40 La migliore tracolla per chitarra del 2022 – Non acquistare una tracolla per chitarra finché non leggi QUESTO!

Tracolla per Chitarra (Ricamo rosso) - Cinghia di Cotone Ricamato Vintage con Estremità in Vera Pelle per Basso, Chitarre Elettriche e Acustiche, Miglior Regalo per Bambini, Uomini e Donne Chitarristi 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♪ [Materiale eccellente] - Non preoccuparti che l'estremità della nostra cinturino per chitarra cominci a sbucciarsi e a creparsi dopo un periodo di utilizzo. A differenza delle pelli di qualità inferiore, le estremità delle nostre cinghia di chitarra sono fatte di pelle di mucca conciata al vegetale che resisterà alla prova del tempo. Non importa per quanto tempo lo usiate, continuerà a brillare come nuovo senza sfaldarsi o sbiadire

♪ [Qualità forte] - È un peccato che una chitarra costosa sia danneggiata a causa della scarsa qualità della cinghia della chitarra. Tuttavia, le nostre tracolle per chitarra sono più forti di altre tracolle grazie alla loro tessitura stretta. Può sopportare 10KG di tensione, quindi la tua chitarra può essere saldamente fissata sulla tua spalla. La tracolla per chitarra di larghezza 5CM non si sentirà stanca anche se la usi per molto tempo

♪ [Il set completo per chitarristi] - Set regalo completamente attrezzato Viene fornito con tutto ciò di cui un chitarrista professionista ha bisogno, compresi 4 plettri, 2 chiusure per la cinghia e corde per chitarra per chitarre acustiche e classiche! Risparmia €25 sugli accessori con questo pacchetto di grande valore

♪ [Compatibile con tutte le chitarre] - La tracolla regolabile per chitarra è adatta ad una vasta gamma di chitarre, comprese le chitarre acustiche, semi-acustiche ed elettro-acustiche, chitarre elettriche, chitarre folk e bassi, ukulele, banjo e mandolini. Adatto a uomini, donne e bambini

♪ [Regolabile & Pratico] - La cinghia per chitarra ha una forte chiusura a slitta, completamente regolabile da 87-145 CM, adatta per adulti e bambini. Questa cinghia per chitarra è progettata con tessuto jacquard e fondo 100% cotone, che è super resistente all'usura e antirughe. Si tratta di un set di regali speciali per chitarristi e musicisti, grande cinturino per chitarra per il compleanno, Natale, Stocking Stuffer, Capodanno, Black Friday, San Valentino e altre feste!

Tracolla Imbottita in Neoprene SBR per Chitarra/Basso Con Inserto per Plettri (3 Sono Compresi) Larghezza 9.2cm, Estremità in Pelle, Nero 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【SCOPO】 Disegna per liberare la forte pressione dalla chitarra, che ti farà male alla spalla

【MATERIALE】 Realizzato in schiuma traspirante in memory foam SBR in neoprene da 92mm / 3,7 ", spessore 10mm / 0,4", rilascia immediatamente una pressione elevata

【LUNGHEZZA】 Da 110cm a 135cm (43 "a 53"), questa è la gamma di lunghezza adatta alla maggior parte dei giocatori (giovani / adulti)

【APPLICABILITÀ】 Folk, basso, chitarra elettrica, chitarra acustica, pratica pratica / spettacolo

【PACCHETTO】 1 x Imbottita Tracolla Chitarra , 1 x Tie Lace, 3 x Plectrums e garanzia a vita

Ernie Ball, Tracolla Polypro, colore nero 6,90 € disponibile 11 new from 6,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Resistente e comoda cinghia in polipropilene larga 5 cm.

Lunghezza regolabile da 104 a 183 cm.

Estremità in pelle nera di qualità.

Logo Ernie Ball stampato di colore oro.

Fibbia regolabile e connettore in Delrin nero.

Wepop Tracolla Per Chitarra Nero Regolabile Classica Cotone Con Estremità In Pelle Pu, Accessori per Chitarra Elettrica Basso Chitarra Acustica (Nero) 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fettuccia di cotone classica resistente e confortevole di 5 cm di larghezza.

Fibbia e connettore regolabili neri, sentiti libero di regolare la lunghezza da 90 cm a 153 cm.

6 plettri e 2 bottoni in gomma, c'è un taschino nella parte superiore del cinturino per un facile accesso ai plettri.

Estremità in pelle PU premium e 2 chiusure per cinturino, estremamente resistenti e resistenti per la massima sicurezza della chitarra.

Il cordino Neck consente di utilizzare il cinturino senza chiodi fissi. Adatto a più strumenti come basso, chitarra acustica, chitarra elettrica.

