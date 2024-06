Ariana Grande ha criticato la famiglia della vittima Jeffrey Dahmer per aver affermato che l’assassino era l’ospite della cena dei suoi sogni

La famiglia di una delle vittime di Jeffrey Dahmer ha criticato per una volta la “malata” Ariana Grande, dicendo che il prolifico assassino era il suo ospite da sogno.

apparendo su Podcast “Podcrushed”. All’inizio di questo mese, la sicatrice di “We Can’t Be Friends”, 31 anni, ha ricordato di aver detto a un gruppo di bambini durante una sessione di domande e risposte che era interessata a sedersi con Dahmer, che uccise e fece a pezzi 17 uomini tra il 1978 e il 1991.

L’improvvisa scoperta ha scioccato i cari di Tony Hughes, visto l’ultima volta nel 1991.

Il serial killer uccise e fece a pezzi 17 uomini tra il 1978 e il 1991. AFP/Getty Images

“A me sembra che sia malata nella sua mente. Non è stravagante o divertente dire che ti sarebbe piaciuto cenare con lui”, ha detto la madre di Hughes, Shirley. Lo ha detto a TMZ. “Non è nemmeno qualcosa che dovresti dire ai giovani, che è quello che dice di aver fatto.”

Tony, che era sordo e non poteva parlare, fu accolto da Dahmer in un bar gay a Milwaukee.

Dahmer lo portò a casa, lo drogò, smembrò il suo corpo e conservò il suo cranio, secondo The Verge. Agenzia di stampa.

Hughes ha detto allo sbocco che spera che la cantante di “Thank U, Next” capisca quanto fossero insensibili i suoi commenti, e ha detto che era sconvolgente che Grande abbia riso della confessione.

Altrove, la sorella di Hughes, Barbara, ha detto che i commenti di Grande sembravano glorificare l’assassino, morto in prigione nel 1994.

Tony Hughes fu ucciso da Dahmer nel 1991. Bollettino familiare

Ha esortato il duo due volte vincitore del Grammy Award a scusarsi.

Il Post ha contattato i rappresentanti di Grande per un commento.

Grande ha fatto la sorprendente rivelazione ai conduttori Penn Badgley, Sophie Ansari e Nava Coughlin nell’episodio del podcast del 17 giugno.

La madre di Hughes, Shirley, ha criticato la due volte vincitrice del Grammy in seguito ai suoi commenti. Televisione di corte

“Quando ero più giovane ero affascinato dai serial killer”, ha detto Grande nel podcast. “Era tra me ed essere un gatto [on ‘Sam & Cat’] E musica pop, quindi era come un gruppo più giovane, ed erano con i loro genitori, e uno di loro disse: “Se potessi cenare con qualcuno vivo o morto, chi sarebbe?”

“Ero tipo, ‘Oh, sei così carino'”, ha continuato, aggiungendo di aver chiesto ai suoi genitori se le fosse permesso di dare la sua risposta onesta. “Mi hanno detto, ‘Certo, qual è la risposta?’ E io ho risposto, ‘Voglio dire, Jeffrey Dahmer è davvero fantastico.'”

Il sicario di ‘We Can’t Be Friends’, 31 anni, è stato invitato a scusarsi. Budkrashed/YouTube

Durante la sua apparizione sul podcast, Grande ha ammesso che Dahmer era ancora qualcuno con cui le sarebbe piaciuto cenare.

“Penso che mi sarebbe piaciuto incontrarlo”, ha detto. “Sai, forse con una terza parte o qualcuno coinvolto. Ma ho delle domande.”