40 La migliore tettoie per auto del 2022 – Non acquistare una tettoie per auto finché non leggi QUESTO!

Festnight Gazebo da Giardino Esterno,Pergolato da Giardino Esterno Tettoia in Tessuto Bianco Crema e Struttura in Acciaio 3 x 2,5 m 184,00 € disponibile 4 new from 184,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo gazebo regalerà alla vostra famiglia e ai vostri amici protezione dal sole e comfort. La sua tettoia fornisce una protezione dal sole cocente.

Il gazebo è un rifugio perfetto per le riunioni di famiglia, i barbecue, i picnic pomeridiani, il campeggio, e le feste di compleanno. Il gazebo dotato di una struttura in acciaio robusta e un baldacchino in poliestere.

Materiale: Struttura in acciaio + tettoia in tessuto Colore: Bianco crema e nero

Dimensioni: 3 x 2,5 m (L x P) Altezza frontale: 2,05 m Altezza posteriore: 2,55 m

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 7-14 giorni lavorativi.

BIG AGNES Tettoia per Auto Sand Wash 374,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Attività specifica: Tour in bicicletta

Peso: 4560 g

TOOLPORT Tenda Garage 3,3 x 6 m Tenda Capannone in PVC ca. 550 g/m² e Stabile Costruzione in Acciaio Verde 1.024,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROBUSTA TENDA AD USO UNIVERSALE: PROFESSIONALE Tenda Garage di TendaPro con Statica collaudata. Con questa Tenda puoi creare ovunque uno spazio riparato professionalmente.

TELO IN PVC PROFESSIONALE: I teli sono realizzati in PVC da ca. 550 g/m² - una delle migliori qualitá di materiale disponibili, 100% impermeabile e resistente ai raggi UV grazie alle cuciture termosaldate. Il telo del tetto è composto da un solo pezzo - criterio importante che conferisce addizionale stabilità.

COSTRUZIONE IN ACCIAIO: Costruzione stabile dal profilo quadro arrotondato e statica collaudata. Tubolari in acciaio zincato, protezione sicura contro gli agenti atmosferici. Rinforzi orizzontali su due livelli e addizionale rinforzo del tetto.

TUTTO INCLUSO – MONTAGGIO SEMPLICE: Nel volume di consegna sono inclusi dei picchetti per il fissaggio sicuro al suolo così come un manuale per il montaggio. Ciò permette un montaggio semplice e veloce della sua tenda.

IN BREVE: Tenda Garage Professionale con Statica collaudata, garanzia su carici di neve e di vento, inclusa di costruzione in acciaio, telo del tetto, teli frontali con finestre per la ventilazione, picchetti e istruzioni di montaggio

GARDIUN KIS12771 - Garage metallico Oxford 20,5 m² esterno 540 x 380 x 232 cm verde 1.700,00 € disponibile 2 new from 1.700,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Metti a copertura la tua auto o furgone grazie a questo garage metallico con struttura rigida e resistente

Grazie alle sue travi triangolari la struttura sarà rinforzata e avrà stabilità

Dispone di tetto a due acque per evitare l'accumulo di acqua nella parte superiore

Ha una grande porta doppia apribile per inserire l'auto o gli strumenti necessari e una porta laterale per accesso pedonale

Dispone di prese d'aria e chiavistello con chiusura sicura per una maggiore sicurezza

VERDELOOK Ampio e Resistente Gazebo in Legno impregnato per arredo e Decorazione degli Esterni, 6x3 m 648,85 € disponibile 2 new from 648,85€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 6x3 m, altezza 2,2 m, palo 9x9 cm

Colore: Legno naturale

Materiale: Legno impregnato di pino

Utilizzo: Pergolato in legno impregnato

ITALFROM Carport Tettoia per Auto in Policarbonato e Alluminio - 576x300 cm da Esterno o da Giardino 1.465,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 6600

Casa da giardino in legno naturale CON PAVIMENTO IMPREGNATO A246x418x320cm/12 m²- Magazzino esterno con finestre - Capanno da giardino - Bici, Deposito attrezzi e rimessa TIMBELA M331+M331G 2.184,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SET ACCESSORI DISPONIBILI: Insieme a questa casetta è possibile acquistare un set di tegole bituminose in diversi colori, che contiene tutto il necessario per coprire il tetto della casetta con tegole bituminose. Il set contiene: quantità di tegole bituminose sufficiente per coprire l'intero tetto della casetta; elementi per il colmo del tetto, una confezione di chiodi, istruzioni per il montaggio. Le opzioni per la scelta delle tegole sono nella descrizione del prodotto.

