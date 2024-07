Arsenal 2 Manchester United 1: Gol di Jesus, Martinelli e Nuaneri torna a splendere

L’Arsenal ha accelerato la preparazione per la nuova stagione vincendo sul Manchester United a Los Angeles grazie ai gol di Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

I due giocatori brasiliani, cercando di riprendersi dopo una deludente stagione 2023-24, hanno segnato un gol ciascuno per assicurarsi la vittoria dell’Arsenal.

Dopo la partita, l’Arsenal ha partecipato ai calci di rigore, che il Manchester United ha vinto 4–3 dopo i gol di Kai Havertz e Jacob Kuyor.

Dopo aver affrontato Bournemouth e Manchester United a Los Angeles, l’Arsenal volerà domenica a Filadelfia per giocare mercoledì un’amichevole contro il Liverpool al Lincoln Financial Field.

L’atleta Lo scrittore dell’Arsenal James McNicholas era al SoFi Stadium per fornire un’analisi accurata della vittoria amichevole contro gli uomini di Erik Ten Hag.

Gesù ha riscoperto la sua scintilla?

L’Arsenal spera ancora di rafforzare la propria linea offensiva quest’estate, ma non sarà facile acquistare un giocatore migliore di Jesus.

Mentre molti dei suoi compagni di squadra erano in viaggio per tornei internazionali, Jesus lavorava duramente per migliorare la sua forma fisica. Il suo obiettivo era tornare alla forma impressionante che aveva mostrato quando arrivò per la prima volta all’Arsenal nell’estate del 2022.

Jesus ha segnato solo quattro gol in 27 partite di Premier League la scorsa stagione. Finalizzare è stato un problema, ma lo era anche la sua forma fisica, poiché un problema al ginocchio in corso ha ridotto la sua disponibilità e influenza. L’Arsenal era anche aperto alle offerte per il 27enne durante questa finestra di mercato estiva, ma nessun acquirente adatto si è fatto avanti.

Ciò non rappresenta un problema per il tecnico Mikel Arteta, che rimane impressionato dal carattere, dalla versatilità e dall’intelligenza tattica di Jesus. Se Jesus riuscirà a mantenere la sua forma fisica e a ritrovare la sua forma migliore, l’Arsenal diventerà più forte grazie a ciò.

“Ha un bell’aspetto. È molto acuto”, ha detto Arteta. “Ha cambiato molte cose durante l’estate, è tornato di nuovo al suo meglio, e quando hai quelle basi puoi costruire altre cose, ma senza quelle basi non puoi farlo. “Non ho un giocatore e deve migliorare.” “È in questo stato per tirare fuori il meglio da lui. Lo ha capito e sono davvero contento di quello che ha mostrato anche oggi”.

Il che fa sorgere la domanda: cosa è cambiato?

“Questa è una domanda per lui, ma so che è un dato di fatto, e puoi vederlo – il suo aspetto, il suo ritmo, la sua intensità, il modo in cui si muove – e puoi vedere anche nei suoi occhi che c’è di nuovo una scintilla lì , perché ora ha ragione da dimostrare: “Questa è una buona cosa”.

È Nwaniri IL Un giocatore capace di sfondare nel settore giovanile?



Nwaniri è titolare in entrambe le amichevoli dell’Arsenal e si è comportato in maniera egregia (Ronald Martinez/Getty Images)

In seguito alla recente partenza di un gran numero di giocatori dall’accademia dell’Arsenal, si è discusso se la famosa linea di produzione di Hale End si sia prosciugata.

Tuttavia, le prove di questo round suggeriscono che la prossima generazione sta iniziando a insinuarsi nella squadra di Arteta.

Dopo un’ottima prestazione nell’1-1 di mercoledì contro il Bournemouth, il 17enne Ethan Nwaneri ha mantenuto il suo posto a centrocampo. Questa volta ha giocato da attaccante sinistro, con Martin Odegaard che giocava alla sua destra e Jorginho che lo sosteneva dalla profondità.

Anche la prestazione del giovane è stata incoraggiante, poiché è corso da dietro la porta e ha passato la palla sul secondo palo per impostare il pareggio di Jesus. C’è stato un accenno di fuorigioco, ma le proteste dello United sono state ignorate.

Un altro diciassettenne, Aiden Haven, ha iniziato come difensore centrale insieme a Joren Timber. Rasmus Hoglund ha battuto Haven per il primo gol dello United, ma ha recuperato bene per entrare in gioco e dimostrare la sua qualità con la palla.

Il ruolo dell’Accademia dell’Arsenal non si è fermato qui. Nel secondo tempo hanno partecipato Miles Lewis Scully, Salah El-Din Ould Muhannad e Josh Nicholls.

Arteta si ritrova con tantissime opzioni sulle fasce

Reiss Nelson ha impressionato ancora una volta, poiché rimane legato a un potenziale trasferimento a club interessati come il West Ham United o il Leicester City.

La partenza di Nelson potrebbe potenzialmente aprire la porta all’arrivo di un nuovo giocatore, ma gli attuali giocatori dell’Arsenal hanno sfruttato questa amichevole per mettersi alla prova. Nella sua prima partita di pre-campionato, Leandro Trossard era una minaccia costante sulla sinistra.

Al suo posto arriva Martinelli, che corre dalla sinistra e segna il gol della vittoria sul primo palo. Come Jesus, Martinelli era ben lungi dall’essere al suo meglio la scorsa stagione, e alla fine ha perso il posto a favore di Trossard. La sua velocità e immediatezza danno all’Arsenal una dimensione diversa in attacco, e ora che si è completamente ripreso dal profondo infortunio al tallone che lo ha ostacolato durante il periodo di qualificazione alla Premier League, spera di tornare ai suoi migliori livelli.

Fabio Vieira potrebbe essere visto come un’opzione sulle fasce anche la prossima stagione. Per la seconda partita consecutiva, è stato schierato in un ruolo sul lato destro dei tre attaccanti. È sorprendente che Arteta interpreterà Vieira alla periferia e opzioni meno esperte come Nwaneri e Oulad Muhand nelle aree centrali. Forse giocando sulla fascia i difetti difensivi di Vieira vengono meno scoperti.

Qual è il futuro dell’Arsenal?

Mercoledì 31 luglio: Liverpool (Filadelfia, Pennsylvania), 19:00 ET, mezzanotte BST

Suggerimenti per la lettura

(Immagine in alto: Patrick T. Fallon/AFP tramite Getty Images)