Rayzm tracolla per chitarra, tracolla regolabile in cotone per chitarra acustica / elettrica / basso elettrico con spallina allevia pressione per suonare comodamente 11,99 €

9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa tracolla in cotone larga 5 cm con spallina è progettata per offrire il massimo comfort per suonare il tuo basso o la chitarra stando in piedi, soprattutto per lunghe ore.

La spallina da 31 cm * da 8,2 cm con cuscino da 1 cm all'interno distribuisce il peso della chitarra o del basso in modo uniforme su spalle e schiena. Il lato posteriore del pad è coperto da una rete in poliestere traspirante per aiutare a rimanere asciutto.

Lunghezza regolabile da 85 cm a 136 cm. Nota: questa cinghia potrebbe non funzionare per i bambini, in quanto la spallina potrebbe non essere in grado di rimanere centrata nella regolazione di lunghezza più corta.

Una fibbia in plastica resistente è ottima per regolare la lunghezza della tracolla in base alle dimensioni dello strumento. Le estremità in pelle PU di alta qualità sono ecologiche e resistenti per tenere la chitarra o il basso al sicuro.

È ben fatto, buone cuciture sulla tracolla la rendono durevole da usare. Una corda di nylon è inclusa per mettere la tracolla attorno al collo del tuo strumento, se necessario.

Tracolla per Chitarra Regolabile Morbido Cotone con 3 Tasche per Plettri, Adatto per Chitarre Basso, Elettriche e Acustiche, Nero 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale di alta qualità: realizzato in cotone traspirante e resistente con estremità in pelle PU, cuciture sottili e comodo da indossare. La tracolla per chitarra offre un posizionamento sicuro e una superficie morbida che non scivolerà o non affonderà nella spalla. Ancora di più, la larghezza di 2 pollici del cinturino crea una sensazione più leggera, rendendolo un'ottima opzione dalle sessioni di allenamento estese alle esibizioni sul palco.

Pratica tracolla regolabile: la tracolla per chitarra può essere regolata secondo necessità per una calzata personalizzata, lunghezza completamente regolabile da 35 "a 57" (89,5 cm-145 cm), rendendola più corta o più lunga, a seconda delle preferenze personali, dimensione perfetta per adattarsi alla maggior parte dimensioni del corpo della chitarra, funziona bene per la maggior parte degli utenti, bambini e adulti.

Design unico: il cinturino per chitarra progettato con cura include slot integrati per contenere fino a 3 plettri per chitarra alla volta. Non è più imbarazzante sistemarli da qualche parte o cercarli in seguito. Le fessure mantengono le scelte delle chitarre in modo sicuro e facilmente accessibili durante l'esecuzione.

Compatibile con tutte le chitarre: la tracolla regolabile funziona bene con una varietà di chitarre, tra cui chitarra acustica, chitarre semi-acustiche ed elettroacustiche, chitarra elettrica, chitarra folk e chitarre basso, ukulele, banjo e mandolini ecc. Adatto per uomini, donne e bambini.

Regalo meraviglioso: se stai cercando un regalo pratico e utile per qualcuno a cui piace suonare la chitarra, allora questa tracolla intrecciata in cotone è la scelta migliore. Questo cinturino per chitarra di alta qualità è il regalo perfetto per chitarristi, amici, familiari e bambini, inclusi Natale, compleanno, Capodanno.

D'Addario PWSPL200 Tracolla per Chitarra Planet Waves con Sistema di Aggancio Planet Lock, in Polipropilene, Nero 19,40 €

17,76 € disponibile 2 new from 17,67€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disponibile anche con estremità in pelle

Lunghezza regolabile da un minimo di 89 cm fino a un massimo di 1,51 m.

Sicuro su tutte le superfici, non graffia il corpo della chitarra

La tracolla Planet Waves in polipropilene con sistema di aggancio Planet Lock è realizzata con una fettuccia in polipropilene extra robusto, progettata per durare più a lungo rispetto alle tracolle in polipropilene normale. Le tracolle con sistema di aggancio Planet Lock sono disponibili in vari colori e con varie grafiche. READ 40 La migliore impianto audio auto del 2022 - Non acquistare una impianto audio auto finché non leggi QUESTO!

Tracolla per chitarra Cinturino basso elettrico chitarra acustica stile vintage regolabile con estremità in cuoio, plettri, fascette, bottoni 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♪ SPLENDIDA ESPERIENZA - Questo cinturino fresco, con lo stile intrecciato hootenanny, colori vivaci e pattern puliti, ispireranno la tua passione musicale!

♪ LUNGHEZZA REGOLABILE - Solo una guida scorrevole, facile da regolare la lunghezza (da 37.8 "a 60"), adatta alla maggior parte delle figure; 2 "larghezza morbida indietro, è ancora comodo anche a giocare per ore.