GRANDE CASETTA DA GIARDINO. Rimessa con ampio accesso e con 12 m2 di superficie interna ed un soffitto alto 2.46 m. Ampio spazio per riporre attrezzi, bici, giocattoli e tosaerbe. Ordina il tuo giardino e goditi il tuo spazio esterno più che mai.

COPERTURA IMPERMEABILE. Grazie al resistente tetto in feltro, il tuo ripostiglio da giardino fornisce protezione dagli agenti atmosferici, mantenendo all’interno i tuoi effetti personali asciutti. Per una maggior sicurezza, viene fornita di un chiavistello. Rivestimento di alta qualità in abete nordico / pino con pannelli spessi 17 mm.

PERFETTA COME CAPANNO ESTIVO. Grazie alle doppie porte e alla finestre in Plexiglass che danno molta luce naturale, questo deposito da giardino è effettivamente un vero capanno estivo. Il tuo BBQ, i mobili per la piscina e per l’esterno, possono essere facilmente accessibili per le calde giornate estive.

E.U. RIPOSTIGLIO DA GIARDINO CON SERRATURA. Con legno naturale certificato. Forniamo la garanzia, rispondiamo alle domande, risolviamo eventuali problemi. Questo capanno è progettato per durare e viene fornito con una garanzia da parte del produttore di 2 anni. Con la giusta cura e manutenzione, potrà essere utilizzato per tutta la vita. READ Minnesota Vikings assume Quasi Adofo-Mensa come GM

ITALFROM Carport Tettoia per Auto in Policarbonato e Alluminio - 505x300 cm da Esterno o da Giardino 1.324,38 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 6599

TOOLPORT Tenda Garage 3,3 x 6 m Tenda Capannone in PVC ca. 550 g/m² e Stabile Costruzione in Acciaio Grigio 1.034,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROBUSTA TENDA AD USO UNIVERSALE: PROFESSIONALE Tenda Garage di TendaPro con Statica collaudata. Con questa Tenda puoi creare ovunque uno spazio riparato professionalmente.

TELO IN PVC PROFESSIONALE: I teli sono realizzati in PVC da ca. 550 g/m² - una delle migliori qualitá di materiale disponibili, 100% impermeabile e resistente ai raggi UV grazie alle cuciture termosaldate. Il telo del tetto è composto da un solo pezzo - criterio importante che conferisce addizionale stabilità.

COSTRUZIONE IN ACCIAIO: Costruzione stabile dal profilo quadro arrotondato e statica collaudata. Tubolari in acciaio zincato, protezione sicura contro gli agenti atmosferici. Rinforzi orizzontali su due livelli e addizionale rinforzo del tetto.

TUTTO INCLUSO – MONTAGGIO SEMPLICE: Nel volume di consegna sono inclusi dei picchetti per il fissaggio sicuro al suolo così come un manuale per il montaggio. Ciò permette un montaggio semplice e veloce della sua tenda.

IN BREVE: Tenda Garage Professionale con Statica collaudata, garanzia su carici di neve e di vento, inclusa di costruzione in acciaio, telo del tetto, teli frontali con finestre per la ventilazione, picchetti e istruzioni di montaggio

Outsunny Garage Portatile 4x4m con Tettoia per Macchine e Barche, Matrimoni, Feste, Gazebo da Giardino in Acciaio Zincato, Bianco 253,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GRANDEZZA EXTRA LARGE: Progettato per restare all'aperto, in modo da portare facilmente il tuo veicolo dentro e fuori dal garage. Il prodotto è perfetto per contenere un veicolo grande o due veicoli di piccole dimensioni. Fornisce inoltre ombra e riparo per gli eventi all'aperto come feste, matrimoni, picnic e altre attività.

