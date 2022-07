40 La migliore struttura letto singolo del 2022 – Non acquistare una struttura letto singolo finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore struttura letto singolo? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi struttura letto singolo venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa struttura letto singolo. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Yaheetech Letto Singolo in Ferro Battuto a Doghe Struttura Letto in Metallo 90 x 190 cm Stile Rustico Moderno Nero Portata 136 kg 77,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto Singolo: con dimensioni complessive di 96,5 x 196,5 x 88,5 cm, questa struttura in ferro è progettata per materassi singoli di diversa natura, come memoryfoam, lattice, ibridi o a molle.

Resistente: caratterizzato da un design leggero per un facile spostamento in base alle diverse necessità, questo robusto telaio del letto è costruito con robuste doghe di metallo, guide laterali e 6 gambe solide che possono sostenere fino a 136 kg. Inoltre, dopo un corretto assemblaggio la struttura non emette rumori o vibrazioni durante l’utilizzo.

Salvaspazio: cerchi un letto perfetto per un piccolo spazio? Questo letto singolo non occuperà troppo spazio ma aggiunge 32 cm di spazio libero sotto, perfetto per riporre e organizzare i tuoi vestiti, scarpe, borse, valigie e altri oggetti di uso quotidiano.

Elegante: realizzata con cura, la testiera e la pediera presentano una bella decorazionein metallo fuso, aggiungendo calore ed eleganza alla vostra stanza. Inoltre, la superficie liscia è pensata per prevenire graffi durante il sonno o mentre siete seduti.

Atmosfera Rustica: la combinazione di linee pulite e finitura nera opaca crea un'atmosfera semplice ma elegante che si fonde perfettamente con le case in stile industriale, rustico e contadino. È possibile aggiungere texture morbide sul letto per bilanciare la freddezza del metallo.

EVERGREENWEB – Letto Singolo con Moderno Box Contenitore e Rete a Doghe in Legno Elegante Testiera Tessuto Imbottito SFODERABILE colore Tortora Ideale per Camera da Letto 449,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Letto Contenitore in tessuto Grigio Chiaro, Rivestimento Idrorepellente 100% Sfoderabile e Lavabile. Elegante Testiera Imbottita con Maxi Cuscino in Waterfoam Indeformabile ideale con tutti tipi di Materassi in Memory Foam, Poliuretano, Lattice o a Molle.

✅ Sistema di apertura azionato tramite molle a gas che permettono di sollevare agevolmente, attraverso la maniglia di presa, rete e materasso. Il movimento consente di accedere con facilità al vano contenitore e rifare comodamente il letto.

✅ Rete a doghe inclusa GRATIS con viti di montaggio per il fissaggio. Le 14 doghe in faggio (legno molto resistente) di questa rete subiscono la piegatura a vapore, rendendole più elastiche. Struttura completamente in acciaio di nuova generazione. Telaio portante in metallo ad alta resistenza, sagomato 40x36 priva di saldatura, verniciato con polveri epossidiche. Possiede una doppia barra di rinforzo che garantisce una tenuta ancora più solida

✅ Il pratico Box Contenitore permette al Letto ARLE di trasformarsi in uno Spazioso Contenitore per Lenzuola, Scatole e Piumoni

✅ Misure Letto SINGOLO - Larghezza 90 cm - Lunghezza 210 cm - Altezza Testata 100 cm - Altezza Piedini 10 cm. Misure Letto PIAZZA E MEZZA - Larghezza 130 cm - Lunghezza 210 cm - Altezza Testata 100 cm - Altezza Piedini 10 cm. Garanzia EVERGREENWEB MATERASSI & BEDS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Talamo Italia Letto contenitore Singolo Anna, Made in Italy, Letto con rivestimento in tessuto, Apertura frontale, adatto per materasso cm 80x190, Blu 499,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LETTO ANNA SINGOLO - Letto singolo dal design moderno Anna con testata e contenitore rivestiti in tessuto imbottito sfoderabile di colore Blu, adatto a materasso da 80x190 cm

STRUTTURA - La struttura del letto è in fibra di legno rialzata da terra con piedini in ABS ed è rivestita in morbido tessuto di poliestere sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30° - La testiera lineare abbinata in tessuto, è solida e resistente - La rete a doghe in legno multistrato è inclusa nella struttura - Meccanismo di apertura in ferro - L'aggiunta del pratico box contenitore salvaspazio permette al letto di trasformarsi in uno spazioso cassone per lenzuola, cuscini e piumoni

