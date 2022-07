40 La migliore volante playstation 4 del 2022 – Non acquistare una volante playstation 4 finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore volante playstation 4? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi volante playstation 4 venduti nel 2022 in Italia.

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS5, PS4, PC, Mac - Nero 409,90 €

247,00 € disponibile 64 new from 247,00€

105 used from 206,83€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ‎Esperienza di Gioco Immersiva: per Sony PlayStation 5, PS4, PS3 e PC, Driving Force ‎simula la ‎sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla ‎pressione ‎

A Tutto Gas con Massimo Controllo: volante Logitech progettato senza compromessi per ‎garantire l'esperienza di guida perfetta; sterza silenziosamente e dolcemente con la ‎tecnologia Force Feedback

Progettato Per Lunghe Distanze: il volante Logitech G29 è confortevole e durevole grazie all'acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano; un tocco di lusso

Pedali a Pavimento Regolabili: guida dinamica, controllo totale ‎grazie a pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati. Ritorno ‎di forza a 2 motori, percepisci ogni cambio di terreno

Rotazione di 900°: la rotazione da una ruota all'altra della forza motrice per poter ‎girare la ruota 2 volte e mezzo, mano nella mano su curve larghe proprio come ‎una vera ‎auto da corsa Ferrari F1

Hori Volante Rwa Racing Whee Apex (Ps4/Ps3/Pc) - Ufficiale Sony - Playstation 4 99,99 € disponibile 6 new from 99,90€

46 used from 87,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Immersione totale grazie alla tecnologia di vibrazione TouchSense

Compatibile con PlayStation 4, PlayStation 3 e PC

Volante e pedali full size ottimizzati per un'autentica simulazione di corse

Immersione totale grazie alla tecnologia di vibrazione TouchSense

Angolo di rotazione di 270º

Superdrive - Volante da corsa SV200 con pedali e pale del cambio per Nintendo Switch - PS4 - Xbox One - PC 59,99 € disponibile 4 new from 59,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Volante cablato, con rotazione di 180° per Nintendo Switch/ PS4/ Xbox One/ PC. Questo prodotto non è compatibile con PS5

Consegnato con 2 pedali. 2 palette per il cambio di marcia.

Regolazione della sensibilità. Dotato di ventose.

Grazie alla sua funzione di programmazione, il volante è compatibile con tutti i giochi per PS4, Xbox e PC: Gran Turismo 7- Forza Motor Sport 7 - forza Horizon 5 - Drive club - Project Cars - Forza Horizon - GTA V - Farming Simulator.

Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Racing Wheel per PS5 / PS4 / PC - official Licensed by Ferrari 129,99 €

116,52 € disponibile 60 new from 108,52€

83 used from 80,67€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pulsanti "PS", "SHARE" e "OPTIONS” integrati, per una comoda navigazione nel sistema PS4 e nei menu dei giochi

Volante dal design ergonomico, ottimizzato per tutti i tipi di giochi di guida (GT, F1, Stock car, Rally, Arcade, ecc.) per il sistema PlayStation 4

Realistica resistenza lineare del volante con ricentraggio automatico (esclusivo sistema Thrustmaster a “Corda Elastica”)

Leve del cambio sequenziale montate sul volante: le 2 leve del cambio digitali, (marcia) su e giù, ti permettono di cambiare marcia più velocemente

Ampia pedaliera con angolo di inclinazione regolabile e larga zona di riposo per il piede, per accelerazioni e frenate confortevoli e precisissime; sistema di fissaggio centrale a staffe larghe, per una stabilità ottimale

Next Level Racing NLR-S021 NLR-S021-Cabina di Guida Pieghevole del simulatore, Tela, Nero 229,00 €

183,99 € disponibile 26 new from 183,99€

3 used from 170,18€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche I mozzi Next Level Racing consentono regolazioni rapide e una solida durata

Posizioni e angolazione del volante, del cambio e del pedale; Supporto del cambio incluso e installabile sul lato sinistro o destro

