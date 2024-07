Amazon cancella Outer Range dopo due stagioni

Primo Video

Prime Video ha deciso di non rinnovare il nuovo dramma di fantascienza/western gamma esterna, Con Josh Brolin, per la terza stagione. La notizia arriva quasi due mesi dopo l’uscita della seconda stagione di sette episodi della serie prodotta da Charles Murray, avvenuta il 16 maggio.

Ambito esterno La serie segue l’allevatore Royal Abbott (Brolin) che lotta per la sua terra e la sua famiglia dopo aver scoperto un fenomeno inspiegabile ai margini della natura selvaggia del Wyoming: un vuoto oscuro. Il mistero che circonda il vuoto dei pascoli occidentali del ranch si approfondisce nella seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecilia (Lili Taylor) lottano per tenere unita la famiglia in seguito alla scomparsa della nipote.

Oltre a Brolin e Taylor, la seconda stagione vede protagonisti Imogen Poots, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Sean Sipos, Isabel Araiza, Olive Abercrombie e Will Patton. Alla seconda stagione hanno partecipato anche Christian James, Megan West, Danielle Ables, Kimberly Guerrero e Monet Moyo.

Ambito esterno I produttori esecutivi della serie sono Charles Murray, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ernest McNeely, Brolin, Tony Krantz, Heather Ray e Jon Barré. Brolin ha fatto il suo debutto alla regia nel penultimo episodio della seconda stagione.