MONTAGGIO - Il montaggio è semplice e veloce: grazie agli strumenti di montaggio forniti in un kit insieme al prodotto e al libretto delle istruzioni potrete montare il vostro prodotto in pochi minuti

100% MADE IN ITALY - La produzione 100% italiana garantisce affidabilità e resistenza - L'accortezza ai processi produttivi, la scelta di materie prime di qualità e la cura nei dettagli rendono questo letto solido, confortevole e resistente nel tempo

MISURE E APERTURA - Dimensioni letto: Lunghezza 205 x Larghezza 95 x Altezza 95 cm (altezza rete da terra: 32cm) - Apertura contenitore: frontale - Profondità contenitore: 20 cm circa - Altezza dei piedi: 10 cm circa - Fondo del letto in nobilitato con spessore di 1 cm - Adatto per materasso di dimensione: 80x190 cm - Materasso non incluso

Inter Link Letto Singolo Multi Funzione Pino Massiccio Verniciato, Bianco 359,00 € disponibile 4 new from 359,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo articolo viene spedito in 2 scatole. Le diverse scatole possono essere consegnate con un massimo di 72 ore di differenza. Letto con molteplici contenitori, cassetti, comodini, mensole, rete a doghe incluse, 2 piccoli e 1 cassetti grandi, 2 ripiani e 1 comodino

Legno massello, vernice bianca, tipo di legno pino Loblolly, materiali conformi agli standard ambientali europei

Dimensioni 90 x 200 cm, strumenti essenziali per l'assemblaggio

Legno sostenibile, ecologico, organico, che dona calore, benessere e tranquillità al tuo interno.

Letto singolo 90 x 200 cm, in legno di pino massiccio, con 2 cassetti, testiera e rete a doghe, letto per ospiti (bianco) 199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Moderno ed elegante: la superficie di appoggio misura 90 x 200 cm e offre molto spazio per dormire e rilassarsi, con molto spazio sottostante. Il cassetto è dotato di ruote in modo da poter spostare liberamente il cassetto durante la pulizia.

Multifunzionale: design classico, per lettino, letto per ragazzi, letto per ospiti, tutto è una buona scelta.

Stabile, forte e sicuro: il telaio del letto è realizzato in legno di pino di alta qualità, tutto il nostro legno proviene da foreste sostenibili con FSC, il letto viene fornito con 14 reti a doghe e non solo offre una base stabile e un supporto affidabile per il tuo corpo ha anche un'eccellente capacità di carico di oltre 150 kg.

Montaggio semplice: con istruzioni dettagliate (lingua italiana non garantita), il letto singolo per principianti è facile e veloce.

Contenuto della confezione: 1 letto singolo e materiale di montaggio. Rete a doghe, 2 cassetti, materasso non incluso.

Struttura Letto Singolo - Letto Divano 92x202 cm - Divano Letto Doghe Per le Matelas 90x200 cm - Letto Divano Cameretta Singolo - Struttura in Metallo Nero 159,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GIORNO E NOTTE: Questo letto ferro 90x190 è pratico per tutta la giornata perché combina un divanetto e un letto singolo. 90x200 cm si riferiscono alla misura del materasso che si adatta perfettamente al letto. Le dimensioni della struttura sono 92x202.

Per uno stile semplice ed elegante, dotate il divano letto in ferro di un materasso e di accessori secondo i vostri gusti e starà perfettamente nella vostra veranda. Se amate uno stile minimalista, industriale o di altro tipo, il letto divano singolo si adatterà alla vostra veranda, patio o terrazza!

PICCOLI AMBIENTI: Siete studenti, vivete in una cameretta e volete sfruttare lo spazio? Il letto divano cameretta Dreamzie è perfetto per voi. Di dimensioni 202 x92 cm si adatta a tutti gli spazi

METALLO RESISTENTE: Il letto singolo in ferro scandinavo Dreamzie è in acciaio robusto. La sua struttura con doghe di qualità elevata è fornita con un kit e manuale di montaggio che vi permettono di montare il letto singolo divano in un’ora soltanto.

GARANZIA DREAMZIE: Nell’ottica di prenderci cura di voi e del vostro letto singolo, Dreamzie vi offre una garanzia “100% soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni e una garanzia produttore di 12 mesi. READ 40 La migliore finger limes del 2022 - Non acquistare una finger limes finché non leggi QUESTO!

