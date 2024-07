AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: interruzione tecnologica globale che colpisce compagnie aeree, banche e imprese

Un’interruzione IT globale ha travolto servizi chiave in tutto il mondo, interrompendo i collegamenti di trasporto pubblico, ritardando i voli internazionali e limitando le operazioni delle strutture sanitarie e delle imprese.

Ecco cosa devi sapere:

Cosa c’è dietro l’interruzione? L’interruzione sembra essere causata almeno in parte da un aggiornamento software rilasciato da Crowdstrike sui sistemi Microsoft Windows. La società statunitense di sicurezza informatica ha detto ai clienti venerdì scorso che gli ingegneri stavano affrontando il problema, secondo un avviso visto dalla CNN. La questione riguarda il sistema Falcon, progettato per proteggere i file salvati nel cloud.

Quanto durerà l’interruzione? Microsoft ha affermato che la “causa principale” dell’interruzione è stata “risolta”, aggiungendo che l’impatto residuo sta ancora influenzando alcuni servizi. “Stiamo apportando ulteriori mitigazioni per fornire sollievo”, ha affermato la società tecnologica in un post su X. Alcuni servizi sono stati ripristinati, ma altri presentano ancora interruzioni.

Chi è stato colpito? Le banche globali, i servizi medici e le infrastrutture critiche sono stati colpiti dall’interruzione. Fornitori di servizi medici Compreso il servizio sanitario nazionale del Regno Unito e una delle strutture sanitarie più grandi d’Europa nel nord della Germania, sono stati soffocati dai ritardi informatici. allo stesso tempo, Banche, Porte di trasmissione E Supermercati In Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, questi servizi sono stati interessati, inclusi ABC News e Sky News.

Le compagnie aeree più colpite: Venerdì sono emerse scene di viaggiatori irrequieti che riempivano i corridoi dei principali aeroporti, mentre gli Stati Uniti e altri vettori internazionali in Europa, Asia e Medio Oriente erano costretti a ritardare e cancellare i voli. Ci sono circa 110.000 voli commerciali programmati oggi in tutto il mondo, secondo i dati preliminari di Cirium, una società di analisi aeronautica, condivisi con la CNN. Alle 6:00 ET, c’erano 1.390 voli cancellati in tutto il mondo. Questo numero è in aumento.

Risposta internazionale: La Casa Bianca ha detto che sta “esaminando” l’interruzione causata dall’interruzione di Internet venerdì mattina. Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha detto alla CNN: “Siamo a conoscenza dell’incidente e stiamo esaminando la questione e le implicazioni”. Nel frattempo, secondo l’agenzia di stampa britannica PA Media, il governo britannico ha tenuto una riunione di emergenza per discutere dell’interruzione.