Apple raggiunge il suo primo accordo contrattuale con la US Retailers Association

Due anni fa, i lavoratori di un negozio Apple a Towson, nel Maryland, furono i primi a fondare un sindacato ufficialmente riconosciuto in un negozio Apple negli Stati Uniti. Ora sono i primi a raggiungere un accordo contrattuale preliminare.

Secondo la Coalizione dei dipendenti del commercio al dettaglio organizzato dell’Associazione internazionale dei lavoratori dell’aviazione e dei macchinari, che rappresenta circa 85 dipendenti del negozio Towson, l’accordo triennale prevede miglioramenti del programma, aumenti medi del 10% per tutta la durata del contratto, un disposizioni sull’indennità di fine rapporto e limiti per i dipendenti a contratto e un processo disciplinare trasparente.

“Raggiungendo un accordo provvisorio con Apple, stiamo dando ai nostri membri una voce sul loro futuro e un forte primo passo verso maggiori guadagni”, ha detto il comitato di contrattazione del sindacato. Nella situazione attuale.

Il sindacato voterà l’accordo il 6 agosto. Durante i negoziati, i lavoratori hanno votato per consentire uno sciopero, una mossa che il comitato negoziale ha descritto come “il primo passo per mostrare la nostra solidarietà” che invierebbe “un messaggio chiaro ad Apple”.

Sebbene ci siano state campagne per la sindacalizzazione in altri negozi Apple negli Stati Uniti, solo due di questi negozi hanno avuto successo finora. Le trattative contrattuali continuano Con il sindacato in un negozio a Oklahoma City.

Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di TechCrunch.