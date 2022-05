40 La migliore stampanti ufficio del 2022 – Non acquistare una stampanti ufficio finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore stampanti ufficio? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi stampanti ufficio venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa stampanti ufficio. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

XEROX WORKCENTRE 7830 MULTIFUNZIONE COLORI A3+ (Ricondizionato) 1.552,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NUOVO XEROX 7801V_T WORKCENTRE 7801V_T 5 TRAYS WORKCENTRE 7830/7835 A3 30/30 PPM 35/35 PPM DUPLEX COPY/PRINT/SCAN ADOBE PS3 PCL5C/6 DADF 5 TRAYS TOTAL 2180 SHEETS

Brother MFC-L8900CDW Stampante Multifunzione Laser a Colori, con Fax, Velocità di Stampa 31 ppm, Stampa, Copia, Scansione e Fax Fronte/Retro Automatico, Rete Cablata, Wi-Fi e Wi-Fi Direct, NFC 1.420,00 € disponibile 2 new from 1.420,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: Rete cablata, Wireless e Wi-Fi Direct (cavo USB NON INCLUSO)

Stampa, copia, scansione e fax fronte/retro automatico; velocità fino a 31 pagine al minuto a colori e monocromatico

Multifunzione laser a colori; funzionalità di sicurezza con Secure Function Lock 3.0 e Secure Print; interfaccia NFC integrata per autenticazione tramite card e connessione a dispositivi mobile Android

In dotazione: toner TN-421BK (Nero) da 3000 pagine e TN-421C/M/Y (Ciano,Magenta,Giallo) da 1800 pagine

Da acquistare separatamente:TN-421BK/C/M/Y -TN-423BK (Nero) da 6500 pag, TN423C/M/Y (Ciano, Magenta, Giallo) da 4000 pag e TN-426BK (Nero) da 9000 pag, TN-426C/M/Y (Ciano, Magenta, Giallo) da 6500 pag

Pantum M7108DW Multifunzione Stampante Laser Copia/Stampa/Scansione Bianco/Nero Wireless con Stampa fronte/retro Automatica M7100DW 219,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser multifunzione 3-in-1 monocromatica wireless; l'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine, velocità fino a 33 pagine al minuto

Facile installazione in un passaggio; tutti i video dimostrativi su operazioni (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per riferimento

Comoda stampa in modo wireless e mobile da desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office. Non compatibile con il sistema Chrome

Il nuovo prodotto è fornito con un cavo USB, una cartuccia iniziale da 1.500 pagine (con la copertura del 5% in base alla norma ISO/IEC 19752) e un'unità tamburo da 12.000 pagine; compatibile con la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine)

Garanzia standard di un anno dalla data di acquisto, servizio clienti online Pantum disponibile

Brother MFCL2710DW Stampante Multifunzione Laser 4 in 1 Bianco e Nero, Velocità Stampa 30 ppm, Scheda di Rete Cablata, Wi-Fi, Stampa Fronte/Retro Automatica, ADF 50 Fogli, Display LCD 279,90 €

225,11 € disponibile 16 new from 225,11€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettivita: Rete cablata, WiFi (stampa da smartphone e tablet) e WiFi Direct

Stampa fronte/retro automatica (la copia e la scansione non possono essere effettuate automaticamente in fronte/retro)

Multifunzione Laser Monocromatico (solo bianco e nero) dotato delle funzionalità di stampa, copia, scansione e fax

Toner in dotazione da 700 pagine a norma ISO/IEC 19752; toner aggiuntivi, da acquistare separatamente, TN2410 (da 1200 pagine) e TN2420 (da 3000 pagine)

Le durate dei toner sono espresse in base alla norma ISO/IEC19752 (per ulteriori informazioni premere: Visualizza altri dettagli prodotto)

Brother MFC-L8690CDW Stampante Multifunzione Laser a Colori, con Fax, Velocità di Stampa 31 ppm, Stampa, Copia, Scansione e Fax Fronte/Retro Automatico, Rete Cablata, Wi-Fi e Wi-Fi Direct 699,00 € disponibile 7 new from 656,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: Rete cablata, Wireless e Wi-Fi Direct (cavo USB NON INCLUSO)

Stampa, copia, scansione e fax fronte/retro automatico; velocità fino a 31 pagine al minuto a colori e monocromatico

Multifunzione laser a colori; funzionalità di sicurezza con Secure Function Lock 3.0 e Secure Print

In dotazione: toner TN-421BK (Nero) da 3000 pagine e TN-421C/M/Y (Ciano,Magenta,Giallo) da 1800 pagine

