Beyond appare di nuovo con una serie di nuovi screenshot

MetroidPrime 4 È stato uno dei primi annunci entusiasmanti dopo il lancio di Switch nel 2017. Da allora, i fan hanno cercato disperatamente di avere un assaggio di ciò su cui hanno lavorato Retro Studios. Il risultato sono stati anni.”Nessuna novità“Nell’imminente sparatutto in prima persona, tranne che per quell’unica volta, Nintendo ha rivelato un riavvio dello sviluppo. Poi oggiNon solo i fan hanno ricevuto un trailer del gioco e una finestra di rilascio nel 2025, ma hanno anche ricevuto più di una dozzina di screenshot pieni di indizi che consentiranno loro di trascorrere i prossimi mesi divorando come un mucchio di… Zoomatori rabbiosi.

Il trailer mostrava i pirati spaziali e quella che sembra una base della Federazione Galattica. Non è chiaro cosa stiano facendo tutti lì o quali nuovi poteri eserciterà Samus questa volta. Il breve sguardo di oggi ha per lo più anticipato l’attuale arsenale di cui disponeva il cacciatore di taglie nei capitoli precedenti di primo ministro Sottoclassi, incluse armi a raggi, missili, scanner ambientali e la loro abilità unica, Morph Ball. Per la maggior parte, MetroidPrime 4 Sicuramente suona molto simile Metroid Primecon alcune inquadrature piene di potenziale alieno e altre che sembrano sorprendentemente insipide e attenuate per un gioco in sviluppo da quasi un decennio.

Volere MetroidPrime 4 Sarà uno dei primi giochi cross-gen ad apparire anche su Switch 2? Forse anche con alcuni miglioramenti visivi, inclusi frame rate migliori e alcune funzionalità di ray tracing leggere? Lo scopriremo con l’avvicinarsi della finestra di rilascio del 2025. Nel frattempo, ecco uno sguardo a tutti gli screenshot che Nintendo ha curato MetroidPrime 4Un ritorno trionfante al ciclo pubblicitario dello show online.