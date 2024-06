5 cose da sapere prima dell’apertura dei mercati azionari del 18 giugno

L’indice S&P 500 ha toccato un nuovo massimo storico.

Si stima che Nvidia riceverà una spinta nel prossimo ribilanciamento.

Apple sta terminando il suo programma Buy-Now Pay.

Ecco cinque cose fondamentali che gli investitori dovrebbero sapere per iniziare la giornata di negoziazione:

Questo è un altro record per l’indice S&P 500. I guadagni dei titoli tecnologici a megacapitalizzazione hanno sollevato l’indice più ampio durante la sessione di negoziazione di lunedì, portando a un nuovo massimo di 5.473,23 dopo che l’indice ha guadagnato lo 0,77%. I guadagni di Megacap hanno sollevato il settore IT dell’1,2%, con Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e MetaPlatform che hanno chiuso la sessione in rialzo. Anche il Nasdaq composite è salito dello 0,95% chiudendo a 17.857,02. La performance arriva dopo che entrambi gli indici hanno registrato il settimo guadagno settimanale in otto settimane. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso dietro i due indici, registrando quattro giorni di perdite con un guadagno dello 0,49% per la sessione. Segui gli aggiornamenti del mercato in tempo reale.

La GPU Nvidia Blackwell sarà presentata al Computex di Taipei, Taiwan, il 4 giugno 2024. Anna Wang | Reuters

Nvidia sta avanzando. L'indice di monitoraggio del Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) è destinato a ribilanciarsi, con nuovi calcoli che mostrano che il peso di Nvidia è aumentato al 21%. Al 14 giugno, il titolo pesava solo il 6%. Nel complesso, i nuovi calcoli mostrano Microsoft come il titolo principale dell'indice con il 21%, con Nvidia subito dietro, afferma Matthew Bartolini, responsabile della ricerca SPDR Americas. D'altra parte, la ponderazione di Apple dopo il ribilanciamento è stimata al 4,5%, molto inferiore alla ponderazione del 22% del 14 giugno.

Il CEO di Apple Tim Cook partecipa a una tavola rotonda con Craig Federighi e John Giannandrea durante la conferenza annuale degli sviluppatori presso la sede dell’azienda a Cupertino, California, Stati Uniti, il 10 giugno 2024. REUTERS/Carlos Barria Carlos Baria | Reuters

Apple Pay verrà interrotto in seguito. Apple, che lo scorso anno ha lanciato il programma Buy-Now-Pay, ha dichiarato lunedì di aver smesso di offrire prestiti attraverso il programma negli Stati Uniti. . Ciò avviene dopo che la società ha annunciato la scorsa settimana che il processo di pagamento di Apple Pay consentirà prestiti rateali tramite società terze come Affirm e tramite carte di credito e debito di emittenti tra cui Citigroup. Stai tranquillo, gli utenti con prestiti aperti possono comunque accedere alle funzionalità di Apple Pay Later per ripagare i loro prestiti, ha aggiunto la società.

I trader lavorano sotto la segnaletica di GameStop Corporation sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) a New York, Stati Uniti, venerdì 7 giugno 2024. Michael Nagel | Bloomberg | Belle foto

Il futuro di GameStop al momento non è chiaro. Le azioni sono scese nella sessione di lunedì, dopo che la riunione annuale del rivenditore di videogiochi si è conclusa senza annunci sulla sua strategia o sui piani futuri. Nessuno dei soggetti interessati ha posto domande durante l'incontro che è durato circa 30 minuti. Nel suo discorso introduttivo, il CEO del rivenditore, Ryan Cohen, ha ribadito i piani dell'azienda di concentrarsi sulla riduzione dei costi e sull'aumento della redditività, ma non ha fornito dettagli sulle future strategie di crescita. Le azioni della società sono scese del 17% nella sessione a 23,79 dollari.