Da acquistare separatamente: TN-421BK (Nero) da 3000 pagine e TN-421C/M/Y (Ciano,Magenta,Giallo) da 1800 pagine. TN-423BK (Nero) da 6500 pagine e TN423C/M/Y (Ciano, Magenta, Giallo) da 4000 pagine

Xerox VersaLink C7000V_N stampante laser Colore 1200 x 2400 DPI A3 di rete. Tecnologia Connectkey 1.446,02 € disponibile 2 new from 1.446,02€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rimborso di 150€ da Xerox (visita xerox.it/richiedi)

Garanzia a vita acquistando un kit completo di toner (visita xerox.it/avita)

XEROX C7000V_N VERSALINK C7000 A3 35/35 PPM VERSALINK C7000 A3 35/35 PPM DUPLEX PRINTER ADOBE PS3 PCL5E/6 2 TRAYS TOTAL 620 SHEETS

Dimensioni compatte

Pannello touchscreen gestito a icone

Kyocera Ecosys M2640idw Stampante Multifunzione WiFi Bianco e Nero. Stampa, Fotocopia, Scanner, Fax. Mobile Print via Smartphone 696,00 € disponibile 11 new from 696,00€

1 used from 809,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Versatile: La stampante MFP Ecosys M2640idw con WiFi è ideale per stampare in bianco e nero, fotocopiare, scannerizzare e inviare fax. La risoluzione di 1200 dpi garantisce ottimi risultati di stampa

Ecologica: Grazie alla tecnologia Ecosys e ai componenti a lunga durata, il toner è l'unica parte da cambiare. I costi di stampa e di rifiuti vengono ridotti notevolmente

Efficiente: La stampante mulifunzione con pannello tattile stampa fino a 40 pagine A4 al minuto in bianco e nero ed è stata realizzata per effettuare ogni incarico in ufficio velocemente

Silenziosa: Oltre ad essere ecologica e conveniente, questa stampante dal design compatto garantisce una stampa a basso livello di rumorosità ed è quindi ideale per l'ufficio

Pratica: Utilizzando l' applicazione per iOS e Android, è possibile stampare o scannnerizzare sullo smartphone foto e documenti. Sono supportati AirPrint e Google Cloud Printivi READ 40 La migliore camera 360 del 2022 - Non acquistare una camera 360 finché non leggi QUESTO!

HP ENVY 6420e - Stampante Multifunzione , 6 Mesi di Inchiostro Inclusi con HP+, Bianco 121,78 € disponibile 22 new from 121,78€

1 used from 165,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OTTIMALE PER FAMIGLIE: Stampa, Scansiona, Foto, Fax, Copia in bianco/nero e colore; velocità di stampa fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori

Stampa in fronte/retro automatico, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, Fax, ADF da 35 fogli, No Ethernet, Cavo USB non è incluso

Scegliendo HP+ al momento della configurazione, hai 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di registrarti per ottenere 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+

Con Instant Ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con plastica riciclata e ti consente di stampare a partire da €0,99/mese

HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante.

HP PageWide Pro 477dw D3Q20B, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatica a colori, 55 ppm, USB, Fax, ADF, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, HP Smart, Display a colori da 10,9 cm, Bianca 749,00 € disponibile 10 new from 748,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro in A4, con caricatore automatico di documenti A4

Con funzionalità Fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa; 55 pagine per minuto

HP LaserJet Neverstop 1202nw 5HG93A, Stampante Multifunzione A4 con Serbatoio Toner a Ricarica Rapida, Stampa Fronte e Retro Manuale in b/n, 20 ppm, USB, Wi-Fi, Ethernet, HP Smart, Bianca 345,04 € disponibile 23 new from 329,00€

57 used from 191,60€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa solo in bianco e nero, stampa fronte e retro manuale

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, senza caricatore automatico di documenti

Senza funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 20 pagine per minuto

Brother DCPL8410CDW Stampante Laser Multifunzione a Colori 3 in 1, 31 ppm, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, ADF da 50 Fogli, Stampa Fronte-Retro automatica, Display Touchscreen 629,49 € disponibile 6 new from 625,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Velocità fino a 31 pagine al minuto a colori e in monocromatico

Duplex per stampa fronte/retro automatica

Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli

Toner in dotazione: nero fino a circa 3000 pagine (a norma ISO 19798), ciano, magenta e giallo fino a circa 1800 pagine (a norma ISO 19798)

Toner aggiuntivi opzionali: TN-423BK fino a circa 6500 pagine (a norma ISO 19798) e TN-423 C,M,Y fino a circa 4000 pagine (a norma ISO 19798)

