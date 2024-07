5 debutti al WWE Money In The Bank 2024

WWE/NJPW/Marigold



WWE Money In The Bank si svolgerà questa settimana a Toronto e sarà l’ultimo evento live premium prima di SummerSlam.

Lo spettacolo è ora uno dei più grandi spettacoli dell’anno della WWE e ci sono una serie di grandi ritorni che potrebbero verificarsi, così come diversi debutti che potrebbero scuotere il panorama della compagnia.

Ecco 5 potenziali apparizioni in WWE che potrebbero avvenire al WWE Money In The Bank 2024.

5. Odissea Jones

Odyssey Jones è un nome molto appropriato per una superstar della WWE, poiché la sua carriera nel roster principale è diventata una sorta di saga incredibile.

Jones è stato convocato a Raw come parte del Draft WWE del 2023, poiché ha continuato a non apparire a Raw per l’intero anno, anche alle registrazioni del Main Event.

Jones ha gareggiato in eventi dal vivo durante la sua permanenza nel roster principale, ma mai in televisione, prima di essere selezionato di nuovo a Raw nel draft di quest’anno.

Abbiamo appena visto che il contratto di Dijak non è stato rinnovato dopo che è stato chiamato al draft, così come la WWE ha rilasciato Cameron Grimes prima del draft perché non aveva piani per lui, quindi la WWE deve avere qualcosa in programma per Jones prima o poi, giusto?

Odyssey aiuta molto con i tour del campus della WWE per il programma NIL, il che potrebbe essere il motivo per cui la compagnia lo ha trattenuto, ma perché dovresti pagare questo ragazzo per sedersi e non fare nulla nel catering?

Forse Money In The Bank è dove finalmente appare. che cosa farà? Non ne sono del tutto sicuro, ma è ora di lasciarlo nello show.