♪ ALTA QUALITÀ - Morbido e confortevole sostegno in cotone, riduce notevolmente la pressione sulla spalla. Finiture in pelle PU e regolazione a tripla scorrevole, resistente all'usura e duratura.

♪ BLOCCHI STRAP - Con loro, la tua preziosa chitarra si collega saldamente al cinturino. Quindi scuoti il tuo corpo con la musica liberamente! Non preoccuparti della caduta della tua chitarra.

♪ GARANZIA - La tua soddisfazione al 100% è il nostro obiettivo finale. Se avete domande, si prega di contattare con noi.

Tracolla per Chitarra con Tasca per Plettro, Tracolla Chitarra in Cotone con Estremità in Pelle Pieno Fiore per Basso, Chitarre Elettriche e Acustiche, Regali per Bambini e Chitarristi Adulti (Bianco) 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♪ [Materiale eccellente] - Non preoccuparti che l'estremità della nostra cinturino per chitarra cominci a sbucciarsi e a creparsi dopo un periodo di utilizzo. A differenza delle pelli di qualità inferiore, le estremità delle nostre cinghia di chitarra sono fatte di pelle di mucca conciata al vegetale che resisterà alla prova del tempo. Non importa per quanto tempo lo usiate, continuerà a brillare come nuovo senza sfaldarsi o sbiadire

♪ [Qualità forte] - È un peccato che una chitarra costosa sia danneggiata a causa della scarsa qualità della cinghia della chitarra. Tuttavia, le nostre tracolle per chitarra sono più forti di altre tracolle grazie alla loro tessitura stretta. Può sopportare 10KG di tensione, quindi la tua chitarra può essere saldamente fissata sulla tua spalla. La tracolla per chitarra di larghezza 5CM non si sentirà stanca anche se la usi per molto tempo

♪ [Il set completo per chitarristi] - Set regalo completamente attrezzato Viene fornito con tutto ciò di cui un chitarrista professionista ha bisogno, compresi 4 plettri, 2 chiusure per la cinghia e corde per chitarra per chitarre acustiche e classiche! Risparmia €25 sugli accessori con questo pacchetto di grande valore

♪ [Compatibile con tutte le chitarre] - La tracolla regolabile per chitarra è adatta ad una vasta gamma di chitarre, comprese le chitarre acustiche, semi-acustiche ed elettro-acustiche, chitarre elettriche, chitarre folk e bassi, ukulele, banjo e mandolini. Adatto a uomini, donne e bambini

♪ [Regolabile & Pratico] - La cinghia per chitarra ha una forte chiusura a slitta, completamente regolabile da 87-145 CM, adatta per adulti e bambini. Questa cinghia per chitarra è progettata con tessuto jacquard e fondo 100% cotone, che è super resistente all'usura e antirughe. Si tratta di un set di regali speciali per chitarristi e musicisti, grande cinturino per chitarra per il compleanno, Natale, Stocking Stuffer, Capodanno, Black Friday, San Valentino e altre feste!

Perkanion Tracolla per Chitarra Cinghia Basso Regolabile per Chitarra Acustica Elettrica Basso, Morbida Tracolla Chitarra con Estremità in Cuoio, Portaplettri, 2 Strap Locks e 6 Plettri PC110 (Nero) 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lo stile incontra il comfort: Cinghie chitarra basso alla moda, pad in memory foam possono alleviare la pressione sulle spalle e sul retro di strumenti pesanti. La resistente tracolla per chitarra compatibile con il design ti offre un comfort senza pari.

Libera la tua passione: Gli ampi spallacci della tracolla per chitarra distribuiscono uniformemente il peso dello strumento sulle spalle e sulla schiena, permettendoti di suonare a lungo senza sentirti teso o a disagio. Rilascia notevolmente lo stress sulle tue spalle, ti fa godere la musica al massimo.

Facile da regolare: Il nastro bordo confortevole non vi darà alcuna formicolio o la nitidezza. La lunghezza della tracolla della chitarra è da 45 a 55 pollici (da 115 cm a 140 cm), che può essere regolata liberamente. Non solo per chitarristi uomini, ma anche per chitarristi donne o adolescenti.

Siate certi di usare: l'estremità del cinturino per basso è realizzata in pelle cucita di alta qualità, che è resistente e si adatta saldamente al pulsante del cinturino o al blocco del cinturino. Questa tracolla per chitarra sospesa può contenere in sicurezza il tuo strumento. Puoi usarlo con fiducia!

Compatibile con gli strumenti: Il cinturino per chitarra include uno slot integrato per sostenere i plettri, viene fornito con 6 plettri e 2 lucchetti per cinturino. La tracolla per chitarra è compatibile con chitarre acustiche, chitarre elettriche, chitarre basso, chitarre classiche, ukulele, banjo, ecc.