Pantum M6558NW Stampante Laser Multifunzione Wifi Bianco e Nero Scanner Copia Stampa Fronte e Retro Manuale 22 ppm USB Ethernet A4 Monocromatica Casa Ufficio 189,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser multifunzione 3-in-1 wireless monocromatica; l'ADF (alimentatore automatico di documenti) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine, velocità fino a 22 pagine al minuto

Facile installazione in un passaggio; tutti i video dimostrativi su operazioni (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per riferimento

Comoda stampa in modo wireless e mobile da desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office

Il nuovo prodotto è fornito con una cartuccia iniziale da 700 pagine (con la copertura del 5% in base alla norma ISO/IEC 19752) e un cavo USB. Compatibile con la cartuccia toner originale PA-210 (1.600 pagine)

Garanzia standard di un anno dalla data di acquisto, servizio clienti online Pantum disponibile

Brother MFCJ6945DW Stampante Multifunzione Inkjet A3 4 in 1 a Colori con NFC, Rete Cablata e Wi-Fi, Duplex in Stampa, ADF da 50 Fogli e Display Touchscreen a Colori da 6.8 cm 895,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampa, copia, scansione e fax fino al formato A3

Velocità di stampa fino a 22 ipm in bianco e nero e 20 ipm a colori

Stampa, scansione e copia in fronte e retro automatica fino al formato A3

Connessioni di rete Ethernet e Wi-Fi | Compatibile Mobile e cloud | NFC

Capacità carta di 500 fogli | vassoio multiformats di 100 fogli | Caricatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli | rilevamento automatico del livello basso di carta

Brother MFCL5750DW Stampante Multifunzione Laser con Fax, Bianco e Nero, 40 ppm, Rete Cablata, Wi-Fi, Stampa, Copia e Scansione Fronte/Retro Automatica, Display Touchscreen a Colori da 12.3 cm 549,10 €

527,50 € disponibile 30 new from 524,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettivita: rete cablata, Wi-Fi

Stampa, copia e scansione fronte/retro automatica fino al formato A4

Multifunzione laser monocromatico (solo bianco e nero) dotato delle funzionalità di stampa, copia, scansione e fax

Cassetto da 250 fogli, vassoio multiuso da 50 fogli; possibilità di aggiungere, da acquistare separatamente, cassetto carta da 250 fogli cod; LT-5500 oppure da 520 fogli cod; LT-6500

Toner in dotazione da 2000 pagine a norma ISO/IEC 19752; toner aggiuntivi, da acquistare separatamente, TN3430 (da 3000 pagine) e TN3480 (da 8000 pagine)

HP OfficeJet Pro 7740 G5J38A, Stampante Multifunzione per Grandi Formati A3, Stampa, Scansiona, Fotocopiatrice, Fax, ADF, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernete USB, HP Smart, Bianca 299,00 € disponibile 5 new from 299,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore documenti

Con funzionalità Fax

HP Officejet Pro 7740 è l'ottima soluzione per produrre materiali di grande formato con qualità da laboratorio; la sua versatilità permette di stampare dal formato cartolina fino all'ampio formato A3

Kyocera M2540DN 4IN1 Stampante laser 1102SH3NL0 A4/Duplex/LAN 659,95 € disponibile 19 new from 659,94€

1 used from 495,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Versatile: la stampante MFP Ecosys M2540dn è ideale per stampare in bianco e nero, fotocopiare, scannerizzare e inviare fax. la risoluzione di 1200 dpi garantisce ottimi risultati di stampa.

Ecologica: Grazie alla tecnologia Ecosys e ai componenti a lunga durata, il toner è l'unica parte da cambiare. i costi di stampa e di rifiuti vengono ridotti notevolmente.

Efficiente: la stampante mulifunzione con pannello tattile stampa fino a 40 pagine A4 al minuto in bianco e nero ed è stata realizzata per eseguire ogni lavoro in ufficio velocemente.

Silenziosa: Oltre ad essere ecologica e conveniente, questa stampante dal design compatto garantisce una stampa a basso livello di rumorosità ed è quindi ideale per l'ufficio.

Pratica: Utilizzando l' applicazione per iOS e Android, è possibile stampare o scannnerizzare sullo smartphone foto e documenti. Sono supportati AirPrint e Google Cloud Print.

HP LaserJet MFP 137fnw 4ZB84A, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Manuale in b/n, 20 ppm, USB, Wi-Fi, Ethernet, Fax, ADF, Schermo LCD a 2 righe con tastierino, Bianca 289,50 € disponibile 4 new from 289,50€

1 used from 250,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro manuale

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore automatico di documenti

Con funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 20 pagine per minuto READ 40 La migliore battery phone del 2022 - Non acquistare una battery phone finché non leggi QUESTO!