Tidyard Struttura Letto Singolo Moderno in Ecopelle con LED e Doghe Legno,Giroletto Singolo in Similpelle,Letto Una Piazza e Mezza,Letto in Ecopelle Moderno,Letto con Dothe,Letto con Rete 120x200 cm 184,99 € disponibile 2 new from 183,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzato in forte e resistente MDF, questo robusto letto è caratterizzato da un design semplice ed elegante e da una costruzione solida. Le robuste doghe in compensato e i piedi in acciaio offrono un supporto ottimale e una comodità superiore.

Rivestito in resistente similpelle il letto ha un aspetto invitante ed è facile da mantenere. Questo giroletto è adatto a materassi di dimensioni pari a 200 x 120 cm.

Grazie al telecomando a 24 tasti incluso è possibile regolare comodamente la potenza, la luminosità e i diversi colori lampeggianti della striscia luminosa a LED per creare 1 spettacolo di luci mozzafiato.

Si prega di notare che la consegna include solo il telaio del letto; il materasso non è incluso. L'assemblaggio è semplice.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 7-14 giorni lavorativi.

EVERGREENWEB Letto singolo 90x190 cm Giroletto di design moderno Elegante Letto Struttura in legno tessuto Sfoderabile idrorepellente, rete inclusa, Testata imbottita con cuscino color Rosa - Oslo 398,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Letto moderno design per materasso da 90 x 190 cm, rivestito in tessuto idrorepellente e testiera stoondata con cuscino Rete completamente smontabile inclusa. Letto sfoderabile. Si consiglia di lavare la fodera a freddo, sotto i 30 gradi

✅ Struttura interna realizzata in agglomerato di legno fabbricato a bassa emissione di formaldeide, per lasciare il pianeta più pulito da sostanze nocive. La rete comprensa nel letto è completamente in legno di betutta, completamente smotanta e facile da montare. L'altezza del letto da terra è di 35 cm

✅ Testata imbottita stondata in waterfoam/poliuretano rivestita da ovatta. La testata è da fissare al muro (kit di montaggio incluso). Rete in puro legno di betulla completamente smontabile

✅ Il tessuto del letto è un tessuto bello da vedere e da accarezzare, morbido al tatto, idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità. Composto al 100% da fibre di Poliestere che lo rendono estremamente resistente alle sollecitazioni (Martindale > 100.000 giri) e inattaccabile da muffe e batteri, Penelope è una stoffa facile da lavorare e semplicissimo da pulire, non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura)

✅ Realizzato completamente in Italia da i nostri artigiani, Design esclusivo by Evergreenweb, misure disponibili Dimensione versione singola giroletto 98x198 h 38 cm; testata 108x60x8 cm - versione piazza e mezza giroletto 1288x198 h 38 cm; testata 138x60x8 cm - versione matrimoniale giroletto 168x198 h 38 cm; testata 178x60x8 cm Colori disponibili: Beige, Tortora, Senape, Verde, Rosso, Rosa, Celeste Grigio

Tidyard Struttura Letto Singolo Matrimoniale Moderno in Legno Massello di Pino con Doghe,Giroletto Telaio Letto Singolo Matrimoniale Moderno in Legno Massello di Pino,Letto Una Piazza e Mezza 183,99 € disponibile 2 new from 183,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il telaio del letto, dallo stile contemporaneo, si inserisce alla perfezione in qualsiasi camera da letto, camera degli ospiti o dormitorio.

Realizzato in legno massello di pino, il telaio del letto ha una struttura robusta e solida. La testiera, dalla forma esclusiva, sottolinea l'aspetto moderno del letto.

Le robuste doghe in compensato offrono supporto e comfort ottimali.

Si prega di notare che la consegna include solo il telaio del letto; il materasso non è incluso. L'assemblaggio è semplice.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 9 -16 giorni lavorativi.

Rete Letto Singolo 90x200 cm – con Telaio e 4 Piedi – Struttura in Legno Massello di Betulla – 25 Doghe – Resistente Fino a 250 kg – Legno Certificato FSC® non Trattato 214,40 € disponibile 2 new from 208,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMODA E VERSATILE: Grazie alle stecche in legno massello ultra resistenti potrai apporre sulle reti qualsiasi tipo di materasso, dal più leggero per bambini al più pesante. In più unendo due basi singole, otterrai una base di 180x200.

