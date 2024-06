Altre nuove funzionalità per la qualità della vita rivelate nell’aggiornamento M. Bison di Street Fighter 6

Questa volta le repliche stanno ottenendo una spinta























Sebbene Street Fighter 6 abbia ricevuto il suo più grande aggiornamento insieme ad Akuma proprio il mese scorso, tra pochi giorni verrà rilasciata un’altra importante patch per il gioco.











Capcom ha appena rivelato alcune nuove funzionalità per la qualità della vita in arrivo su SF6 nell’aggiornamento che accompagna M. Bison per dare il via ai contenuti della seconda stagione.



















Come rivelato nel loro recente post, la funzione di riproduzione sta per ottenere alcuni nuovi strumenti che dovrebbero tornare utili per coloro che la usano spesso (e per coloro che sperano di ottenerne di più).





Saranno disponibili due opzioni di velocità aggiuntive con 1.1x e 1.2x in aggiunta a ciò che è già disponibile.





Ma ancora più importante per la maggior parte delle persone è finalmente la possibilità di riavvolgere i fotogrammi durante la riproduzione, da utilizzare durante la pausa.





Fino a questo punto, i giocatori possono impostare la velocità di riproduzione su standard, 2x, 4x e 8x per eseguire l’azione più velocemente mentre rallentandola fornisce un avanzamento di 0,5x e 0,8x così come l’avanzamento del fotogramma, quindi questo consente una migliore precisione -messa a punto. Trova le parti che stai cercando specificamente.





Inoltre, puoi saltare indietro o avanti di circa 8 secondi utilizzando la funzione scena, ma se te ne accorgi o hai bisogno di dare un’altra occhiata a un’interazione appena avvenuta, non esiste un modo rapido per tornare indietro un po’.





Essere in grado di riavvolgere finalmente rende sicuramente più allettante sfogliare i replay.





Questi non sono gli unici miglioramenti alla qualità della vita che arriveranno presto su SF6, dato che Capcom ha già rivelato una nuova comoda scorciatoia per avviare il gioco direttamente in modalità Allenamento.





Sebbene non sia davvero una nuova funzionalità, Capcom sta anche apportando modifiche visive sia al misuratore di salute che a quello di leadership, rendendo situazioni come sapere quando qualcuno può accedere a un’arte critica molto più facili da vedere a colpo d’occhio.





Dato che la grande patch di bilanciamento è vecchia solo di circa un mese, non dovremmo aspettarci alcun cambiamento importante in termini di come giocano i combattenti nel prossimo aggiornamento a parte alcune correzioni di bug, ma sapremo cosa è stato effettivamente cambiato/aggiunto quando verranno rilasciate le note sulla patch Ufficialmente complete.





Tutto questo arriverà su Street Fighter 6 insieme al ritorno di M. Bison come primo personaggio scaricabile per la stagione 2 il 26 giugno, quindi non c’è molto da aspettare ora.







Ulteriori miglioramenti alla qualità della vita e funzionalità aggiuntive arriveranno con l’aggiornamento M. Bison. [Replay]

Verranno aggiunte le opzioni di velocità di riproduzione “1.1x” e “1.2x”.

La finestra di riavvolgimento sarà utilizzabile durante la pausa.#SF6tips pic.twitter.com/jvxYnh4tOa — Street Fighter (@StreetFighter) 23 giugno 2024