Andrew Wiggins dei Warriors non giocherà per il Canada alle Olimpiadi per motivi medici: fonti

L’attaccante dei Golden State Warriors Andrew Wiggins non era a Toronto venerdì per l’inizio del ritiro della squadra di basket maschile canadese che aiuterà a determinare la squadra olimpica del paese per il torneo di questa estate. Wiggins è stato nominato nel roster di 20 giocatori del campo di addestramento all’inizio del mese, ma ora non parteciperà al campo né avrà diritto a unirsi alla squadra.

Venerdì sera, durante la prima conferenza stampa del ritiro della squadra, il direttore generale dei Canadiens Rowan Barrett ha detto di aver ricevuto una chiamata dai Warriors pochi giorni prima dell’inizio del ritiro che diceva che Wiggins non sarebbe stato disponibile per giocare. Quando gli è stato chiesto se Golden State gli avesse dato una ragione, Barrett ha detto: “È qualcosa di cui devi parlare con loro”.

Un portavoce dei Warriors ha risposto a una richiesta di commento da parte di L’atleta Dicendo che la decisione è stata presa di comune accordo da Wiggins e che la squadra e Golden State non possono impedirgli di giocare per il Canada. Fonti del team hanno detto che si trattava di una decisione medica.

““Beh, per noi Andrew stava bene”, ha detto Barrett. “Parlavamo costantemente con lui. Si era allenato per settimane e settimane per prepararsi a questo. Poi ho ricevuto una chiamata da Golden State un giorno o due prima del campo dicendo che lo avrebbero trattenuto. Quindi, da quello che ho Vedo, questa non è una decisione di Andrew. Questa è una decisione della squadra.”

Wiggins ha giocato 71 partite con i Warriors nella stagione 2023-24, ma ha subito un infortunio alla caviglia a fine stagione che è durato per il resto della stagione, un potenziale problema medico che avrebbe potuto essere sollevato dalla squadra. Ha avuto un inizio d’anno difficile, ma ha concluso la stagione più forte, con una media di 13,2 punti e 4,5 rimbalzi a partita.

Tuttavia, si è comportato bene nella stagione del campionato 2021-22.

Golden State è stata attiva nel mercato commerciale nel periodo precedente alla libera agenzia. Si prevede che Wiggins guadagnerà 26,3 milioni di dollari la prossima stagione e guadagnerà 84,65 milioni di dollari nelle prossime tre stagioni. Il suo contratto potrebbe essere necessario per completare lo scambio e fare un’inversione di tendenza, ma questa decisione olimpica è separata da qualsiasi trattativa commerciale, secondo le fonti.

Queste fonti hanno detto che si trattava di una decisione puramente medica, presa di comune accordo, per garantire che Wiggins fosse in salute nella prossima stagione.

L’inclusione di Wiggins nel roster del campo di addestramento canadese è stata alquanto controversa. Nell’estate del 2022, il Canada ha chiesto ai giocatori di impegnarsi per tre anni a frequentare i campi estivi in ​​modo da poter giocare alle Olimpiadi, nel caso in cui il Canada si fosse qualificato. Basketball Canada ha allentato quella posizione nel tempo, ma Wiggins non poteva impegnarsi in quel momento perché i Warriors erano nel bel mezzo della loro corsa per il campionato ed erano a un anno di distanza dalla libera agenzia senza restrizioni.

Alla fine ha firmato una proroga di quattro anni con Golden State nell’ottobre 2022.

Wiggins ha giocato l’ultima volta per il Canada nel 2021, quando ha perso in semifinale dell’ultimo torneo di qualificazione a Victoria, British Columbia, per le Olimpiadi di Tokyo. Ha anche giocato per la squadra maschile alla Coppa del mondo di basket statunitense 2015 a Città del Messico, dove il Canada ha perso in semifinale contro il Venezuela.

Una vittoria in quella partita avrebbe mandato la squadra ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro.

Wiggins si sarebbe guadagnato un posto nel roster se fosse stato in ritiro, dato che il Canada ha bisogno di ali più grandi, principalmente in difesa. Questa sarà la prima volta dal 2000 che il Canada parteciperà a un torneo di basket maschile ai Giochi Olimpici.

La madre di Wiggins, Marita Payne-Wiggins, vinse medaglie d’argento per il Canada nella staffetta 4 x 100 metri e nella staffetta 4 x 400 metri alle Olimpiadi del 1984 a Los Angeles.

“Sono triste per lui, ho avuto una buona conversazione con lui e sta sicuramente cercando di spingere avanti i giocatori, sperando per il meglio per loro”, ha detto Barrett.

Il Canada ha vinto la medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo FIBA ​​la scorsa estate. La squadra dovrebbe essere guidata dalla stella degli Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander e dalla guardia dei Denver Nuggets Jamal Murray, con veterani del programma come i compagni di squadra dei Toronto Raptors Kelly Olynyk e RJ Barrett che probabilmente si dirigeranno in Francia.

(Foto: Ezra Shaw/Getty Images)