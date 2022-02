aspetta cosa? Questa fragranza in edizione limitata profuma di patatine fritte

Hai mai camminato in una panetteria e odorato di prodotti appena sfornati? Questo ti tenta immediatamente e ti spinge a concederti qualche buono da forno. I buongustai appassionati sanno che il cibo ha un fascino multisensoriale. Dal suo aroma al suo fascino estetico, ci sono molteplici aspetti del cibo che ci piace. Ad esempio, quando siamo in un gigante del fast food, è difficile resistere all’odore delle patatine fritte appena sfornate. Il profumo delle patatine fritte croccanti e salate è ora una fragranza in edizione limitata per San Valentino. Non ci credi? Dai un’occhiata e guarda di persona:

La fragranza è stata introdotta come un San Valentino da collezione in edizione limitata dalla Idaho Potato Commission (IPC). Si chiama “Frites by Idaho” e si dice che sia mistificante fragranza Ispirato al profumo irresistibile delle patatine fritte. Il lancio della fragranza unica coincide anche con il mese nazionale degli amanti della patata. Leggi la didascalia del post: “Realizzata in modo unico con una miscela di oli essenziali e distillati di patate dell’Idaho, questa fragranza inviterà i ricordi dei giorni lussureggianti”. La bottiglia da 50 ml è venduta a soli Rs. 142.

Secondo una dichiarazione su IPC sito webUn sondaggio pre-rilascio è stato condotto da Pollfish. È emerso che quasi il 90% degli americani trova l’odore delle patatine fritte irresistibile. “Che tu stia guidando in un ristorante o mangi all’interno, è quasi impossibile non mangiare una frittura e un boccone prima di tuffarti nel pasto. L’odore è troppo buono per resistere”, ha spiegato Jamie Higham, Presidente e CEO. “Questa fragranza è un ottimo regalo per chi non può rifiutare le patatine fritte.”

Le patatine fritte erano l’essenza di questa fragranza in edizione limitata.

Un certo numero di utenti di Instagram ha condiviso i propri commenti patatine fritte Profumo. Un utente ha scritto “Ho bisogno di questo nella mia vita” mentre un altro ha detto: “Mancano ancora settimane al pesce d’aprile!” Ad altri è piaciuta l’idea dei profumi a base alimentare che sono andati esauriti rapidamente; Hanno scritto: “Wow, che idea fantastica!!!”

Cosa ne pensate della fragranza delle patate fritte? Dicci nei commenti qui sotto.