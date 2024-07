Acquisizione della Warner Bros Giochi sullo sviluppatore di MultiVersus

Questo è stato un anno impegnativo per l’industria dei videogiochi e, dopo la storia della scorsa settimana sui possibili licenziamenti da Mortal Kombat Studios, Warner Bros. Games ha ora acquisito Player First Games. Questo studio potrebbe non essere necessariamente un nome familiare, ma ha rilasciato il suo primo gioco Multi-interfaccia a maggio.

Secondo un rapporto di Variety, lo studio continuerà ad essere gestito dai co-fondatori Tony Huynh e Chris White, che hanno entrambi anni di esperienza nel settore dei giochi. Ecco cosa ha detto il presidente della Warner Bros.: Games David Haddad sull’acquisizione:

“Abbiamo lavorato con Player First Games per diversi anni per creare e lanciare MultiVersus, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo talentuoso team in Warner Bros. Games. Il team brillante e creativo di Player First Games si aggiunge alle nostre capacità di sviluppo complessive. “

Huynh ha anche menzionato quanto sia “entusiasta” Player First Games di unirsi alla famiglia Warner Bros.. Gioco. In futuro, Player First continuerà a concentrarsi sullo sviluppo del gioco MultiVersus free-to-play.

Ancora una volta, questo segue le recenti notizie sul team di Warner Bros.’. Che, secondo quanto riferito, sta affrontando licenziamenti, con ripercussioni sul team mobile dello sviluppatore.