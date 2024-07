Aggiornamenti in tempo reale della fase finale del British Open, classifiche: Justin Rose guida il campo affollato mentre Billy Horschel insegue il primo titolo importante al Royal Troon

La pioggia e i forti venti che hanno dominato e in molti casi interrotto il terzo round hanno lasciato il posto a cieli grigi più miti e brezze più gestibili (per ora) in Scozia. Ci sono birdie da fare – Ryan Fox è già nella clubhouse con un 67 sotto il par – ma la pioggia è in arrivo e si prevede che colpisca nel momento in cui i leader iniziano a colpire.

Nove giocatori hanno tre colpi di vantaggio sul leader Billy Horschel. Chi è il favorito per vincere a Las Vegas?

Sarebbe Xander Schauffele a +350, seguito da Scottie Schaeffler (+375), poi Horseschel a +550.

Per Schauffele, questo sarà il secondo grande campionato della stagione dopo essere stato imbattuto in 26 partite. Schaeffler è alla ricerca del suo terzo titolo iridato importante e del suo primo fuori dai cancelli di Augusta. Per quanto riguarda Horschel, è ancora alla ricerca del suo primo titolo importante.