STRUTTURA IN ACCIAIO: Interamente zincato su un telaio resistente alla ruggine. Questo garage è stato progettato per pesare più dei suoi simili, in modo da essere più stabile, sicuro e meno traballante. I giunti angolari in metallo forniscono ulteriore supporto.

MATERIALE DUREVOLE: La tettoia, realizzata in materiale PE rinforzato, è antistrappo, impermeabile e anti-UV ed è in grado di proteggere la tua macchina o la tua barca tutto l'anno da sole, vento, pioggia e polvere.

ACCESSORI INCLUSI: 4 tiranti spessi, 4 paletti a spirale, 12 paletti grandi a forma di L che forniscono un supporto extra alla struttura per tenerla in posizione più a lungo. PIEDI DI ACCIAIO: Un luogo per collegare i paletti al terreno per l'equilibrio e la stabilità della struttura.

DIMENSIONI: Dimensione generale: 4L x 4L x 2.85Am. Altezza della gronda: 2.03m. FACILE DA ASSEMBLARE.

Pergola a Muro per Veranda con Struttura in Alluminio 303 x 295 x 305 CM 849,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pergola a muro in policarbonato trasparente con solida struttura in alluminio.

Dimensioni: LxPxH L303x305x210/295 cm

Venduto in kit da assemblare inclusiva della ferramenta necessaria al montaggio. La struttura va installata al muro

500 Kg di carico massimo sulla struttura

Struttura resistente alle intemperie

TOOLPORT Tenda Garage 3,3 x 4,8m Tenda Capannone in PVC ca. 550 g/m² e Stabile Costruzione in Acciaio Grigio 904,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROBUSTA TENDA AD USO UNIVERSALE: PROFESSIONALE Tenda Garage di TendaPro con Statica collaudata. Con questa Tenda puoi creare ovunque uno spazio riparato professionalmente.

TELO IN PVC PROFESSIONALE: I teli sono realizzati in PVC da ca. 550 g/m² - una delle migliori qualitá di materiale disponibili, 100% impermeabile e resistente ai raggi UV grazie alle cuciture termosaldate. Il telo del tetto è composto da un solo pezzo - criterio importante che conferisce addizionale stabilità.

COSTRUZIONE IN ACCIAIO: Costruzione stabile dal profilo quadro arrotondato e statica collaudata. Tubolari in acciaio zincato, protezione sicura contro gli agenti atmosferici. Rinforzi orizzontali su due livelli e addizionale rinforzo del tetto.

TUTTO INCLUSO – MONTAGGIO SEMPLICE: Nel volume di consegna sono inclusi dei picchetti per il fissaggio sicuro al suolo così come un manuale per il montaggio. Ciò permette un montaggio semplice e veloce della sua tenda.

IN BREVE: Tenda Garage Professionale con Statica collaudata, garanzia su carici di neve e di vento, inclusa di costruzione in acciaio, telo del tetto, teli frontali con finestre per la ventilazione, picchetti e istruzioni di montaggio

[Aggiornato] Angel Living Pergola in Alluminio con Tetto a Scomparsa, Padiglione dal Design Elegante, Gazebo con Tessuto in Poliestere Impermeabile e Resistente ai Raggi UV, Uso Esterno (3 x 3, Beige) 449,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche STRUTTURA RESISTENTE: il telaio è realizzato in alluminio in modo che non sia facile da arrugginire, adatto per essere all'aperto. Ideale da avere sulla terrazza, sul patio o sul giardino. Le misure del tubo di supporto sono 90x90x1mm; Le traverse nella parte inferiore sono 28x70x1 mm; Quelle delle 3 traverse con scanalature sono 28x70x1 mm; I teloni del tetto sono realizzati in poliestere 170 g / m2.

TETTO RETRATTILE: questo pergolato da giardino ha una tenda da sole a scomparsa, che consente di offrire più o meno ombra a seconda delle esigenze. Puoi piegarlo se hai voglia di prendere il sole o lasciarlo completamente esteso per una maggiore area d'ombra.

TESSUTO IMPERMEABILE: il tetto è in poliestere resistente all'acqua e ai raggi UV, quindi ti protegge dalla pioggia e anche dal sole.

Raccomandazione: non è molto adatto per essere installato in luoghi ventosi. Se c'è molta pioggia o tempesta, è meglio smontare questa pergola o utilizzare una copertura per proteggerla.

