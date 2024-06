Aggiornamenti in tempo reale della fase finale degli US Open, classifica: Bryson DeCambeau detiene 2 colpi di vantaggio su Rory McIlroy a Pinehurst

Bryson D’Champeau, che si è improvvisamente trasformato in uno dei preferiti dai tifosi, è in ottima posizione per conquistare il suo secondo campionato importante domenica pomeriggio.

DeChambeau, dopo un’uscita dominante sabato in North Carolina al Pinehurst No. Entra nel round finale con tre colpi di vantaggio sul campo a 2 over. Sabato ha segnato un 3-under 67 e ha quasi eguagliato il round basso della giornata per raggiungere gli US Open.

Sebbene abbia iniziato il round finale con un netto vantaggio, non è durato a lungo. Rory McIlroy – ancora alla ricerca di un titolo importante dopo una siccità durata quasi un decennio – ha ridotto il divario a un solo colpo sui primi nove, anche se uno spauracchio al quinto par-5 lo ha riportato indietro di due colpi.

Matthieu Pavon e Patrick Cantlay, che erano nel gruppo finale con DeChambeau, sono partiti entrambi presto. Solo Hideki Matsuyama, Tony Finau e Ludvig Åberg erano alla pari questa settimana mentre si avvicinavano al turn.

Per come ha giocato finora il Pinehurst, dovrebbe comunque vincere la partita di chiunque.

