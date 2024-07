Amazon Prime Day Apple offre AirPods, MacBook e iPad da non perdere oggi

IL Apple Osservare Ultra 2 È in vendita per il Prime Day a $ 699,99 invece del prezzo di listino di $ 799 di Apple. Come abbiamo detto nella nostra guida all’acquisto dell’Apple Watch, questo è l’orologio per gli avventurieri o per chiunque abbia bisogno di uno schermo grande in una custodia più robusta. Ha un display da 49 mm, connettività cellulare e GPS e alcune funzionalità non presenti su altri orologi Apple, come un misuratore di profondità per l’immersione e una sirena.