GARANZIA: questa pergola elegante e funzionale si adatta a tutti i tipi di decorazioni esterne. Puoi usarlo in spazi commerciali e residenziali. 2 anni di garanzia. Se hai domande sugli articoli, puoi contattarci per risolverlo.

GAZEBO IN ACCIAIO PERGOLA MAXI CM.300 X 400 288,08 € disponibile 4 new from 285,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GAZEBO ACCIAIO PERGOLA MAXI MT

3X4 Struttura in acciaio

Outsunny Gazebo da Giardino 362x300cm con Tettuccio Apribile in Policarbonato Anti-UV, Struttura in Lega di Alluminio 823,95 € disponibile 2 new from 823,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TETTO ANTI-UV: Il tetto di questo gazebo da esterno è realizzato con pannelli in policarbonato, che proteggono dai raggi UV 50+, dalla pioggia leggera e dal vento. Il gancio superiore ti permette di appendere una luce o un riscaldatore per goderti il tempo all'aperto in ogni momento.

TETTO APRIBILE: Tettuccio apribile con sistema a pistoni idraulici sul lato, basta utilizzare la leva per aprire facilmente e favorire il passaggio dell'aria all'interno e restare freschi.

RESISTENTE E STABILE: La struttura in lega di alluminio assicura un'elevata stabilità. I piedini sono dotati di fori per inserire i picchetti a terra e viti ad espansione inclusi per rendere la struttura ancora più stabile.

VERSATILE: Questo gazebo offre un ampio spazio per godersi il tempo libero con la famiglia o gli amici. Ideale per il cortile, il giardino, a bordo piscina e altri spazi all'aperto.

DIMENSIONE: Dimensione generale: 362L x 300Pcm. Altezza tetto: 260cm. Altezza gronda: 198cm. READ Billy's Price Harbor ha vinto il suo secondo premio NL MVP

Pergola, tettoia, carport in legno per rimessa auto 860,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni 524 x 314 x 260 cm

Pino Impregnato

Angolari 4,5 x 9 cm

GXFWJD Pensilina Tettoia/tettoie per Auto da Esterno per Porta per Esterno Modulabile Policarbonato Alveolare Tettoie Acciaio Inossidabile Staffa in PP (Color : Blue, Size : 60x100cm) 177,06 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facile da installare: Porta Canopy La tenda da sole è facile da installare con il manuale di istruzioni che viene fornito con tutti gli accessori necessari per attaccarsi e correggere in modo sicuro correttamente, suggeriamo due persone installare insieme il Anwing

Protezione versatile: il baldacchino della porta è perfetto per la tua porta d'ingresso, porta posteriore, balcone, che può proteggerti da Rian e Sole.Può anche essere utilizzato per applicazione residenziale o commerciale, ad esempio, la casa e gli uffici con la bassa liquidazione

Alta qualità durevole: il baldacchino della porta ha realizzato il pannello in policarbonato vuoto trasparente, la staffa fissa in ABS e la barra di alluminio, questa tenda da sole resiste a ruggine e corrosione dagli elementi e ha una struttura stabile supportata dal supporto ABS.

Tenda da sole del design moderno: corica della porta Lo stile moderno ed elegante del nostro baldacchino che non è solo una copertura funzionale, ma anche uno spazio decorativo per la tua vita.

Servizio post-vendita: impegnato a fornire la migliore esperienza di acquisto per i nostri clienti.Se avete domande, puoi inviarci una e-mail in qualsiasi momento, ti serviremo con tutto il cuore

Pensilina da Esterno in Policarbonato compatto Trasparente Modello Base Legno Stella 90 x 150 cm Tettoia in Legno lamellare colore Teck 410,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PELELS90X150-LOW-COST-IT-TECK_TR Color 1 - Trasparente Size 1 - Colore legno Teck

Eurobrico Tettoia Carport per Esterno in Policarbonato e Alluminio - 485x300x253H cm 999,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: L485 x P300 x H253 centimetri

Tettoia in policarbonato con spessore 4 mm e struttura in alluminio con rivestimento di protezione a polvere colore grigio

