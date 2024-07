Annuncio di servizio pubblico: guadagna 1.000 punti d’oro con l’offerta di abbonamento familiare Switch Online (Nord America)

partecipazione a Nintendo Live SU Youtube 773mila

Nintendo sta attualmente lanciando una promozione “a tempo limitato” in cui puoi guadagnare 1.000 punti My Nintendo Gold quando acquisti o rinnovi un abbonamento familiare di 12 mesi al servizio NSO o al pacchetto di espansione.

Questa offerta è attualmente disponibile per i residenti in Nord America e rimarrà disponibile fino a… 11 agosto 2024Questi punti d’oro possono essere ottenuti Sostituito con giochi su eShop E altri contenuti per Nintendo Switch.

Da adesso fino all’8/11 alle 23:59 PT, puoi guadagnare 1.000 #IlmioNintendo Punti Gold quando ti iscrivi a questa offerta e acquisti o rinnovi un abbonamento di 12 mesi #NintendoSwitch online Abbonamento Famiglia o Abbonamento Famiglia Nintendo Switch Online + Expansion Pack.https://t.co/71AMGU9hU2 pic.twitter.com/06wnP1rfAA– Nintendo America (@NintendoAmerica) 29 luglio 2024

Switch Online ti dà accesso al gioco online, ai giochi classici, ai servizi di salvataggio nel cloud, a un’app per smartphone e ad alcune offerte speciali. Il pacchetto di espansione include extra aggiuntivi come contenuti scaricabili e altri servizi legacy.