ROBUSTA E SICURA. Le doghe sono fatte di legno massello di betulla per poter sopportare un peso maggiore. In più abbiamo applicato un fissaggio metallico più solido e sicuro per fissare i piedi al telaio, che garantisce la sollecitazione massima più di 250 kg.

ECOLOGICO E IPOALLERGENICO: Realizzata in legno naturale certificato FSC, è adatta a qualsiasi camera da letto, non dovrai preoccuparti di niente perchè non è presente nè metallo nè plastica. Lucidata e può essere verniciata, oleata, cerata, o lasciata grezza.

FACILE DA MONTARE: La scatola di 101x32x13 cm ti arriverà a casa completa di tutto, con un manuale di istruzioni facilissimo da comprendere e alla portata di chiunque. Ti servirà solo un cacciavite per fissare le doghe del letto.

GARANZIA DI 10 ANNI: Crediamo molto nella qualità dei nostri prodotti, per questo rilasciamo una lunghissima garanzia che copre tutti i difetti del produttore. In più offriamo spedizione express veloce, immediata e gratuita

Lazyspace Letto con rete a doghe e grande cassetto, in legno di pino massiccio, base per letto singolo, con testiera e pediera, per adolescenti/adulti, 90 x 200 cm, colore: grigio 238,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto con cassetto: Questo letto a piattaforma è dotato di un cassetto con ruote lisce ed è ideale per mantenere la vostra camera da letto essenziali come lenzuola, cuscini o coperte pulite e ordinate. Spazio di archiviazione aggiuntivo per facilitare la conservazione.

Letto singolo con testiera e pediera: bella testiera ad arco con finitura bianca classica, non solo impedisce al materasso di spostarsi, ma può anche adattarsi perfettamente a qualsiasi stile di interni che avete, lascia la noia alle spalle e lasciati rilassare fisicamente e mentalmente.

Letto con doghe in legno di pino di alta qualità fornisce una base stabile che sostiene in modo affidabile il tuo corpo. Questo letto singolo ha un'eccellente capacità di carico grazie a 14 doghe in compensato ispessito e la struttura traspirante e resistente all'umidità permette di dormire tranquillamente e comodamente.

Telaio letto 90 x 200: doghe in legno che riducono al minimo il rumore durante il sonno e prolungano la durata del materasso, che è provato e può servire la tua famiglia per molti anni.

Facile da montare: il telaio per letto singolo è adatto per un materasso 90 x 200 (materasso non incluso nella fornitura).

Struttura Letto Singolo 90x200 cm Deluxe in Legno Massello di Betulla con Rete a Doghe - Design Scandinavo - Resistente Fino a 700 kg- Legno Certificato FSC® non Trattato - con Testiera Alta 341,40 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ESTREMAMENTE STABILE - Questo letto a piattaforma in legno massello è ideale come letto singolo per adulti, bambini e ragazzi, per hotel e b&b. Il telaio in massello lamellare di betulla, per i letti DELUXE in massello. È un eccellente supporto per materasso di ogni tipo. Rete a doghe in legno massello è inclusa.

COMPLETAMENTE NATURALE E SOSTENIBILE - Realizzato al 100% in legno massicco di betulla non trattato ecologico e ipoallergenico. Lucidato, può essere lasciato grezzo o verniciato, oleato o cerato. Non scricchiola sotto il carico.

ASSEMBLAGGIO FACILE - La struttura del letto in legno viene fornita con istruzioni illustrate, materiali di montaggio e strumenti per l'installazione. La resistente rete avvolgibile Hansales con 25 doghe in legno massello è inclusa.

GARANZIA PERMANENTE - Siamo sicuri della qualità dei nostri prodotti! La garanzia di 25 anni sui difetti di fabbricazione copre ciascuna delle nostre reti. Dormi come un re!

È possibile ordinare un letto in legno di qualsiasi dimensione che non sia inclusa nella gamma di dimensioni standard. Il tempo di consegna è di 2-3 settimane.

