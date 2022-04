40 La migliore tv 50 pollici del 2022 – Non acquistare una tv 50 pollici finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore tv 50 pollici? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi tv 50 pollici venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa tv 50 pollici. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Samsung TV UE50AU7190UXZT, Smart TV 50" Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] 449,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo TV è predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre 2

Smart TV con sistema tizen: il meglio dell'intrattenimento e dello sport in streaming con netflix, disney,dazn e non solo

Purcolor: guarda colori più intensi, naturali e realistici e vivi un'esperienza visiva senza precedenti

Processore crystal 4k: con questo processore di ultima generazione vedrai in 4k tutti i tuoi contenuti preferiti

Adaptive sound: il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio perfetto in ogni scena

Hisense 50AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 369,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Hisense 4k hdr10+ ti consente di riprodurre contenuti hdr e hdr10+ da sorgenti compatibili, offre anche neri più scuri, bianchi più luminosi e un contrasto migliore

Smart TV vidaa u3.0 ai per goderti le migliori app: prime video, netflix, dazn, timvision, chilitv

Alexa buit-in: alexa vive nel cloud e diventa sempre più intelligente, offrendo automaticamente nuove funzionalità al tuo dispositivo; più utilizzi alexa, più alexa si adatta ai tuoi schemi linguistici, al tuo vocabolario e alle tue preferenze, con l'aggiunta continua di nuove funzionalità; chiedi a alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la tua casa intelligente e altro ancora

Tecnologia precision colour per riprodurre colori più accurati e naturali

Ricezione e connettività: tuner dvb-t2/s2 hevc hlg, wifi, slot ci+, HDMI x3, USB x2, bluetooth, Alexa integrata

Sony BRAVIA KD-50X80JP Smart TV 50 Pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, Nero 749,00 €

599,00 € disponibile 1 used from 557,07€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Processore X1 / 4K X-Reality PRO: con il nostro processore 4K HDR X1 e 4K X-Reality PRO, tutto sembrerà incredibilmente realistico, con immagini ottimizzate più vicine alla qualità 4K reale

I colori mozzafiato rendono tutto incredibilmente realistico: oltre un miliardo di colori prendono vita grazie a TRILUMINOS PRO : guarda i colori abbaglianti della vita reale sullo schermo del tuo TV 4K

Dolby Vision / Atmos e X-Balanced Speaker: altoparlanti finemente sintonizzati e l'esperienza cinematografica a casa

L'intrattenimento che ami con un piccolo aiuto da parte di Google: la tua TV Sony è ora più utile che mai. Usa il telecomando vocale per trovare facilmente i tuoi film, programmi e musica preferiti.

Usa la tua voce per trovare rapidamente ciò che desideri guardare sulla tua TV Sony. Trova un titolo specifico semplicemente pronunciandolo. Oppure cerca più in generale i consigli dicendo " mostrami programmi TV di avventura di fantascienza "

Philips 50PUS7506/12 TV LED da 50 Pollici, Smart TV 4K, immagini HDR Nitide, Dolby Vision Cinematografico e Suono Atmos, Ideale per Gaming 629,00 €

399,00 € disponibile 15 new from 399,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche QUALITÀ DELLE IMMAGINI HDR: Il processore Philips P5 assicura immagini HRD nitide, per una qualità dell'immagine come al cinema. Con Dolby Vision e Dolby Atmos, per un'esperienza immersiva unica

TV GAMING: La dashboard SAPHI offre un facile accesso ai contenuti e il basso input lag tramite HDMI è l'ideale per le attività di gaming e garantisce un'ottima visibilità con poca luminosità mentre Il VRR assicura un gameplay fluido

AUDIO COME AL CINEMA: Il Televisore supporta il sistema audio premium Dolby per un audio ampio, chiaro e pieno di dettagli come al cinema

DESIGN SOTTILE: Questa smart TV 4K ha un design compatto ideale per guardare film alla massima qualità. Adatta a qualsiasi ambiente interno

SPECIFICHE: Smart TV Philips da 50 pollici con cornice nera opaca e app preinstallate, Philips TV Remote Controller, dimensioni diagonali dello schermo:126 cm