Seduta Realizzata in tessuto altamente traspirante che consente il massimo comfort; Facile da riporre e portatile

Soluzioni di montaggio rigide per ruote, leve del cambio e pedali per corse rigide

Piastre preforate e compatibili con tutti i volanti e i pedali dei brand principali quali Logitech, Thrustmaster, Fanatec

Logitech G29 Driving Force Racing Wheel Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi ‎Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina GB, PS4/PS3/PC/Mac - Nero 409,99 €

285,19 € disponibile 7 new from 285,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Esperienza di Gioco Immersiva: Perfetta per Gaming Sony PS4, PS3 e PC, Driving Force ‎simula la ‎sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla ‎pressione ‎

A Tutto Gas con Massimo Controllo: Volante Logitech progettato senza compromessi per ‎garantire l'esperienza di guida perfetta; sterza silenziosamente e dolcemente con la ‎tecnologia Force Feedback

Progettato Per Lunghe Distanze: Il volante Logitech G29 è confortevole e durevole grazie all'acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano; un tocco di lusso

Pedali a Pavimento Regolabili: Guida dinamica, controllo totale ‎grazie a pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati. Ritorno ‎di forza a 2 motori, percepisci ogni cambio di terreno

Rotazione di 900°: La rotazione da una ruota all'altra della forza motrice per poter ‎girare la ruota 2 volte e mezzo, mano nella mano su curve larghe proprio come ‎una vera ‎auto da corsa READ 40 La migliore oculista al mondo del 2022 - Non acquistare una oculista al mondo finché non leggi QUESTO!

Thrustmaster T300 Ferrari Intergral Racing Wheel - Force Feedback Volante - PS5 /PS4 / PC 499,99 €

422,15 € disponibile 40 new from 422,15€

15 used from 364,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Veloce motore brushless: circa 25 watt di potenza, per un Force Feedback realistico e reattivo

Replica del volante della 599XX EVO, rivestimento del volante, cucito a mano, interamente in Alcantara

Rapido e comodo sistema per il cambio di volante: goditi diversi stili di guida

Prodotto accompagnato da licenze ufficiali PlayStation e Ferrari, compatibile con PS5 / PS4 e PC

Include una pedaliera T3PA a 3 pedali ed è compatibile con la pedaliera T-LCM Pedals (venduta separatamente)

Logitech G923 Volante da Corsa e Pedali TRUEFORCE 1000 Hz di Ritorno di Forza, Design di Guida Reattivo, Launch Control, Doppia Frizione, Coprivolante in Vera Pelle, per PS5, PS4 e PC, Nero 409,99 €

352,21 € disponibile 19 new from 352,21€

18 used from 296,63€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRUEFORCE: la tecnologia TRUEFORCE si connette ai motori per un ritorno ad alta definizione. Vivi un'esperienza di guida senza precedenti grazie alla frequenza di 4000 aggiornamenti al secondo

DOPPIA FRIZIONE PROGRAMMABILE: parti più velocemente e con una visuale più chiara. La doppia frizione programmabile simula la partenza direttamente dal controller in tutti i giochi supportati

CONTROLLA LA GARA: regola la velocità con il contagiri a LED, controlla la guida con i comandi integrati di PlayStation 5, PS4 o del PC, il quadrante a 24 punti e il pedale del freno progressivo

DESIGN DI ALTA QUALITÀ: il design dei prodotti Logitech G comprende materiali di alta qualità come il coprivolante in pelle nera e i pedali in metallo lucidato. Vivi il piacere di guidare da casa

CONTROLLI SUL VOLANTE: regola la sensibilità del volante, forza i livelli di risposta e simula la sterzata. Il software Logitech G Hub per gaming ti consente di personalizzare i pulsanti

Thrustmaster T150 RS Force Feedback Racing Wheel per PS5 / PS4 / PC 199,99 € disponibile 63 new from 197,87€

