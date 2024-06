5 cose da sapere prima dell’apertura dei mercati azionari di venerdì 28 giugno

Wall Street osserverà venerdì mattina i dati del principale indicatore di inflazione che la Federal Reserve osserva da vicino.

I prezzi delle case potrebbero finalmente iniziare a scendere.

Il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump si sono incontrati per il primo dibattito della campagna presidenziale del 2024.

Ecco cinque cose fondamentali che gli investitori dovrebbero sapere per iniziare la giornata di negoziazione:

Giovedì l’indice S&P 500 ha chiuso con poche variazioni, chiudendo la giornata in rialzo solo dello 0,09%, mentre gli investitori attendevano nuovi dati sull’inflazione (ne parleremo più avanti). Nel frattempo, l’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,30%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato solo 36,26 punti, ovvero lo 0,09%. I principali titoli dei semiconduttori sono stati in ribasso nel corso della giornata, con le azioni Micron in ribasso di oltre il 7% e il leader di mercato Nvidia in ribasso dell’1,9%. Segui gli aggiornamenti del mercato in tempo reale.

Un acquirente porta con sé una borsa H&M nel quartiere di Georgetown a Washington, D.C., Stati Uniti, giovedì 30 maggio 2024. ciclisti | Bloomberg | Immagini Getty

Gli investitori cercheranno buone notizie venerdì mattina su una misura chiave dell’inflazione che la Federal Reserve sta monitorando da vicino. Si prevede che l’indice dei prezzi PCE mostrerà un aumento mensile minimo, se non nullo, per maggio. In caso di successo, sarebbe la prima volta che tale lettura avviene da novembre 2023. Escludendo i prezzi volatili di cibo ed energia, Dow Jones prevede che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali core aumenterà dello 0,1% nel mese e del 2,6% rispetto all’anno precedente. Si tratta del dato annuale più basso da marzo 2021. Oltre ai dati sull’inflazione, alle 8:30 ET il Dipartimento del Commercio rilascerà dati sul reddito personale e sulla spesa dei consumatori. READ I minatori d’oro stanno lottando per scavare ulteriormente, afferma il World Gold Council

Un cartello “Vendita in sospeso” è affisso davanti a una casa in vendita il 30 novembre 2023 a Larkspur, California. Justin Sullivan | Immagini Getty

L’estate è in pieno svolgimento, ma i prezzi delle case potrebbero finalmente iniziare a rallentare. Molti rapporti mostrano che gli aumenti dei prezzi si stanno riducendo e i venditori di case stanno iniziando a scendere a compromessi sui prezzi. Secondo l’agenzia di intermediazione immobiliare Redfin, la casa tipica è stata venduta a poco meno del prezzo richiesto – lo 0,3% in meno – per la prima volta dall’inizio della pandemia di COVID-19 durante le quattro settimane terminate il 23 giugno. Anche l’offerta ha iniziato a crescere, con le quotazioni attive ora più alte del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a seguito di un significativo calo delle scorte. Ma anche così, i prezzi delle case sono più alti del 47% rispetto all’inizio del 2020, e il prezzo di vendita medio è cinque volte il reddito familiare medio.

Il logo Walgreens appare su un semirimorchio nelle Florida Keys, Stati Uniti, il 7 maggio 2024. Jakub Purzycki | La nostra foto | Immagini Getty

Giovedì le azioni di Walgreens sono scese del 22% dopo che la società ha riportato utili inferiori alle aspettative e ha abbassato le previsioni riviste sugli utili per l’intero anno. Il gigante della farmacia al dettaglio ha affermato di trovarsi ad affrontare un ambiente “stimolante”. “Abbiamo ipotizzato… nella seconda metà che il consumatore sarebbe stato un po’ più forte”, ma “non è così”, ha detto alla CNBC il CEO Tim Wentworth. I risultati arrivano mentre Walgreens lavora per semplificare il proprio portafoglio sanitario statunitense e tagliare i costi chiudendo, tra le altre cose, negozi statunitensi con prestazioni inferiori. READ I governatori di sei stati del sud mettono in guardia i lavoratori dall’adesione all’UAW

Il candidato presidenziale democratico, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e il candidato presidenziale repubblicano, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parlano durante un dibattito presidenziale ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti, il 27 giugno 2024, in una foto di gruppo. Brian Snyder | Reuters