Apple lancia HomePod mini a mezzanotte

Oggi, a mezzanotte, Apple ha presentato il mini altoparlante HomePod, realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%. Con un’altezza di soli 3,3 pollici, il mini altoparlante HomePod offre un suono forte in un design straordinariamente compatto. Con un esterno in rete senza cuciture e acusticamente trasparente e una superficie touch retroilluminata che si illumina da un bordo all’altro, HomePod mini è uno straordinario altoparlante intelligente che si adatta a qualsiasi spazio. L’HomePod mini è disponibile a mezzanotte a partire da mercoledì 17 luglio e si unisce ad altri colori audaci, tra cui giallo, arancione, blu e bianco.

Gli utenti di HomePod mini possono ascoltare un catalogo di oltre 100 milioni di brani con Apple Music e godersi un suono avvolgente su un singolo altoparlante, in una coppia stereo e con audio multi-room. Per migliorare l’intrattenimento, gli utenti possono persino utilizzare un altoparlante intelligente per creare un’esperienza home theater accattivante con Apple TV 4K. Con Siri, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di conoscenze musicali, effettuando ricerche per artista, canzone, testo, decennio, genere, stato d’animo o attività.

Con l’intelligenza di Siri, HomePod mini offre anche modi convenienti per gestire le attività quotidiane e controllare la tua casa intelligente. Gli utenti possono creare domotica intelligente, ricevere notifiche quando viene rilevato un allarme di fumo o monossido di carbonio nella loro casa, controllare la temperatura e l’umidità in una stanza e utilizzare Intercom per inviare un annuncio in tutta la casa, il tutto a mani libere.

HomePod mini può essere ordinato a mezzanotte per $ 99 su apple.com e sull’app Apple Store. Il nuovo colore sarà disponibile negli Apple Store negli Stati Uniti, Canada, Cina, Singapore e in altri 28 paesi e regioni a partire dal 17 luglio. HomePod mini sarà disponibile anche a mezzanotte presso i rivenditori autorizzati Apple e operatori selezionati (i prezzi possono variare). Scopri di più su apple.com/homepod-mini.