Amazon Basics - Tracolla regolabile per chitarra elettrica / acustica / basso - Include 2 plettri - Tracolla morbida con estremità in finta pelle, colore: rosso 9,28 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tracolla regolabile per chitarra elettrica / acustica o basso; la confezione include due plettri

Grazie alla stabilità del pratico design, non scivola né preme fastidiosamente sulla spalla

Realizzata in morbido poliestere con estremità in finta pelle resistente; ottimo effetto antisporco

Adatto alla maggior parte degli utenti, sia per adulti che per bambini; disponibile in vari colori alla moda

Dimensioni: 135,64 x 5,08 cm

Rayzm Tracolla per Chitarra/Cinghia Basso, Tracolla in Cotone per Chitarra Acustica/Elettrica/Basso Elettrico con portaplettri e Motivo Cool con Teschi, Larghezza 5cm, Lunghezza Regolabile 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disegno con teschi realizzato in cotone di alta qualità. Indossando la tua chitarra / basso, non passerai inosservato con questa fantasia rosa rossa e teschi.

Larghezza 5 cm, lunghezza regolabile da 100 cm a 156 cm, adatto a musicisti di qualsiasi età.

La sua resistente fibbia in metallo è molto solida e perfettamente adatta a regolare la lunghezza in base alla grandezza del tuo strumento. E' ben rifinita e le cuciture sulla tracolla la rendono resistente, durevole ed esteticamente bella.

C’è un comodo portaplettri sulla parte finale della tracolla. E' incluso un ulteriore laccio che in caso di necessità lo si può posizionare intorno al collo del vostro strumento.

A causa delle differenti impostazioni e risoluzioni dei monitor, le immagini rappresentate potrebbero non rispecchiare i reali colori del prodotto. Ad ogni modo, garantiamo che la forma e lo stile coincidono con le immagini raffigurate.

Fender 099-0681-500 Tracolla per Chitarra Monogramma 2'' Nera, Gialla, Rossa 15,89 €

15,28 € disponibile 10 new from 13,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: cotone

Larghezza della cinghia: ca. 50 mm

Completamente regolabile in lunghezza (44 "-52,5")

Il logo Fender ricamato fornisce alla chitarra un look senza tempo

Fender Strap Block Security Lock End Pin 7,85 €

4,90 € disponibile 5 new from 4,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il sistema di bloccaggio della cinghia per strumenti più affidabile e senza problemi di sempre

Non è necessario rimuovere o sostituire i pulsanti del cinturino esistenti sulla chitarra;basta far scorrere i blocchi della cinghia facilmente installabili sui pulsanti della cinghia esistenti e il gioco è fatto: sei pronto per andare, con la cinghia bloccata in posizione

I blocchi cinturino funzionano con la maggior parte dei pulsanti cinturino oem

Disponibile in quattro pacchetti pratici contenenti una coppia nera e una coppia rossa

Rayzm Tracolla per Chitarra e Basso con Retro Scamosciato, Tracolla in Vera Pelle per Chitarra Acustica, Elettrica e Basso, Larghezza 6.5 cm, Lunghezza Regolabile da 108 cm a 140 cm 21,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzata in vera pelle, ed offre la massima comodità durante l’esecuzione, specialmente in concerti lunghi. Look classic in modo da adattarsi ad ogni chitarrista o bassista.

Tracolla in pelle spessa 4 mm e con retro scamosciato, il lato frontale di vera pelle è fatto con una leggera lucidatura. Nota: il colore del lato scamosciato può variare a causa di cambi furniture del produttore.

Larghezza 6.5 cm, distribuisce il peso dello strumento su spalla e schiena. Non devi più preoccuparti della comodità così puoiconcentrarti sull’ esecuzione.

Consiste di due parti in pelle, molto stabile, non scivola durante la performance. Lunghezza regolabile da 108 cm a 140 cm per adattarsi ad ogni stile di esecuzione e forma del body della tua chitarra/basso.

Il prodotto è in vera pelle e all'arrivo potrebbe presentare un odore abbastanza forte. Se così dovesse essere si consiglia di lasciare l'oggetto all'aria. L'odore in qualche giorno diminuirà, per poi andare completamente via.

Rayzm Tracolla per Chitarra/Cinghia Basso, Tracolla in Cotone per Chitarra Acustica/Elettrica/Basso Elettrico con portaplettri e Motivo Cool con Teschi, Superlarga 6.5cm per Adulti 13,95 € disponibile 2 new from 13,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disegno con teschi realizzato in cotone di alta qualità. Indossando la tua chitarra / basso, questo motivo con teschi attirerà l'attenzione su di voi.

I 6.5cm di larghezza della cinghia distribuiscono il peso dello strumento in modo uniforme su spalla e schiena per un maggiore comfort mentre si suona lo strumento (è solo per adulti, troppo grande per i bambini, perché una tracolla normale è larga 5cm).