Dmora Struttura Secondo Letto Estraibile con cassettone, Colore Bianco Effetto Legno Chiaro e Marrone, cm 199 x 65 x 95 419,99 €

406,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo articolo viene spedito in 2 scatole. Le diverse scatole possono essere consegnate con un massimo di 72 ore di differenza. Struttura per letto con secondo letto estraibile con cassettone

Questa composizione rappresenta un'ottima soluzione salvaspazio: infatti con un'unica struttura per letto si ha lo spazio per ospitare due persone quando se ne ha la necessità, e il cassettone nella parte inferiore permette di riporre in modo ordinato e discreto coperte e lenzuola o i giochi dei bambini

Il dettaglio di colore marrone basalto del cassettone e della mensola rende questa composizione perfetta per la cameretta di un maschietto o di una bambina

Le reti non sono incluse, il cassettone e il letto inferiore sono dotati di ruote nascoste

Costruito interamente in laminato, risulta resistente a urti e graffi ed è durevole nel tempo - Misure in cm: letto superiore 190 x 90, letto inferiore 180 x 90.

Tidyard Struttura Letto Giroletto Telaio Idraulico in Ecopelle con Contenitore e Doghe,Struttura Letto Singolo Matrimoniale in Ecopelle Moderno 90x200cm/140x200 cm/160x200 cm/180x200 cm 326,99 € disponibile 2 new from 326,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Aggiungete subito un tocco moderno e impressionante alla vostra camera da letto con il nostro giroletto idraulico in similpelle!

Questo prodotto è facile da m

Si prega di notare che la consegna include solo il giroletto, il materasso non è incluso.

Nota d'Imballaggio in 2 pz.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 7-14 giorni lavorativi.

HOMCOM Struttura Letto Singolo in Legno e Acciaio 97x 208x103cm, Doghe Integrate, Testiera e Pediera in Stile Industriale, Nero e Marrone Rustico 115,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TELAIO MIGLIORATO: La struttura letto ha un pannello in MDF di alta qualità e doghe in acciaio pesante, per garantire il comfort e la durata della struttura. La capacità di carico del telaio del letto arriva fino a 150kg.

SILENZIOSO: Le nove gambe in robusto metallo conferiscono ulteriore stabilità a questo letto singolo. La struttura a doghe d'acciaio che non cigola ti garantisce un riposo tranquillo e di qualità.

SPAZIO PER RIPORRE: Lo spazio sotto il letto ti permette di riporre comodamente scatole o contenitori, la soluzione ideale per chi ha stanze piccole.

LOOK RETRÒ: Il telaio in metallo nero con testiera e pediera in legno rustico vintage, impreziosisce la tua camera da letto con un originale stile industriale.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 97L x 208P x 103Acm. Dimensioni materassi compatibili: 90L x 200Pcm. READ Il prezzo del bitcoin sale a $ 41.5K, ma i dati derivati ​​mostrano che i trader mancano di fiducia

Inter Link Letto singolo con cassetti, in legno massiccio di pino, laccato naturale 355,35 € disponibile 4 new from 355,35€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo articolo viene spedito in 2 scatole. Le diverse scatole possono essere consegnate con un massimo di 72 ore di differenza. Letto con numerose funzioni, cassetti e cassettoni. In pino taeda massiccio, legno naturale.

Materiale: legno massiccio di pino. Include rete, due cassetti piccoli e un cassettone, due scomparti aperti e un comodino da notte. Tipo di legno: pino (pinus taeda). Colore: naturale. Dimensione: 90 x 200 cm. Montaggio con attrezzi.

Dimensioni da montata: Larghezza: 209 cm; altezza: 48; profondità: 96 cm

Legno da piantagione sostenibile, ecologico, biologico, organico per una sensazione accogliente, calda e di benessere in casa.

L’originale: siamo i produttori certificati di questo articolo. Inter Link progetta e produce mobili per l’arredamento della tua splendida casa da oltre 58 anni..

Struttura Letto Giroletto Telaio Letto Singolo Matrimoniale Moderno in Legno Massello di Pino 90x200 cm/140x200cm cm, Letto in Legno con Testiera e Rete a Doghe, Letto per Bambini e Adulti,140x200cm 264,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ◇ Design unico: il letto in legno con testiera chic in un elegante colore bianco e decorazioni in colore legno si sposa bene con qualsiasi stile di arredamento. Semplice ma mai noioso, soprattutto le linee sinuose e morbide della testiera danno al tuo spazio un tocco moderno.

◇ materiale di alta qualità: questo giroletto è sapientemente realizzato in pino massiccio e MDF di alta qualità e conferisce alla tua camera da letto l'aspetto di un mobile eterno. Rivestito con una finitura bianca naturalmente raffinata e resistente all'usura che manterrà il tuo letto sempre fresco e facile da pulire allo stesso tempo.

