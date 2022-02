Biden annuncia sanzioni, afferma che la Russia ha lanciato un’invasione dell’Ucraina

Il presidente Biden martedì ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia a seguito delle recenti azioni del presidente Vladimir Putin in Ucraina.

“Questo è l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina… quindi inizierò a imporre sanzioni in cambio”, ha detto. Biden ha detto alla Casa Bianca che stava rispondendo alla decisione di Putin di inviare “guerrieri di pace” in Ucraina. Ha lasciato formalmente l’Oriente dopo poche ore Luhansk e Donetsk sono stati riconosciuti come indipendenti Lunedì dall’Ucraina.

Ha affermato che le sanzioni, strettamente coordinate con alleati e alleati, prenderebbero di mira le due maggiori banche russe e il suo debito sovrano. disse Biden.

“Ciò significa che abbiamo tagliato fuori il governo russo dai finanziamenti occidentali”, ha detto il presidente.

Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che le sanzioni annunciate dal presidente martedì sarebbero “rapide e severe”. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni all’élite russa e alle loro famiglie e martedì un alto dirigente ha detto ai giornalisti che si stavano prendendo in considerazione le restrizioni alle esportazioni.

Inoltre, gli Stati Uniti stanno spostando le proprie truppe, già di stanza in Europa, nei paesi della NATO Estonia, Lettonia e Lituania al confine con la Russia come rappresaglia per il rifiuto di Putin di ritirare le truppe dalla Bielorussia. La mossa mira a garantire che quei paesi siano protetti in caso di attacco della Russia.

“Lasciatemi essere chiaro: queste sono mosse puramente difensive da parte nostra”, ha detto. disse Biden. Non abbiamo alcuna intenzione di entrare in guerra con la Russia.

Il presidente ha aggiunto: “Qualunque cosa la Russia farà dopo, siamo pronti a rispondere con unità, chiarezza e determinazione”.

Martedì, il ministro degli Esteri Anthony Blinken ha affermato che l’incontro con l’inviato russo Sergei Lavrov, che in precedenza era stato programmato per “vedere l’inizio dell’invasione”, non avrebbe più avuto luogo. L’incontro aveva lo scopo di gettare le basi per una possibile soluzione diplomatica – o almeno il sig. Resta da vedere se Pita e Putin riusciranno a tenere il vertice.

“Ora vediamo l’inizio dell’invasione della Russia… non ha senso portare avanti quell’incontro in questo momento”, ha detto Blingen. “Ho consultato i nostri partner e tutti i partner sono d’accordo.” Ha detto di aver inviato una lettera a Lavrov per informarlo di ciò.

Martedì, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki non ha detto se l’azione della Russia avrebbe innescato l’intera portata delle sanzioni statunitensi.

A seguito del riconoscimento dei territori secessionisti come indipendenti, i nuovi Stati Uniti sanzionano il sig. Biden ha ordinato lunedì sera. L’ordine esecutivo, che ha firmato lunedì, ha vietato nuovi investimenti, scambi commerciali e finanziamenti negli Stati Uniti, sia a Luhansk che a Donetsk nella regione del Donbass nell’Ucraina orientale.

Didier Reinders, il commissario europeo alla Giustizia, ha definito la dichiarazione di indipendenza della Russia a Donetsk e Luhnazk – e la decisione di inviare truppe nelle “aree separatiste” una “mossa di guerra”.

La Germania, nel frattempo, ha chiuso un gasdotto North Stream 2 sotto il Mar Baltico per portare il gas naturale direttamente dalla Russia alla Germania. Se la Russia invaderà l’Ucraina, il Nord Stream 2 non esisterà. Biden aveva detto, ma quella decisione alla fine dipendeva dalla Germania. Il cancelliere tedesco Olaf Scholes era all’inizio Si oppose senza fare promesse esplicite Nonostante le pressioni degli alleati, il gasdotto deve essere chiuso perché fornirà gas naturale alla Germania a un costo inferiore.

– Sarah Cook di CBS News ha contribuito a questo rapporto.