Anthony Mackie ferma Hulk Rosso

Per gentile concessione dei Marvel Studios

Il cappello è tornato!

I Marvel Studios hanno pubblicato il primo trailer di Captain America: Brave New World, il quarto film della serie Captain America e il primo con protagonista Anthony Mackie, il supereroe volante Sam Wilson, precedentemente noto come il compagno di Captain America, Falcon.

Mackie prende il posto di Steve Rogers, che ha recitato nei tre film precedenti di “Captain America” ​​e in quattro film di “Avengers”. Alla fine del film “Avengers: Endgame” del 2019, Steve dice addio ai suoi compagni supereroi e torna indietro nel tempo per trascorrere una nuova vita con la sua amata Peggy Carter. Dà la sua famosa armatura di vibranio a Sam, che giura di fare la cosa giusta per l’eroe di fama mondiale.

Nel nuovo trailer, Sam viene ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Thaddeus “Thunderbolt” Ross, interpretato da Harrison Ford, e vuole fare di Capitan America un agente americano. Gli eventi degenerano rapidamente quando il supereroe ferma un potenziale assassino alla Casa Bianca. Il trailer si conclude con una rapida occhiata al nuovo personaggio Red Hulk, un altro mostro dotato di raggi gamma che è l’alter ego di Thunderbolt Ross nei fumetti Marvel. Ma non è chiaro se il quarto film di “Captain America” seguirà la stessa storia dei fumetti.

La prima volta che i fan della Marvel hanno visto Sam vestito da Capitan America è stato nella serie Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier”. Sam si allea con l’antieroe di Sebastian Stan, Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, per sconfiggere un gruppo di terroristi. Lo spettacolo ha ricevuto consensi sia dai fan che dalla critica, oltre a cinque nomination agli Emmy Award.

“Captain America: Brave New World” sarà il primo film in cui Mackie ritorna nell’Universo Marvel. I suoi co-protagonisti in “Falcon and the Winter Soldier” includono Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon, Carl Lumbly nei panni di Isaiah Bradley e Shira Haas. nel ruolo del supereroe, l’israeliano Sabra; Giancarlo Esposito nel ruolo del misterioso cattivo Ford, che assume il ruolo di “Thunderbolt” Ross del compianto William Hurt;

Julius Onah dirige Captain America: Brave New World, scritto da Malcolm Spellman, Dalan Mawson e Matthew Orton. L’uscita del film nei cinema è prevista per il prossimo anno, il 12 febbraio 2025.

Guarda il trailer qui sotto.