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 399,00 € disponibile 1 used from 362,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Hisense 4k hdr10+ ti consente di riprodurre contenuti hdr e hdr10+ da sorgenti compatibili, offre anche neri più scuri, bianchi più luminosi e un contrasto migliore

Smart TV vidaa u4.0 ai per goderti le migliori app: prime video, netflix, dazn, timvision, chilitv e raiplay

Alexa buit-in: alexa vive nel cloud e diventa sempre più intelligente, offrendo automaticamente nuove funzionalità al tuo dispositivo; più utilizzi alexa, più alexa si adatta ai tuoi schemi linguistici, al tuo vocabolario e alle tue preferenze, con l'aggiunta continua di nuove funzionalità; chiedi a alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la tua casa intelligente e altro ancora

Stand centrale slim design elegante e minimalista, supporto staffa VESA (mm) 200×300mm

Ricezione e connettività: tuner dvb-t2/s2 hevc hlg, wifi, slot ci+, HDMI x3, USB x2, bluetooth, Alexa integrata

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT, Smart TV 50" Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] 669,00 €

579,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo TV è predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre 2

Ottieni sempre il 100% del volume colore grazie alla tecnologia quantum dot, che ti regala oltre un miliardo di sfumature diverse per immagini brillanti

Quantum hdr: vivi ogni scena come dal vivo grazie a questa tecnologia che analizza ogni singolo fotogramma per regalarti colori brillanti e dettagli definiti

Airslim: il design di questo TV ti permetterà di posizionarlo dove preferisci grazie al suo spessore sottile ed elegante

Object tracking sound lite: il suono dinamico e coinvolgente ti farà sentire sempre il protagonista dei tuoi contenuti preferiti READ 40 La migliore combo per basso del 2022 - Non acquistare una combo per basso finché non leggi QUESTO!

TCL 50BP615, Smart Android Tv 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO,HDR 10, Dolby Audio) 549,99 €

359,99 € disponibile 2 new from 359,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design Sottile: design ergonomico che permette di posizione il TV ovunque

4K HDR: grazie alla tecnologia High Dynamic Range, riproduce un'ottima brillantezza, immagini dai colori intensi e luminosi, dall’ottima risoluzione

Smart TV: con sistema Android 9.0 per una fruizione di app come Google Home, YouTube e Netflix in risoluzione 4K; dolby Audio per un'ottima qualità

Micro Dimming PRO: per un ottimo contrasto che conferisce maggiore profondità ai neri e luminosità alle tonalità chiare

Smart HD: converte i contenuti standard in contenuti HDR consentendo di beneficiare dei propri contenuti in una qualità d’immagine più elevata

ULTRA HD SMART TV 50" 319,90 € disponibile 15 new from 319,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Full HD Ultra-High-Definition (UHD) offre quattro volte la risoluzione (3840 x 2160) e quindi un'immagine più nitida che mai!

Riproduzione multimediale direttamente dalla chiavetta USB Il lettore multimediale integrato semplifica la visualizzazione delle tue foto e dei tuoi video sul grande schermo TV.

A causa dell'elevato numero di codec diversi, non è possibile garantire la riproduzione di tutti i formati.

HD Triple Tuner: DVB-S2, -C, -T2 HD

Ingressi HDMI multipli per opzioni di connessione flessibili.

Nokia - Smart TV 5000A 50 pollici (126 cm), a LED (4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10, assistente vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Android TV, dotata di telecomando Bluetooth con tasti illuminati 599,90 €

447,71 € disponibile 17 new from 399,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tua Smart TV Nokia con schermo da 126 cm per un intrattenimento smart a casa

La tua Smart TV Nokia da 50 pollici con sistema Android ti offre un intrattenimento perfetto e un’immagine cristallina. Guarda in streaming video da oltre 7.000 app direttamente dal divano di casa tua

Brillantezza assoluta. Contrasto perfetto e 1,07 miliardi di colori. Tutto ad una risoluzione in 4K Ultra HD con supporto HDR10

Per guardare la TV proprio come piace a te. Intrattenimento smart unito a tuner triplo anche per cavo satellitare classico o ricevitore terrestre. Puoi anche registrare facilmente la TV in tempo reale

