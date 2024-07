Aaron Nola batte Shohei Otani, Dodgers e Philadelphia spazzano creando un enorme divario nella classifica della National League – NBC Sports Philadelphia

Aaron Nola ha concluso il primo inning della sua partita con stile, soffocando una potente formazione dei Dodgers in uno dei suoi inizi di stagione più impressionanti per aiutare i Phillies a completare la conquista della squadra della National League più vicina a loro in classifica.

Nola ha collezionato nove knockdown in sei round, inclusa una serie killer di Shohei Ohtani, Will Smith e Freddie Freeman in ordine nel quinto round dopo aver concesso la sua unica fase di gioco su un colpo speciale del CBP a Gavin Lux che a malapena ha superato il limite. muro di campo sinistro a breve distanza.

I primi due inning sono stati estenuanti, ma Nola ha trovato il suo ritmo facendo uscire Otani e Smith con le basi piene per concludere il secondo inning. Ha eliminato 14 degli ultimi 15 battitori che ha affrontato, escluso Lux.

Philadelphia è andata 5-1 e si trova sul 61-32 dopo la schiacciante vittoria, 6,5 partite davanti ai Dodgers e 7,5 partite dietro i Brewers per il miglior record della National League. Ciò è di ovvia importanza poiché la squadra con il record più alto ha il vantaggio in casa durante le partite di qualificazione.

“Non ci interessa chi arriva, non ci interessa contro chi giochiamo, li batteremo e basta”, ha detto Johan Rojas, che ha segnato con un tiro e ha segnato un gol importante nei momenti finali della partita. Qualsiasi squadra può venire qui e finire per perdere partite o serie. È la stessa cosa.” “Va bene per il nostro obiettivo nel Campionato del Mondo, andremo a vincerlo. Abbiamo fame di vincere, questo è ciò che siamo qui perché ed è ciò che faremo”.

parole forti. Forte risposta da parte dell’intera squadra alla sconfitta di una serie di partite durante il fine settimana ad Atlanta.

L’allenatore Rob Thompson ha detto di Nola: “È un grande giocatore, è coerente, questo è quello che è stato. Guarda la partita di stasera, nei primi due tempi era in difficoltà. Continua a lavorare duro e continua a combattere ha fatto uscire Otani, e ha ottenuto “Su una palla a terra di Smith, poi si è sistemato, e ho pensato che man mano che la partita andava avanti, era migliorato. È stato dinamite tutto l’anno”.

Philadelphia ha preso un rapido vantaggio giovedì grazie a un fuoricampo di Trea Turner nel primo inning. I Dodgers usarono il lanciatore mancino Anthony Banda per attaccare Kyle Schwarber e Bryce Harper, e Turner fece loro pagare il prezzo nel secondo inning.

Turner è stato maniacale in queste ultime 10 partite, colpendo .452 con sei fuoricampo e 17 RBI.

Brandon Marsh ha messo a segno due grandi successi, colpendo un esterno destro duro nel secondo inning, poi centrando una tripla per segnare sulla corsa di Nick Castellanos nel sesto inning, mentre i Phillies estendevano il loro vantaggio da un punto a tre.

Rojas ha salvato un punto e forse di più nell’inning successivo correndo nello spazio vuoto al centro sinistro e allungando il guanto per negare a Kiki Hernandez basi extra. Matt Strahome ha rotto la mazza di Otani dopo due tiri per terminare il settimo inning.

Harper ha aperto la porta a un potenziale attacco dei Dodgers abbandonando un lancio di routine di Jeff Hoffman nell’ottavo inning con un eliminato e nessun eliminato. Hoffman ha caricato le basi con un bunt e un bunt singolo, ma è riuscito a farla franca con un doppio dalla linea verso il seconda base Bryson Stott.

Philadelphia ha fatto un ottimo lavoro nella serie contro Otani, Freeman e Smith. I tre giocatori più pericolosi dei Dodgers hanno segnato 5 su 28 con 10 strikeout e nessun colpo aggiuntivo.

“So che gli manca Mookie (Betts), ma penso che i nostri lanciatori si siano presi cura dei primi posti dell’ordine, il che è importante perché questi ragazzi sono davvero capaci di mettere a segno grandi numeri”, ha detto Thompson. “Mantenere quei ragazzi in campo è fondamentale. Pensavo che i nostri ragazzi avessero svolto il lavoro al momento giusto”.

Nola entra nell’intervallo sull’11-4 con una media di 3,38 punti guadagnati. L’unico lanciatore nei principali campionati con più vittorie è Chris Sale con 12. Il lanciatore titolare rimane un separatore chiave per Philadelphia. La differenza tra il proprio turnover e quello degli avversari si evidenzia in quasi tutte le partite casalinghe. Sembra che la maggior parte delle squadre, anche quelle brave come Dodgers e Brewers, non riescano a superare una serie al Citizens Bank Park senza usare un apertura o una scelta non convenzionale del lanciatore iniziale. I tifosi di Filadelfia si sono interrogati sul quinto posto quando la maggior parte delle squadre non ha nemmeno un terzo numero solido. Certo, i Dodgers sono senza gli infortunati Tyler Glasnow e Yoshinobu Yamamoto, ma anche la salute e la resistenza fanno parte di tutto questo.

Il Filadelfia giocherà da titolare con Ranger Suarez e Tyler Phillips venerdì e sabato nella serie finale del primo tempo contro gli Oakland Athletics, che hanno perso 25 delle ultime 29 partite in trasferta. Gli spasmi alla schiena impediranno a Zach Wheeler di iniziare l’ultima partita di domenica – probabilmente una partita di sollievo – ma Philadelphia crede che sarà pronto per uscire dalla pausa All-Star.