La sua resistente fibbia in metallo è molto solida e perfettamente adatta a regolare la lunghezza in base alla grandezza del tuo strumento. La tracolla è ben rifinita e le cuciture la rendono resistente, durevole ed esteticamente bella.

Sulla parte finale della tracolla c’è un comodo portaplettri. E' incluso un ulteriore laccio che in caso di necessità lo si può posizionare intorno al manico del vostro strumento.

A causa delle differenti impostazioni e risoluzioni dei monitor, le immagini rappresentate potrebbero non rispecchiare i reali colori del prodotto. Ad ogni modo, garantiamo che la forma e lo stile coincidono con le immagini raffigurate.

Rayzm tracolla per chitarra ricamata, cinghia per chitarra in cotone jacquard per acustica/elettrica/basso con tasca porta plettro, fibbia in metallo, larghezza 5cm, lunghezza regolabile 11,99 €

10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tracolla è fatta in cotone jacquard di alta qualità e resistente perchè la tua chitarra sia sempre al sicuro!

Larghezza di 5 cm con un design classico, questa tracolla è regolabile da 100 cm a 156 cm rendendosi adatta a chitarristi e bassisti di qualsiasi età.

La sua resistente fibbia in metallo è molto solida e perfettamente adatta a regolare la lunghezza in base alla grandezza del tuo strumento. E' ben rifinita e le cuciture sulla tracolla la rendono resistente, durevole ed esteticamente bella.

C'è un comodo portaplettri sulla parte finale della tracolla. E' incluso un ulteriore laccio che in caso di necessità lo si può posizionare intorno alla tastiera del vostro strumento.

A causa delle differenti impostazioni e risoluzioni dei monitor, le immagini rappresentate potrebbero non rispecchiare i reali colori del prodotto. Ad ogni modo, garantiamo che la forma e lo stile coincidono con le immagini raffigurate. READ 40 La migliore pianoforte al mondo del 2022 - Non acquistare una pianoforte al mondo finché non leggi QUESTO!

Global Park Tracolla per Chitarra Fiori Rosa Vintage Cotone Estremità in Pelle per Basso Acustica Elettrica (rosso) 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design artistico - Design unico con motivo vintage rosa, cinturino per chitarra ha uno stile artistico unico e un grande comfort. Il colore brillante esprime la nostra passione per la musica e la vita

Lunghezza regolabile - Facile da regolare la lunghezza da 36 "a 60", adatta alla maggior parte delle figure. Dorso morbido da 2 "di larghezza, comodo anche per allenamenti prolungati. Adatto per basso, chitarra acustica, chitarra elettrica, ukulele, risonatore, mandolino

Completamente attrezzato - Un cinturino con tasca per plettro, 3 plettri, 2 bottoni e fascetta. Il miglior regalo per gli amanti della musica

Resistente a vita - Realizzato con materiali in cotone di alta qualità ends Estremità in pelle PU e fibbia di regolazione in metallo. È robusto ma non pesante

Garanzia - Cura assolutamente la qualità, il comfort e il design. Garanzia di qualità al 100%, di bell'aspetto e durevole

Tracolla per Chitarra Pelle Acustica Elettrico Basso Classica Morbido Neoprene 9cm Western Vintage Plaid in Microfibra Bottoni (rosso) 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche All Leather Design - tutto il design in pelle in microfibra, con pelle fiore retrò sulla superficie; retrò e fashion, lascia che tu sia il fulcro del palco

Rilascia lo stress della spalla: realizzato in materiale di neoprene spesso di qualità e largo 3,5 pollici, assorbe decisamente lo stress della spalla; libera la tua passione per la musica e non preoccuparti per il dolore alla spalla

Lunghezza regolabile: 38-55.5 " 97-139cm

Adatto per la maggior parte: chitarra acustica, chitarra classica elettrica o basso, ukulele, risonatori, banjo e mandolini

Made To Last: Global Park Guitar Strap non presenta solo un look moderno ma un design duraturo che si rivelerà un saggio investimento nel corso degli anni. Coperto da una garanzia a vita limitata

Perri's Leathers Ltd. - Tracolla per Chitarra - Cotone - Deluxe - Disteso - Stelle Bianche - Grigio - Regolabile - Per Chitarre Acustiche/ Elettriche / Bassi - Fabbricata in Canada (BCT-6528) 23,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN E CARATTERISTICHE : Cotone naturale, delicato, traspirante, design strutturato, estremità in pelle.

FUNZIONALITÀ : Larghezza 5 cm, lunghezza regolabile 104-152 cm, 3 fibbie per una regolazione ottimale, traspirante, confortevole, facile da attaccare.

