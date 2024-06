Apple iOS 18 promette iMessage via satellite, aumentando la sicurezza per gli escursionisti

Lunedì Apple ha presentato grandi cambiamenti durante la sua conferenza annuale mondiale degli sviluppatori, dai modi per nascondere le tue app segrete ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale. Ma pochi annunci Era rivolto agli appassionati di outdoor, in particolare a quelli inclini ad avventurarsi fuori dalla rete. Secondo l’anteprima, Apple sta arrivando Versione iOS18 – che dovrebbe essere disponibile al grande pubblico questo autunno – consentirà agli utenti statunitensi con un iPhone 14 o successivo di inviare e ricevere testi ed emoji tramite iMessage ed SMS anche quando il servizio cellulare o WiFi non è disponibile. Ciò significa che se tutto va secondo i piani dell’azienda, “Non preoccuparti, mamma, il viaggio in campeggio sta andando alla grande!” Il testo dovrebbe arrivare anche da zone remote.

Apple non ha fornito alcuna informazione quando è stato chiesto se l’invio di tali messaggi costerebbe agli utenti una commissione o comporterebbe restrizioni. Lui lei Non ha ancora fatto pagare A Invia SMS di emergenza Via satellite quando si esce dal servizio cellulare, funzionalità che ha debuttato nel 2022.

Se i nuovi messaggi di testo via satellite funzionassero in modo simile alla funzione SOS,… Supporto Apple “Devi essere all’aperto, su un terreno relativamente aperto, con una visione chiara del cielo”, dice il sito web. Il fogliame può rallentare o impedire la comunicazione, così come colline, montagne o canyon.

Verrà mostrata anche la versione iOS 18 Nuovi strumenti Apple lo ha detto agli escursionisti e ai nuotatori nella foresta. Apple Maps, in particolare, conterrà migliaia di sentieri escursionistici nei parchi nazionali americani e consentirà agli utenti di filtrarli in base a dettagli come lunghezza o altitudine. Gli escursionisti potranno anche creare percorsi personalizzati, accedere ai percorsi offline e organizzarli in una nuova “Libreria dei luoghi”. READ Il curriculum che ti ha fatto ottenere un lavoro come dipendente Google del valore di $ 300.000

Kevin Long, CEO dell’app per il campeggio SporcoHa definito gli aggiornamenti annunciati “una grande vittoria per aiutare le persone a uscire”, soprattutto in un momento in cui l’interesse americano per il campeggio è in aumento e la concorrenza per le prenotazioni dei campeggi è in aumento. Ciò ha portato più persone a provare il campeggio in backcountry, dove il servizio è discontinuo, se non inesistente.

Una maggiore connettività “aiuterà a mantenere le persone al sicuro, in particolare i milioni di campeggiatori per la prima volta che vediamo ogni anno dal 2020, mentre esplorano i campeggi dispersi”, ha scritto Long in una e-mail.

Aumentare la capacità di rimanere in contatto può rassicurare i propri cari a casa e rendere ancora migliore il tempo trascorso nella natura, ha affermato Justin Wood, direttore delle esperienze collaborative presso REI. Avere accesso ai messaggi non è una scusa per lesinare sui compiti prima di un viaggio, ha affermato.

“Ancora più importante, tutti coloro che giocano all’aperto dovrebbero pianificare in anticipo, prepararsi con attenzione e scegliere attività e destinazioni adatte ai propri livelli di abilità per evitare problemi che possono sorgere, indipendentemente dalla tecnologia disponibile”, ha scritto Wood in una e-mail.