Con supporto Dolby Audio e supporto DTS vivi un’esperienza audio come al cinema. Dolby Vision ti offre un’esperienza ancora più immersiva, proprio come al cinema. In questo modo potrai goderti un blockbuster in un modo del tutto nuovo

Samsung TV UE50AU7170UXZT, Smart TV 50" Serie AU7100, Modello AU7170, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] 599,00 €

437,19 € disponibile 29 new from 437,19€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo TV è predisposto per ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0

Smart TV con sistema tizen: il meglio dell'intrattenimento e dello sport in streaming con netflix, disney,dazn e non solo

Purcolor: guarda colori più intensi, naturali e realistici e vivi un'esperienza visiva senza precedenti sul tuo TV 4k

Processore crystal 4k: con questo processore di ultima generazione vedrai in 4k tutti i tuoi contenuti preferiti

Adaptive sound: il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio perfetto in ogni scena

Samsung TV QLED QE50Q80AATXZT, Smart TV 50" Serie Q80A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Carbon Silver, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] 1.299,00 €

672,89 € disponibile 21 new from 672,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo TV è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0

Direct Full Array: ottieni contrasti perfetti ed una luminosità ottimale in ogni scena e vivi al meglio ogni dettaglio, anche il più piccolo

Object Tracking Sound: un suono ancora più coinvolgente che acquista tridimensionalità e segue l'immagine, portandoti al centro dell'azione

Processore Quantum 4K: un potente processore che trasforma I tuoi contenuti preferiti nella straordinaria risoluzione 4K

Ottieni sempre il 100% del volume colore grazie alla tecnologia Quantum Dot, che ti regala oltre un miliardo di sfumature diverse per immagini brillanti

TCL 50C721, Smart Android TV 50 Pollici. QLED TV, 4K Ultra HD con Audio Onkyo 549,00 €

419,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche QLED: la tecnologia Quantum Dot riproduce un miliardo di colori e sfumature diverse per immagini vivide e reali

4K HDR PRO, combinato con la tecnologia Quantum Dot offre un'esperienza High Dynamic Range (HDR) superiore, con colori accurati e dettagli precisi

Android TV per un intrattenimento semplice e senza limiti; tutti i contenuti che ami, esattamente come li vuoi

Controllo vocale Hands-Free (senza mani): gli Android TV di TCL rendono la tua più semplice e smart, solo con l’uso della tua voce

Works with Alexa: controlla questo TV solo tramite la tua voce, grazie ai dispositivi Alexa

LG NanoCell 50NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore 4K α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore 578,99 € disponibile 3 used from 538,46€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRONTO PER LO SWITCH OFF: il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre

COLORI PURI IN REAL 4K: Vivi un'esperienza di visione brillante e definita grazie al Real 4K e ai colori puri NanoCell. Con circa 8 milioni di pixel, le immagini sono visibilmente più nitide e particolareggiate rispetto a un TV HD qualsiasi, anche da angoli di visione ampi

PROCESSORE α7 GEN4 4K CON AI: Grazie al potente processore di ultima generazione e all'Intelligenza Artificiale, il TV LG NanoCell ottimizza automaticamente immagini e audio per permetterti di vedere qualsiasi cosa in modo spettacolare

VIDEOGIOCHI NEXT-GEN: Gioca ai tuoi videogiochi preferiti con una risoluzione fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo. Grazie alle due porte HDMI 2.1 e alle tecnologie di refresh variabile VRR e AMD FreeSync Premium, potrai goderti un gameplay più fluido e senza fastidiosi fenomeni di tearing dell'immagine

I FILM COME AL CINEMA: con le tecnologie Dolby per video e audio potrai goderti i film e le serie TV come fossi in una sala cinema. Dolby Vision IQ regola le impostazioni di profondità di colore in base alle caratteristiche del film e alla luminosità della stanza, mentre col Dolby Atmos sentirai i suoni esattamente da dove dovrebbero provenire

Samsung TV QE50LS03AAUXZT Smart TV 50" Serie LS03A, QLED 4K UHD, Alexa Integrata, Nero 1.199,00 €

688,99 € disponibile 19 new from 687,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche The Frame è un TV che puoi personalizzare: scegli la cornice che fa per te e con la modalità Art Mode diventa un quadro