3 used from 174,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Volante realistico: la corona del volante misura 28 cm di diametro, con un design ergonomico eccezionale per tutti i tipi di giochi di guida

Rotazione del volante fino a 1080°, per una precisione di guida ottimale

Force Feedback reattivo, preciso e silenzioso, grazie al sistema a puleggia integrato nella base del volante

Lettura ottica: la risoluzione a 12 bit garantisce che tutti i movimenti del volante vengano accuratamente riprodotti nel gioco (4096 valori lungo l’asse dello sterzo)

Next Level Racing GTtrack Racing Simulator Cockpit, racing cockpit 799,00 € disponibile 26 new from 762,10€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Possibilità di regolazione dell'inclinazione e della distanza del volante e del pedale

La distanza tra la leva del cambio / staffa del freno a mano è regolabile e può essere montata a sinistra oa destra

Costruito con la rigidità necessaria per supportare ruote a trazione diretta e pedaliere professionali

Sedile da corsa rinforzato con la rigidità richiesta per i movimenti di fascia ottima

Le ruote bloccabili

Thrustmaster T300 RS Force Feedback Racing Wheel per PS5 / PS4 / PC 399,99 €

328,88 € disponibile 21 new from 328,88€

8 used from 306,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Veloce motore brushless: circa 25 watt di potenza, per un Force Feedback realistico e reattivo

Compatibile con pedaliere Thrustmaster T3PA, T3PA-PRO e T-LCM Pedals (vendute separatamente)

Rapido e comodo sistema per il cambio di volante: goditi diversi stili di guida

Sistema a doppia cinghia per sessioni di gioco fluide, senza alcuna zona morta

Prodotto con licenza ufficiale PlayStation, compatibile con PS4 / PS5 e PC

Superdrive - Volante Gs750 con Pedali, Paddles, Shifter E Vibrazione per Xbox Serie X/S, PS4, Xbox One, PC (Programmabile Per Tutti I Giochi 117,99 € disponibile 12 new from 109,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con Xbox serie x/S, PS4, Xbox One e PC. Questo prodotto non è compatibile con PS5.

Leva del cambio +/-. Palette del cambio +/-. Pedali dell'acceleratore e del freno.

Motore a doppia vibrazione. Angolo di rotazione di 270°. regolazione della sensibilità (3 livelli di sensibilità). può essere fissato su una scrivania grazie alle sue ventose ed essere posizionato sulle cosce grazie alla sua base curva.

Completamente programmabile, compatibile con tutti i giochi di corse con PS4, Xbox e PC (Gran Turismo 7 (PS4), Forza Motor Sport 7, Forza Horizon 5, Project Cars 2, F1 2020, Need for Speed, Dirt, WRC, Grid, V Rally 4, Gear Club 2, GTA V...)

Thrustmaster T80 Racing Wheel - Volante Incl 2-Pedali Per PS4 E PS3 - Funziona con giochi PS5 179,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il primo volante cpon licenza ufficiale Sony PS4; Compatibile PS4, PS3 e PC, 2 leve per il cambio sequenziali sul volante

11 pulsanti azione +1 dpad multidirezionale, ampia pedaliera ad inclinazione regolabile

Pedale del freno dotato di resistenza progressiva ed esclusivo sistema Thrustmaster "bungee cord"

Thrustmaster Leather 28 GT Wheel Add on per PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC 186,99 € disponibile 11 new from 177,50€

2 used from 114,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vera pelle cucita a mano lungo l'intera circonferenza del volante (per autentiche sensazioni)

Montate sul volante: le leve del cambio si muovono assieme al volante realizzata in poliuretano modellato (per un tocco più flessibile e un maggiore comfort)

Placca centrale del volante in metallo serigrafato spessa 2 mm

Compatibile con tutti i volanti Thrustmaster T-Series

Thrustmaster Ferrari F599XX EVO 30 Wheel Add on - per PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC - official Licensed by Ferrari 189,99 €

