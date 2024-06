App lanciate da Apple Sherlock alla WWDC 2024

Apple ha avuto molto successo ultimamente, annunciando una serie di nuove funzionalità per i suoi vari dispositivi all’inizio di questa settimana alla Worldwide Developers Conference (WWDC).

Ma molte di queste funzionalità erano già disponibili in una certa misura sui dispositivi Apple tramite app di terze parti. Quindi, proprio come negli ultimi anni, esamineremo le idee che Apple ha “Sherlocked” negli aggiornamenti di quest’anno.

Ma cosa intendiamo con Apple che “nasconde” qualcosa?

Alla fine degli anni ’90, Apple lanciò un’app di ricerca chiamata Sherlock per macOS 8 che potevi utilizzare per cercare sul Web e nei file sui sistemi locali. Ora, una società chiamata Karelia Software ha un’app di ricerca da 29 dollari chiamata Watson, con funzionalità come plug-in per migliorare la tua ricerca su Internet. Nel 2002, Apple ha rilasciato Sherlock 3 con funzionalità simili a Watson, rendendo ridondante l’applicazione Karelia. Da allora, le persone negli ambienti tecnologici hanno usato il termine “Sherlocking” quando vogliono riferirsi a una nuova funzionalità di Apple che fa la stessa cosa che fa un’app di terze parti esistente.

Funzionalità: nuova app per la password

Applicazioni di Sherlock: 1 parola d’ordine, LastPass, BitWarden, Corridoio protonico

Apple sta lanciando un nuovo gestore di password autonomo per iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, VisionOS e Windows. Ormai hai già un gestore di password, ma si trova all’interno di un sottomenu nell’app Impostazioni.

Questa nuova app farà essenzialmente la stessa cosa dei gestori di password di terze parti, che potrebbero vedere meno nuovi utenti poiché alcune persone potrebbero scegliere di utilizzare ora il gestore di password integrato. Tuttavia, la maggior parte delle app di terze parti in questo ambito fornisce anche app e integrazioni su Android, Windows e Linux e può archiviare altre informazioni come indirizzi e carte di credito.

Caratteristica: registrazione e trascrizione delle chiamate

Applicazioni di Sherlock: TapeACallVero chiamante

Apple ha finalmente introdotto la possibilità di registrare e trascrivere le chiamate all’interno dell’app Telefono. Mentre ami le app TapeACall Turecaller offre da tempo la registrazione delle chiamate e per attivarla dovevi chiamare un altro numero. Il motivo è che Apple non ha consentito ad aziende terze di accedere al proprio stack di connettività.

Caratteristica: trascrizione audio

Applicazioni di Sherlock: Lontra, Voice Notes.com

Oltre alla trascrizione delle chiamate, Apple fornirà anche la trascrizione audio in app come Notes con i prossimi aggiornamenti. Questo occupa lo spazio che finora hanno occupato app come Otter, AudioPen e Voicenotes.com.

Tuttavia, le app di terze parti possono fare molte altre cose: ad esempio, Otter è ottimo per trascrivere riunioni e videochiamate e AudioPen e Voicenotes.com offrono riepiloghi e funzionalità di formattazione basati sull’intelligenza artificiale. Quindi gli utenti dovranno scegliere quanta funzionalità desiderano dai servizi di trascrizione.

Caratteristica: duplica iPhone su Mac

Applicazione Sherlock: bordo

I nuovi aggiornamenti di Apple offriranno la possibilità di eseguire il mirroring del tuo iPhone su un Mac, permettendoti di controllare il tuo telefono da remoto. Gli utenti potranno ricevere notifiche iPhone sul tuo Mac e trascinare e rilasciare facilmente file, foto e video tra dispositivi.

Crediti immagine: mela

Fino ad ora, dovevi utilizzare Bezel per farlo, ma è necessario collegare il tuo iPhone, iPad e iPod Touch con un cavo per eseguire il mirroring del dispositivo. Lo sviluppatore dell’app ha affermato che con l’imminente aggiornamento di Apple, valuteranno i prossimi passi.

Compreso ciò che abbiamo sulla tabella di marcia per i prossimi mesi. Non sono sicuro di cosa provo per l’ingresso di Apple in questo spazio, fa parte del gioco, alza il livello e mi emoziona e mi rattrista allo stesso tempo. – Matthijs Caddick (@mac_cain13) 10 giugno 2024

Funzionalità: affiancamento delle finestre su Mac

Applicazione Sherlock: magnete, rettangolare

Questa non è esattamente una funzionalità rivoluzionaria poiché Windows e Linux ti consentono di affiancare le finestre ormai da anni. Su Mac dovevi utilizzare applicazioni di terze parti come magnete E rettangolare In modo che il sistema operativo possa facilmente organizzare le finestre in diversi modi.

Credito immagine: mela

Apple sta finalmente lavorando per integrare questa funzionalità nel prossimo macOS Sequoia, ma le app di terze parti potrebbero comunque essere in grado di fidelizzare i propri utenti offrendo migliori funzionalità di personalizzazione come diverse opzioni di dimensione per le finestre, la possibilità di riorganizzare gli spazi di lavoro con un unico collegamento e nascondere le finestre sul… bordo dello schermo e bloccare l’app su un lato.

Caratteristica: emoji personalizzati

Applicazione Sherlock: Newgi

Un’altra funzionalità imminente è la possibilità di creare nuovi emoji utilizzando suggerimenti e un nuovo motore AI. Puoi digitare suggerimenti come “Una volpe come DJ” per creare una nuova emoji. Fino ad ora, puoi utilizzare un’applicazione chiamata Newgi Per fare lo stesso.

Funzionalità: mappe personalizzate

Applicazione Sherlock: Tutte le corsie

Apple Maps riceverà un aggiornamento come parte di iOS 18 che consentirà agli utenti con sede negli Stati Uniti di esplorare i sentieri dei parchi nazionali, creare percorsi personalizzati e salvarli per l’utilizzo offline. Finora hai dovuto utilizzare Alltrails per fare tutto questo, ma il vantaggio di questa app potrebbe essere che ha già una community. Inoltre, offre percorsi che aggirano i parchi nazionali anche di altri paesi.

Ciò che verrà

Vale la pena notare che Apple deve trovare un equilibrio qui: deve tenere il passo con la concorrenza di Google e Microsoft, ma allo stesso tempo guadagna dall’App Store, quindi non può semplicemente aggiungere funzionalità che uccidono gli utenti. Arresta completamente le applicazioni di terze parti. Tuttavia, alcune di queste app Sherlocked potrebbero sopravvivere offrendo soluzioni personalizzate o aziendali, ma alcune app autonome su piccola scala alla fine perderanno utenti a favore di Apple.

Crediti immagine: mela

Una strana anomalia questa volta è la suite di strumenti di scrittura di Apple, alimentata dall’intelligenza artificiale dell’azienda. L’App Store attualmente dispone di dozzine di app per la posta elettronica e per prendere appunti che ti consentono di cambiare il tono di un pezzo di scrittura, riscriverlo, riformattarlo completamente o riassumere del testo. Puoi anche considerare Grammarly come un’app Sherlocked ora che Apple offre anche funzionalità di correzione di bozze.