Ideale per riparare l'automobile da acqua, sole e grandine

Venduto in kit da assemblare. Piedini pre forati per il fissaggio a terra

500 Kg di carico massimo sulla struttura

Megashopitalia Gazebo per Auto Garage Box Parcheggio da Esterno 3x6MT in Acciaio Impermeabile Bianco 199,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Predisposto per il fissaggio a terra

Telo in polipropilene impermeabile da 140gr/mq

Facile montaggio

Ampia copertura

Struttura in acciaio

TOOLPORT Tenda Garage 3,3 x 4,8 m Tenda Capannone in PVC ca. 550 g/m² e Stabile Costruzione in Acciaio Verde 958,90 €

904,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROBUSTA TENDA AD USO UNIVERSALE: PROFESSIONALE Tenda Garage di TendaPro con Statica collaudata. Con questa Tenda puoi creare ovunque uno spazio riparato professionalmente.

TELO IN PVC PROFESSIONALE: I teli sono realizzati in PVC da ca. 550 g/m² - una delle migliori qualitá di materiale disponibili, 100% impermeabile e resistente ai raggi UV grazie alle cuciture termosaldate. Il telo del tetto è composto da un solo pezzo - criterio importante che conferisce addizionale stabilità.

COSTRUZIONE IN ACCIAIO: Costruzione stabile dal profilo quadro arrotondato e statica collaudata. Tubolari in acciaio zincato, protezione sicura contro gli agenti atmosferici. Rinforzi orizzontali su due livelli e addizionale rinforzo del tetto.

TUTTO INCLUSO – MONTAGGIO SEMPLICE: Nel volume di consegna sono inclusi dei picchetti per il fissaggio sicuro al suolo così come un manuale per il montaggio. Ciò permette un montaggio semplice e veloce della sua tenda.

IN BREVE: Tenda Garage Professionale con Statica collaudata, garanzia su carici di neve e di vento, inclusa di costruzione in acciaio, telo del tetto, teli frontali con finestre per la ventilazione, picchetti e istruzioni di montaggio

vidaXL Legno Tettoia Giardino Pergola Pergolato Parasole Pensilina Esterno 181,99 € disponibile 14 new from 179,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: Legno di pino, impregnato verde

Resistente alla muffa

Dimensioni: 170 x 170 x 180 cm (L x P x A)

Facile da assemblare

TETTOIA ARROTONDATA PER POSTO AUTO - ALLUMINIO E POLICARBONATO 3.588,18 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number DEFAULT2533

Papillon - Gazebo In Acciaio Verniciato Grigio Antracite 300X400 Cm Per Auto Aveiro 242,97 € disponibile 7 new from 242,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni 4x3x2,6H mt. Pali di appoggio 40 mm Copertura in poliestere 180 gr/Mq Stecche in metallo 20x20 e 20x30

Garage in legno naturale A222x516x324 cm/15 m²- Magazzino esterno con finestre - Capanno da giardino - per auto, bici, deposito attrezzi e rimessa - TIMBELA M101 1.852,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CI SCUSIAMO PER L'INCONVENIENTE, NON CONSEGNIAMO IN SICILIA (90049-98166), SARDEGNA (07010-09170) E ALTRE PICCOLE ISOLE ITALIANE A CAUSA DELLE MISURE DELLA MERCE! MOLTO IMPORTANTE: SI PREGA DI FORNIRE IL PROPRIO NUMERO DI CELLULARE AL MOMENTO DELL'ORDINE PER UNA CONSEGNA PIÙ AGEVOLE.

GRANDE GARAGE. Rimessa con ampio accesso e con 14.94 m2 di superficie interna ed un soffitto alto 2.22 m. Ampio spazio per riporre attrezzi, autos, bici, giocattoli e tosaerbe. Con legno naturale certificato. Forniamo la garanzia, rispondiamo alle domande, risolviamo eventuali problemi. Nessuno conosce le casette da giardino come noi! Ordina il tuo giardino e goditi il tuo spazio esterno più che mai!

PERFETTA COME CAPANNO ESTIVO. Grazie alle doppie porte e alla finestre in Plexiglass che danno molta luce naturale, questo deposito da giardino è effettivamente un vero capanno estivo. Il tuo BBQ, i mobili per la piscina e per l’esterno, possono essere facilmente accessibili per le calde giornate estive.

