40 offerte Best Buy del 4 luglio di cui puoi approfittare oggi: risparmia molto su tecnologia, elettrodomestici e altro ancora

È il Giorno dell’Indipendenza e le offerte del 4 luglio di Best Buy sono in pieno svolgimento. Ci sono centinaia di offerte attive in questo momento, ma non preoccuparti, perché siamo qui per aiutarti a trovare sconti che valgano davvero i tuoi soldi. Con risparmi che vanno dal 50% sui principali elettrodomestici a $ 500 di sconto sui laptop WindowsIn combinazione con sconti incredibili su videogiochi popolari e prodotti per lo stile di vita all’aria aperta, ora è il momento perfetto per approfittare di queste offerte.

Abbiamo raccolto le migliori offerte attualmente disponibili, proprio qui in un unico posto. Continua a controllare questa pagina, poiché la aggiorneremo regolarmente durante la settimana del 4 luglio per assicurarti di non perdere nessuna delle migliori offerte disponibili. Non dimenticare che molte di queste offerte sono limitate nel tempo e potrebbero essere disponibili solo fino ad esaurimento scorte.

Offerte TV Best Buy per il 4 luglio

distintivo/cnet Ottieni qualità delle immagini 4K Ultra HD, comandi vocali della smart TV controllati da Alexa e audio coinvolgente, il tutto a $ 300, il prezzo più basso di sempre.

Samsung/CNET Una qualità delle immagini assolutamente eccellente su uno schermo enorme con Dolby Atmos integrato e Object Tracking Sound Lite ti regalerà un’esperienza cinematografica a casa tua. Ora puoi ottenerlo per $ 200 in meno rispetto al prezzo al dettaglio.

Migliori offerte per le cuffie del 4 luglio

CNET/Sony Durata della batteria La sua durata di conservazione è fino a 30 oreCancellazione del rumore SÌMultipunto SÌTipo di cuffia Cuffie auricolari wirelessResistente all’acqua Nessun grado di protezione IP Sony produce delle cuffie fantastiche e queste sono tra le migliori realizzate dall’azienda. Queste cuffie sono incredibilmente comode, hanno un’incredibile durata della batteria di 30 ore e un suono straordinario. Ha anche un’ottima cancellazione attiva del rumore e può essere utilizzato anche per effettuare telefonate. Leggi la nostra recensione della Sony WH-1000XM4.

Sennheiser/CNET Durata della batteria La sua durata di conservazione è fino a 60 oreCancellazione del rumore Sì (ANC)Multipunto SÌTipo di cuffia Cuffie auricolari wirelessResistente all’acqua Nessun grado di protezione IP Le cuffie over-ear Sennheiser Momentum 4 si collocano tra le nostre migliori cuffie, offrendo fino a 60 ore di durata della batteria e un’eccellente qualità del suono. E ora puoi risparmiare $ 128.

Offerte Best Buy per gli elettrodomestici del 4 luglio

Samsung/CNET Questo frigorifero con porta francese di media profondità include due produttori di ghiaccio e una finitura resistente alle impronte digitali. Attualmente è disponibile ad un prezzo scontato di $ 500.

Samsung/CNET Metti insieme questa combinazione lavatrice e asciugatrice, disponibile in grafite o bianco, e potresti risparmiare $ 900 su un paio.

Migliori offerte per la vita all’aria aperta del 4 luglio

Termocella/CNET Goditi le attività all’aperto quest’estate senza affogare nel repellente per insetti con questo dispositivo ricaricabile che respinge le zanzare entro un raggio di 20 piedi.

Greenworks/CNET Ottieni un silenzioso tosaerba alimentato a batteria da 80 volt con cesoie da potatura, soffiatore per foglie e batteria ricaricabile da 4 ampere per un enorme sconto di $ 500. Abbiamo visto questa offerta scomparire e ripresentarsi già questa settimana, quindi se è disponibile ti consigliamo di approfittarne.

Migliori offerte per laptop del 4 luglio

Apple/CNET Durata della batteria/autonomia 1.039 minutiPeso 2,7 libbreDimensioni/tipo di visualizzazione Display Liquid Retina da 13,6 pollici con una risoluzione di 2560 x 1664Processore testato Processore octa-core Apple M2Grafica testata Processore octa-core Apple M2 Da quando il MacBook Air M3 ha debuttato nel marzo di quest’anno, abbiamo finalmente visto il MacBook Air M2 scontato. In questo momento puoi risparmiare $ 150. Inoltre, c’è la possibilità di risparmiare ancora di più (fino a $ 825) sostituendo il dispositivo.

Offerte di videogiochi Best Buy del 4 luglio

EA/Rifacimento della superficie Puoi ottenere l’ultima avventura del giovane cavaliere Jedi Cal Kestis in una galassia lontana lontana per meno di $ 30. È un bel sconto di $ 40 su uno dei migliori giochi su PS5 finora.

Cosa dovrei acquistare durante i saldi Best Buy del 4 luglio?

Best Buy offre già sconti fino al 50% sui principali elettrodomestici, con ulteriori risparmi sui pacchetti, come le combinazioni lavatrice e asciugatrice. Troverai anche sconti in tutte le categorie, dalla vita all’aria aperta alle cuffie. Alcune delle migliori offerte su Best Buy in questo momento sono offerte TV.

Best Buy sarà aperto il 4 luglio?

Sì, i negozi Best Buy sono aperti il ​​4 luglio. La maggior parte delle sedi è aperta dalle 10:00 alle 19:00, ma puoi farlo Controlla gli orari locali qui.

Dove sono i migliori saldi del 4 luglio?

I saldi del 4 luglio mostrano prezzi più bassi su tutto, dai mobili alla moda, rendendolo un ottimo momento per fare acquisti. Similmente al Memorial Day, i prezzi su articoli di grande valore come materassi e televisori di lusso sono ribassati in modo significativo per le vacanze, rendendolo un ottimo momento per prendere in considerazione la sostituzione della tua casa.

Best Buy sta registrando enormi saldi su molti prodotti per il 4 luglio nel campo della tecnologia e della casa. Come al solito, Amazon è uno dei posti migliori per acquistare quasi qualsiasi cosa, dagli utensili da cucina agli elementi essenziali di tutti i giorni, e quest’anno i saldi del 4 luglio porteranno al Prime Day (16 e 17 luglio). Ci sono anche molte ottime offerte in posti come Walmart, Target, Home Depot e altri.

Come scegliamo i migliori saldi del 4 luglio

Presso CNET, il nostro team si occupa da anni di eventi di shopping, tra cui il Black Friday, il Prime Day, il Memorial Day e innumerevoli altre vendite. Abbiamo imparato come individuare le migliori offerte tra un mare di migliaia di offerte, alcune delle quali sono false, quindi lavoriamo duramente per garantire che le offerte che vedi siano le migliori offerte disponibili presso rivenditori fidati.

Cerchiamo sconti reali, recensioni di alta qualità e tempo di vendita rimanente quando scegliamo le offerte che ti mostreremo. Abbiamo un team di esperti dedicati che hanno testato centinaia di dispositivi per assicurarti di offrirti solo il meglio.