CARATTERISTICHE : Tracolla per chitarra pratica che può essere fissata rapidamente e facilmente a tutti i tipi di chitarra, di tutte le dimensioni. Idea regalo per tutti i chitarristi e musicisti, uomini e donne..

FABBRICATA IN CANADA : Produttore canadese di tracolle per chitarra e accessori per strumenti musicali innovativi e di qualità elevata; azienda familiare orgogliosa della propria attività fin dal 1998.

GARANZIA : Perri's Leathers Ltd propone la sostituzione in presenza di materiale difettoso o problemi di fabbricazione o qualità in condizioni di utilizzo normale nei 180 giorni seguenti alla data di acquisto.

LEKATO - Tracolla per chitarra per basso e chitarra elettrica, larghezza 7,6 cm, lunghezza regolabile da 116,8 cm a 144,8 cm, con supporto per plettri, 2 cinghie di sicurezza e 6 plettri 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale speciale e confortevole: tracolla per basso in stile alla moda, in memory foam per ridurre la pressione di spalle e schiena da strumenti pesanti. Durata, sicurezza, compatibilità del design e rapporto di sviluppo del colore.

Equilibrato perfettamente: la fascia per basso larga 7,6 cm, disperde il peso dello strumento in modo uniforme su spalla e schiena, consentendo di giocare per periodi più lunghi senza sforzo o disagio. Rilascia notevolmente lo stress della spalla e rilascia la tua passione musicale.

Facile da regolare: comoda fettuccia senza punture o tagliente, la lunghezza della cintura per chitarra è da 120 cm a 145 cm e può essere regolata liberamente, non solo per uomini, ma anche per chitarristi femminili e bambini.

Buone prestazioni di sicurezza: le estremità della cinghia per chitarra sono dotate di pelle cucita di alta qualità per una maggiore durata e una vestibilità sicura su pulsanti o chiusure a cinghia. Questa tracolla per chitarra è sicura per tenere in mano l'uso dello strumento. La tua chitarra è al sicuro

Ampia applicazione: la cinghia per chitarra include slot integrati per contenere fino a 3 plettri per chitarra alla volta, viene fornita con 6 plettri. Questa tracolla per chitarra acustica, chitarra elettrica, basso, chitarra classica, ukulele, banjo, ecc.

Fender 099-0687-000 Tracolla per Chitarra Vintage Tweed 18,35 € disponibile 10 new from 18,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Presenta lunghezza regolabile

Estremità realizzate in pelle

Modello vintage con logo goffrato sulle estremità

Leggera e resistente

Rayzm Tracolla per Chitarra/Basso, Tracolla in Poliestere per Chitarra/Basso Acustica/Elettrica con Tasca Porta Plettri e Moderna Fantasia a Teschi, Larghezza 5cm, Regolabile in Lunghezza 13,95 € disponibile 2 new from 13,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disegno con teschi realizzato in poliestere di alta qualità. Indossando la tua chitarra / basso, questo motivo con teschi attirerà l'attenzione su di te.

Larghezza 5 cm, lunghezza regolabile da 97 cm a 155 cm, adatto a musicisti di qualsiasi età.

La sua resistente fibbia in plastica è abbastanza solida da poter regolare la lunghezza in base alla grandezza del tuo strumento. La tracolla è ben rifinita e le cuciture la rendono resistente, durevole ed esteticamente bella.

Sulla parte finale della tracolla c'è un comodo portaplettri. E' incluso un ulteriore laccio che in caso di necessità lo si può posizionare intorno al manico del tuo strumento.

A causa delle differenti impostazioni e risoluzioni dei monitor, le immagini rappresentate potrebbero non rispecchiare i reali colori del prodotto. Ad ogni modo, garantiamo che la forma e lo stile coincidono con le immagini raffigurate.

Tracolla per chitarra - tracolla regolabile in pelle estremità per chitarra include 4 plettri per chitarra, 1 paio di chiusure per cinghia e bottoni inclusi, per chitarra elettrica e acustica-verde 1 15,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♪ Materiale eccellente: come si fa un'ottima tracolla per chitarra senza il primo strato di pelle bovina? Non preoccupatevi che la fine della nostra tracolla per chitarra si stacchi e si strappi dopo una certa durata. A differenza della pelle di scarsa qualità, le nostre cinghie per chitarra sono realizzate in pelle bovina conciata al vegetale che dura nel tempo. Non importa quanto tempo lo utilizzi, rimarrà brillante come nuovo, senza sfaldarsi e sbiadire.

♪ Alta qualità: è peccato che una chitarra costosa venga danneggiata a causa della scarsa qualità della tracolla per chitarra. Le nostre cinghie per chitarra sono tuttavia più resistenti rispetto ad altre cinghie. Può sopportare una tensione di 20 kg, in modo che la chitarra possa essere fissata saldamente alla spalla. La tracolla per chitarra larga 10 cm non si sentirà stanco anche dopo un uso prolungato.

