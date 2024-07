Analisi della partita Colombia-Uruguay 1-0 (10 luglio 2024)

Giacomo Rodríguez Ha fornito il suo sesto assist del torneo aiutando 10 giocatori Colombia batte Uruguay Mercoledì 1-0 a Charlotte, nella Carolina del Nord, per la qualificazione alla finale di Copa America ArgentinaPrima che la notte diventasse caos quando i giocatori si scontravano con i tifosi.

Vince l’Argentina Canada Martedì Miami ha sconfitto l’Atlanta 2-0 nella prima semifinale e si è assicurata un posto nella finale, che si terrà domenica a Miami Gardens, in Florida.

La vittoria della Colombia di mercoledì significa che ha esteso la sua striscia di imbattibilità a 28 partite, un record che risale alla sconfitta contro l’Argentina nel febbraio 2022.

In una partita controversa che ha visto sette cartellini gialli e un cartellino rosso, i giocatori di entrambe le squadre si sono scontrati in campo al fischio finale. Poi Darwin Nunez e una dozzina di compagni di squadra uruguaiani sono entrati in tribuna mentre i tifosi litigavano. Un video clip mostrava Nunez che colpiva un tifoso con i colori della nazionale colombiana.

Jefferson Lerma Ha segnato l’unico gol davanti a un pubblico entusiasta e pro-Colombia di 70.644 persone al Bank of America Stadium quando ha mandato la palla in rete dopo un calcio d’angolo di James al 39′.

James è diventato il primo giocatore sudamericano a registrare sei assist in un unico torneo importante dai tempi di Pelé Brasile Ai Mondiali del 1970.

James Rodriguez è stato una nuova fonte di ispirazione per la Colombia nella vittoria in semifinale contro l’Uruguay. Timothy A. Clary/AFP tramite Getty Images

Il compito della Colombia di mantenere il vantaggio è diventato complicato quando i difensori non sono riusciti a segnare un solo gol. Daniele Munoz È stato espulso nei minuti di recupero del primo tempo dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo per aver diretto un colpo di gomito contro un giocatore uruguaiano. Manuel UgarteMunoz ha ricevuto il suo primo cartellino giallo dall’arbitro messicano Cesar Ramos al 31′ per l’intervento sconsiderato su Maximiliano Araujo.

Attaccante del Liverpool Darwin Nunez Non è riuscito a realizzare molte occasioni nel primo tempo ed è stato il portiere della Colombia Camillo Vargas Non dover effettuare il primo salvataggio per farlo fermare Nicola della CroceCi prova al 68esimo minuto.

Il sostituto Luis Suarez, capocannoniere dell’Uruguay con 68 gol, ha colpito una palla che è rimbalzata sul palo al 71′ mentre l’Uruguay faticava a trovare una svolta davanti a dieci giocatori.

Mateus Uribe della Colombia, entrato come sostituto nel secondo tempo, ha tirato una palla oltre il palo all’88’, poi il tiro di Uribe al quarto minuto di recupero è rimbalzato sul corpo del portiere Sergio Rocher e poi è rimbalzato sulla traversa .

Ma un gol è bastato alla Colombia per raggiungere la finale di Copa America per la terza volta, la prima da quando vinse l’unico titolo in casa nel 2001.

I videoclip dopo la partita hanno mostrato i giocatori uruguaiani dirigersi sugli spalti per scambiarsi colpi con i tifosi colombiani, mentre gli agenti di polizia cercavano di separare le due squadre.

Il capitano della nazionale uruguaiana Jose Maria Jimenez ha detto che i giocatori stanno cercando di difendere le loro famiglie.

Jimenez ha detto nella trasmissione ufficiale: “Lasciami dire qualcosa prima che interrompano il tuo discorso perché non ci permettono di parlare al microfono, non vogliono che io dica nulla di quello che sta succedendo, ma questo è un disastro”. Ha aggiunto: “Per favore, fate attenzione. Le nostre famiglie sono sugli spalti e ci sono neonati. È stato un disastro, non c’era polizia e abbiamo dovuto difendere le nostre famiglie”.

L’Argentina punta a vincere il 16esimo titolo consecutivo di Copa America e sta cercando di unirsi alla Spagna come unica nazione ad aver vinto tre titoli importanti consecutivi.

La partita di mercoledì è stata giocata con un calore di 30 gradi su una superficie che era stata convertita da erba artificiale a erba naturale nelle settimane precedenti la partita.

Sabato l’Uruguay affronterà il Canada nella partita per il terzo posto.

Informazioni provenienti dall’Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.