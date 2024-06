5 cose da sapere prima dell’apertura dei mercati azionari di lunedì 24 giugno

L’indice S&P 500 è nel periodo più lungo senza un sell-off del 2% dai tempi della crisi finanziaria.

Le autorità di regolamentazione federali hanno riscontrato debolezze nei piani di risoluzione di quattro delle otto banche più grandi.

Target ha utilizzato Shopify per aggiungere venditori al suo marketplace di terze parti.

Ecco cinque cose fondamentali che gli investitori dovrebbero sapere per iniziare la giornata di negoziazione:

Venerdì l’indice S&P 500 è sceso dello 0,16%, ma ha registrato un guadagno dello 0,6% durante la settimana. I recenti sviluppi nell’indice generale del mercato si sono svolti con una volatilità relativamente ridotta. Secondo i dati FactSet compilati dalla CNBC, l’S&P 500 ha trascorso 377 giorni senza un selloff del 2,05%, la serie più lunga dai tempi della Grande Crisi Finanziaria. Il Nasdaq Composite, nel frattempo, ha chiuso la settimana invariato, mentre il Dow è salito dell’1,45% registrando la migliore performance settimanale da maggio. Guardando al futuro di questa settimana, gli investitori guarderanno ai dati della misura di inflazione preferita dalla banca centrale che saranno pubblicati venerdì. Segui gli aggiornamenti del mercato in tempo reale.

Jane Fraser, CEO di Citigroup, partecipa a un’audizione sulla supervisione annuale delle aziende di Wall Street davanti alla commissione del Senato per le banche, l’edilizia abitativa e gli affari urbani il 6 dicembre 2023 a Washington, negli Stati Uniti. TomWilliams | Cq-roll Call, Inc. | Belle foto

Venerdì le autorità di regolamentazione bancaria hanno dichiarato di aver riscontrato punti deboli nei piani di risoluzione o “testamento biologico” di quattro degli otto maggiori istituti di credito statunitensi. I testamenti biologici sono piani che spiegano in che modo i grandi istituti finanziari possono liquidarsi in modo affidabile in caso di difficoltà o fallimento. Gli esercizi normativi obbligatori sono emersi dopo la crisi finanziaria globale del 2008. I piani presentati da Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America per il 2023 sono insufficienti, secondo la Federal Reserve e la Federal Deposit Insurance Corp. Hanno criticato specificamente il modo in cui le aziende pianificavano di estrarre i loro enormi portafogli di derivati. I derivati ​​sono contratti di Wall Street legati ad azioni, obbligazioni, valute o tassi di interesse. Dei quattro, la FDIC ha affermato che Citigroup aveva la “carenza” più grave, il che significa che il suo piano non consentirebbe una risoluzione ordinata ai sensi del Codice fallimentare degli Stati Uniti, sebbene la Fed non fosse d’accordo. READ Fonte - I Jets firmano con l'ex WR dei Chargers Mike Williams un contratto di un anno

Reuters (L) | Getty Images (R)

L’obiettivo è acquistare nuovi marchi. I marchi che lavorano con il colosso dell’e-commerce Shopify possono fare domanda per aderire al suo mercato di terze parti Target Plus, ha detto lunedì il grande rivenditore. Target ha affermato che la partnership lo aiuterà a trovare prodotti interessanti, compresi nomi più piccoli o emergenti, e a renderli disponibili agli acquirenti online più rapidamente. Poiché Target ha lottato con la crescita negli ultimi trimestri, anche nel settore dell’e-commerce, ha affermato che il suo mercato ha guadagnato slancio. Target ha un’attività di terze parti più piccola rispetto a concorrenti come Walmart e Amazon, ma tali mercati sono attività redditizie perché i rivenditori possono vendere annunci con una riduzione dei profitti dei venditori.

Il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha tenuto il suo discorso in vista del Computex 2024 a Taipei il 2 giugno 2024. Sam Ye | Afp | Belle foto

È un nome di cui gli investitori continuano a sentire parlare. Ma fuori dal mercato azionario? Non troppo. Nvidia ha una valutazione di oltre 3mila miliardi di dollari e la scorsa settimana ha superato brevemente Microsoft diventando la più grande azienda del mondo. Ma nonostante il suo storico aumento delle valutazioni, il nome della società non è molto riconosciuto. In effetti, non è nemmeno entrato nella top 100 dei migliori nomi nella più recente lista dei marchi più conosciuti di Interbrand. Nel frattempo, i giganti della tecnologia Apple, Microsoft, Amazon e Google erano i primi quattro marchi globali entro la fine del 2023. In particolare, la rapida ascesa di Nvidia nel mercato è stata guidata dalla domanda di chip di intelligenza artificiale, principalmente da parte di una manciata di aziende molto grandi. Acquirenti. READ Kamala Harris disapprova l'aborto di Trump - Mother Jones

Didascalia foto di Emily Rabidot – Foto per gentile concessione di House of Love e Kay Water