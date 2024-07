Aggiornamenti in tempo reale: Olimpiadi di Parigi 2024

La Torre Eiffel brilla sullo sfondo mentre la bandiera olimpica viene issata durante la cerimonia di apertura a Parigi il 26 luglio. Francois-Xavier Marit/Pool/Reuters

Benvenuti alla nostra copertura del sabato dei Giochi Olimpici del 2024, iniziati ufficialmente venerdì sera con una straordinaria cerimonia di apertura a Parigi.

Nel caso te lo fossi perso, ecco alcuni momenti salienti dello spettacolo:

Parigi mostra: L’opportunità di mettere in mostra la Ville Lumière, la sua cultura e la sua gente è stata ben colta venerdì. I battelli fluviali che galleggiavano lungo la Senna consentivano incredibili panorami parigini mentre passavano lungo i marcatori del pavimento nel loro viaggio verso la fine della Parata delle Nazioni al Trocadero, con la Torre Eiffel adornata con gli anelli olimpici come sfondo. Il famoso punto di riferimento si illuminò in tutto il suo splendore, un vero faro in quella che avrebbe potuto essere una notte triste.

Utilizzando alcuni dei punti di riferimento iconici della città sullo sfondo delle Olimpiadi, è stata una forte anteprima di come sarebbero stati il ​​resto dei Giochi.

La pioggia cerca di rubare la scena: Grey Skies of Paris si apre in circa 30 minuti in uno spettacolo di tre ore e mezza.

Centinaia di migliaia di spettatori si sono allineati lungo le rive della Senna con poncho e giacche antipioggia, e un baldacchino di ombrelli è spuntato al primo accenno di gocce di pioggia. Ma dopo circa un’ora di pioggia, alcuni visitatori all’aperto sono fuggiti per il comfort delle tende di ospitalità e delle vicine aree coperte. Le telecamere hanno catturato la folla che si accalcava lungo la riva del fiume.

Ma lo spirito olimpico non è svanito sotto la pioggia. Gli atleti sembravano entusiasti di salutare la folla e la Francia sembrava abbracciare davvero i Giochi.

Il ritorno di Celine Dion: Uno dei cantanti più famosi degli ultimi decenni, è tornato allo spettacolo quattro anni dopo uno straordinario spettacolo di luci alla Torre Eiffel. Celine Dion sta combattendo la sindrome della persona difficile, una rara condizione neurologica.

Al termine della cerimonia, la cantante canadese Celine Dion ha eseguito “Hymne À L’Amour” di Edith Piaf presso la Torre Eiffel. Servizi di trasmissione olimpica/AP

La sua interpretazione di “L’Hymne à l’amour” ha chiuso la cerimonia in uno stile straordinario. Vestita con uno splendido abito bianco, la performance di Dion risale a diversi anni fa e la sua incredibile voce risuonava in tutta la Cina.

Una festa a Parigi venerdì sera: Una lunga pausa di ballo nel mezzo dello spettacolo incarna l’atmosfera che gran parte dello spettacolo ha preso: è tempo di festa nella capitale francese.

Tanta musica techno ed europop ha accompagnato ballerini colorati vestiti con tutti i tipi di abiti rave, incluso un cantante completamente dipinto di blu su un letto di fiori.

La cerimonia di apertura prevedeva l’esibizione della band heavy metal Gojira, della cantante lirica mezzosoprano francese Axelle Saint-Cirel e di Lady Gaga, che ha eseguito una nuova versione di “Mon truc en plumes”, originariamente del famoso artista francese Zizi Jeanmaire.

Incredibile illuminazione della torcia: È stato ospitato da molti atleti francesi e olimpionici attuali e passati, tra cui Zinedine Zidane, Rafael Nadal (che ha portato la fiaccola nella barca di Sean), Serena Williams (che ha corso accanto a Nadal), Carl Lewis e Tony Parker. La fiaccola è stata portata dalla stella del judo Teddy Rainer e dalla corridore dei 400 metri Marie-José Perec.

Quando la fiamma olimpica esplose nel suo calderone attaccato a un pallone gigante, cominciò a galleggiare.