaio in metallo AL7s10 per la protezione dei telefoni cellulari e la massima tranquillità

4G Cellulare Android 11 Smartphone OUKITEL C25, 2.0GHz 4GB+32GB(SD Esterna 256GB), Batteria 5000mAh, 6,5’’HD+, Fotocamera Frontale 8MP+Fotocamera Tripla 13MP,Impronta Digitale,GPS Verde 125,99 €

119,99 € disponibile 2 new from 119,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★【Struttura Opaca Ondulata:】La cover posteriore del telefono adotta la tecnologia senza impronte digitali. La trama ondulata opaca ha una migliore sensazione di presa della mano. Quando la luce cambia, troverai la brezza simile a un'onda che gli conferisce un bell'aspetto.

★【Schermo Grande da 6,52 Pollici HD+ B-B:】Il display ad alta risoluzione 720 (RGB) × 1600 ti offre un'esperienza migliore.

★【Fotocamera Posteriore Tripla da 13 MP + Fotocamera Frontale da 8 MP:】Sensore SONY IMX135, dimensione ottica 1/3.1", apertura 2.2 (fotocamera AF principale da 13 MP + fotocamera di profondità da 0,3 MP + fotocamera panoramica da 0,3 MP, rallentatore, modalità ritratto, panorama)

★【Chipset Quad-Core:】Tiger T310 è il primo chip 4G quad-core al mondo basato sull'architettura ARM DynamIQ. Utilizza un core Cortex-A75 da 2,0 GHz e tre core Cortex-A55 da 1,8 GHz per offrire agli utenti un'esperienza più fluida. (4 GB + 32 GB espandibili a 256 GB)

★【Batteria da 5000mAh:】Ricarica rapida di tipo C Ricarica completa entro 2 ore e 50 minuti. Non sentire l'ansia della batteria scarica.

Treppiede Smartphone 149cm/61pollici,13,2cm Supporto telefonico, Carico Massimo 3 KG, Vite di Montaggio 1/4", Cavalletto per Smartphone, Treppiede Fotocamera/Livello Laser, Buletooth, borsa portatile 29,99 €

25,96 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Regalo per la tua famiglia e gli amici

✔【Regolabile in Altezza + Carico Massimo 3kg】Lunghezza di conservazione: 42cm/ 16.5 pollici.Altezza di lavoro minima: 40.5cm / 16 pollici, Altezza massima di lavoro: 137cm/ 55" + 13.2cm Porta cellulare.Gambe con tre sezioni con leve di bloccaggio, che possono essere facilmente regolate all'altezza di cui avete bisogno ;Il peso massimo di carico è di 3 kg, cavalletto macchina fotografica, cavalletto per smartphone,Telescope, ecc.

✔【Stabile e Portatile】il sistema di corsa delle gambe di questo tablet treppiede è appositamente sviluppato per mantenerlo stabile;Questa macchina fotografica può sopportare fino a 3kg ma pesa solo 0.58kg.Portabile, come prendere una bottiglia d'acqua.

✔【Rotazione di 360 gradi e Bluetooth】sostiene la rotazione di 360-gradi e la rotazione della testa di 270-gradi;Per vostra comodità, forniamo un Free Universal Wireless Remote che permette di scattare foto entro 33 piedi (10m)

✔【Supporto Telefono e Piastra a sgancio rapido】 Per questo supporto di telefono 2-in-1, la sua larghezza massima: 20 cm / 8 pollici.Le viti di fissaggio di 1/4 sono compatibili con le telecamere e altri dispositivi con fori di vite di 1/4".Capacità massima di carico: 3 kg; Piastra a sgancio rapido per agevolare transizioni rapide da uno scatto all’altro