182,23 € disponibile 34 new from 175,00€

1 used from 129,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Volante replica in scala 8:10 della Ferrari 599XX EVO removibile da 30cm con vero Alcantara

2 ampie leve del cambio sequenziale montate sul volante, realismo ed alta qualità e solidità dei materiali

Controlli di guida completi, compatibile con tutti i volanti Thrustmaster serie T (venduti separatamente)

Logitech G29 Driving Force - Volante da Corsa (Adatto per PS4, PS3 e PC) 269,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il più recente simulatore di volante da corsa per PlayStation 4, PlayStation 3 e PC.

Force Feedback con due motori, per una simulazione di guida realistica.

Manovra del manubrio liscia, silenziosa e precisa.

Componenti robusti in pelle e metallo

Adatto for PS4. Volante da gioco da gioco adatto for PS4. Controller di gioco adatto for So-NY PlayStation 4 Volante for auto Guidare la maniglia di gioco Interruttore del pulsante del freno del freno 23,64 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Durevole, leggero e facile da installare

Dimensioni: circa 17 * 17 * 15 cm (circa 6,69 * 6.69 * 5.9inch)

Compatibile con: adatta per: Sony PlayStation 4 Solo PS4

Viene fornito con un coperchio rimovibile per proteggere il retro della misura per: Controller PS4

Questo volante è perfettamente adatto per: controller PS4, buono per il miglioramento dell'esperienza da corsa READ 40 La migliore microfono wireless del 2022 - Non acquistare una microfono wireless finché non leggi QUESTO!

Volante Cambio Pedaliera 6 in 1 Racing Wheel Suzuka 900° 90427 - Classics - PlayStation 4 189,87 € disponibile 2 new from 189,87€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia Hall sensor attiva in grado di offrire precisione e affidabilità grazie all'utilizzo dei campi magnetici

Modalità x-input/d-input

12 pulsanti e 2 axis vibrazione

3 livelli di sensibilità regolabili volante di 270° o 900°

Volante e pedali PS4 originale con licenza Playstation 4 RWA Apex incl. Multi Vibration TouchSense® (PS4,PS3,PC) 139,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto con licenza ufficiale Sony - Compatibile con PS3/PS4/PC

Totale immersione con tecnologia di multi-vibrazione TouchSense - 280 mm di diametro (scala 1:1)

Angolo di rotazione di 270º - Configurazione tasti completamente programmabile

Logitech G923 Volante da Corsa e Pedali per PS5, PS4 e PC, UK Inglese Spina di Alimentazione Tipo G, Nero 726,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto con spina inglese tipo G, fare riferimento al riferimento 941-000149 per l'articolo italiano

DOPPIA FRIZIONE PROGRAMMABILE: Parti veloce e con una visuale chiara; la doppia frizione programmabile simula la partenza direttamente dal controller in tutti i giochi supportati

CONTROLLA LA GARA: Regola la velocità con il contagiri a LED, controlla la guida con i comandi integrati di PlayStation 5, PS4 o del PC, il quadrante a 24 punti e il pedale del freno progressivo

DESIGN DI OTTIMA QUALITÀ: Il design dei prodotti Logitech G comprende materiali di ottima qualità come il coprivolante in pelle nera e i pedali in metallo lucidato; vivi il piacere di guidare da casa

CONTROLLI SUL VOLANTE: Regola la sensibilità del volante, forza i livelli di risposta e simula la sterzata; il software Logitech G Hub per gaming ti consente di personalizzare i pulsanti

Volante e pedali PS4 originale con licenza Playstation 4 RWA Apex (+ Gran Turismo "GT Sport") 155,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto con licenza ufficiale Sony - Compatibile con PS3/PS4/PC

Totale immersione con tecnologia di multi-vibrazione TouchSense - 280 mm di diametro (scala 1:1)

Angolo di rotazione di 270º - Configurazione tasti completamente programmabile

Gran Turismo "GT Sport" (Gioco fisico) Copertina spagnolo / inglese Soggetto a disponibilità include il 100% di lingua italiana

Xtreme videogames Volante Racing con Cambio e Pedaliera Hurricane Wheel Compatibile PS4 / PS3 / PC, Nero, 90428 104,90 € disponibile 8 new from 119,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ergonomico: con il suo design, rivestimento in pelle e la sua forma, rende perfetta e reale l’esperienza di guida.

