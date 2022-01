Su sua richiesta, la Chiesa anglicana sudafricana ha confermato sabato alla CNN che il corpo del premio Nobel per la pace è stato sommerso, considerato un’alternativa verde alla cremazione.

Aquamation è un processo a base d’acqua il cui nome scientifico è “idrolisi alcalina”, in cui “una combinazione di flusso d’acqua delicato, temperatura e alcalinità viene utilizzata per accelerare la scomposizione della materia organica”. Azienda americana specializzata nel processo, secondo Bio-Response Solutions.

Il sito web della società afferma che il processo “utilizza il 90% di energia in meno rispetto a un bruciatore a fiamma e non emette gas serra dannosi”.

Secondo l’Associazione Crimea del Nord America (CANA), un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, l’idrolisi alcalina viene talvolta definita combustione senza fiamma.

Il corpo viene posto in una macchina per l’idrolisi alcalina, che ha una camera ermetica riempita con una soluzione composta da acqua e sostanze chimiche alcaline. La camera viene quindi riscaldata, liquefando il corpo e lasciando solo l’osso. Secondo il sito web della CAN

Una volta che le ossa sono asciutte possono essere polverizzate. “Questo processo produce circa il 32% in più di residui bruciati rispetto all’inceneritore a fiamma e potrebbe essere necessaria un’urna più grande”, ha affermato CANA.

Tutu è appassionato di protezione dell’ambiente e ha scritto numerosi discorsi e articoli sulla necessità di agire per combattere la crisi climatica. Nel 2007, ha scritto Pezzo intitolato “Questa pericolosa soddisfazione” Ha parlato per il Guardian del preoccupante impatto del cambiamento climatico sulle comunità meridionali e più povere del mondo, poiché gran parte del Nord America e dell’Europa non stanno ancora vivendo condizioni meteorologiche avverse a causa dell’emergenza climatica in questo momento.

Richiedendo un’alternativa ecologica alla cremazione del suo corpo, Tutu ha preso altre misure per garantire che il suo funerale fosse modesto come il suo stile di vita: il suo corpo è stato posto in una semplice bara di pino, che la sua fondazione ha definito “economica su sua richiesta”.