Attacco Houthi: funzionari statunitensi affermano che i membri dell'equipaggio sono stati uccisi per la prima volta in un attacco a una nave commerciale vicino allo Yemen

Due funzionari statunitensi hanno detto alla CNN che un attacco missilistico Houthi contro una nave commerciale nel Golfo di Aden ha ucciso almeno due membri dell'equipaggio, segnando il primo attacco che la nave è stata attaccata. Un gruppo armato sostenuto dall'Iran Ha ucciso chiunque come parte dei suoi continui attacchi alle navi che attraversavano il Mar Rosso.

I funzionari hanno detto che l'attacco ha colpito la M/V True Confidence, una nave portarinfuse di proprietà della Liberia e battente bandiera delle Barbados. Da allora la nave è stata abbandonata e le navi da guerra della coalizione sono ora nella zona per valutare la situazione, hanno detto i funzionari. Uno degli ufficiali ha detto che almeno altri sei membri dell'equipaggio sono rimasti feriti.

Un funzionario ha detto che l’attacco è avvenuto intorno alle 11:30, ora di Sanaa, o intorno alle 3:30, ora orientale. Il raid rappresenta un’importante escalation di attacchi Houthi contro navi nel Mar Rosso, iniziata a ottobre in risposta alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Gli Houthi hanno affermato in un comunicato che l’attacco è stato “preciso” e ha causato lo scoppio di un incendio sulla nave.

Una dichiarazione degli Houthi sull’attacco afferma: “L’operazione di targeting è avvenuta dopo che l’equipaggio della nave ha respinto i messaggi di avvertimento delle forze navali yemenite”.

La dichiarazione degli Houthi rinnova il sostegno del gruppo al popolo palestinese e afferma che non fermeranno gli attacchi nel Mar Rosso finché “l'aggressione israeliana non si fermerà e l'assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non sarà revocato”.

L'ambasciata britannica a Sanaa ha affermato in un messaggio inviato a X che almeno due “marinai innocenti” sono morti nell'attacco.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto mercoledì che le morti erano “purtroppo inevitabili”.

Miller ha dichiarato in una conferenza stampa al ministero: “Gli Houthi hanno continuato a lanciare questi attacchi sconsiderati senza alcun riguardo per la sicurezza dei civili innocenti che attraversavano il Mar Rosso, e ora hanno purtroppo e tragicamente ucciso civili innocenti”.

Ha aggiunto: “Gli Stati Uniti continueranno a ritenere gli Houthi responsabili dei loro attacchi, che non solo hanno interrotto il commercio internazionale, non solo hanno interrotto la libertà di navigazione e le acque internazionali, non solo hanno messo in pericolo i marinai, ma ora ne hanno tragicamente uccisi alcuni. ” Egli ha detto.

Secondo funzionari statunitensi e occidentali, gli Houthi hanno lanciato più di 45 attacchi missilistici e droni contro navi commerciali, forze statunitensi e della coalizione che operano nel Mar Rosso, la maggior parte dei quali sono stati intercettati da cacciatorpediniere statunitensi o della coalizione o sono atterrati nelle acque senza causare danni. eventuali danni.

Finora, nessuna nave militare è stata colpita da droni o missili Houthi, secondo il portavoce del Dipartimento della Difesa, il maggiore Pete Nguyen. Ma da ottobre sono state colpite più di una dozzina di navi commerciali, tra cui diverse navi americane, ha detto Nguyen.

Da gennaio, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno inoltre effettuato quattro serie di attacchi contro obiettivi Houthi nello Yemen, colpendo obiettivi tra cui depositi di armi, depositi di missili, sistemi aerei senza pilota con attacco unidirezionale, sistemi di difesa aerea, radar ed elicotteri utilizzati dagli Houthi. Gli Houthi. Ribelli.

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno inoltre lanciato regolarmente attacchi dinamici contro i missili Houthi che si preparavano a essere lanciati dall’interno dello Yemen.

Era l’amministrazione Biden Lottando per fermare gli attacchiTuttavia, il gruppo continua a rafforzare le sue scorte di armi nello Yemen, secondo quanto riferito in precedenza dalla CNN.

Diversi funzionari hanno detto alla CNN che gli Stati Uniti non hanno ancora un “denominatore” che consenta di valutare quale percentuale di equipaggiamento Houthi gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno effettivamente distrutto negli attacchi aerei, e non è chiaro se gli Stati Uniti cambieranno ulteriormente il loro approccio militare. . .

“Sappiamo che gli Houthi mantengono un grande arsenale”, ha detto la settimana scorsa la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh, poche ore dopo che gli Houthi avevano colpito un’altra nave mercantile nel Golfo di Aden con missili balistici. “Sono molto capaci e hanno armi avanzate, perché continuano a riceverle dall’Iran”.

“Continuano a sorprenderci”, ha detto un alto funzionario della difesa, riferendosi agli Houthi. “Non abbiamo una buona idea di cosa abbiano ancora.”

Nonostante la forte presenza delle forze statunitensi e della coalizione nel Mar Rosso, che comprende la portaerei USS Dwight D. Eisenhower e diversi cacciatorpediniere statunitensi, gli attacchi Houthi hanno causato un calo significativo del numero di navi che attraversano il Canale di Suez.

Il corridoio collega il Mar Rosso al Mediterraneo, consentendo alle navi di tagliare migliaia di miglia di rotte marittime invece di navigare intorno all’Africa. Secondo le Nazioni Unite, nella prima metà di febbraio, il Canale di Suez ha registrato un calo del 42% nel transito mensile e un calo dell’82% nel tonnellaggio dei container rispetto al suo picco nel 2023.

Jennifer Hansler, Mustafa Salem e Sharon Braithwaite della CNN hanno contribuito al reportage.