◇ Robusto e stabile: con gambe aggiuntive del letto per una maggiore durata e una maggiore capacità di carico, che garantiscono una lunga durata, può trasportare fino a 80 kg (singolo) / 150 kg (doppio). Le doghe stabili non scricchiolano e sono silenziose quando vengono utilizzate, non è necessaria una scatola a molle, basta posizionare il materasso direttamente su questo letto.

◇ Più spazio di archiviazione: l'altezza da terra di 29 cm offre molto spazio sotto il letto, è perfetto per riporre ulteriori cianfrusaglie. Puoi posizionare questo letto ovunque nella tua casa, che si tratti di bambini, adolescenti o adulti, puoi dormire meglio in questo letto di alta qualità.

◇ montaggio facile: è richiesto un montaggio semplice, istruzioni dettagliate e tutti gli strumenti necessari sono inclusi. Se avete domande, non esitate a contattarci. Dimensioni complessive: 150 x 205 x 78 cm (doppio) / 100 x 205 x 78 cm (singolo).

Letto Singolo in ferro 80x190 con Rete a Doghe completo di Materasso e Guanciale 154,80 € disponibile 2 new from 154,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto Singolo in ferro 80x190 colore NERO. Ingombro montato 80x205cm

Materasso in Waterfoam 80x190 spessore 14cm densità 30 indeformabile arrotolato sottovuoto con tessuto anallergico trapuntato 150g/m2

Guanciale in fibra vergine anallergico

Iconico Home MIK Struttura Letto Singolo con testiera portaoggetti, Legno Composito, Bianco Opaco, 90x200 cm 209,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo articolo viene spedito in 2 scatole. Le diverse scatole possono essere consegnate con un massimo di 72 ore di differenza. DESCRIZIONE: struttura letto singolo dal design semplice e moderno, dotata di testiera con pratica mensolina portaoggetti integrata, rete e materasso non inclusi; compatibile con set cassettoni sottoletto acquistabile separatamente; perfetto per camera da letto, camera ragazzi, camera studenti; Made in Italy, ideato e realizzato in Italia; design italiano

MATERIALI e FINITURE: mobile realizzato in truciolare rivestito proveniente da foreste gestite responsabilmente; disponibile nelle finiture Bianco opaco e Rovere naturale

INSTALLAZIONE e USO: compatibile con rete e materasso standard 90x200, non inclusa; facile e veloce da assemblare, foglio istruzioni incluso; semplice da pulire

ABBINABILE a tutti i mobili della serie MIK: armadio a 2 ante, letto singolo, letto matrimoniale, comodino, cassettiera 3 cassetti, cassettiera 4 cassetti, mobile basso 2 ante, base TV, scrivania, mensola, libreria 3 ripiani, libreria 5 ripiani, scarpiera

Conforme alle normative europee di sicurezza per mobili a uso domestico.

Zinus Omkaram Struttura per letto con bottoni Navy imbottita / Letti Con Piattaforma/ Non sono necessarie le molle/ Blu scuro/ Montaggio facile/ 80 x 190 cm 149,99 €

135,94 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALTO, INTRAMONTABILE, AFFIDABILE - Sostieni il tuo materasso di profilo più alto con la testiera alta di questo letto a piattaforma, progettata con una versatile tonalità navy e una lavorazione capitonné così come un affidabile supporto per il materasso

DESIGNRESISTENTE - Il telaio interno in acciaio e l'imbottitura in schiuma densa aggiungono comfort e durata; la taglia 80 x 190 cm supporta un peso massimo di 159 kg, mentre tutte le altre dimensioni possono sostenere fino a 318 kg

ZERO RUMORI - Doghe in legno ravvicinate, progettate per ridurre al minimo il rumore durante il sonno e per prolungare la durata del tuo materasso

MONTAGGIO SEMPLICE - Tutto ciò di cui hai bisogno è imballato in un'unica scatola e spedito direttamente a casa tua; tutte le parti, gli strumenti e le istruzioni sono comodamente riposti nello scomparto con cerniera della testiera per un facile montaggio (in due) in meno di un'ora

SENZA PENSIERI – Garanzia limitata di 5 anni inclusa; materasso venduto separatamente

