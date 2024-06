Apple è alla ricerca di un partner AI per Apple Intelligence in Cina

Con iOS 18, Apple sta lavorando con OpenAI per integrare ChatGPT in iPhone, dove ChatGPT lavorerà insieme a Siri per gestire le richieste di contenuti generati dall’intelligenza artificiale. ChatGPT e altri servizi AI simili non sono disponibili in Cina, quindi Apple deve trovare un’alternativa.



Secondo i rapporti, Apple sta attivamente cercando un’azienda cinese con cui collaborare per le funzionalità di intelligenza artificiale in Cina Il giornale di Wall Street. Apple ha avuto colloqui con Baidu, Alibaba Group e la startup Baichuan AI con sede a Pechino, ma non è stato raggiunto alcun accordo.

Le funzionalità di Apple Intelligence saranno limitate a un numero sempre più limitato di clienti quando ‌iOS 18‌, iPadOS 18 e macOS Sequoia verranno lanciati questo autunno. Apple ha dichiarato oggi che non offrirà queste funzionalità ai paesi dell’UE e, senza un accordo con una società cinese di intelligenza artificiale, anche la Cina potrebbe uscire.

La Cina richiede alle aziende di ottenere l’approvazione del governo prima di lanciare chatbot basati su modelli linguistici di grandi dimensioni e, finora, non ha approvato alcun prodotto di intelligenza artificiale sviluppato al di fuori del paese. Apple ha preso in considerazione la possibilità di ottenere l’approvazione per il suo ampio modello linguistico, ma ha scoperto che difficilmente le autorità di regolamentazione cinesi lo consentiranno. Per portare le funzionalità di Apple Intelligence in Cina, Apple deve firmare un accordo con una società cinese di intelligenza artificiale.

Non è chiaro se Apple avrà abbastanza tempo per preparare una versione cinese di Apple Intelligence per settembre, anche se riuscisse a ottenere un accordo nel prossimo futuro, quindi è improbabile che Apple Intelligence arrivi in ​​Cina fino a una data successiva. Anche se Apple riuscisse a raggiungere questo obiettivo, Apple Intelligence sarà disponibile solo in inglese americano al momento del lancio, con il supporto per altre lingue in arrivo nel 2025.

secondo Il giornale di Wall StreetApple è in ritardo rispetto alle aziende rivali di smartphone in Cina perché le funzionalità AI sono già disponibili sui dispositivi dei marchi cinesi più venduti come Vivo, Huawei, Xiaomi e Honor. Anche Samsung ha uno smartphone con integrazioni AI in Cina, dove ha collaborato con Baidu e Meitu.