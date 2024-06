Aumentano i punteggi di lettura dei bambini di Chicago

Versione audio

Mary Louise Kelly, presentatrice:

In tutto il Paese, quasi tutti i distretti scolastici hanno visto diminuire i punteggi dei test durante la pandemia. Gli esperti dicono che ci vorrà ancora qualche anno prima che il paese ritorni quello che era. Ma a Chicago, le scuole pubbliche affermano di averlo già fatto nella lettura, afferma uno dei primi distretti scolastici ad alta povertà a superare i livelli pre-pandemia. Lo riferisce Sarah Karp della stazione membro WBEZ.

SARAH KARP, BYLINE: Lo stato non rilascerà i dati ufficiali sui punteggi dei test per diversi mesi, ma il CEO delle scuole pubbliche di Chicago Pedro Martinez ha recentemente ricevuto i primi dati. Durante un incontro di insegnanti questa settimana, ha detto che non vedeva l’ora di condividerlo. Contatta il sovrintendente del tuo stato per ottenere l’autorizzazione.

Pedro Martinez: Tony, ti dispiacerebbe condividere queste informazioni preliminari? È molto elementare. Ma i nostri guadagni sono arrivati ​​proprio dalla lettura, ancora cinque punti, sulla base dei sei punti dell’anno precedente. Ora siamo al di sopra dei livelli di alfabetizzazione pre-pandemia, guidati dai nostri studenti neri, che hanno ottenuto i guadagni più alti, sei punti.

CARP: Uno studio di Harvard-Stanford dello scorso anno ha dimostrato che Chicago era un’anomalia, migliorando più di altri distretti scolastici ad alta povertà dell’Illinois e rispetto ai distretti scolastici delle grandi città del paese. Ma i ricercatori hanno notato che erano un po’ nervosi riguardo all’analisi, perché è difficile confrontare i distretti scolastici di stati diversi, dato che ciascuno sostiene un test unico. Un altro avvertimento: i tassi di competenza in lettura e matematica di Chicago erano bassi prima della pandemia. Anche con i miglioramenti, oggi, solo il 31% è considerato abile in lettura e il 20% in matematica. Janice Jackson, che ha guidato il CPS fino al 2021, afferma di essere preoccupata che il distretto vinca troppo presto.

Janice Jackson: Non dire ai genitori come stanno i loro figli e fingere che le cose vadano bene quando i nostri studenti sono in ritardo rispetto ai loro coetanei, è semplicemente inaccettabile. Dobbiamo iniziare essendo onesti con le persone che serviamo.

KARP: C’è anche molta preoccupazione che i progressi possano essere vanificati. Chicago ha speso 2,8 miliardi di dollari in fondi federali per i soccorsi contro il coronavirus nell’aggiornamento dei programmi di studio, nel sostegno individuale agli studenti in difficoltà e nei programmi di doposcuola. Nick Guerrero è il preside di una scuola elementare. Dice che questo ha cambiato la vita.

Nick Guerrero: Quindi dobbiamo trovare modi e modalità per continuare a fornire quel supporto agli studenti, che abbiamo utilizzato specificamente a Ravenswood per: tutoraggio, tutoraggio, tutoraggio, ed è per questo che siamo stati in grado di vedere molti miglioramenti .

KARP: Martinez ha affermato che i fondi federali per il coronavirus hanno consentito alle scuole pubbliche di Chicago, storicamente sottofinanziate, di arrivare dove devono essere in termini di personale e supporto. Ma con i soldi in esaurimento alla fine di quest’anno, il distretto si trova ad affrontare un deficit di oltre 400 milioni di dollari. Martinez sta cercando di evitare i tagli alle aule, ma non ha ancora spiegato cosa intende fare.

Per NPR News, sono Sarah Karp di Chicago.