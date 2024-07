Almeno 60 persone sono state uccise in una ressa durante un evento religioso nel nord dell’India Notizie sulla religione

Le autorità indiane hanno affermato che almeno 60 persone sono state uccise e decine ferite in una ressa durante un evento religioso nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India.

L’incidente è avvenuto martedì in un villaggio nel distretto di Hathras, a circa 200 chilometri (125 miglia) a sud-est della capitale nazionale, Nuova Delhi.

Il funzionario governativo Ashish Kumar ha detto all’Associated Press che almeno 60 corpi sono arrivati ​​agli obitori della zona.

“C’è la possibilità che il bilancio delle vittime aumenti”, ha detto telefonicamente all’agenzia di stampa Reuters Manish Chikara, portavoce della polizia distrettuale.

TI media locali hanno riferito che la ressa si è verificata quando i partecipanti si sono precipitati ad andarsene dopo l’evento, al quale ha partecipato un leader religioso di nome Bhol Baba.

Video non confermati sui social media mostravano corpi ammucchiati a terra fuori da un ospedale locale. Al Jazeera non ha potuto verificare immediatamente l’autenticità delle clip.

La polizia di Hathras ha detto che più di 150 feriti sono stati portati in ospedale dopo l’incidente.

L’agente di polizia Rajesh Singh ha detto che l’affollamento potrebbe aver causato l’incidente. I primi rapporti indicavano che più di 15.000 persone si erano radunate per partecipare all’evento, che aveva ricevuto il permesso di ospitare circa 5.000 persone.

Una sopravvissuta, Guti, che ha usato solo il suo nome, ha detto ai media locali che la fuga è avvenuta rapidamente una volta terminato l’evento.

“Tutti avevano fretta di andarsene”, ha detto. “Non c’era via d’uscita e le persone cadevano l’una sull’altra”.

Il primo ministro dello Stato Yogi Adityanath ha ordinato un’indagine sull’incidente.

“Sono state impartite istruzioni ai funzionari competenti per condurre operazioni di soccorso e salvataggio in caso di guerra e fornire cure adeguate ai feriti”, ha scritto sul sito web “X”.

Gli incidenti mortali sono comuni nei luoghi di culto in India durante le principali feste religiose, quando grandi folle si radunano in piccole aree con poche misure di sicurezza.

Almeno 112 persone sono state uccise nel 2016 dopo una massiccia esplosione causata da uno spettacolo pirotecnico vietato in un tempio per celebrare il Capodanno indù. L’esplosione ha distrutto edifici di cemento e ha scatenato un incendio in un complesso di templi in Kerala, dove si erano radunate migliaia di persone.

Nel 2013, 115 fedeli sono morti dopo una fuga precipitosa su un ponte vicino a un tempio nello stato del Madhya Pradesh, nell’India centrale.

Fino a 400.000 persone si sono radunate nell’area. La fuga precipitosa è avvenuta dopo che si era diffusa la voce che il ponte stesse per crollare.

Almeno 224 pellegrini sono stati uccisi e più di 400 feriti in una ressa nel 2008 presso un tempio in cima a una collina nella città settentrionale di Jodhpur, nel Rajasthan.