♪ Il set completo per chitarra – Set regalo completamente equipaggiato. Viene fornito con tutto ciò di cui un chitarista professionista, tra cui 4 plettri, strap lock e pulsante per chitarra acustica e classica. Con questo pacchetto conveniente risparmiate 25 € di accessori. L'accessorio universale è adatto per tutte le chitarre, tra cui chitarre acustiche, bassi, ukulele, chitarre elettriche, mandolino, ecc.

♪ Regolabile e pratica: la tracolla per chitarra ha una robusta chiusura scorrevole, completamente regolabile da 34 a 57 pollici, adatta per adulti e bambini. Questa tracolla per chitarra è realizzata in nylon di alta qualità, morbido, comodo, super resistente all'usura e anti-piega. È un regalo speciale per chitarristi e musicisti. Fantastica tracolla per chitarra per compleanno, Natale, Capodanno, Black Friday, San Valentino e altre festività

♪Soddisfazione al 100%. I nostri clienti sono la nostra priorità n. 1. Se dopo aver ricevuto la merce doveste riscontrare problemi del prodotto, come Lo risolveremo entro 29 ore e vi forniremo servizi esclusivi.

LEKATO Tracolla per chitarra imbottita in neoprene estremità in vera pelle, cinghie per chitarra regolabili per bassi elettrici con 6 plettri e 2 chiusure per tracolla 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confortevole e durevole: la tracolla per chitarra LEKATO LGS-1 è realizzata in neoprene super morbido e liscio, allevia notevolmente il dolore alle spalle, si sente ancora a proprio agio anche dopo un lungo periodo di gioco. Cuscinetto in neoprene largo 8,9 cm e estremità in vera pelle realizzati per durare nel tempo, un must per il chitarrista.

Progettato per bassi e chitarre elettriche: una tracolla per chitarra appositamente progettata per chitarre pesanti, soprattutto per bassi e chitarre elettriche, nessun dolore alle spalle anche dopo un lungo periodo di suono. Se hai una chitarra pesante, non perderti queste cinghie imbottite in neoprene LEKATO abbastanza ampie, abbastanza lunghe e abbastanza comode per te.

Perfettamente bilanciato: la tracolla in neoprene larga 8,9 cm e 7 cm disperde il peso dei tuoi strumenti in modo uniforme sulla spalla e sulla schiena, consentendo di giocare per periodi più lunghi senza sforzo o disagio.

Traspirante: la tracolla disperde il peso dello strumento uniformemente sulla spalla e sulla schiena, si muove facilmente sui vestiti o sulla pelle e allontana il sudore per consentire alla spalla di respirare. Una buona scelta per le prestazioni sul palco.

Tracolla per chitarra regolabile: comoda cinghia senza punture o taglienti, la lunghezza regolabile della cintura per chitarra è da 115 cm a 140 cm, può essere regolata liberamente e si adatta alla maggior parte dei giocatori e degli strumenti.

Alomejor Tracolla per Chitarra Elettrica Acustica Regolabile Per Basso Con Ganci per Accessorio per Chitarra 10,49 € disponibile 2 new from 10,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【ESPERIENZA MERAVIGLIOSA】 Cinturino fresco, colori vibranti e fantastici motivi vintage, cattureranno l'attenzione di tutti, ispireranno la tua passione musicale, ti regaleranno un'esperienza musicale meravigliosa!

【LUNGHEZZA REGOLABILE】 La cintura è regolabile, puoi adattarti alla tua situazione confortevole, è comunque comodo anche se giochi per ore.

【COMODO】 Supporto morbido e confortevole, riduce notevolmente la pressione sulla spalla.Resistente all'usura e durevole.

【BLOCCHI DI CINTURINO】 Con essi, la tua preziosa chitarra si collega saldamente e saldamente al cinturino.Quindi scuoti il ​​tuo corpo con la musica liberamente!Non preoccuparti della tua chitarra.

【GARANZIA】 Se non sei soddisfatto del nostro prodotto che hai ricevuto, puoi inviarci e-mail in qualsiasi momento.Ti risponderemo immediatamente e ti aiuteremo a risolvere il tuo problema.