Immagini superiori e colori brillanti con le tecnologie Quantum Dot e Dual Led

Cavo One Invisible Connection: un cavo praticamente invisibile per appendere il tuo TV a filo della parete e collegare tutti i dispositivi esterni, la ottima soluzione di stile e ordine inclusa nella confezione

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless e alla app Samsung SmartThings

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie The Frame sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

Samsung TV UE50AU9079UXZT, Smart TV 50" Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] 529,00 € disponibile 2 new from 529,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tecnologia dell'immagine: la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell'immagine eccezionale

Motion Xcelerator Turbo: porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello; con questa tecnologia, il TV aumentera le performance per fornirti un'esperienza

AirSlim: il design di questo TV ti permetterà di posizionarlo dove preferisci grazie al suo spessore sottile ed elegante

Suono immersivo grazie alla Q-Symphony: provalo con una Soundbar Samsung per aumetare l'effetto surrounding

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie AU9079 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

Sony BRAVIA KD-50X85JP - Smart TV 50 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero 815,11 €

679,00 € disponibile 5 used from 509,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Processore X1 / 4K X-Reality PRO / TRILUMINOS PRO: Incredibili dettagli e nitidezza 4K in tutto ciò che guardi. Colori della vita reale resi in maniera vivace in ogni scena grazie a TRILUMINOS PRO

Dolby Vision / Atmos e X-Balanced Speaker: il design brevettato degli altoparlanti di Sony ottimizza la resa acustica per un'esperienza cinematografica a casa tua

Immagini fluide con Motionflow XR e Pannello nativo 100Hz / 120Hz: Goditi immagini fluide nei film d'azione ed immergiti in un gameplay super reattivo con un basso input lag

Dimensioni TV con piedistallo L x a x P: 111,9 x 71,5 x 28,6 cm circa. Larghezza piedistallo 66,5 cm circa

Dimensioni schermo: 50.0 inches READ 40 La migliore pianoforte al mondo del 2022 - Non acquistare una pianoforte al mondo finché non leggi QUESTO!

LG NanoCell 50NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore 899,00 €

569,00 € disponibile 2 new from 569,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRONTO PER LO SWITCH OFF: il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre

REAL 4K E PURE COLORS: Vivi un'esperienza di visione più brillante e definita grazie al Real 4K e ai colori puri NanoCell. Con circa 8 milioni di pixel, le immagini sono visibilmente più nitide e particolareggiate rispetto a un TV HD qualsiasi

PROCESSORE QUAD CORE 4K: Elimina il rumore delle immagini creando colori più vivaci e maggior contrasto; le immagini a bassa risoluzione vengono ottimizzate e riprodotte con una qualità simile al 4K

SMART TV CON AI THINQ: Scegli il tuo assistente vocale preferito e gestisci il televisore con la tua voce grazie a una schermata home completamente rinnovata per offrirti ancora più controllo e comodità

FILMAKER MODE: Il processore disattiva il "motion smoothing" preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali, permettendoti di vivere un'autentica esperienza cinematografica

Panasonic TX-50JX800E - Smart TV 50 Pollici 4K Android LED DVB-T2 515,13 € disponibile 16 new from 515,13€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number part_B09BD7NS9L

Hisense 50" QLED 4K 2021 50A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Grigio Scuro 449,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 50" QLED 4K Smart, risoluzione 3840 x 2160 con pannello Quantum Dot

Design Slim, con meno cornici e più immagini; stand Centrale

Smart VIDAA 5 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay

Audio 20W Dolby Atmos con supporto Bluetooth

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K Funzioni gaming; aLLM, VRR 4K 48-60Hz, Audio: eARC

PHILIPS 50PUS8506 Smart TV LED UHD 4K da 50 pollici Android TV con Ambilight, Immagini HDR, Sistema Dolby Vision Cinematografico e Audio Atmos, Compatibile con Google Assistance/Alexa, Argento Chiaro 699,99 €

599,00 € disponibile 8 new from 599,00€

3 used from 449,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TECNOLOGIA HDR: per la migliore qualità dell'immagine cinematografica a casa, questo Smart TV Philips 4K UHD con HDR e processore Philips P5 rende le immagini sullo schermo più luminose e realistiche con colori vividi e movimenti fluidi