Fissabile: guida senza paura, il volante non si sposterà durante le manovre più azzardate. Il volante da corsa si fissa saldamente al tavolo grazie alle ventose installate.

Pedali: grazie alla posizione dei pedali separati sul pavimento con acceleratore e freno, mantieni il corpo in una posizione di guida più realistica.

Cambio realistico: grazie al cambio realistico, guiderai con sensazioni identiche a quelle di una vera macchina. Possibilità di cambio marcia in modalità sequenziale.

Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One - 128 Gb 349,99 € disponibile 16 new from 349,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vivi un'esperienza senza interruzioni, anche nel mezzo di azioni ad alta velocità, con il processore ultrarapido e il display ad alta risoluzione

Vivi un'immersione totale con l'audio posizionale 3D, l'hand tracking e il feedback tattile che, insieme, rendono sempre più reali i mondi virtuali

Esplora un universo in espansione con oltre 250 titoli tra giochi, fitness, attività social/multiplayer e intrattenimento, incluse uscite esclusive di blockbuster ed esperienze VR assolutamente uniche

Viaggia attraverso celebri universi di fantasia, prova il terrore puro in avventure horror o collabora con i tuoi colleghi in spazi di lavoro innovative

Unisciti in gruppo in incredibili aree social e arene multiplayer per partecipare a eventi dal vivo con amici e familiari, conoscere un nuovo gruppo di allenamento o affrontare nuove missioni con compagni di avventura

Sniper Ghost Warrior contracts - Complete Edition - Complete - PlayStation 4 29,99 €

11,98 € disponibile 6 new from 11,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Contenuti: il gioco completo, armi (kell Nintendo, sv - amur, sturm bodyguard 9, sturm military 45, Sniper rifl e hj 7.62) e Skin armi (summer’s nostalgia, positive vibes weapon, Fun with Flags)

Contratti aperti - taglie e sfide includono un alto tasso di rigiocabilità: Elimina gli obiettivi e ottieni denaro da investire in potenziamenti

Sistema di reticolo dinamico inedito - garantisce un'esperienza da cecchino più autentica che mai.

Maschera a realtà aumentata potenziabile - permette di analizzare l’ambiente e individuare punti critici o di interesse.

Superdrive - Sv450 Racing Wheel con Pedali, Shift & Vibration - Xbox X/Series, Switch, PS4, Xbox One, PC (Programmabile Per Tutti I Giochi 74,99 € disponibile 6 new from 69,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con Xbox X/S Series, PS4, Xbox One e PC. Questo prodotto non è compatibile con PS5.Paletta del cambio +/-. Palette del cambio +/-. Pedali dell'acceleratore e del freno.

Doppio motore a vibrazione. Angolo di rotazione di 270°. regolazione della sensibilità (3 livelli di sensibilità).

Può essere fissato ad una scrivania grazie alle sue ventose e posizionato sulle cosce grazie alla sua base curva.

Completamente programmabile, compatibile con tutti i giochi di corse con PS4, Xbox e PC (Gran Turismo 7 (PS4), Forza Motor Sport 7, Forza Horizon 5, Project Cars 2, F1 2020, F1 2020, Need for Speed, Dirt, WRC, Grid, V Rally 4, Gear Club 2, GTA V...).

