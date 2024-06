Aggiornamenti dei punteggi del Tennessee Baseball vs. Federal Football League nelle College World Series 2024

Il baseball del Tennessee è tornato alle College World Series.

La testa di serie nazionale n. 1 Vols (55-12) affronterà la testa di serie n. 8 Florida State Seminoles (47-15) venerdì (19:00 ET, ESPN) al Charles Schwab Field di Omaha, Nebraska.

L’UNC ha battuto la Virginia 3-2 nella prima partita di venerdì. Il vincitore del Tennessee-FSU affronterà l’UNC domenica sera, mentre il perdente affronterà la Virginia in una partita ad eliminazione in Gara 1 domenica.

Aggiornamenti dei risultati in tempo reale per il baseball Tennessee vs Florida State nelle College World Series

Kavares Tears passa in vantaggio nel primo tempo con una tripla dal muro dopo una pessima giocata di DeAmez Ross, sostituto difensivo della FSU come quarterback.

Dean Curley effettua per la prima volta una lunga volata RBI sull’esterno destro mentre Tears segna.

Brennen Oxford dà il cambio a Conner Whittaker senza nessuno fuori, e Oxford accompagna il fannullone Cannon Peebles. Kal Stark è fuori per la seconda volta.

Christian Moore entra nel piatto. Su un tiro di 3-2, Moore ha segnato due gol sulla linea di campo sinistra. Peebles porta in terza base.

Blake Burke può fermare o prolungare il gioco. Lo estende con un singolo al centro. Che partita. 11-11.

Billy Amick single. Il primo e il secondo classificato sono Dylan Dreiling. La FSU cambierà i suoi lanciatori, con Connor Hults che entrerà in gioco.

Dreiling ha fatto il secondo passo per colmare il vuoto al centro sinistra. calcio. Volume 12, Seminoles 11.

Nate Snead aggira la camminata iniziale e blocca per lanciare un inning senza reti.

Tony Vitello non era contento della chiamata negativa e ha continuato a urlare mentre i Vols uscivano dal campo all’intervallo. Questa sembra essere la connessione corretta in riproduzione.

I Vols avevano bisogno di tre punti alla fine del nono inning.

Conner Whitaker ha lanciato bene per la FSU, ma i Vols hanno avuto un rally di due run con singoli consecutivi, incluso un singolo RBI di Dylan Dreiling.

Hunter Ensley si avvicina al lanciatore per terminare l’inning.

Nate Snead ha lavorato su una camminata base singola e rubata in un ottavo FSU senza punti. Cal Stark guida l’UT ottavo prima che la formazione si ribalti di nuovo.

Il lancio dei Vols ha consentito otto passeggiate oggi, di cui tre al battitore numero 9 della Florida State Jackson West.

L’interbase della NFL Conner Whitaker sembrava a suo agio nel secondo inning di lavoro, eliminando tre battitori e lavorando attorno a un singolo di Dean Kerley.

Era tardi a Omaha.

Aaron Coombs cammina due volte e Andrew Behnke entra in campo con un eliminato. Combs ha lavorato 3,1 inning e ha permesso a un HR di due run di iniziare la sua uscita, ma ha dato una certa lunghezza ai Vols.

Dopo il gol decisivo di James Tibbs, Marco Dinges ha segnato una doppietta nel centrocampo sinistro. Tony Vitello è uscito di nuovo per cambiare, con Nate Snead in campo.

Snead fa un buon lancio per tagliare fuori il corridore e terminare l’inning.

Christian Moore colpisce per il ciclo con un fuoricampo in solitaria verso il centro per aprire il sesto UT. Moore è 4 su 4 con una tripla, una doppia, un fuoricampo singolo e tre punti segnati. È il secondo torneo nella storia della CWS.

Durante il fuoricampo di Moore è stata misurata una distanza di 440 piedi.

Aaron Combs risolve alcuni problemi con un vantaggio in terza e un gioco disturbato in prima base di Blake Burke su un tiro. Guide filettate FSU su seconda e terza base.

I Vols stanno uscendo da questo inning nonostante due duri colpi di baseball. La formazione dell’UT deve perdere di più.

Kavares Tears effettua un fuoricampo da uno e due punti sull’esterno destro. Volumi in tre tirature.

Un 1-2-3 nella prima metà della partita per i Vols con Aaron Combs che ha segnato due gol per la 5a FSU.

