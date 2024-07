A giugno i prezzi all’ingrosso sono aumentati dello 0,2%, leggermente al di sopra delle aspettative

L’indice dei prezzi alla produzione è una misura dei prezzi che i produttori possono ricevere per i loro beni e servizi nel mercato aperto. Nel mese di giugno l’aumento dei prezzi dei servizi ha compensato la diminuzione dei prezzi delle materie prime.

La lettura rappresenta un aumento rispetto al dato di maggio, anch’esso rivisto al rialzo. Il rapporto di venerdì afferma che l’indice è rimasto invariato a maggio rispetto a un calo dello 0,2% nella versione originale.

Il dato più alto del previsto dell’indice dei prezzi alla produzione è in conflitto con i dati recenti che mostrano un’inflazione in calo, anche se economisti e investitori tendono a dare maggiore peso ai dati sull’inflazione focalizzati sui consumatori.

Il rapporto di venerdì arriva poco dopo che l’indice dei prezzi al consumo per giugno era inferiore alle attese di giovedì. L’IPC in realtà ha mostrato che l’inflazione complessiva è scesa su base mensile e ora si attesta al 3% su base annua.

La banca centrale terrà il prossimo incontro di politica monetaria alla fine di luglio, quando si prevede che manterrà i tassi di interesse stabili. Gli operatori anticipano sempre più la riunione di settembre come il momento probabile per tagliare i tassi di interesse per la prima volta.

La lettura preferita della Fed dell’indice di inflazione è l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali. I dati sulla spesa per consumi personali di giugno saranno pubblicati il ​​26 luglio.