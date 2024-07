AMD si vanta dell’efficienza di Ryzen 9000 ed estende la garanzia del supporto AM5 fino al 2027

AMD ha rilasciato ulteriori informazioni sui suoi processori Ryzen 9000 di prossima generazione e sulla sua architettura CPU Zen 5 core questa settimana prima del suo lancio alla fine di luglio. L’azienda ha ribadito alcune delle affermazioni sulle prestazioni di alto profilo fatte il mese scorso: aumenti delle prestazioni da bassi a medio-doppia cifra rispetto allo Zen 4 sia nelle attività a thread singolo che multi-thread. Ma AMD si è anche vantata dell’efficienza energetica dei chip rispetto al Ryzen 7000, affermando che avrebbe ridotto il consumo energetico nonostante l’aumento delle prestazioni.

Dare priorità all’efficienza energetica

AMD ha affermato di aver abbassato i limiti di potenza predefiniti per tre dei quattro processori Ryzen 9000 (Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 7900X) rispetto alle versioni Ryzen 7000 degli stessi chip. Nonostante il limite di potenza predefinito inferiore, questi tre chip vantano ancora miglioramenti delle prestazioni a due cifre rispetto ai loro predecessori. AMD afferma inoltre che le temperature della CPU Ryzen 9000 sono inferiori fino a 7 gradi Celsius rispetto ai chip Ryzen 7000 con le stesse impostazioni.

I miglioramenti prestazionali a doppia cifra del Ryzen 9000 arrivano nonostante il fatto che l’azienda abbia abbassato il TDP predefinito per la maggior parte dei suoi chip. Queste impostazioni TDP determinano la quantità di energia che può utilizzare la tua CPU AMD (anche se non determinano necessariamente quanta energia può utilizzare). Volere Usi). AMD

Dato che i TDP sono stati abbassati, AMD afferma che il chipset Ryzen 9000 avrà una maggiore capacità di overclocking rispetto al Ryzen 7000. AMD

Vale la pena notare che generalmente abbiamo testato le CPU Ryzen 7000 originali a più livelli di potenza e per la maggior parte dei chip, in particolare 7600X e 7700X, abbiamo scoperto che l’aumento dei livelli di TDP non ha aiutato molto le prestazioni in primo luogo. Abbassare il TDP del Ryzen 9000 potrebbe essere possibile in parte attraverso miglioramenti dell’architettura o un nuovo processo di produzione, ma AMD aveva già un certo margine per abbassare questi numeri di consumo energetico senza influire troppo sulle prestazioni. Il TDP è anche meglio visto come un indicatore di potenza Limite Non è la quantità effettiva di energia che la CPU utilizzerà per un dato carico di lavoro, anche quando è al massimo.

Tuttavia, apprezziamo l’attenzione di AMD sull’efficienza energetica per la serie Ryzen 9000, soprattutto perché i processori Intel di fascia alta 13900K e 14900K hanno subito arresti anomali che… Sembra Il motivo potrebbe essere un consumo energetico eccessivo e configurazioni inadeguate della scheda madre. Intel non ha rilasciato una dichiarazione definitiva su quale sia il problema, ma è plausibile (e forse probabile!) che questo problema sia il risultato dell’elevata capacità di questi chip di resistere a temperature estreme ed elettricità.

Gli utenti che vogliono aumentare i limiti di potenza e tentare l’overclock possono ancora spingere ulteriormente le loro CPU Ryzen 9000 – AMD sottolinea che tutti i chip hanno più spazio per il Precision Boost Overdrive automatico, proprio perché i limiti di potenza predefiniti lasciano sul tavolo prestazioni leggermente più elevate. Ma finché i chip continuano a funzionare bene con le impostazioni predefinite, le persone che vogliono semplicemente costruire un computer senza fare molti armeggi saranno meglio servite da chip che funzionano a temperature più basse e consumano meno energia.

Più tempo di clock per la presa AM5

AMD si è impegnata a supportare il socket AM5 fino al “2027+”, due anni in più rispetto al “2025+” promesso alla fine del 2022. AMD

Il Ryzen 9000 verrà lanciato insieme a diversi chipset leggermente aggiornati, anche se le schede AM5 esistenti saranno in grado di utilizzare questi chipset dopo un aggiornamento del BIOS. AMD

C’è un altro piccolo ma degno di nota cambiamento nel chipset di AMD, che è una buona notizia per chiunque abbia già investito in una scheda madre Socket AM5 o abbia intenzione di farlo nel prossimo futuro: AMD ha ufficialmente esteso la tempistica garantita per il supporto Socket almeno fino al 2027. e sta lasciando la porta aperta per sostenere oltre questo punto. Si tratta di un’estensione di due anni rispetto alla tempistica “2025+” stabilita dalla società alla fine del 2022.

Naturalmente, “supporto” può significare molte cose diverse. AMD supporta ancora ufficialmente il socket AM4 con le nuove versioni della CPU e continua a fare affidamento su AM4 come piattaforma economica poiché i costi del socket AM5 sono rimasti ostinatamente elevati. Ma queste “nuove” versioni erano tutte riconfezionamenti di diverse versioni di CPU Ryzen 5000 della fine del 2020, piuttosto che veri e propri prodotti nuovi. Tuttavia, l’impegno ufficiale di AMD per la longevità del socket AM5 ce la fa un po’ È più facile da consigliare alle persone che aggiornano regolarmente le proprie CPU.

Il chipset Ryzen 9000 sarà in grado di collegarsi a qualsiasi scheda madre AM5 attuale dopo un aggiornamento del BIOS. L’azienda annuncia inoltre una gamma di chipset della serie 800 per le nuove schede madri, anche se generalmente presentano solo miglioramenti minori rispetto ai chipset della serie 600 che sostituiscono. Certo, l’X870E e l’X870 hanno porte USB 4 e l’X870 supporta velocità PCIe 5.0 per lo slot GPU mentre l’X670 supporta solo velocità PCIe 4.0 per lo slot GPU. Il chipset B850 di livello inferiore supporta ancora le velocità PCIe 5.0 per gli SSD e le velocità PCIe 4.0 per le GPU, mentre il chipset B840 di livello inferiore è limitato alle velocità PCIe 3.0 per tutto. Il B840 inoltre non supporterà l’overclocking della CPU, sebbene sia comunque in grado di overclockare la RAM.