PANTUM M7108DW Stampante laser Multifunzione Monocromatica, Copia/Stampa/Scansione, Stampa senza fili, Duplex automatico, Adatto per l'ufficio e l'uso Domestico 219,99 €

182,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser di rete 3-in-1, unità fronte/retro, supporta la scansione su disco flash USB; velocità di stampa fino a 33 pagine al minuto in bianco e nero

L'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine, velocità fino a 33 pagine al minuto

Facile installazione del driver in un solo passaggio; l'installazione del driver e i video dimostrativi del funzionamento (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per il Suo riferimento. Non compatibile con il sistema Chrome

Il nuovo prodotto è fornito con un cavo USB, una cartuccia iniziale da 1.500 pagine e un'unità tamburo da 12.000 pagine. Utilizza la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine)

Garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Servizio clienti online Pantum disponibile

Xerox B225 Multifunzione Laser A4, Bianco Blu 270,24 € disponibile 19 new from 270,24€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LAVORA DA CASA: perfetta per piccoli team o piccoli uffici che necessitano di una tecnologia adatta a spazi ristretti e facile da configurare. La Xerox B225 è adatta ad utenti che cercano una stampante multifunzione wireless bianco e nero.

PRESTAZIONI AFFIDABILI: stampante wireless in bianco e nero, con velocità di stampa fino a 36 pagine Letter al minuto/34 pagine A4 al minuto, stampa fronte/retro automatica, capacità carta di 250 fogli e qualità dell'immagine ad alta risoluzione.

CONVENIENZA E CONNETTIVITÀ: Wi-Fi integrato per Apple AirPrint, Mopria Print Service e Chromebook. Inoltre, l'installazione è semplice il che significa che sei subito operativo.

RIMANI SICURO: le funzionalità di sicurezza vi proteggono dall'aumento delle minacce informatiche sempre più sofisticate salvaguardando l'accesso e proteggendo dati e documenti sensibili.

INTELLIGENZA INTUITIVA: la semplicità aumenta la produttività con i driver di stampa Xerox e Xerox Print & Scan Experience, elimina le difficoltà di attività complesse come il raddrizzamento automatico, la scansione delle ricevute e il ritaglio automatico delle immagini.

Stampante Multifunzione OKI MB562dnw a Tecnologia LED, 4 in 1, Monocromatica, A4, Fronte/ Retro, Wireless, 45 Pagine al Minuto, Spina EU 816,18 €

679,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante multifunzione monocromatica A4 con tecnologia LED, modalità Sleep a basso consumo energetico, emissioni di rumore ridotte, 4 in 1: stampante, fax, scanner e fotocopiatrice, Energy Star

Risultati professionali, Velocità di stampa 45 pagine al minuto, tempo di uscita prima pagina 4.5 sec, stampa fronte retro di serie, risoluzione di stampa 1200x1200 dpi, stampa formati da A6 fino a A4

Stampa sicura tramite password, processore a 667 MHz, RAM da 512 MB per una rapida elaborazione delle stampe, compatibilità Airprint 1.6 e Google Cloud Print 2.0, garanzia 3 anni dopo la registrazione

Capacità carta 530 fogli (cassetto)+100 fogli (alimentatore multiplo) espandibile fino a 1160, grammatura carta fino a 176 gr/mq, design ergonomico e ingombri ridotti (LxPxA) 427x478x496 mm, peso 22kg

Connessione wireless di serie, Software gestione documentale Sendys Explorer Lite incluso, starter toner da 2k, toner disponibili 3k: 45807102; 7k: 45807106, carico lavoro mensile max 100k pag

HP LaserJet M234sdw 6GX01F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatica in b/n, 29 ppm, WiFi, Ethernet, USB, ADF, HP Smart, No Fax, Schermo LCD a icone, Grigia 329,99 € disponibile 15 new from 329,99€

1 used from 339,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa solo in bianco e nero, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore automatico di documenti

Senza funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 29 pagine per minuto

HP LaserJet Pro M404n W1A52A, Stampante a Singola Funzione A4, Stampa Fronte e Retro Manuale in b/n, 38 ppm, USB 2.0, Host USB Easy Access, Gigabit Ethernet, HP Smart, Schermo LCD a 2 Righe, Bianca 227,99 € disponibile 17 new from 227,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet

Stampa solo bianco e nero, stampa fronte retro manuale

Non effettua scansioni e fotocopie

Senza funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 38 pagine per minuto

Brother HLL3270CDW Stampante a Colori LED, Velocità 24 ppm, Stampa Fronte/Retro Automatica, Rete Cablata, Wi-Fi, NFC, USB 2.0 Hi-Speed, Cassetto 250 Fogli, Display Touchscreen, Toner da 1000 Pagine 325,00 € disponibile 14 new from 325,00€

