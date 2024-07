Activision ha disattivato “segretamente” il matchmaking in Call of Duty e “si scopre che tutti lo odiano”

I ricercatori di Activision hanno segretamente disabilitato il sistema di matchmaking delle abilità nel multiplayer di Call of Duty e “si scopre che tutti lo odiano”.

L’editore di Call of Duty ha recentemente pubblicato un ampio articolo di 25 pagine che approfondisce lo Skill Matchmaking (SBMM), un sistema a volte controverso che mira ad accoppiare i giocatori con avversari dello stesso livello di abilità in gruppi multiplayer. Un SBMM sano è nell’interesse di tutti.

IL Un documento di ricerca intitolato “The Matchmaking Series: Il ruolo delle abilità nel matchmaking tra persone” “Sebbene l’abilità sia uno dei tanti fattori nel matchmaking, non è la forza trainante del sistema di matchmaking di Call of Duty”, afferma. Anche se durante il processo di ricerca, quando Activision “ha segretamente e gradualmente disattivato l’SBMM e monitorato la fidelizzazione dei giocatori”, “tutti sembravano odiarlo, con più ritiro, meno gioco e più colpi negativi”.

“Giocare contro un avversario migliore può spingere i giocatori a diventare più efficienti nel tempo, ma ottenere prestazioni decisamente superiori nelle partite, come hanno dimostrato i nostri test, porta invece i giocatori a ritirarsi dalle partite in corso o a non giocare in multiplayer”, spiega Activision.

Tutte le prove suggeriscono che SBMM esisterà per molto tempo, poiché Activision ritiene che la maggior parte dei giocatori possa impegnarsi in “tutte le parti del design del gioco di Call of Duty nel multiplayer principale” con SBMM in esecuzione. Indipendentemente da ciò, l’editore sta “considerando una playlist single core per il multiplayer che non utilizzi l’abilità come fattore nel matchmaking”, anche se “test storici rivelano che è improbabile che giocatori di livello medio-basso partecipino a una playlist del genere”.

Activision ha scoperto che il sistema SBMM crea giochi “in cui i giocatori possono contribuire in modo significativo alla propria squadra, non solo vincendo, ma anche raggiungendo i propri risultati e record personali”. Il sistema può anche evitare la frustrazione di “finire dalla parte sbagliata delle partite critiche”, che in genere porta i giocatori ad abbandonare a metà partita, una mossa che “ha un impatto negativo sull’esperienza per i giocatori di tutti i livelli”. Non è divertente giocare contro una squadra che viene battuta e poi lascia prematuramente – ed è ancora meno divertente giocare dall’altra parte, in sostanza. Activision sta esaminando esperimenti simili entro la fine dell’anno, quindi questo caso non è ancora chiuso.

I rapporti indicano che Activision Blizzard sta già realizzando giochi basati sull’intelligenza artificiale e ha persino venduto una microtransazione generata dall’intelligenza artificiale in Call of Duty: Modern Warfare 3.