COPERTURA IMPERMEABILE. Grazie al resistente tetto in feltro, il tuo ripostiglio da giardino fornisce protezione dagli agenti atmosferici, mantenendo all’interno i tuoi effetti personali asciutti. Per una maggior sicurezza, viene fornita di un chiavistello.

ROBUSTI PANNELLI IN LEGNO DA RIVESTIMENTO. Rivestimento di alta qualità in abete nordico / pino con pannelli spessi 17 mm. Questo capanno è progettato per durare e viene fornito con una garanzia da parte del produttore di 2 anni. Con la giusta cura e manutenzione, potrà essere utilizzato per tutta la vita.

Tidyard Gazebo Pergola da Giardino 4x4m Protezione UV Pergolato da Giardino Esterno Tettoia in Tessuto Antracite Struttura in Acciaio 210,45 € disponibile 4 new from 210,45€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rilassatevi e godetevi il vostro spazio all'aperto in giardino o nel patio con questo gazebo pratico e moderno!

Questo gazebo può essere utilizzato per vari scopi, come riunioni di famiglia, barbecue, picnic pomeridiani, campeggi, feste di compleanno o qualsiasi altra attività.

Il tetto resistente ai raggi UV con rivestimento in PA e il telaio in acciaio verniciato a polvere rendono il gazebo da giardino resistente e perfetto per l'uso esterno.

Inoltre, è facile attaccare il tetto della tenda al telaio del gazebo grazie ai ganci inclusi e alle chiusure ad anello.

Dimensioni: 400 x 400 x 214/264 cm (L x P x A)

vidaXL Gazebo Tessuto Bianco Crema Tettoia Tenda Ombrellone Tendone Parasole 162,99 € disponibile 16 new from 162,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: Struttura in acciaio + tettoia in tessuto

Colore: Bianco crema e nero

Dimensioni: 3 x 2,5 m (L x P)

Altezza frontale: 2,05 m

Altezza posteriore: 2,55 m

Gazebo con struttura acciaio e tenda polietilene per copertura auto 199,95 € disponibile 12 new from 199,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gazebo acciaio Car Park.

Struttura tubolare in acciaio, telo in polipropilene 140 gr./mq. Dimensioni cm.: L300xP600xH275.

Palram Canopia - Carport Arizona (Singolo, Breeze) 3.465,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Carport ad arco pratico ed estremamente stabile. Con piastre in bronzo scurite.

Il telaio è in alluminio verniciato a polvere // Resistente alla ruggine e ai graffi.

Con elevata resistenza a carichi di neve (75 kg/m²) // Lastre in policarbonato garantiscono una protezione ottimale.

I 2 pali garantiscono un ingresso in auto facilitato // nessun fastidioso palo su un lato.

Dimensione ideale adatta per ogni auto // 495 x 290 x 273,5 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza). READ 40 La migliore casco integrale touring del 2022 - Non acquistare una casco integrale touring finché non leggi QUESTO!

Telone Impermeabile Tettoia per Auto Copertura Antipioggia per Campeggio Tenda da Campeggio Telo Verde Telone Protezione UV e Copertura per Piscina Opzionale 174,03 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Resistente: strato superiore tessuto ad alta densità per la massima flessibilità e resistenza, supporto in laminato rinforzato a bassa densità per resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua

Rivestito su entrambi i lati - Stabilizzato ai raggi UV - Impermeabile - Resistente alle muffe - Lavabile - Ecologico - Falda acquifera

Robusto e resistente: occhielli in alluminio antiruggine ogni 1 metro e su ogni angolo, con corda in poliestere cucita intorno all'orlo per stabilità e resistenza allo strappo ottimali

Per qualsiasi tempo: resistente alla putrefazione, impermeabile, antiritiro e dotato di stabilizzatori UV. Progettato per resistere a tutte le intemperie, comprese temperature invernali inferiori allo zero e estati torride, rendendolo ideale per essere utilizzato come copertura per il tetto

Ideale per fogli da campeggio, rifugi, pesca, caccia o per qualsiasi cosa abbia bisogno di protezione dalle intemperie.

