Anche se la capsula spaziale Boeing dovesse fallire, gli astronauti sperano che possa riportarli sani e salvi sulla Terra

Cape Canaveral, Florida. – Due astronauti che avrebbero dovuto ritornare sulla Terra diverse settimane fa hanno detto mercoledì di essere fiduciosi che la capsula spaziale della Boeing sarà in grado di riportarli sani e salvi, nonostante una serie di malfunzionamenti.

I piloti collaudatori della NASA Butch Wilmore e Suni Williams è stato avviato Le prime persone a viaggiare a bordo della nuova capsula Starliner della Boeing all’inizio del mese scorso. Perdite di elio e guasti alla propulsione hanno quasi fatto deragliare il loro arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale e li hanno trattenuti lì più a lungo del previsto. Ora il primo ritorno potrebbe essere la fine di luglio, hanno detto i funzionari.

Nella loro prima conferenza stampa dall’orbita, la coppia ha detto che si aspettavano di tornare dopo il completamento del test di propulsione sulla Terra. Hanno detto che non si lamentavano del tempo extra in orbita e che erano felici di aiutare l’equipaggio della stazione. Entrambi risiedevano in precedenza nel laboratorio orbitante, che ospita anche altri sette.

“La navetta ci riporterà a casa, nessun problema”, ha detto Williams ai giornalisti.

Il volo di prova avrebbe dovuto terminare il 14 giugno e durare otto giorni.

Steve Stich, direttore del programma del gruppo commerciale della NASA, ha detto che gli astronauti dello Starliner potrebbero tornare entro la fine di luglio. L’obiettivo è recuperarli prima che SpaceX consegni un nuovo equipaggio a metà agosto, ma ciò potrebbe cambiare, ha osservato.

Questa settimana, la NASA e la Boeing stanno cercando di replicare i problemi del propulsore dello Starliner in una nuovissima unità presso il White Sands Missile Range nel New Mexico, uno dei principali siti di atterraggio nel deserto occidentale americano. C’è un problema con il sistema di propulsione utilizzato per azionare la navicella spaziale.

Cinque propulsori fallirono mentre la capsula si avvicinava alla stazione spaziale il 6 giugno, un giorno dopo il decollo. Quattro sono stati successivamente riattivati. Wilmore ha detto che dovrebbe esserci abbastanza propulsione per sollevare lui e Williams fuori dall’orbita. Ci sono anche macchine più grandi che possono essere ricaricate se necessario.

“Quel mantra che senti, ‘il fallimento non è un’opzione’, è il motivo per cui restiamo qui adesso”, ha detto Wilmore. “Crediamo che i test che stiamo facendo siano quelli che dobbiamo fare per ottenere le risposte giuste e darci i dati di cui abbiamo bisogno per tornare indietro.”

Boeing e NASA ritengono che siano necessari test a terra per determinare cosa potrebbe essere andato storto perché quella parte della capsula, il modulo di servizio, è stata scartata prima dell’atterraggio. Anche le perdite rientrano in questa categoria usa e getta.

Finora il test non ha replicato le temperature più calde raggiunte durante il volo, afferma Stich. Prima di riportare a bordo lo Starliner, i manager vogliono assicurarsi che i dubbi propulsori non siano danneggiati. Sono stati licenziati più spesso di quanto inizialmente previsto durante il volo e la domanda aggiuntiva su di loro potrebbe averne causato il fallimento, ha osservato Stich.

Allo stesso tempo, vengono condotti test a terra per comprendere meglio le perdite di elio che possono svilupparsi da cattive tenute. I funzionari hanno precedentemente affermato di avere abbastanza elio per tornare a casa.

L’uragano Beryl ha ritardato alcuni lavori. Il Johnson Space Center di Houston, sede dei centri di controllo sia della NASA che della Boeing, è stato chiuso a tutti tranne che ai dipendenti più critici all’inizio di questa settimana.

In caso di emergenza, Mark Nappi della Boeing ha sottolineato che lo Starliner e il suo equipaggio potrebbero tornare immediatamente. Sebbene la società non creda che i propulsori siano danneggiati, “vogliamo riempire gli spazi vuoti ed eseguire questo test per esserne sicuri”.

Dieci anni fa la NASA ordinò le capsule Starliner e SpaceX Dragon per gli astronauti diretti sulla stazione spaziale, pagando miliardi di dollari a ciascuna azienda. Il primo volo in taxi di SpaceX con gli astronauti è avvenuto nel 2020. Il primo volo con equipaggio della Boeing è stato ripetutamente ritardato a causa del software e di altri problemi.

Non ci sono discussioni con SpaceX sull’invio di una capsula di recupero, ha detto Stich.

L’Associated Press riceve il sostegno del Dipartimento di Salute e Scienza del Science and Education Media Group dell’Howard Hughes Medical Institute. AP è l’unico responsabile di tutti i contenuti.