SISTEMA AMBILIGHT: l'esclusivo Ambilight presenta LED intelligenti su 3 lati dello schermo che rispondono in modo uniforme alle immagini. Questa TV Philips ti regala esperienze cinematografiche più magiche facendoti vivere al meglio ogni film

SISTEMA AUDIO da CINEMA: Philips vuole offrire la migliore esperienza cinematografica: questa TV supporta il sistema audio e video premium di Dolby per avere un'esperienza audio multidimensionale per il miglior intrattenimento digitale a casa

DESIGN SOTTILE: questa smart TV 4K ha un ottimo design compatto per guardare film e serie TV con la migliore qualità. Progettato per adattarsi a qualsiasi schema di interni, questo TV Philips senza cornice è dotato di un supporto sottile ed elegante

CONSEGNA: Philips Smart TV UHD 4K da 50 Pollici Grigio Antracite e App Preinstallate Prime Video, BBC iplayer, Disney+, Netflix e YouTube, Supporto Argento, Telecomando TV Philips, Connettività Wireless, Diagonale dello Schermo: 126 cm

Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici, UHD, senza Cornice, Android 10.0, Dolby Vision, HDR10+,HLG,MEMC, Netflix, Assistente Google, Bluetooth, HDMI 2.1, USB, Nero, Modello 2021 470,48 €

399,99 € disponibile 22 new from 399,99€

9 used from 416,62€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo: TV LED UHD - 50 pollici (126cm), piatto, 3,840 x 2160 pixel. La risoluzione 4K UHD offre immagini realistiche con maggiori dettagli e maggiore profondità

Triplo sintonizzatore HD per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 con HEVC. Design senza cornice per un'esperienza di visione unica.Questo design innovativo, senza cornice su tre lati offre un rapporto schermo-corpo più elevato e un angolo di visione a 178° per un'esperienza di visione più coinvolgente e piacevole

Dolby vision, HDR 10+, WCG: supporta Dolby Vision e HDR10 + per i dettagli nelle aree chiare e scure. Una dinamica gamma cromatica più elevata rende i colori più chiari e scuri migliorando la nitidezza, il contrasto e il colore delle immagini, consentendo di vedere dettagli più realistici che mai. Un ampio spettro di colori con una copertura fino al 94% DCI-P3 in combinazione con il display con 1,07 miliardi di colori garantisce una qualità dell'immagine impressionante e realistica con colori vivaci e dettagli vivaci

Android smart: Android TV 10.0 con Google Assistant e accesso al Google Play Store, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna. Semplifica la tua esperienza di intrattenimento con Android TV. Accedi a più di 400.000 film e serie e scarica più di 7.000 app, tutte in un unico posto

Servizi di streaming: Prime Video, Netflix, Youtube, Chromcast, e molti altri. Viene inoltre fornito con il popolare Netflix, Amazon Prime, e applicazioni Youtube pre-installato. Con il supporto integrato Chromecast e Miracast, il dispositivo consente inoltre agli utenti di trasmettere video, musica e giochi da altri dispositivi con facilità

Sharp Aquos 50BN6EA - 50" Smart TV 4K Ultra HD Dolby ATMOS Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2020 376,07 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Android 9.0: più contenuti grazie alla piattaforma sviluppata con google per un tv 4k uhd

Google assistant con comando vocale direttamente dal telecomando per intrattenimento, ricevere risposte e controllare dispositivi della casa

Dolby Atmos: il nuovo sistema di riproduzione Audio 3D

Il TV è dotato di sistemi audio integrati realizzati da Harman Kardon per regalare una vera esperienza cinematografica

Installabile a parete con staffa VESA 200 200; distanza fra i piedistalli 107.5 cm

Lg 50UP76706 - Smart TV 50 Pollici 4K LED DVB-T2 Wifi 428,85 € disponibile 3 new from 428,85€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DVB-T2 Incluso

Hisense 50" QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K 439,00 € disponibile 7 new from 439,00€

1 used from 409,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 50" QLED 4K Smart, risoluzione 3840 x 2160 con pannello Quantum Dot

Design Slim, con meno cornici e più immagini

Smart VIDAA 5 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay

Audio 20W Dolby Atmos con supporto Bluetooth

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K Funzioni gaming; aLLM, VRR 4K 48-60Hz, Audio: eARC

