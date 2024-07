Azioni e euro in rialzo mentre i trader analizzano le elezioni francesi: sintesi dei mercati

(Bloomberg) – I titoli azionari europei hanno interrotto una serie di perdite durata quattro giorni e l’euro è salito in quanto i risultati delle elezioni francesi hanno indicato un minor potenziale per le politiche estremiste provenienti dall’estrema destra.

Gli operatori economici hanno interpretato il primo turno delle elezioni legislative come un’indicazione che il partito di Marine Le Pen deve affrontare un percorso più difficile del previsto per ottenere una vittoria complessiva, cosa che ha ridotto i rischi di piani di spesa che potrebbero scuotere i mercati finanziari. Lo spread tra i rendimenti dei titoli decennali francesi e tedeschi si è ridotto al livello più basso delle ultime due settimane.

“I mercati sono abbastanza soddisfatti del fatto che non vi sia una chiara maggioranza assoluta”, ha affermato Claudia Panseri, chief investment officer per la Francia presso UBS Wealth Management. “Gli scenari più estremi per la diffusione della malattia sono stati esclusi”.

L’indice francese CAC 40 è salito di circa il 2,8% prima di recuperare parte dei suoi guadagni. I titoli bancari hanno guidato l’avanzamento dell’indice europeo STOXX 600, poiché le azioni delle banche francesi Société Générale, BNP Paribas e Credit Agricole sono aumentate di oltre il 5%. L’euro è salito ai livelli più forti da metà giugno.

Al di fuori dell’Europa, i futures sulle azioni statunitensi sono aumentati di circa lo 0,3%. Le azioni di Spirit AeroSystems Holdings Inc. sono aumentate. è aumentato del 6,3% nelle negoziazioni pre-mercato dopo che Boeing Co. riacquistare il fornitore in un accordo su tutte le azioni del valore di circa 4,7 miliardi di dollari. Le azioni di Chewy Inc. sono aumentate. del 29% dopo che l’impact investor Keith Gill ha rivelato una partecipazione negativa del 6,6% nel rivenditore online di alimenti e prodotti per animali domestici. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati.

Il secondo turno di votazioni in Francia è previsto per il 7 luglio. Il mondo politico francese entra ora in un periodo di contrattazioni. Nei distretti elettorali in cui tre persone si qualificano per il ballottaggio, il candidato terzo classificato può ritirarsi per aumentare le possibilità che un altro grande partito di estrema destra vinca.

“È difficile dire che hai ottenuto un buon risultato”, ha detto Sebastian Riedler, responsabile della strategia azionaria europea presso Bank of America, a Bloomberg TV. “Potrebbe ostacolare la maggioranza dell’estrema destra. Ma nella migliore delle ipotesi avremo un parlamento sospeso. Ciò significa di fatto un processo decisionale molto ridotto, l’incapacità di gestire deficit di bilancio molto ampi e di mettere in pausa la storia dell’integrazione europea.

Nel frattempo, mentre gli investitori statunitensi si preparano per la stagione dei rendiconti del secondo trimestre, gli strateghi del Gruppo Goldman Sachs affermano che le società statunitensi si trovano ad affrontare il più alto livello di profitti degli ultimi tre anni.

I singoli analisti azionari prevedono che i profitti delle società S&P 500 aumenteranno in media del 9% nel periodo aprile-giugno: il maggiore aumento anno su anno dal quarto trimestre del 2021, hanno scritto in una nota gli strateghi Goldman guidati da David Kostin.

“L’entità dell’utile per azione migliore probabilmente diminuirà con le aspettative di consenso fissate più in alto rispetto ai trimestri precedenti. Ci aspettiamo che la ‘ricompensa’ per la sovraperformance dei titoli che superano le stime sia inferiore alla media anche in questo trimestre”, ha affermato Kostin.

Nei mercati emergenti, gli asset sudafricani sono aumentati dopo che il presidente Cyril Ramaphosa ha annunciato un nuovo governo che include membri dell’opposizione dell’Alleanza Democratica, che gli investitori considerano favorevole alle imprese.

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio è salito in quanto i trader hanno valutato le prospettive economiche e i rischi geopolitici in Europa e Medio Oriente. Il minerale di ferro è aumentato tra i primi segnali di ripresa del mercato immobiliare cinese ad alta intensità di acciaio e le speculazioni secondo cui Pechino potrebbe fare di più per sostenere il settore.

Principali eventi di questa settimana:

Spesa per costruzioni negli Stati Uniti, ISM manifatturiero, lunedì

Lunedì interverrà la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde

Lunedì parlerà il presidente della Bundesbank Joachim Nagel

Martedì la Reserve Bank of Australia pubblicherà il verbale della riunione politica di giugno

Indice dei prezzi al consumo in Corea del Sud, martedì

IPC dell’Eurozona, disoccupazione, martedì

Martedì interverrà il presidente della Federal Reserve Jerome Powell

Martedì parla la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde

Vendite al dettaglio in Australia, mercoledì

Mercoledì PMI del settore dei servizi in Cina

PMI e PPI dell’Eurozona per il settore dei servizi, indice S&P World, mercoledì

Decisione sul tasso di interesse in Polonia, mercoledì

Verbali del FOMC statunitense, indice dei servizi di gestione dell’offerta, ordini di fabbrica, commercio, richieste iniziali di disoccupazione, beni durevoli, mercoledì

Mercoledì interverrà la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde

Mercoledì parlerà il presidente della Fed di New York, John Williams

Mercoledì la Riksbank pubblicherà il verbale della riunione di giugno

Commercio australiano, giovedì

Elezioni generali nel Regno Unito, giovedì

Giovedì l’Unione Europea imporrà tariffe temporanee sulle auto elettriche cinesi

Giovedì la Banca Centrale Europea pubblicherà il resoconto della riunione politica di giugno

Festa del Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, giovedì

Indice dei prezzi al consumo tailandesi, riserve internazionali, venerdì

Vendite al dettaglio dell’Eurozona, venerdì

Francia Commercio e produzione industriale, venerdì

Produzione industriale in Germania, venerdì

Venerdì interviene la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde

Disoccupazione in Canada venerdì

Disoccupazione negli Stati Uniti, rapporto sui libri paga non agricoli, venerdì

Venerdì il presidente della Fed di New York, John Williams, parlerà

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

I negozi

I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% alle 8:26 ora di New York

I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,3%

I futures Dow Jones Industrial Average salgono dello 0,2%

Lo Stoxx Europe 600 è salito dello 0,7%.

L’indice MSCI World è salito dello 0,2%

Valute

L’indice Bloomberg Dollar Spot è rimasto poco cambiato

L’euro è salito dello 0,3% a 1,0742 dollari

La sterlina britannica è salita dello 0,2% a 1,2668 dollari

Lo yen giapponese è sceso dello 0,2% a 161,26 yen rispetto al dollaro

Valute digitali

Bitcoin è salito dell’1,2% a 62.633,86 dollari

Il prezzo di Ether è salito dell’1,4% a 3.463,05 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di quattro punti base al 4,44%.

Il rendimento dei titoli tedeschi a 10 anni è salito di otto punti base al 2,58%.

Il rendimento dei titoli decennali del Regno Unito è salito di 6 punti base al 4,23%.

Merce

Il greggio West Texas Intermediate è salito dello 0,6% a 82,03 dollari al barile

L’oro nelle transazioni spot è aumentato dello 0,4% a 2.335,41 dollari l’oncia.

Questa storia è stata prodotta con l’assistenza di Bloomberg Automation.

–Con l’assistenza di Sagarika Jaisinghani.