2 used from 335,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettivita: rete cablata, wireless, Wi-Fi Direct e NFC (Near-Field Communication) per la stampa rapida da dispositivi mobile

Stampa fronte/retro automatica

Stampante a colori LED; stampa da smartphone e tablet tramite app. Non effettua copie, scansioni e non è possibile inviare fax

Toner fino a 1000 pagine per ciascun colore (norma ISO/IEC19798); toner aggiuntivi, da acquistare separatamente: TN243CMYK (1000 pagine), toner singoli TN243BK, TN243C, TN243M, TN243Y (1000 pagine)

Toner alta capacità TN247BK (3000 pag), TN247C, TN247M, TN247Y (2300 pag); durate dei toner espresse in base alla norma ISO/IEC 19798 (per informazioni premere: Visualizza altri dettagli prodotto)

HP Color LaserJet Pro M283fdw 7KW75A, Stampante Multifunzione A4, ‎Bianco, ‎42 x 42.17 x 33.41 cm 521,78 € disponibile 11 new from 521,78€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro manuale

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore automatico di documenti

Con funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 22 pagine per minuto

Brother MFCL3730CDN Stampante Multifunzione a Colori LED, FAX, Velocità 18 ppm, Stampa Fronte/Retro Automatica, Rete Cablata (no Wi-Fi), USB 2.0 Hi-Speed, ADF 50 Fogli, Touchscreen, Toner 1000 Pagine 568,00 € disponibile 5 new from 568,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: rete cablata (no Wi-Fi)

Stampa fronte/retro automatica (la copia e la scansione non possono essere effettuate automaticamente in fronte/retro)

Multifunzione a colori LED dotato delle funzionalità di stampa, copia, scansione e fax; stampa da smartphone e tablet tramite app

Toner fino a 1000 pagine per ciascun colore (norma ISO/IEC19798); toner aggiuntivi, da acquistare separatamente: TN243CMYK (1000 pagine), toner singoli TN243BK, TN243C, TN243M, TN243Y (1000 pagine)

Toner alta capacità TN247BK (3000 pag), TN247C, TN247M, TN247Y (2300 pag); durate dei toner espresse in base alla norma ISO/IEC 19798 (per informazioni premere: Visualizza altri dettagli prodotto)

HP LaserJet Pro MFP M428fdw W1A30A, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatico in b/n, 38 ppm, Copia, Scansiona, Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, ADF, HP Smart, Schermo Touch, Bianca 422,00 € disponibile 73 new from 422,00€

1 used from 499,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa solo bianco e nero, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro automatica, con caricatore automatico di documenti

Con funzionalità Fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 38 pagine per minuto

PANTUM M6558NW Stampante Multifunzione Laser Monocromatica 3 in 1 Copia/Stampa/Scansione Wireless con ADF 50 Fogli per Ufficio e Casa 189,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3-in-1 stampante multifunzione laser B/N, velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto; L'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con copia e scansione di più pagine

Installazione del driver in un solo passaggio con facile configurazione Wi-Fi. Potrebbe trovare l'installazione del driver e video dimostrativi di funzionamento su questa pagina/YouTube/sito web Pantum

Comoda stampa wireless e stampa mobile dal Suo desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta di documenti d'ufficio

Il nuovo prodotto è fornito con una cartuccia toner iniziale da 700 pagine e un cavo USB. Utilizza la cartuccia toner originale PA-210 (1.600 pagine)

Garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Servizio clienti online Pantum disponibile READ 40 La migliore fucile da caccia al mondo del 2022 - Non acquistare una fucile da caccia al mondo finché non leggi QUESTO!

La guida definitiva stampanti ufficio 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore stampanti ufficio. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo stampanti ufficio da acquistare e ho testato la stampanti ufficio che avevamo definito.

Quando acquisti una stampanti ufficio, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la stampanti ufficio che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per stampanti ufficio. La stragrande maggioranza di stampanti ufficio s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore stampanti ufficio è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la stampanti ufficio al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della stampanti ufficio più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la stampanti ufficio che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di stampanti ufficio.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in stampanti ufficio, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che stampanti ufficio ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test stampanti ufficio più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere stampanti ufficio, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la stampanti ufficio. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per stampanti ufficio , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la stampanti ufficio superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che stampanti ufficio di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti stampanti ufficio s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare stampanti ufficio. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di stampanti ufficio, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un stampanti ufficio nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la stampanti ufficio che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la stampanti ufficio dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di stampanti ufficio e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!