F1 2021 - PS4 69,99 €

28,90 € disponibile 9 new from 28,90€

4 used from 29,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL GIOCO UFFICIALE DEL 2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

"Braking Point": una storia adrenalinica

Modalità di gioco: carriera per due giocatori e "Inizio stagione reale"

Modalità Mia Scuderia: crea un pilota, scegli uno sponsor e un fornitore di motori, assumi un compagno di squadra e gareggia come undicesima scuderia sulla griglia di partenza

Caratteristiche dei piloti espanse, con la statistica "Concentrazione", e Eventi Dipartimento da affrontare

Human Fall Flat - PlayStation 4 24,99 €

23,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Anniversary Edition include tutti i 14 livelli rilasciati da inizio anno in cartuccia/disco

Più umani, più caos & rompicapo perfetto

Una tela vuota & una comunità vivace

ENHANCE Supporto per Cuffie da Gioco con Hub USB a 4 Porte, Illuminazione a LED Personalizzabile (7 modalità Colore), Impugnatura Flessibile in Acrilico - Organizzazione Ideale per la Scrivania 45,99 € disponibile 1 used from 40,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 7 MODALITÀ COLORE LED: Consente di alternare 6 colori in tinta unita e una modalità di cambio colore arcobaleno (ROSSO, BLU, VERDE, GIALLO, VERDE CHIARO, VIOLA E ARCOBALENO)

4 PORTE USB: Collega facilmente un auricolare, una tastiera, un mouse o trasferisci i dati con le quattro porte USB 2.0 integrate nel lato del supporto per auricolari

COLLO FLESSIBILE TRASPARENTE: Il resistente collo in acrilico brilla con l'impostazione LED selezionata e mantiene anche le cuffie più grandi con facilità

DESIGN PESATO CON PRESA ANTISCIVOLO: Base poggiata con impugnature in gomma per evitare movimenti accidentali e tenere saldamente l'auricolare in posizione su qualsiasi superficie

DESIGN DI SALVATAGGIO SPAZIO: Riduce l'ingombro della scrivania combinando lo spazio per le cuffie con l'hub USB || 3 anni di garanzia

Supporto Verticale per PS4 Slim Console, Nero 12,75 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rendi PS4 Slim un nuovo look fresco con il Vertical Stand.

È molto robusto e resistente. Inoltre, utilizza un meccanismo di blocco combinato con due pioli imbottiti in gomma per mantenere stabile il PS4 Slim.

Ha una ventilazione per gli eventi nella parte inferiore per mantenere il calore in movimento.

Molto semplice da attaccare con NESSUN nastro adesivo, viti o strumenti necessari.

Nota: funziona solo con la console PS4 Slim. READ 40 La migliore microfono wireless del 2022 - Non acquistare una microfono wireless finché non leggi QUESTO!

Logitech Driving Force Leva di Cambio, 6 Marce di Velocità con manopola ad H, Pomello del Cambio ‎in Vera Pelle, Sistema Montaggio Integrato, Compatibile con Volanti da Corsa G29, G920 e G923 61,99 €

45,98 € disponibile 56 new from 40,30€

42 used from 35,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per Volanti da Corsa Driving Force: volante Logitech G29 per PS4, PS5, PC e G920 per Gaming Xbox Series X|S, Xbox One, PC; Aggiungi la leva di cambio Driving Force al volante per completare il sistema da corsa e avere un'esperienza più realistica

Reazioni Rapide: il cambio a H a 6 velocità e retromarcia a pressione offre movimenti fluidi e ‎ogni marcia si innesta con precisione; Cambi di marcia precisi sia sui tornanti che sui ‎rettilinei

Materiali di Alta Qualità: componenti in acciaio e pelle, comfort e durata nel tempo; Pomello e leva ricoperti in pelle cucita a mano dalle prestazioni elevate, un’esperienza ‎comoda e duratura

Fissaggio Sicuro: fissa la leva del cambio Logitech a un volante da corsa racing wheel, con spina EU; Il ‎resistente sistema di fissaggio integrato riduce i movimenti e tremolii durante le manovre più ‎aggressive