Le cartelle avranno bisogno di più corse e di una certa lunghezza dai pettini.

Tennessee carica le basi con due eliminati, ma Billy Amick vola al centro per terminare l’inning.

Jimmy Arnold è a 77 tiri e, con la NFL in testa, non sarebbe sorprendente vedere i Seminoles provare a estendere la loro corsa di un’altra o due.

Aaron Combs è in campo per il Tennessee, camminando per quattro tiri seguito da un fuoricampo di due punti verso l’esterno sinistro di Jaime Ferrer.

Corsa veloce, quindi entrata veloce. L’interbase della NFL Jimmy Arnold intercetta il running back Kavaris Teers e inizia un doppio gioco alla fine del primo inning nella terza partita senza reti del Tennessee.

Arrivano i primi cinque battitori della NFL e AJ Causey è fuori dai giochi per i Vols.

Dopo i singoli consecutivi, Jaime Ferrer ha centrato un doppio al centro destra. Dopo un altro singolo e un HBP per caricare le basi, Tony Vitello è uscito per dare il cambio. Arriva Kirby Connell con le basi caricate e nessuno fuori.

Causey non aveva un comando costante e la NFL stava iniziando a rilasciare la sua palla veloce che affondava.

Connell ne batte uno ma fa avanzare il battitore successivo, pareggiando la partita sul 4-4.

Connell riesce a realizzare un doppio gioco progettato, ma Burke sbaglia il tiro dalla seconda base e segna due punti.

Cam Smith ha segnato una tripla da due out sul campo sinistro, e Max Williams della FSU ha segnato dalla prima base dopo che Dylan Dreiling ha impiegato un po’ per prendere la palla e lanciarla in campo.

La difesa dei Vols è stata un grosso problema stasera.

I Vols ottengono alcuni rimbalzi fortunati per aprire il CWS. La doppietta di Christian Moore si trasforma in un’eliminazione di Cal Stark (proveniente dalla prima base) in casa, tranne per il fatto che il ginocchio di Stark fa cadere la palla dal guanto del ricevitore della NFL. Punteggi netti.

Moore finisce in terza base e segna alla battuta successiva su un brutto tiro di Jimmy Arnold su un campo morbido che avrebbe dovuto essere anche lui in terza base.

AJ Causey realizza un doppio gioco cruciale per concludere l’inning con un errore di Christian Moore e un singolo con un eliminato.

Jaxson West della FSU avrebbe dovuto segnare dopo un errore di fielding su un singolo, ma a quanto pare ha mancato il sacchetto della terza base e ha dovuto fermarsi e rimanere in terza base.

La difesa dei Vols è stata traballante all’inizio, ma il Tennessee è comunque uscito vincitore.

Christian Moore conta 3-1 contro l’interbase della NFL Jimmy Arnold e poi effettua un line drive verso il gap centrale destro. È finito in terza base con una tripla di vantaggio.

Il difensore Blake Burke scende nel campo sinistro poco profondo verso Jaime Ferrer della FSU LF. Moore segna, e i Vols tornano già indietro anche dopo due valide.

Dopo una passeggiata, Dylan Dreiling arriva a Burke con un singolo RBI al centro. Arnold ha avuto Hunter Ensley GIDP e Kavares Tears per terminare l’inning.

Il battitore principale della FSU Max Williams arriva dopo che Blake Burke del Tennessee ha colpito un terreno morbido ma lascia scoperta la prima base. Cam Smith cammina su quattro tiri prima che Burke faccia un bel gioco di potere verso la seconda base.

Ecco che arriva AJ Causey dal bullpen. Chris Stamos affronta solo tre giocatori nel suo turno di apertura.

Causey colpisce Marco Dinges prima di accompagnare Jaime Ferrer. Alla quarta palla di Ferrer, la palla è andata via da Cal Stark e Williams ha segnato su groundout. Causey cammina di nuovo prima di visitare Frank Anderson.

Causey ottiene il colpo con le basi caricate per terminare l’inning.