Perri’s Leathers| Guns n Roses Polyester Guitar Strap|2” Wide, Adjustable 44.5” to 53” (Bass, Electric, and Acoustic Guitar Strap|(LPCP-6012), Multicolore 34,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adjustable and comfortable: lpcp-6012 official licensing – guns n' roses polyester guitar strap with genuine leather ends; take a load off your shoulders and neck with 2” wide, adjustable leather guitar strap that provides even weight distribution and superior comfort even with heavier guitars and basses; adjustable length from 39” to 58” long; fully adjustable length s a proper fit; made in canada

Color and design: stand out with this unique and cool guns n' roses licensed guitar strap; available in a variety of colors and designs; bright vibrant design with official guns n roses artwork that will not fade; check out perri's leathers guns n' roses official licensed guitar picks as well

Heat transfer design: strong, durable and very comfortable to wear guitar strap; perry's leathers quality straps are made to last for years to come; very comfortable and stylish to wear; expert craftsmanship for added strength

Easy to attach: practical guitar strap that can be quickly and easily attached to any kind of guitar of all sizes

Musical instrument accessories: perris guitar strap can be a great gift idea for any guitar player and musician READ 40 La migliore batteria acustica economica del 2022 - Non acquistare una batteria acustica economica finché non leggi QUESTO!

Rayzm tracolla per chitarra con clip quick release, morbida tracolla in nylon antiscivolo per chitarra acustica/elettrica/basso, larga 5 cm, regolabile in lunghezza 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tracolla è realizzata in nylon morbido antiscivolo di alta qualità, resistente per tenere al sicuro la chitarra. Con esso ti sentirai a tuo agio quando suoneraila chitarra in piedi.

Larga 5 cm con un design classico, questa tracolla è regolabile da 100 cm a 156 cm rendendola adatta a chitarristi e bassisti di qualsiasi età.

La sua resistente fibbia in plastica è molto solida e perfettamente adatta per regolare la lunghezza in base alle dimensioni del tuo strumento. È ben rifinito e le cuciture sulla tracolla lo rendono resistente ed esteticamente bello.

È una tracolla per chitarra ben costruita con fibbie sicure a sgancio rapido. Due clip in plastica per cadute accidentali e per rimanere sulla chitarra anche quando si stacca la tracolla dalla chitarra, per una configurazione e una rimozione facili e veloci. Ti consente anche di cambiare la tracolla tra più chitarre se le altre chitarre sono dotate di un paio di estremità a clip.

Una tasca per plettri su un'estremità della tracolla può tenere a portata di mano 3 plettri di chitarra mentre suoni. Le estremità in vera pelle su ogni estremità della tracolla sono forti e resistenti per proteggere la tua chitarra!

Perri's Leathers Ltd. - Tracolla per Chitarra - Pelle di Baseball (serie) - Vino - Regolabile - Per Chitarre Acustiche/Elettriche/Bassi - Fabbricata in Canada (SP25S-7053) 34,59 €

33,26 € disponibile 1 used from 27,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN E CARATTERISTICHE : Pelle conciata proveniente dal Sud America; effetto pull up; effetto invecchiato vivace; combinazione di cere e oli trasparenti che la rendono delicata e pregiata.

FUNZIONALITÀ : Larghezza 6 cm, lunghezza regolabile 132-147 cm per una vestibilità ottimale; antiscivolo, resistente, confortevole, facile da legare.

ADATTABILITÀ : Compatibile con un'ampia varietà di chitarre (acustica, elettrica, basso); concepita per funzionare con tutti i sistemi di bloccaggio della cinghia; un’idea regalo perfetta per qualsiasi appassionato di chitarra o di musica.

FABBRICATA IN CANADA : Produttore canadese di tracolle per chitarra e accessori per strumenti musicali innovativi e di qualità elevata; azienda familiare orgogliosa della propria attività fin dal 1998.

GARANZIA : Perri's Leathers Ltd propone la sostituzione in presenza di materiale difettoso o problemi di fabbricazione o qualità in condizioni di utilizzo normale nei 180 giorni seguenti alla data di acquisto.

Perri's Leathers Ltd. - Tracolla per Chitarra - Pelle Italiana di Lusso - Castagna - Regolabile - Per Chitarre Acustiche/Elettriche/Bassi - Fabbricata in Canada (JW-G7LE-IT68) 43,16 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN E CARATTERISTICHE : Tracolla per chitarra in cuoio a grana media; colore antico uniforme: supporto in daino bavarese; fessure di regolazione/fori di chiusura rinforzati; aspetto morbido e consistente.

FUNZIONALITÀ : Larghezza 5 cm, lunghezza regolabile 132-147 cm, antiscivolo, resistente, confortevole, facile da legare.

CARATTERISTICHE : Tracolla per chitarra pratica che può essere fissata rapidamente e facilmente a tutti i tipi di chitarra, di tutte le dimensioni. Idea regalo per tutti i chitarristi e musicisti, uomini e donne..

FABBRICATA IN CANADA : Produttore canadese di tracolle per chitarra e accessori per strumenti musicali innovativi e di qualità elevata; azienda familiare orgogliosa della propria attività fin dal 1998.

GARANZIA : Perri's Leathers Ltd propone la sostituzione in presenza di materiale difettoso o problemi di fabbricazione o qualità in condizioni di utilizzo normale nei 180 giorni seguenti alla data di acquisto.

