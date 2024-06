Al largo della costa di Gaza, camion carichi di aiuti partono da un molo militare americano, solo per non essere raccolti

CNN

Dopo una serie di sfortunati incidenti, i camion degli aiuti umanitari stanno ora arrivando al molo militare statunitense al largo della costa di Gaza a un ritmo più costante.

Ma si profilano ancora enormi problemi.

L’esercito americano afferma che ora trasporta a Gaza circa 800 pallet di aiuti umanitari al giorno attraverso il molo temporaneo, ovvero circa 40 camion. Ma attualmente, questi aiuti non aiutano ad alleviare il deterioramento delle condizioni umanitarie a Gaza, dove, secondo le stime dell’OMS, più di due milioni di persone si trovano ad affrontare una crisi, un’emergenza o livelli catastrofici di insicurezza alimentare. Nuovo rapporto.

Funzionari militari statunitensi hanno affermato che più di 6.000 pallet di aiuti consegnati tramite il molo erano accatastati in attesa di essere ricevuti sulla spiaggia, dove il Programma alimentare mondiale aveva sospeso la raccolta degli aiuti per motivi di sicurezza.

Martedì alla CNN è stato consentito l’accesso al molo per la prima volta da quando è stato installato sulla costa di Gaza il mese scorso, e si è visto che i camion emergevano da una nave logistica, attraverso il molo e sulla spiaggia di Gaza.

Il molo è costituito da piattaforme galleggianti ad incastro costituite da centinaia di tonnellate di acciaio che vibrano ad ogni onda che passa sotto. I rimorchiatori su entrambi i lati aiutano a mantenere stabile la piattaforma. Un contingente militare israeliano è responsabile di garantire la sicurezza del personale militare statunitense e dei camionisti civili nell’area, e il sistema di difesa aerea C-RAM statunitense in grado di intercettare i proiettili di mortaio fornisce un ulteriore livello di protezione.

La visita ha inoltre fornito alla CNN la rara opportunità di vedere da vicino la massiccia devastazione causata dalla guerra durata quasi nove mesi sulla costa di Gaza, dove la maggior parte degli edifici erano rasi al suolo o gravemente danneggiati.

Al di là degli edifici bombardati, la situazione umanitaria a Gaza sta diventando sempre più disperata, soprattutto nel nord di Gaza, dove La fame sta aumentando. Le operazioni di aiuto umanitario a Gaza sono state gravemente ostacolate dall’aumento delle operazioni militari israeliane nell’ultimo mese, e funzionari umanitari affermano che caos e saccheggi sono in aumento.

L’esercito israeliano afferma di aver portato recentemente centinaia di camion di aiuti a Gaza, accusando la mancanza di capacità delle agenzie umanitarie nel raccogliere e distribuire gli aiuti. Ma i gruppi umanitari affermano che i loro sforzi sono ostacolati dalla mancanza di comunicazione con l’esercito israeliano, il che li espone al rischio di trovarsi nel fuoco incrociato.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’intenzione di costruire il molo durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, promettendo che ciò “consentirà un massiccio aumento” degli aiuti umanitari che raggiungono Gaza.

Ma il maltempo e le onde agitate hanno ostacolato questi sforzi, danneggiando il molo e mettendolo fuori servizio per settimane nell’ultimo mese e mezzo.

Il Pentagono ha dichiarato di essere impegnato a mantenere il molo operativo, nonostante le notizie secondo cui starebbe valutando la possibilità di chiudere del tutto il progetto.

In risposta alle critiche dei gruppi umanitari secondo cui lo sforzo statunitense di 230 milioni di dollari sarebbe stato speso meglio per fare pressione su Israele affinché fornisse più aiuti a Gaza attraverso rotte terrestri, il capitano Joel Stewart, l’ufficiale senior della Marina coinvolto nell’operazione, ha detto alla CNN che il molo era Chiuso. . L’obiettivo è sempre stato quello di fornire una “risposta rapida” e non una “soluzione a lungo termine”.

“Il mare è un lavoro duro, signora. È imprevedibile Ogni onda è diversa da quella precedente, quindi affrontarlo è una sfida, ma ci siamo adattati e penso che ora siamo in una posizione migliore rispetto a prima. inizio”, ha detto.