Almeno cinque morti e più di 100 feriti nell’attacco ucraino nella Crimea occupata dai russi

Almeno cinque persone sono state uccise e più di 100 sono rimaste ferite quando le schegge sono cadute sui bagnanti. ucraino Uno sciopero a Sebastopoli Russia– Crimea occupata, dicono i funzionari.

“Purtroppo le persone attualmente contagiate sono 124, di cui tre [are] Bambini morti e due [are] Adulti morti”, ha detto in un telegramma il governatore di Sebastopoli Mikhail Rasvozhayev.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato in un post su Telegram che l’attacco all’Ucraina è stato effettuato utilizzando “missili tattici operativi ATACMS forniti dagli Stati Uniti e dotati di testate a grappolo”.

Quattro dei missili sono stati abbattuti dalle difese aeree russe, ma un altro “si è discostato dalla sua traiettoria di volo nel segmento finale a causa dell’impatto delle difese aeree ed è esploso a mezz’aria sopra la città della nave da guerra”, aggiunge il post.

Le riprese video pubblicate su X mostrano le conseguenze dello sciopero, con i civili feriti trasportati via dalla spiaggia su barelle prima di essere caricati sui veicoli. Si possono vedere i bagnanti, alcuni dei quali ancora in costume da bagno, mentre evacuano la zona.

Una delle persone uccise nello sciopero ucraino era la figlia del vicesindaco di Magadan, Oleg Averyano. Il sindaco di Magadan, Yuri Krishan, ha detto che la figlia di Averyano, Sophia, aveva nove anni ed era in vacanza con i suoi genitori a Sebastopoli.

Le vittime sono in parte dovute al momento dello sciopero, poiché “i civili, alcuni tornavano dal lavoro, altri erano già andati in spiaggia con i bambini”, secondo il governatore Rasvojayev. tristezza

Secondo testimoni oculari sul posto non c’era nessuna sirena antiaerea ad avvisare dell’attacco. Molti residenti locali hanno espresso il loro disappunto nella sezione commenti dei post ufficiali per il fatto che la sirena del raid aereo non li abbia avvisati dell’attacco imminente.

In risposta all’attacco dell’Ucraina a Sebastopoli, il ministero della Difesa russo ha affermato che “tali azioni non riceveranno risposta”, rivendicando la responsabilità dell’attacco a Washington.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che il presidente russo Vladimir Putin è in contatto regolare con le autorità di Sebastopoli e che la priorità del governo russo è fornire tutta l’assistenza necessaria alle vittime, afferma la RIA.

L’Ucraina non ha commentato ufficialmente l’attacco, ma la CNN ha contattato l’esercito ucraino per un commento.

La Crimea è occupata dalla Russia da quando le sue forze hanno annesso la penisola nel 2014. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, è stato oggetto di attacchi sporadici da parte delle forze ucraine.

Kiev ha precedentemente affermato che gli attacchi alla Crimea, contro le basi navali e le navi russe, sono parte integrante della loro strategia volta a cercare di isolare la penisola e rendere difficile per la Russia il mantenimento delle sue operazioni militari sul territorio ucraino. , ha detto l’anno scorso alla CNN una fonte ucraina che ha familiarità con la strategia.

Prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, la città più grande della Crimea, Sebastopoli, era una destinazione turistica popolare per i russi. Anche dopo lo scoppio della guerra, i russi continuarono ad affluire nella città costiera nonostante i rischi.