Formazione di baseball Tennessee vs FSU

Quale canale trasmette oggi la partita di baseball Tennessee vs FSU?

televisione: ESPN (Guarda su Fubo)

Di più: Guarda il baseball Tennessee vs Florida State dal vivo con Fubo (prova gratuita)

Ora di inizio del Tennessee vs. Florida State Baseball

Sito di baseball Tennessee vs FSU

Omaha, Nebraska

Charles Schwab Campo

una luce: Incontra Carly Beam, la luce più brillante del campo da baseball Lindsey Nelson del Tennessee

Biglietti Tennessee vs Florida State Baseball

Come acquistare i biglietti per il baseball del Tennessee al Knoxville Super Regional

Programma di baseball del Tennessee

Aspetto Il programma del baseball del Tennessee è qui

Programma di baseball della FSU

Aspetto Programma di baseball dello stato della Florida

Elenco dei giocatori di baseball del Tennessee

Aspetto Qui la lista del baseball del Tennessee

Elenco di baseball della FSU

Aspetto Elenco di baseball dello stato della Florida

sincero: Come il baseball del Tennessee ha reinventato il proprio staff di lanciatori per tornare alle College World Series

Programma delle World Series universitarie

Ecco il programma completo 2024 per le College World Series 2024:

Tutti i tempi orientali

Venerdì 14 giugno

Gioco 1: (4) Carolina del Nord contro. (12) Virginia | 14:00 | ESPN (Fubo)

(4) Carolina del Nord contro. (12) Virginia | 14:00 | ESPN (Fubo) Gioco 2: (1) Tennessee contro (8) Florida | 19:00 | | ESPN (Fubo)

Sabato 15 giugno

Gioco 3: (2) Kentucky contro (10) Stato NC | 14:00 | | ESPN (Fubo)

(2) Kentucky contro (10) Stato NC | 14:00 | | ESPN (Fubo) Gioco 4: (3) Texas A&M contro Florida | 19:00 | | ESPN (Fubo)

Domenica 16 giugno

Gioco 5: Il perdente del primo incontro contro il perdente del secondo incontro 14:00 | ESPN (Fubo)

Il perdente del primo incontro contro il perdente del secondo incontro 14:00 | ESPN (Fubo) Gioco 6: Vincitore della partita 1 vs Vincitore della partita 2 | 19:00 | ESPN (Fubo)

Lunedì 17 giugno

Gioco 7: Il perdente del terzo incontro contro il perdente del quarto incontro 14:00 | ESPN (Fubo)

Il perdente del terzo incontro contro il perdente del quarto incontro 14:00 | ESPN (Fubo) Gioco 8: Vincitore della partita 3 vs Vincitore della partita 4 | 19:00 | ESPN (Fubo)

Martedì 18 giugno

Gioco 9: Il vincitore del quinto incontro contro il perdente del sesto incontro 14:00 | ESPN (Fubo)

Il vincitore del quinto incontro contro il perdente del sesto incontro 14:00 | ESPN (Fubo) Gioco 10: Vincitore della partita 7 vs perdente della partita 8 | 19:00 | ESPN (Fubo)

Mercoledì 19 giugno

Gioco 11: Vincitore della partita 6 contro Vincitore della partita 9 | 14:00 | ESPN (Fubo)

Vincitore della partita 6 contro Vincitore della partita 9 | 14:00 | ESPN (Fubo) Gioco 12: Vincitore della partita 8 vs Vincitore della partita 10 | 19:00 | ESPN (Fubo)

Giovedì 20 giugno

Gioco 13 (se necessario): Da definire contro da definire, 14:00 | Da definire

Da definire contro da definire, 14:00 | Da definire Gioco 14 (se necessario): Da definire, 19:00 | Da definire

Programma delle finali delle College World Series 2024

Sabato 22 giugno

Gioco 1: Verrà confrontato con TBD | 19:30 | ESPN (Fubo)

Domenica 23 giugno

Gioco 2: Verrà confrontato con TBD | 14:00 | ABC (Fubo)

Lunedì 24 giugno

Gioco 3 (se necessario): Verrà confrontato con TBD | 19:00 | ESPN (Fubo)

Quote per le World Series universitarie

Secondo BetMGM

Girone delle College World Series 2024

Aspetto Arco Qui.

Mike Wilson copre l’atletica dell’Università del Tennessee. Inviagli un’e-mail a michael.wilson@knoxnews.com e seguilo su Twitter @Di Mike Wilson. Se ti piace la copertura di Mike, Considera un abbonamento digitale Ti consentirà di accedere a tutto ciò.

A volte consigliamo prodotti e servizi interessanti. Se effettui un acquisto facendo clic su uno dei nostri collegamenti, potremmo guadagnare commissioni di affiliazione. Le redazioni della rete USA TODAY operano in modo indipendente e non influenzano la nostra copertura.