EVERGREENWEB - Struttura Letto Imbottita 90x190 cm Letto Singolo con Rivestimento in tessuto Idrorepellente Bianco, Rete letto singola Ortopedica, Piattaforma Base per Materasso, Altezza 35 cm 209,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Il nuovo Letto Sommier di EVEGREENWEB, è un’ottima base letto elegante semplice e raffinato, che potrà sostituire la tua rete a doghe. Il rivestimento è realizzato con tessuto idrorepellente, i colori disponibili sono Bianco, Tortora, Senape, Ghiaccio, Antracite. Le misure disponibile 80x190 – 80x200 -90x190 – 90x200 – 120x190 – 120x200 – 140x190 – 140x200 – 160x190 – 160x200 – 170x190 – 170x200 – 180x256

✅ Il telaio interno è una struttura composta da listelli di abete compressi, che rendono il supporto sostenuto e garantiscono un’ottima durata. Inoltre all’interno della struttura è presente un’ imbottitura in schiuma densa che aggiungono comfort e durata, Il giroletto è di 6 cm e l’altezza finita è di 35 cm.

✅ Grazie alla struttura interna il sommier non avrà nessun tipo di rumore al movimento degli occupanti del letto e garantirà una durata maggiore del tuo materasso. Il letto arriva già montato con le zampe da avvitare, in pochissimi minuti il tuo letto sarà pronto per essere utilizzato.

✅ Il tessuto Composto al 100% da fibre di Poliestere che lo rendono estremamente resistente alle sollecitazioni (Martindale > 100.000 giri) e inattaccabile da muffe e batteri, Il tessuto è semplice da pulire, non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura). Certificato Oeko Tex - Confidence in Textile che garantisce il controllo del tessuto e l'assenza di sostanze chimiche e coloranti nocive per la salute

✅L’ingombro del letto è di 10 cm in larghezza più ampio rispetto alla misura del materasso è 15 cm più lungo rispetto alla misura del materasso, gli ingombri sono i seguenti: 80x190/200= 90x205/215 - 90x190/195=100x205/215 - 120x190/195=130x205/215 - 140x190/200=150x205/2015 - 160x190/200= 170x205/215 – 180x200=190x215 Il prodotto sarà spedito nella dimensione dell’ingombro 100% Made in Italy - Spedito e consegnato elegante scatola. Garanzia EVERGREENWEB MATERASSI & BEDS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ML-Design Letto in Legno di Pino Massiccio 90 x 200 cm Colore Bianco con Giroletto Telaio Rete a Doghe Testiera e Pediera Lettino Singolo per Bambini e Adulti Struttura Solida Costruzione Robusta 168,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN ELEGANTE - Il design accattivante emana un'eleganza senza tempo e si integra perfettamente in qualsiasi casa. Il nostro comodo letto in legno è un ottimo posto per riposare. Risparmiate più spazio prezioso posizionando il letto contro il muro o la finestra.

LETTO COMODO - L'elegante testiera e la pediera esaltano il design moderno del letto, mentre la robusta rete a doghe in legno fornisce il supporto e il comfort di cui hai bisogno. Il letto è adatto a un materasso di 90 x 200 cm.

LAVORAZIONE DI ALTA QUALITÀ - Il letto è di altissima qualità e completa l'arredamento della tua camera/cameretta dei bambini. Il legno di pino massiccio garantisce una costruzione stabile anche quando si salta sopra il letto. Può supportare fino a 120 kg per garantire un'eccellente stabilità. Tutti i bordi e gli angoli sono perfettamente levigati.

SPAZIO DI STOCCAGGIO AGGIUNTIVO - Usa lo spazio di 30 cm sotto il letto per riporre scarpe, giocattoli e cesti fuori dalla vista e mantenere la camera da letto in ordine. La profondità di inserimento di 10 cm mantiene il materasso stabile senza la necessità di una rete a doghe.

USO VERSATILE - Che sia in camera da letto, nella cameretta dei bambini o nella stanza degli ospiti, il letto può essere perfettamente integrato in qualsiasi camera da letto grazie al suo design discreto. Il montaggio è facile e veloce grazie alle istruzioni fornite.

Inter Link SAS Letto Singolo Modello Leonie in Legno Bianco 213,99 € disponibile 4 new from 213,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 20900205 Color Bianco Size 90 x 190 cm

[en.casa] Struttura Letto Singolo in Metallo con Testiera e Pediera in Stile Romantico/Classico con Materasso 90 x 200 cm Letto 1 Piazza - Nero 276,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il letto classico con gli elementi decorativi diventa uno spettacolo in ogni camera da letto. Il materasso ortopedico a schiuma fredda consente un riposo ottimale. Offre una comodità per tutto il corpo indipendentemente della posizione nel sonno.