TV LED 50" 50UN73003LA Ultra HD 4K Smart TV WiFi DVB-T2 546,50 € disponibile 3 new from 540,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it

Lg 50UP78006LB - Smart TV 50 Pollici 4K LED DVB-T2 Wifi 429,79 € disponibile 35 new from 415,72€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 50UP78006LB.API

RCA RS50U2 Smart Android TV 127cm (50 pollici) 4K, HDR, Dolby, Google Assistant, BT remote with microphone, Chromecast, Prime Video, Netflix, Google Play Store, Disney+, Triple Tuner (DVB-C / T2 / S2) 369,99 €

329,99 € disponibile 2 new from 329,99€

1 used from 520,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TV LED UHD 4K con dimensioni dello schermo di 127 cm (50 pollici), risoluzione: 3840 x 2160 Ultra HD, 4K

Ricezione: DVB-T2 / C / S2, CI +; WLAN, Etherne; Connessioni: 3x HDMI, 2x USB, 1x uscita cuffie

Con la nostra funzione di controllo vocale, basta premere il pulsante del microfono e dire ad Android Assistant cosa vuoi vedere.

La TV ha un Chromecast integrato. Quindi puoi facilmente streaming dal tuo telefono, tablet o laptop.

Google App Store assicura che ci siano molte app che potresti voler installare.

Samsung Business Tv Serie BET-H da 50", UHD 3,840 x 2,160, 250nit, operatività 16/7, Tizen, Dolby Sound System, HDMI, USB, Bluetooth, WIFI, BizTv app, Web Browser, Accesso da remoto, Nero 929,00 € disponibile 4 new from 929,00€

1 used from 516,66€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La business TV di Samsung riunisce la sua esperienza nei display smart signage ad uso commerciale con la sua tecnologia TV avanzata, per offrire agli utenti la soluzione ottima per una comunicazione visivamente d'impatto

Samsung business TV è dotata di sintonizzatore digitale terrestre di seconda generazione dvb-t2/s2 per la ricezione dei canali televisivi in alta risoluzione

La gamma bet-h offre un'esperienza visiva accattivante con risoluzione uhd, una qualità superiore grazie al sistema hdr

Controlla i contenuti dal tuo cellulare direttamente dall'app business tv; risparmia tempo grazie ai 100 template pre-caricati e gestisci le informazioni in tutta comodità, con dei semplici gesti

Luminosità e continuità di performance 16/7 supportano le esigenze di qualsiasi esercente READ 40 La migliore gimbal gopro del 2022 - Non acquistare una gimbal gopro finché non leggi QUESTO!

LG 50UP75006LF Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 Con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, Nero 599,00 €

429,90 € disponibile 2 new from 429,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRONTO PER LO SWITCH OFF: il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre

REAL 4K UHD: Lo Smart TV LG Ultra HD offre immagini in Real 4K ancora più realistiche, con colori brillanti e dettagli ottimi a una risoluzione quattro volte superiore a quella di un TV Full HD

PROCESSORE QUAD CORE 4K: Elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi; le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità il più fedele possibile a quella del 4K

FILMAKER MODE: Il processore regola automaticamente l’immagine, disattivando l’effetto “motion smoothing” per un effetto “full motion” che ti permette di vivere un'autentica esperienza cinematografica

SMART TV CON AI THINQ: Il TV LG UHD è dotato dell'intelligenza AI ThinQ per raccogliere in un unico hub tutti i servizi; compatibilità con Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit e Airplay 2

Samsung UE50TU7090UXZT Smart TV 50" Crystal UHD 4K, Processore Crystal 4K, HDR, Wi-Fi, Ultra skinny bezel design, Nero, 2020, compatibile con Alexa e Google Assistant 381,65 € disponibile 9 new from 381,65€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tecnologia dell'immagine: la tecnologia Crystal Display e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell'immagine eccezionale

Risoluzione Ultra HD 4K: immagini nitide e cristalline che con l'HDR (High Dynamic Range) migliore la resa luminosa del TV

Perfetto per l'ordine: la gamma UHD Samsung è ultrasottile e nascondendo i cavi di alimentazione all’interno della base

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless, goditi i videogame con il Game Enhancer

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie TU7090 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

