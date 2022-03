Aggiornamento finale di Street Fighter 5 con grandi modifiche al credito per il rilascio del 29 marzo

L'”ultimo aggiornamento” di Street Fighter 5 è stato annunciato il 29 marzo, una settimana a partire da martedì prossimo. Secondo la roadmap della quinta stagione di Street Fighter 5, questo aggiornamento in arrivo conterrà l’ultima puntata del gioco con importanti modifiche al bilanciamento.











Capcom ha rilasciato un trailer che mostra l’anteprima di ciò che sarà cambiato nella prossima patch. Il trailer dura circa tre minuti e mezzo, quindi c’è già un bel po’ di informazioni da spacchettare dallo spettacolo.



















Secondo Capcom, questo aggiornamento apporterà modifiche significative al bilanciamento, al filtro cel shader, al filtro pixel, ai nuovi colori sportivi e alla fusione di Cap-Jams nel gioco. Ovviamente questo sarà un aggiornamento molto sottile.





In base a quanto mostrato nel trailer, i percorsi delle combo per diversi personaggi sono notevolmente ampliati. Ad esempio, i miglioramenti per Ryu sono stati mostrati in due parti separate della clip.





In una scena, viene rivelato che Ryu sarà in grado di scattare velocemente in avanti dopo una palla di fuoco mentre V-Trigger 1 è attivo. Ora sarà possibile combinare EX dragon punch anche al centro dello schermo.





Un’altra parte del video mostrava come è stata migliorata la V-Skill 2 di Ryu. Se Ryu fosse stato in grado di affrontare con successo un avversario con la V-Skill 2, sarebbe stato in grado di far rimbalzare un muro. In combinazione con l’annullamento in uno dei suoi V-Trigger, Ryu può infliggere molti danni aggiuntivi.





Per quanto riguarda gli altri personaggi, alcune mosse che ora non hanno skin EX. Soul Spark di Minat ora ha una versione EX che tiene la sfera di cristallo in posizione. Ciò significa che Minat può attivare l’EX Soul Spark più volte durante le manovre.





Anche il Kasumigake di Ibuki, il suo cruscotto di guida e il cruscotto di guida speciale, ha ottenuto la variante EX. Quando viene utilizzato, EX Kasumigake si comporterà principalmente come l’Edizione Pesante (comando di salto), ma infetterà anche gli avversari durante la salita.





Sulla base di quanto mostrato nel trailer, sembra che il livello di potenza media dei personaggi aumenterà leggermente all’inizio dell’aggiornamento. Sembra che anche i livelli più alti abbiano accesso alle modalità combo estese.





Per quanto riguarda i filtri shader e pixel, nel trailer è stato notato che queste funzionalità sono solo per l’uso offline. Queste funzionalità non saranno accessibili nelle modalità online.





Scopri tutto ciò che verrà rilasciato il 29 marzo 2022 nella clip qui sotto:





Preparati per l’ultimo aggiornamento di Street Fighter V, disponibile dal 29 marzo, che include: ⚖️ Nuovo aggiornamento della scala di battaglia

🎨 Filtro per l’ombreggiatura cellulare

📺 filtro pixel

🎽 Nuovi colori sportivi

🎶 CAP-JAMS remixa nel gioco#Combattente di strada #SFV pic.twitter.com/VYG1LZcjUj combattente di strada 18 marzo 2022





Inviato da Shuryukik.