Materiale: - struttura: acciaio sinerizzato - materasso: Schiuma poliuretanica tagliata da un blocco, fodera imbottita di lana, trapuntato, esterno 100% poliestere

Il materasso é etichettato di Oeko-tex standard 100 - ambientalmente ecocompatibile

Misura del materasso: 90 x 200 cm

Prodotto di [en.casa] e di [neu.haus] READ Stephen Curry 16 3 secondi per battere l'All-Star Game MVP; Vincitore del gioco LeBron James Nails

Betos Letto singolo 90 x 200 cm, struttura letto con rete a doghe di legno, letto imbottito con bottoni decorativi, per camera da letto, adulti e ragazzi, rivestimento grigio chiaro 244,84 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le cuciture trapuntate con bottoni della testiera conferiscono al letto un tocco barocco classico.

Il rivestimento in lino di colore neutro è adatto a tutti i mobili esistenti.

11 cm di distanza dal pavimento crea spazio per riporre vestiti, biancheria da letto, ecc.

Le solide doghe e le gambe garantiscono un sonno profondo e riposante.

Installazione semplicissima, ideale per persone di diverse età. Superficie di 90 x 200 cm.

Tidyard Struttura Letto Singolo Matrimoniale a Baldacchino in Legno Massello di Pino 90x200 cm 100x200 cm 120x200 cm 140x200 cm 160x200 cm 180x200 cm Letto con Doghe Legno Letto con Rete Legno 248,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number DUX4139996166889YX

Tidyard Struttura Telaio Letto Giroletto Singolo Moderno in Ecoppell Bianca con LED e Doghe 90/120x200 cm,Letto Una Piazza e Mezza Letto in Ecopelle Bianco Moderno,Letto con LED Letto con Doghe 241,61 € disponibile 3 new from 241,61€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caratterizzato da un design semplice e senza tempo, il giroletto aggiunge un tocco di fascino elegante all'arredamento della vostra camera da letto.

Il telecomando funzionale a 24 tasti incluso permette di regolare comodamente la potenza, la luminosità e i diversi colori lampeggianti della striscia luminosa a LED per creare 1 spettacolo di luci mozzafiato.

Si prega di notare che la consegna include solo il telaio del letto; il materasso non è incluso.

L'assemblaggio è semplice.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 9 -16 giorni lavorativi.

Tidyard Struttura Letto Singolo Matrimoniale a Baldacchino in Metallo Nero con Doghe,Telaio Letto Giroletto Singolo Matrimoniale con Tetto in Metallo con Doghe,Letto in Metallo 246,96 € disponibile 3 new from 246,96€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il letto è elegantemente progettato con un telaio superiore per appendere una tenda o zanzariera, aggiungendo così un fascino unico alla vostra camera da letto e creando al contempo maggiore privacy.

Realizzato in metallo robusto, questo telaio è estremamente resistente e durevole. Grazie a tutte queste funzionalità combinate, è garantito un sonno tranquillo!

Il letto a baldacchino necessita di assemblaggio.

Si prega di notare che la consegna include un giroletto con una rete a doghe; il materasso non è incluso.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 9 -16 giorni lavorativi.

IPOTIUS Letto Singolo in Legno Massello Giroletto Classico Robusto Struttura Letto con Testiera, 90*190cm, Bianca 118,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura letto singolo, dimensioni: 198*96*56 cm, si prega di confermare che le dimensioni del materasso siano adatte.

Letto in legno, questo letto matrimoniale è realizzato in legno di pino massello con finitura liscia.

Robuste doghe in legno e gamba centrale extra per aumentare la resistenza extra.

Lascia un ampio spazio di stivaggio sotto il letto (circa 21 cm). È possibile acquistare cassetti di stoccaggio insieme se necessario.

Questo letto viene fornito in confezione piatta per un semplice assemblaggio a casa, tutti gli strumenti e le istruzioni inclusi. Il materasso non è compreso.

Ponti Divani - Sun - Letto Singolo con Letto Estraibile Tessuto Verde Rete a doghe Larghe e Materassi Sfoderabili 1.199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche doppio letto

letto singolo con secondo letto estraibile

rete a doghe larghe con meccanismo Certificato Catas

prodotto 100% italiano

offerta comprensiva di materassi in poliuretano espanso

